acia finales de la primera semana de octubre, el plebiscito convocado por la Coordinadora de Trabajadores NO+AFP haba reunido ms de un milln de votos, de los cuales casi el 97 por ciento rechaz el actual sistema privado de pensiones. Un evento de carcter nacional que super todas las expectativas de participacin y puso nuevamente al movimiento que busca desmantelar el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones en una posicin de poder. Tras poco ms de un ao del inicio de las marchas que lograron congregar a millones de personas durante el invierno de 2016, la Coordinadora hace una lectura que no puede ser ms favorable. Un breve proceso de acumulacin de fuerzas que con el ltimo evento la instala como representante de una corriente social y laboral con proyeccin futura.

Al interior de la organizacin se suman varias lecturas, muy favorables en el corto y mediano plazo. Al xito de las masivas marchas del ao pasado e inicios de 2017, el movimiento ha ingresado un proceso que integra distintas acciones, entre las que el plebiscito es, posiblemente, la mejor demostracin de cohesin. Con anterioridad, y con menos exposicin meditica, est el llamado a los cotizantes a abandonar los fondos de pensiones ms riesgosos, con especial nfasis del Fondo A, y redirigir sus ahorros al Fondo E, que canaliza las inversiones en instrumentos de renta fija. Esta campaa, que lleva ms de seis meses, ha logrado que ms de 1,3 millones de trabajadores se cambien al fondo E en lo que va del ao. Un hecho sin duda destacable al considerar que el total de personas que cotizan regularmente cada mes no supera los cinco millones.

La Coordinadora NO+AFP cuyo vocero es el dirigente bancario Luis Mesina, trabaja en los valiosos datos que permiten, entre otras cosas, tener una mejor visin territorial sobre el comportamiento de sus simpatizantes. Una primera observacin, que comparte el economista Patricio Guzmn, miembro de la Coordinadora, es que la participacin y el rechazo a las AFP es un fenmeno transversal. Cruza territorios, barrios, regiones, edades, estratos socioeconmicos y gnero.

Diferentes miembros de NO+AFP destacan el trabajo y la organizacin en el plebiscito. La actividad, que se extendi durante tres jornadas (29 y 30 de septiembre y 1 de octubre), cont con la participacin de unos veinte mil voluntarios miembros de sindicatos medianos y pequeos y de una red de organizaciones del sector pblico. Una actividad autofinanciada cuyo xito no slo se expres en la capacidad de convocatoria y movilizacin, sino en la capacidad de trabajo y organizacin. No es casualidad ni coincidencia que ms de un milln de personas votara slo con la informacin que circul a travs de los sindicatos, redes sociales y la prensa independiente.

SILENCIO DE LA PRENSA HEGEMONICA

Como es habitual en las actividades de NO+AFP, la prensa hegemnica silenci estas actividades. Ni una sola lnea en el duopolio de diarios impresos y breves notas en dos o tres canales de la televisin abierta. Una omisin que empalma, o es evidente efecto, con una campaa publicitaria de las AFP en los grandes medios y de la Asociacin que las reune para evitar el cambio al Fondo E y la deteriorada, y posiblemente irrecuperable imagen, que tiene el sistema.

Alrededor de tres mil mesas a lo largo del pas recogieron la votacin del plebiscito. Para atender estos puntos participaron voluntarios, que trabajaron unas once horas por da. Todo ello sin contar el esfuerzo que signific preparar el plebiscito meses antes constituyendo comits en la mayora de las comunas del pas.

La Coordinadora ha trazado una comparacin entre el plebiscito, que no ha tenido costos sino esfuerzo, y una eleccin presidencial. Para las presidenciales, legislativas o comunales se instalan alrededor de 42.400 mesas de votacin y participan 127.200 personas entre presidentes y vocales. A cada vocal se le cancela 17.800 pesos, lo que equivale a un gasto de alrededor de 2.264 millones de pesos. Las primarias que instalaron a Sebastin Piera como el candidato de la derecha costaron eso y Piera obtuvo 827.347 votos. El plebiscito NO+AFP sin recursos y sin difusin por los medios de comunicacin masivos, logr ms de un milln.

Cada punto de votacin fue implementado por la propia gente, imprimieron votos, actas y registros, construyeron urnas y garantizaron lo necesario para llevar a buen puerto la consulta popular. Cabe destacar tambin el trabajo colaborativo entre las ms dismiles organizaciones sindicales, sociales y polticas tras el objetivo, que no es otro que demostrar el extenso repudio ciudadano al sistema de las AFP.

Cuando nos propusimos realizar un plebiscito lo hicimos pensando en que era una forma de involucrar y movilizar al pueblo trabajador, ofrecerle practicar el ejercicio de su soberana ms all de los lmites institucionales con rituales electorales donde lo que quiere la mayora sucumbe ante la poltica de los consensos. Nos propusimos apostar a la gente y apostar con la gente. Hoy las cifras contundentes nos confirman que fue una buena decisin, seal la evaluacin de la Coordinadora.

ESCANDALO DE AFP CAPITAL

Tras el plebiscito, un video viralizado en las redes sociales registr una fiesta en el Caribe de ejecutivos de la AFP Capital, liderados por su gerente general, Eduardo Vildsola. Se gener un escndalo que desbord Internet para extenderse desde la televisin abierta a la prensa especializada. El video, filtrado por el candidato a diputado del Frente Amplio y simpatizante de la Coordinadora, Alberto Mayol, que exhiba con detalle comportamientos indecorosos no slo para funcionarios encargados de administrar las pensiones de los trabajadores sino para un empleado de cualquier sector o actividad, indign a una ciudadana que pudo ver en toda su magnitud el uso que las administradoras dan a sus ahorros. Una fiesta y alcohol a destajo a bordo de un yate, cuyo costo ascendi a 80 millones de pesos, contra pensiones de miseria. Vale recordar que el monto promedio de las pensiones de vejez que pagan mensualmente las AFP no alcanza al salario mnimo.

