Presentacin de El Atlas de la Revolucin Rusa

Pan, paz, tierra... libertad

Le Monde diplomatique

El Atlas de la Revolucin Rusa ofrece un panorama del acontecimiento ms influyente del siglo XX. Con textos de Moshe Lewin, Enzo Traverso, Eric Hobsbawm, Ignacio Ramonet, Horacio Tarcus, Jorge Saborido y Pablo Stefanoni, entre otros autores, ilustrado con mapas, grficos, infografas y un amplio despliegue de imgenes, el Atlas busca revisitar crticamente uno de los hechos centrales de la historia contempornea.

Umbral de un nuevo mundo, la Revolucin de Octubre de 1917 fue probablemente el acontecimiento ms influyente del siglo XX. Su onda expansiva impact en todos los mbitos, transformando por accin y reaccin a la poltica, la economa, las sociedades, la cultura y las relaciones internacionales. Y si la era que inaugur fue, como bien sostuvo el historiador britnico Eric Hobsbawm, una era de extremos, Rusia los concentr todos. Del Imperio zarista en descomposicin a la efervescencia revolucionaria sovitica y la guerra civil, de la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas (URSS), potencia comunista, burocrtica, totalitaria, al nuevo Estado ultracapitalista y mafioso erigido sobre los escombros del Muro de Berln, que hoy busca enterrar el recuerdo de su fase bolchevique reconstruyendo el hilo histrico de un poder autocrtico brusca y brevemente interrumpido por un pueblo sublevado que reclamaba: "Todo el poder a los soviets!".



Territorio, poblacin, miseria, servidumbre, analfabetismo, opulencia, represin... todo en la Rusia de principios del siglo XX desafiaba los lmites. Y mientras la apertura modernizadora prometida tras el "ensayo general" revolucionario de 1905 ahogado en sangre se haca esperar, la Gran Guerra desatada en 1914 no hizo ms que exacerbar los padecimientos del pueblo. A tal punto, que el ms atrasado de los Imperios que se disputaban el mundo, engendr de sus entraas la vanguardia poltica ms osada y creativa de la historia contempornea, protagonista de la primera revolucin marxista victoriosa desde que el fantasma del comunismo empezara a recorrer Europa.



A pesar de las persistentes polmicas en torno al grado de desarrollo industrial y social necesario para el advenimiento del socialismo, el hecho de que la revolucin triunfara en Rusia no fue un capricho del destino. La chispa llevaba dcadas esperando el momento oportuno para el incendio, y cuando finalmente se le present la ocasin, lanz el asalto al cielo haciendo caso omiso de lmites tericos.



Programa de accin



Entre agosto y septiembre de 1917, Vladimir Ilich Ulianov, conocido como Lenin, escribi El Estado y la Revolucin, un texto fundamental de teora poltica. El lder del Partido Bolchevique, rama izquierda del Partido Obrero Social Demcrata de Rusia, afirmaba que la prosperidad alcanzada en las naciones ms industrializadas de Europa tras dcadas de desarrollo relativamente pacfico haba convertido a los representantes de la social-democracia al oportunismo y el socialchovinismo, al punto de traicionar a los pueblos apoyando una guerra imperialista.



Pero el objetivo central del texto de Lenin, ms all del enfrentamiento con la izquierda reformista, era proponer un programa de accin para la implementacin de la dictadura del proletariado y la eliminacin del Estado burocrtico burgus asociado al capitalismo monopolista. Se trataba de "explicar a las masas qu debern hacer para liberarse, en un porvenir inmediato, del yugo del capital". Redactado al calor de los acontecimientos, disparados en febrero (marzo segn el calendario gregoriano) por las manifestaciones y huelgas generales que derivaron en motines y la irrupcin en todas partes de consejos (soviets) de obreros, soldados y campesinos, forzando al zar a abdicar el trono, El Estado y la Revolucin se public inconcluso. Lenin posterg la escritura del ltimo captulo, dedicado a la Revolucin de 1905 y la que estaba en curso, cuando la aceleracin del vaco poltico provocada por un gobierno provisional incapaz de controlar los levantamientos y poner fin a la guerra, lo decidi a hacer historia y tomar el Palacio de Invierno, smbolo del poder imperial.



Comunismo de guerra



Conscientes de los enormes desafos a los que se enfrentaban, los bolcheviques observaban inquietos la evolucin de las insurrecciones europeas, con las esperanzas puestas en una oleada revolucionaria triunfante que les permitiera acordar una paz sin condiciones ni concesiones y apoyarse en la solidaridad de las naciones ms industrializadas para emprender la construccin del socialismo. Adems de un ideal, el internacionalismo, encarnado en la fundacin en 1919 de la Internacional Comunista, era una necesidad vital.



Pero la aniquilacin de las rebeliones occidentales, las extorsiones de los Imperios Centrales para firmar la paz y las intervenciones extranjeras en apoyo a la reaccin de los rusos "blancos" contra la Revolucin impusieron un "comunismo de guerra" que en cierta forma nunca termin. La sangrienta guerra civil, que los bolcheviques ganaron luego de tres arduos aos, fortaleci al nuevo rgimen, pero dej al pas devastado y posterg la resolucin de los problemas de la poblacin campesina la amplia mayora expoliada por las requisas y las imposiciones. Convertidos en Partido Comunista, los bolcheviques emprendieron un camino autoritario que quit poder de decisin a los soviets, elimin la discusin democrtica en el pas y fortaleci la maquinaria burocrtica del Estado, cada vez ms emparentado con el Partido. La represin de los marineros de Kronstadt, que en 1921 se alzaron contra los comunistas, marc para muchos el fin de la Revolucin. El propio Lenin advertira poco antes de su muerte sobre estas derivas, que su sucesor, Josef Stalin, convertira en culto extremo a la personalidad encarnado en la momificacin del mismo Lenin y uso del terror de Estado contra los "traidores".



Como seala el historiador Horacio Tarcus, la Revolucin, al igual que Saturno, termin devorando a sus propios hijos, y hasta a sus padres fundadores. Dirigentes, militantes, intelectuales, cientficos, artistas terminaron en el purgatorio estalinista, condenados por un movimiento que en nombre del pueblo termin consagrando una dictadura de Partido y, contrariamente a lo que Lenin predicaba en El Estado y la Revolucin, fortaleci al Estado y su burocracia.



Pero si la Revolucin equivoc el rumbo, su proyecto emancipador, que entusiasm a artistas, intelectuales y trabajadores de todo el mundo, cumpli la hazaa de convertir a la URSS en una potencia cientfica, industrial y militar, faro para muchas naciones, obligando al capitalismo a moderar sus ambiciones y crear bienestar. Tras el derrumbe del Estado sovitico, vencida la batalla cultural, la culpa vergonzante y penitente de las izquierdas mundiales le permiti al capitalismo desbocarse, erigiendo como nuevo enemigo a un grupo de integristas religiosos cuyos objetivos reaccionarios slo pueden ser considerados superadores por un puado de fanticos. Pero, bajo nuevas formas, la explotacin contra la que luch la Revolucin sigue vigente.



A cien aos de su intervencin central en la historia, desde su mausoleo de la Plaza Roja, Lenin contina incomodando a propios y extraos.

Este artculo forma parte de El Atlas de la Revolucin Rusa

Disponible en kioscos y libreras de todo el pas.

Fuente: http://www.eldiplo.org/notas-web/pan-paz-tierra-libertad?token=&nID=1