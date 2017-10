n 7.099, q

En la vspera de la votacin en la Cmara en que los diputados federales decidirn si la segunda denuncia de la Fiscala General de la Repblica contra Michel Temer debe proseguir o no, el presidente vive un nuevo perodo de crisis aguda.Durante el feriado prolongado de Nuestra Seora Aparecida, se hicieron pblicos los vdeos de la delacin premiada del dobln Lucio Funaro, operador del PMDB en esquemas de corrupcin. Adems de traer nuevos cargos contra el denunciante Temer, los vdeos abrieron una disputa pblica entre el alcalde, Rodrigo Maia (DEM-RJ), y la defensa de Temer, ya que las imgenes, sensibles, fueron publicados por el sitio de la casa de los diputados.Para Temer, una relacin agria con Maia es mala, pues l, el primero en la lnea de sucesin, puede articular votos a favor, o en contra, de Temer en el momento en que el plenario de la Cmara analiza la denuncia.Entienda el embrollo:En los videos, el cambiador de dinero dice asegurarse de que parte del dinero desviado por un juicio poltico adjunto a Eduardo Cunha (PMDB-RJ) se transfiri a Temer. Funaro era una figura cercana a Cunha y, en la delacin premiada, confes haber ayudado al parlamentario a lavar dinero en el exterior.Estoy seguro que parte del dinero que era repasado, capitaneado en todos esos esquemas que l tena, daba un porcentaje tambin para Michel Temer. Nunca llegu a entregarle, pero el Altair debe haber entregado algunas veces, dice Funaro en el vdeo.Altair a veces ha comentado que tena que entregar algo de dinero a Michel. La oficina de Michel est detrs de mi oficina. El lugar donde se encuentra mi oficina era un lugar muy bueno para Eduardo, ya que estaba cerca de la oficina de Jos Yunes , que era una de las personas que a veces recaudaba dinero, que iba a recaudar dinero para Michel Temer , afirma Funaro.Como ha hecho desde el inicio de las acusaciones contra Temer, la defensa del presidente de la Repblica fue para el ataque. En una nota, el abogado Eduardo Carnels dijo que la filtracin de vdeos constituye un abyecto golpe al Estado Democrtico de Derecho, que tiene el claro propsito de causar estragos con la divulgacin por los medios como forma de obligar a los parlamentarios que decidirn sobre el caso de Temer.La nota dice adems que es evidente que la criminal fuga fue producido por quien pretende insistir en la creacin de una grave crisis poltica en el pas, por medio de la instauracin de accin penal para la que no hay justa causa.Este es el problema de la defensa hecha por el abogado de Temer. Los videos no se han filtrado, pero estaban disponibles en el sitio web oficial de la Casa , como parte de la accin contra Temer, a ser examinado el martes 18 por la Comisin de Constitucin y Justicia (CCJ) de la Cmara.Fue en la pgina de la Cmara que la prensa obtuvo el material y pas a hacer reportajes relatando el contenido de la acusacin. El primer reportaje citando el contenido de los vdeos fue publicado el viernes 13, por el diario Folha de S.Paulo.Segn la Cmara, los vdeos fueron enviados a la Casa por la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lcia, y publicados en el sitio de la Casa, junto con los otros documentos relacionados con la segunda denuncia contra Temer. La accin, afirma la Cmara, tiene su tramitacin ntegramente registrada en el sitio oficial de la Casa, desde la recepcin de los oficios por parte del STF.Siempre segn la Cmara, no hubo determinacin para restringir el acceso a cualquier parte de la documentacin , excepto para la Peticinue est bajo secreto de Justicia y fue mantenida en secreto en el sitio de la Cmara.De hecho, el oficio enviado por Carmen Lcia indicaba ser sigilosos slo los autos de uno de los anexos y no los testimonios de Funaro. Esto va en contra de la decisin del Ministro Edson Fachin , relator del Lava Jato del Supremo.En una nota, la asesora de Fachin inform que el ministro no retir el secreto de la delacin de Lcio Funaro y que, en su entendimiento, los vdeos de los testimonios del operador financiero a la Fiscala General de la Repblica no deberan haber sido divulgados.Con la revelacin de que los vdeos no fueron filtrados, pero estaban en el sitio del Cmara, Rodrigo Maia eligi al abogado de Temer como su blanco. En la nota, ver con perplejidad muy grande haber sido tratado de forma absurda por el abogado, despus de todo lo que hice por el presidente, de la agenda que constru con l, de toda defensa que hice en la primera denuncia .Despus de la revelacin de que los vdeos estaban en el sitio de la Cmara, la defensa de Temer retrocedi. En una nueva nota enviada a la prensa el domingo 15, Eduardo Carnels dijo que, cuando divulg la primera nota, calificando la filtracin de criminal, desconoca que los videos con los testimonios de Funaro estaban disponibles en la pgina de la Cmara de Diputados.El presidente de la Cmara de Diputados, el abogado de Temer, que jams pretendi imputar al presidente de la Cmara de Diputados la prctica de ilegalidad, mucho menos de crimen y que hoy domingo constat que el oficio encaminado a S. Ex. por la Presidenta del STF, la copia de la denuncia y de los anexos que la acompaa, indic que slo eran autoseros de uno de los anexos, sin referirse a los testimonios del delator, que tambin deberan ser tratados como sigilosos, segn el entendimiento del ministro Fachin, en consonancia con lo que ha decidido el Tribunal Supremo .El temor del Gobierno es que Rodrigo Maia, durante el anlisis de la segunda denuncia, deje de ser un aliado y pase a la condicin de neutralidad o, peor, a la condicin de adversario. Maia ha manifestado una irritacin con el PMDB de Temer, ya que el partido acta de manera firme para robar a diputados insatisfechos del PSB, con el ojo en las elecciones de 2018. El DEM de Rodrigo Maia tambin estaba con el ojo en esos parlamentarios. Ante la ofensiva del PMDB, Maia dijo haber llevado una cuchillada en la espalda.El domingo 15, incluso tras la nota del abogado de Temer retirando las acusaciones, Maia indic que no va a trabajar por la defensa de Temer. De aqu en adelante, voy, exclusivamente, a cumplir mi papel institucional, presidir la sesin (de la denuncia de la PGR), dijo Maia. La expectativa es que el plenario de la Cmara decida el futuro de Temer hasta el lunes 23.Fuente (original en portugus): https://www.cartacapital.com.br/politica/funaro-e-o-percentual-de-temer-entenda-a-nova-crise-do-governo Fuente (traduccin): http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/10/16/brasil-funaso-y-el-porcentaje-de-temer-entienda-la-nueva-crisis-del-gobierno/