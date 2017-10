Francisco Huenchumilla: Falta voluntad poltica en La Araucana

l ex intendente de La Araucana, Francisco Huenchumilla, es un crtico declarado de las polticas represivas aplicadas al pueblo mapuche por el gobierno. As lo ratific otra vez en esta entrevista con

Francisco Huenchumilla Jaramillo (73, hijo de un suboficial de ejrcito, abogado, casado, seis hijos, militante de la DC), ha ocupado numerosos cargos de representacin popular. Fue alcalde de Temuco, diputado por la regin doce aos durante los gobiernos democrticos. Tambin fue ministro en el gobierno de Lagos e intendente con Bachelet. Ahora es candidato a senador. Dice sentirse avergonzado que siendo parte de una coalicin de centroizquierda lo que se evidencia sobre el pueblo mapuche sea solo violencia e incremento de una poltica represiva () Y nada se dice respecto al fondo del asunto, sobre por qu sucede lo que sucede, sus causas y el proceso histrico detrs de los hechos. Solo aparece la poltica represiva. La violencia hay que combatirla, pero con las armas de la poltica tambin, advierte. Siendo intendente de La Araucana elabor una Propuesta al gobierno respecto de la situacin de la regin de La Araucana, con soluciones concretas para resolver el conflicto. Su atrevimiento le cost el cargo en agosto de 2015.

Cules son a su juicio los principales problemas en La Araucana?

Hay dos grandes problemas: la situacin de conflicto del pueblo mapuche con el Estado chileno, y que la regin muestre las cifras de pobreza ms altas de Chile: 24%, lo cual significa que un cuarto de la poblacin vive en la lnea de la pobreza. Sobre todo la pobreza est en las comunas cercanas a la cordillera de Nahuelbuta y la zona costera, donde vive la mayora de las comunidades indgenas.

Cmo se puede intentar resolver el conflicto chileno-mapuche?

Con voluntad poltica para ir a las causas de por qu existe esta situacin. No he visto esa voluntad en los ltimos veinte aos. Esta es una tarea del gobierno central, porque implica reformar la Constitucin y otras decisiones que escapan a las facultades de la autoridad regional. Voluntad poltica para acometer esa tarea, es lo que falta.

Antes de 1810 la nacin chilena no exista. Es el Estado el que va formando la nacin, pero no reconoce la existencia de los pueblos originarios, se hace el leso, mira para otro lado. Hasta hoy no ha querido reconocer que Chile es un Estado plurinacional. Ac hay pueblos indgenas anteriores a la formacin del Estado chileno, anteriores a la llegada de los espaoles. Mientras el Estado no asuma ese acto de realismo, no vamos a avanzar. Hecho aquello viene el cmo nos entendemos, cmo reformamos el Estado y la sociedad. Y ah se comprobar que el Estado despoj de sus tierras a los pueblos originarios, especficamente al pueblo mapuche. Todo eso no se ha hecho. Por eso ms all de las polticas sociales para ayudar a la gente, hay un tema poltico que es la relacin que debe tener el Estado con sus pueblos originarios. Lamentablemente no se ha entrado nunca al fondo de esos temas.

Cmo se explica la pobreza en esta regin tan rica en recursos?

Antes del Estado chileno, el pueblo mapuche era un Estado-nacin, un pueblo que no era pobre, gozaba de abundancia, era ganadero, comerciante, tena industria textil, traa ganado desde Argentina y dispona de cinco millones de hectreas de tierra. El Estado chileno les quit cuatro millones y medio y gener un campesinado pobre: las reducciones indgenas. Hoy la gente vive con una, tres o cinco hectreas de tierra. Algo se ha avanzado porque se han recuperado 200 mil hectreas con la Ley Indgena, y tambin en caminos, agua, electricidad, pero queda mucho por hacer. Es una situacin de pobreza estructural que viene desde lo que se ha llamado la Pacificacin de La Araucana.

LEY ANTITERRORISTA Y EL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

ltimamente han detenido a varios lderes mapuches en la Operacin Huracn. Otros presos polticos mapuches estuvieron en huelga de hambre ms de cien das. Cul es su opinin?

