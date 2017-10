Qu dice el barmetro de la poltica?

El Barmetro de la poltica, septiembre de 2017, de Cerc/Mori, es uno de los pocos estudios de opinin pblica relativamente fiables de los que dispone el pas. A diferencia de Cadem, Adimark y CEP, esta encuesta no est financiada por los partidos de la derecha ni por grandes grupos empresariales. Se trata de una encuestadora dirigida por Marta Lagos y Carlos Hunneus, investigadores reconocidamente DC y abiertos partidarios de Carolina Goic, lo que se agradece en el sentido de sincerar desde el principio su opinin poltica y sus intereses, cosa que no hace ninguna de las otras encuestadoras. Una lectura del ltimo Barmetro de la poltica explica muchas cosas de unas elecciones especialmente complejas de interpretar. Haremos un punteo a lo esencial que plantea:

Estas elecciones se desarrollan en un contexto poltico de gran desmovilizacin electoral. Esto se relaciona con que la crisis de confianza en la poltica en general, no se ha superado por medio de la campaa electoral. El sntoma subjetivo es el escepticismo del electorado: Todos son iguales, nada cambiar, yo igual tengo que trabajar al otro da, etc. Priman las opiniones donde nada concita ni mayoras ni entusiasmo alguno. Cerc/Mori diagnostica una opinin pblica depresiva, donde el fin del binominal ha atomizado las opiniones y ha debilitado los liderazgos polticos, en un contexto de desafeccin con la poltica. Los adjetivos que se asocian a la poltica son claros: 42% desconfianza, 33% indiferencia. Slo un 10% compromiso, 6% entusiasmo y un 2% pasin.

Este contexto se ha agudizado por el incesante flujo con nuevas denuncias que muestran la profundidad de la corrupcin que atraviesa a los partidos tradicionales. Un ejemplo reciente es el caso del narcomunicipio de San Ramn. Esta situacin se liga a pagos irregulares y contratacin de personas ligadas al narcotrfico por el alcalde socialista de San Ramn, Miguel Angel Aguilera. En las ltimas elecciones internas del PS llam la atencin el numeroso padrn de militantes que residan en esa comuna. Ms de 2.500 socialistas en un municipio de 85.000 habitantes. Camilo Escalona lleg a lanzar su campaa interna partidaria en 2014 en un acto masivo en el Estadio Municipal de ese lugar, acompaado por el senador Fulvio Rossi. Esos enormes padrones de militantes se explicaban porque Aguilera reparta ddivas y regalos, lo que le daba un gran poder interno en el PS, que negociaba a favor de quienes le protegan o beneficiaban. En particular, ese poder explicara el rol de Andrs Santander, actual secretario general del PS, que anteriormente ejerci como director de planificacin y administrador de la Municipalidad de San Ramn. Al parecer tras la generosa mano de Aguilera estaban las bandas de narcotraficantes de la zona.

UNA POLARIZACION INTERESADA

Por otro lado, como reaccin ante la apata general, las candidaturas se han polarizado en el espectro de izquierda-derecha. Especialmente Sebastin Piera se movi mucho a la derecha, llegando al 9 en una escala de 10. Los encuestados le ven ms a la derecha que a Jos Antonio Kast, que slo llega al 7,9 en la escala, lo que indica que es difcil que pueda desplegar un discurso ms derechista. Piera trata de movilizar al pinochetismo oculto en la sociedad: todava un 12% de los encuestados dice que Pinochet fue uno de los mejores gobernantes. Esta derechizacin de Piera le conviene en primera vuelta, pero le har muy difcil captar los votos de centro en la segunda vuelta.

Lo que ms beneficia a Piera es lo que los encuestadores llaman efecto locomotora, es decir, una parte de los electores tienden a apoyar a quien se cree que va a ganar. Esto para no perder el voto. Esta situacin es determinante para la recaudacin de dinero. Los aportantes prefieren apostar a ganador y donan a los que tienen opciones reales de llegar al gobierno. En este caso un 53% cree que Piera ganar, aunque slo a un 31% le gustaría que ganara. Esto se traduce en un 22% de efecto locomotora, ms alto que el que tuvo Bachelet en 2013. Adems la derecha ha logrado, por la va de la repeticin incesante y la debilidad argumentativa de la Izquierda, que algunas de sus tesis ms polmicas y dainas tengan mayora social, sin que eso implique que quienes piensen as sean de derecha. Lo ms preocupante es el 52% que asume la tesis de que hay terrorismo en La Araucana, y el 53% que dice que Chile no necesita inmigrantes para desarrollarse.

