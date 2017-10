Tras 10 aos en continua disminucin, el presupuesto del Ministerio de Defensa ha aumentado un 32% respecto al ao 2016

El gasto militar espaol asciende ya a 18.776 millones de euros, un 1,64% del PIB

Este colosal aumento, que se analiza en el nuevo informe del Centro Dels de Estudios por la Paz Los despropsitos del Gasto Militar. Anlisis del presupuesto de defensa de Espaa de 2017 , es consecuencia de las argucias presupuestarias que se han aplicado para ocultar a la opinin pblica cul es el gasto militar real. As, la incorporacin de los pagos de los Programas Especiales de Armamento, cuya ocultacin mantena bajos los presupuestos de forma engaosa, ha permitido empezar a

An con esa incorporacin, la falta de transparencia de los gastos de defensa continua, dado que no se incorporan otras partidas claras como aquellas vinculadas a las operaciones militares en el exterior que se aportan desde un fondo de contingencias para Imprevistos y funciones clasificadas. El informe, elaborado por el investigador y presidente del Centro Dels Pere Ortega, expone, tambin, el criterio del Centro para analizar el gasto militar, as como las partidas que se deben aadir para contabilizarlo adecuadamente:

La seguridad social de los militares (clases pasivas)

La mutua militar

Los crditos en I+D para la adquisicin de armas

La Guardia Civil (por su carcter militar)

El CNI (50% de sus miembros son militares)

Los intereses de la deuda en la parte proporcional al Gasto Militar

Aplicando los criterios de recuento establecidos por el Centro Dels, algunos de los cuales son utilizados tambin por organismos como el SIPRI, el gasto militar espaol actual asciende a 18.776 millones de euros, una cuanta que representa 51,4 millones diarios y un 1,64% del PIB, muy por encima del 1% que seala la ministra de Defensa, Mara Dolores de Cospedal.

Descarga aqu el resumen ejecutivo del informe



Descarga aqu el informe completo