El escndalo lleg al ncleo de las AFP y del sector financiero, que no pudieron ocultar ni negar las evidencias. Pginas completas en la prensa escrita hegemnica, notas en los diarios financieros especializados con variadas disculpas slo echaron ms lea a la hoguera de la indignacin ciudadana. Una escena que us una empoderada Coordinadora NO+AFP para colocar en su justo lugar a las administradoras. No slo abusan, tambin son un foco de corrupcin.

Tras una funa en las oficinas de AFP Capital, Luis Mesina, vocero de la Coordinadora, dijo que esta fiesta es la expresin ms clara de que estamos frente a una industria que jams ha guardado relacin con la seguridad social, administrada y manejada por sujetos cuya impudicia supera todos los mrgenes de imaginacin de la gente. En declaraciones publicadas por El Ciudadano , Mesina agreg: En el mundo de las finanzas, donde yo trabajo hace 40 aos, la mayora es gente proba, digna, gente que no comete estos excesos, que no tiene doble moral. No estamos haciendo una suerte de cuestionamiento moral respecto de que estaban bailando con travestis o bebiendo alcohol. Nosotros no tenemos un doble discurso. Ellos lo tienen. Ellos son los que se oponen a todos los progresos de la Humanidad.

La coyuntura permiti al dirigente extender y profundizar las crticas al sistema de pensiones. Ante la justificacin que hiciera de la fiesta el presidente de AFP Capital y ex ministro del Trabajo del gobierno de Sebastin Piera, Juan Carlos Jobet, en cuanto a que la fiesta fue financiada por recursos propios, Mesina calific a las AFP como una industria parasitaria. Producen empleos muy precarios, pero adems administran con un sentido absolutamente contrario a la seguridad social nuestro ahorro previsional.

REFORMAS SIN CONTINUIDAD NI SOLUCION

El gobierno, como respuesta a las masivas movilizaciones y al traspaso de afiliados al Fondo E, as como la salida de cotizantes de las AFP Cuprum y Provida, en cuanto su comprobada corrupcin, envi durante el pasado invierno los proyectos de ley de reforma al sistema. Una maniobra populista, que aun cuando no toca los recursos de los trabajadores administrados por estas corporaciones, agrega dos puntos porcentuales bajo una modalidad de reparto que podran, eventualmente, elevar los montos de las pensiones. El proyecto, sin embargo, ha sido postergado para que no coincida con las elecciones presidenciales y legislativas, por lo que es probable que su aprobacin quede para el prximo gobierno. Una maniobra que Patricio Guzmn califica propia de un gobierno saliente y errtico, en cuanto ha sido una operacin contra el tiempo destinada a frenar las presiones y movilizaciones del movimiento NO+AFP.

Simplemente gatopardismo, seala el economista. Bsicamente, todo se mantiene igual, en tanto pregunta qu pasar con los jubilados del IPS que quedan fuera de la reforma, qu pasa con los que no cotizan por la precariedad e informalidad laboral, con los trabajadores a honorarios.

El siguiente paso de la Coordinadora ser la accin sobre los actores polticos de cara a las elecciones. Una presin no slo sobre los presidenciables, sino tambin, y es lo que ms les doler dice Guzmn, sobre los candidatos a parlamentarios. Esta campaa se iniciar en las prximas semanas para denunciar a los candidatos que apoyan a las AFP y llamar a no votar por ellos.

Las imbricacin de las AFP con el capital industrial y financiero es un punto relevante que sin duda tendr efectos en las decisiones de los polticos, la mayora amparada directa o indirectamente por las grandes corporaciones. Los fondos son el alimento de las grandes corporaciones.

Un 60 por ciento de los ahorros de los trabajadores est invertido en instrumentos de diversas entidades nacionales, los que suman ms de 106 mil millones de dlares. Aun cuando slo un 16 por ciento de ese total est invertido en acciones y otros fondos, el resto est canalizado hacia instrumentos de renta fija, la gran mayora en entidades privadas. Unos 64 mil millones de dlares se destinan a financiar al gran sector privado nacional: a fines del ao pasado los fondos de los trabajadores en el mercado nacional estaban en cinco instituciones estatales, en 17 instituciones financieras privadas, en 114 empresas, 92 fondos de inversin, nueve fondos mutuos y un fondo de inversin de capital extranjero.

Como ejemplo, las diez principales inversiones de las AFP, adems de algunos instrumentos estatales, apuntan al sector financiero privado. Entre ellos al Banco Santander Chile, el Banco de Chile (grupo Luksic), Ita, Corpbanca (grupo Saieh), BCI (grupo Yarur), Scotiabank Chile, BBVA y Cencosud (de Horst Paulmann). En este ltimo caso, las AFP Provida, Capital y Hbitat tienen ms del seis por ciento de la propiedad accionaria del gigante del retail .

Una red de poder econmico financiada por los trabajadores y amparada por el sistema poltico. Aqu apunta la Coordinadora NO+AFP, nuestro objetivo est cada da ms claro, dice Patricio Guzmn: echar a las AFP.