BACHELET ENTRA A LA DISPUTA

Si bien el gobierno y la presidenta Michelle Bachelet aumentan su aprobacin, el 45% de los consultados no quiere que siga gobernando la Nueva Mayora. Pero tampoco los gobiernos anteriores logran despertar admiracin ni nostalgia. Para la mayora los gobiernos de la Concertacin fueron regulares, y respecto al gobierno de Piera solo el 34% dice que fue bueno. Slo el 27% cree que un segundo gobierno de Piera ser mejor que el primero. Piera no despierta expectativas ni esperanzas, y parece que no necesita hacerlo. Marta Lagos sostiene que el votante de Piera es incombustible, votar por l a todo evento, incluso si llega a ser testigo presencial y directo del ms brutal escndalo que involucre a Piera, no dejara de votarlo, por lo cual su ncleo duro de electores es incondicional.

Otro factor es el enorme control de la informacin que logra ejercer la derecha. Incluso cuando por descuido se filtra una informacin sensible, que afecta a la derecha, no logra trascender a los grandes medios masivos. Esta ltima semana la candidata UDI Loreto Letelier record las fiestas que la UDI organizaba en los aos 90, cuando ella era una militante de 15 aos: Tipo dos, tres de la maana estaban todos bailando arri-ba de la mesa, sacndose las camisas, yo era chica y ver a los senadores de la Repblica era como Uhh (Juan Antonio) Coloma, Jovino (Novoa) bailando arriba de la mesa. Estas declaraciones no han constituido ms que una ancdota en las redes sociales.

La coalicin de partidos es mucho ms castigada que el gobierno. En este punto, y al comparar los dos gobiernos de Michelle Bachelet, slo el 12% dice que este es mejor que el primero. Sin duda es una crtica al desorden de los partidos de la NM y los conflictos permanentes al interior del gabinete. Este descrdito a los partidos se traducir en una prdida de votación de Izquierda. Si en 2013 le tocó a la derecha perder 1,5 millones de votos de gente que no fue a votar pero que eran electores histricos de la derecha, es posible que opere la misma proporcin y ahora sea la Izquierda (en un sentido amplio) la que pierda este volumen de votantes que no irn a sufragar.

Esta crtica al desorden poltico se ve claramente reflejada en los acontecimientos que han marcado los ltimos meses, desde la renuncia del gabinete econmico y el reemplazo de los ministros Cspedes y Valds por Rodrguez Grossi y Eyzaguirre, producto del rechazo del comit de ministros al proyecto minero Dominga por sus altos impactos ambientales. Y ahora el envo a vacaciones del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, como una manera de desactivar una crisis interna provocada por la decisin presidencial de retirar la querella interpuesta en contra de los comuneros mapuches en huelga de hambre acusados bajo la Ley Antiterrorista.

Tanto en el caso de la minera Dominga como frente a la huelga de hambre de 117 das de los presos mapuches las tensiones internas del gobierno ya no se han podido contener. Lo positivo de esta situacin es que refleja una disputa poltica, donde los ms conservadores no tienen todo el control y el poder. Pero a la vez los sectores de Izquierda tampoco tienen la capacidad de imponerse.

DESCONFIANZA SIN ILUSION

La desconfianza que diagnostica la encuesta se centra ms en las personas que en las instituciones. De esa forma estamos en un momento en que la gente piensa que el recambio de personas mejorara el pas, pero no hacen una crtica a las instituciones mismas. Cambio de gerentes pero no de empresa. Nuevos administradores de la crisis, ms que expectativas de superacin de las causas de la crisis. Respecto a cmo se construye la opinin pblica, los encuestados muestran una crisis en la credibilidad de la televisin como fuente de informacin y criterio. Aumenta la importancia de las redes sociales y medios electrnicos. Pero todava un 37% slo se informa por la TV abierta.