Lo he sealado: llevamos veinte aos en este proceso, que es recurrente, y estamos en lo mismo. Incendios, violencia, querellas, jueces, fiscalesveinte aos en lo mismo. El Estado tiene que reflexionar por qu hay violencia poltica en La Araucana. No es un problema de orden pblico porque detrs de esa violencia probablemente hay sectores que no le creen al Estado ni le creen a las instituciones, que piensan que el camino de la va poltica no es viable. Yo no estoy de acuerdo con la violencia poltica, creo en la va democrtica, pero entiendo que el pueblo mapuche es un actor que no tiene poder poltico y, por lo tanto, est muy arrinconado. El Estado chileno no logra entender la naturaleza del proceso, no hay una visin del fondo del tema.

Los cuatro mapuches que estuvieron ms de cien das en huelga de hambre se declaran inocentes. Fueron detenidos a diez kilmetros del lugar -una iglesia que fue quemada-, existen irregularidades en el proceso. Era necesario que estuvieran al borde de la muerte para resolver su situacin?

No conozco el proceso ni los detalles, pero hay una norma en el Estado de derecho que dice que una persona es inocente mientras no sea condenada, y esa norma rige para mapuches y no mapuches. Las personas tienen derecho a defenderse en un debido proceso. Son los tribunales los que tienen que resolver. Pero hay una suerte de racismo y violencia desmedida: basta que los acusados sean mapuches para que haya una suerte de condena pblica y juzgamiento en la plaza pblica. En este caso hizo crisis la falta de definicin del gobierno entre la lnea de la gestin poltica y la de seguridad y orden pblico. El subsecretario del Interior, Aleuy, privilegi la lnea de la seguridad y orden pblico, insisti en eso y el gobierno se vio enfrentado a un problema humano, tico, complejo, tuvo que hacer uso de las herramientas polticas para tratar de revertir la situacin. El gobierno nunca entendi -o tal vez el subsecretario Aleuy- que el problema de La Araucana necesita gestin poltica. Nunca sent que el subsecretario pudiera abrirse a una cierta flexibilidad para hacer gestiones polticas tendientes a neutralizar muchas cosas que sucedan. Cuando te metes en ese callejn, te encuentras con una Ley Antiterrorista que no permite ninguna flexibilidad ni da espacio al tema poltico.

La Ley Antiterrorista se sigue aplicando. Bachelet candidata prometi que no lo hara. Expertos de la ONU y organismos internacionales de derechos humanos han aprobado resoluciones exigiendo que esa ley no se aplique al pueblo mapuche.

El gobierno la aplic y ech pie atrs, lo cual implica que no hubo una adecuada ponderacin de los factores polticos que incidan en estas materias. La Ley Antiterrorista es uno de los instrumentos que tiene el Estado, pero tambin cuenta con la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Control de Armas, el Cdigo Penal. Cuenta con una batera de instrumentos legales. Pero la decisin de usar uno u otro es una decisin poltica. Si se tiene una mirada de que esto es exclusivamente un problema de orden y seguridad pblica, usars los instrumentos legales pertinentes, porque falta la apreciacin poltica. No comparto la estrategia que sigue un sector del pueblo mapuche respecto de la violencia. Pero creo que el Estado no ha logrado responder la pregunta de por qu existe la violencia. Simplemente los ve como hechos delictuales y no entiende que detrs hay la movilizacin de un pueblo con estrategias de ese tipo. Tampoco ve lo que ha sucedido en otras partes del mundo, en pases donde estos fenmenos han sido recurrentes. Los pueblos indgenas han dado sus luchas en Nueva Zelanda, Australia, Canad, Estados Unidos, en muchas partes, y en esos pases han buscado soluciones polticas.

Nuevamente est detenido el lder de la CAM, Hctor Llaitul. Cul es su opinin en este caso?

Conozco a Llaitul, hemos participado en un par de oportunidades en foros en universidades. No tengo una relacin de amistad con l pero he ledo cosas que ha escrito y sus entrevistas. Es un hombre inteligente. Eso no significa que comparta su estrategia, pero lo peor que se puede hacer es minimizar los distintos liderazgos en el pueblo mapuche. He conversado no slo con Llaitul, tambin con Matte y los ejecutivos de la Papelera y las empresas forestales. Creo que Hctor Llaitul es un tipo con una gran capacidad poltica. No tengo informacin sobre la Operacin Huracn. Pero creo que el gobierno debe entender que hay que buscar mecanismos polticos de salida al conflicto

Publicado en Punto Final, edicin N 886, 13 de octubre 2017.