Respecto a los resultados, Cerc/Mori pronostica en primera vuelta un margen de votacin que depende del volumen de electores que concurran. De esa forma Piera est en un rango de 43-44%. Guillier entre 28 y 31%. Snchez entre 11 y 12%. Goic entre 7 y 9%. MEO entre 3 y 4%. Kast entre 2 y 4%. Navarro en torno al 1% y Arts bajo el 0%.

El punto fundamental radica ahora en determinar lo que pasar en la segunda vuelta. El voto de Goic no resultar determinante ya que en todas las ocasiones anteriores ese electorado ha votado por la Concertacin o la NM. La derechizacin de Piera ha puesto difcil el trasvasije de votos DC a la derecha. En cambio el voto de la Izquierda no oficialista resultar decisivo. La sumatoria mecnica de Snchez, Goic y MEO podra evitar el triunfo de la derecha. Pero esta suma mecnica no es simple de pensar en la poltica real.

El Frente Amplio est muy tensionado por esta situacin, ya que se ha abierto un debate entre quienes proponen definir esta postura en un plebiscito virtual y quienes desean un acuerdo pblico de apoyo mutuo entre las candidaturas que enfrentan a la derecha, antes de la primera vuelta. A favor de Guillier corre un elemento: los votantes suelen reaccionar ms activamente en contra de algo que a favor de algo. Un frente anti Piera es ms motivante que un frente a favor de su candidatura, especialmente en un escenario de un Piera desbocadamente derechizado. Pero el peso de las frustraciones previas de voto al mal menor fortalecen la abstencin del electorado de Izquierda. Por lo tanto, recae en Alejandro Guillier la responsabilidad de responder al desafo, y ofrecer garantas crebles a quienes estn a la izquierda de su candidatura.

Y SI PIERA GANA

EN PRIMERA VUELTA?

Es una hiptesis poco probable pero no inverosmil. Para Marta Lagos esta posibilidad existe si los candidatos de centroizquierda e Izquierda desmovilizan sus bases electorales anticipando un pacto previo de segunda vuelta. La seal que daran al pactar anticipadamente es que la primera vuelta no importa, y por lo tanto al votar por A la verdad es que estn votando por Z. Si los candidatos de centro e Izquierda convocan menos votantes, la proporcin de votos de Piera no va a variar porque su voto es incombustible, por lo cual su porcentaje final aumentara y podra ganar en primera vuelta. Lo que implicara un enorme aval a su programa, que tal como est diseado en este momento se sita en un 9 sobre 10 en la escala de derecha a izquierda.

Paralelamente la derecha econmica est en un nivel de expectativas que no se oculta respecto al triunfo del especulador Piera. Eso explica declaraciones como las de Juan Andrs Camus, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, quin afirm que si el candidato de Chile Vamos no se convierte en el prximo presidente sobrevendra un colapso en el precio de las acciones. Camus, quin aparece en los registros de Servel donando $13.100.000 a la campaa de Piera, ha justificado estas declaraciones incendiarias afirmando que el candidato de la derecha despierta expectativas de mejor ambiente econmico.

Este tipo de intervenciones catastrofistas son habituales en tiempo de elecciones, pero siempre en un marco de mayor recato y prudencia. Una campaa del terror efectiva requiere algo de credibilidad y por eso los voceros burstiles tratan de mantener la apariencia de expertos tcnicos. Ahora ya no se cuidan y sus argumentos terrorficos son tautolgicos. Consultado Camus respecto a los motivos que han llevado en los ltimos meses a un repunte de la Bolsa, afirm: La razn del por qu la Bolsa ha subido es bastante ms compleja; no hay una sola razn y no es porque han hecho bien la pega (en el Ejecutivo). Las Bolsas de toda la regin han estado mejor, han aumentado los flujos internacionales y hay un montn de cosas antes como para llegar a interpretar que es resultado de su gestin (de Michelle Bachelet). Es muy interesante notar que el alza de la Bolsa se deba a factores externos pero las prdidas se deban a factores internos. En definitiva, el gran capital afila sus colmillos. La lista de donantes a la campaa pierista suma cada da millones y millones de pesos, en lo que se parece ms a un proceso de inversin que busca rpido retorno, que a un aporte poltico.

Los negociados ya se estn armando.

