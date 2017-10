Venezuela: la nica verdad es la realidad-real, y ahora qu?

Tras las elecciones regionales, en Venezuela parece abrirse un nuevo momento con un Gobierno consolidado desde lo institucional pero invisibilizado y denostado por la derecha trasnacional, en un pas que seguir afrontando grandes dificultades en lo econmico y financiero, y una oposicin que deber rearmar su discurso y su accionar si pretende disputar la eleccin presidencial de finales de 2018 tras los comicios para alcaldes a realizarse entre diciembre prximo y el primer trimestre del ao prximo.

Entre otros, el analista poltico Leopoldo Puchi asegura que el proceso abre las puertas a continuar en una va electoral y democrtica ya que actualmente existe un cierto grado de equilibrio en el terreno electoral. Indic que estos comicios obligan a trabajar en funcin del nuevo periodo electoral para escoger al nuevo Presidente del pas, lo cual, a su juicio, debe celebrarse dentro de un marco de acuerdo entre Gobierno y oposicin.

Antes del 15 de octubre, de los 23 estados, 20 gobernadores pertenecan al oficialismo y tres a la oposicin. Hoy el oficialismo suma 18 y la derecha cinco (cuatro de ellos de la socialdemcrata Accin Democrtica), despus que el Consejo Nacional Electoral confirmara al oficialista Justo Noguera Pietri como gobernador del Estado Bolvar, con una diferencia del 0.26% de los sufragios.

Numeritos

En esta eleccin compitieron 226 candidatos de 76 organizaciones polticas. El padrn electoral cont con 18.094.065 votantes para lo cual se habilitaron 13.559 centros de votacin con 30.274 mesas electorales. Se registr un incremento en la participacin electoral de 7,2 % respecto al proceso del 2012 situndose en el 61,14 % (ndice de abstencin de 38,86 %, quiz el ms bajo en Latinoamrica para elecciones regionales).

Luego del proceso electoral del 15-O, nueve son los gobernadores que seguirn al frente de sus estados: Apure (Ramn Carrizalez 51,96% ); Barinas (Argenis Chvez 53,04% ); Cojedes (Margaud Godoy 55,61% ); Delta Amacuro (Lizeta Hernndez 59,34% ); Monagas ( Yelitze Santaella 54% ); Sucre (Edwin Rojas 59,71% ); Trujillo (Henry Rangel Silva 59,88%); Vargas ( Jorge Luis Garca Carneiro 52,88%) y Yaracuy (Julio Len Heredia 62%). De las siete candidatas presentadas, cinco se alzaron con gobernaciones.

Zulia es el estado con mayor nmero de electores y tambin de las mayores reservas de petrleo y gas del continente y es uno de los estados en donde result victoriosa la oposicin: el candidato de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, se impuso con el 51,6 % de los votos

Miranda (que incluye los barrios de clase media alta caraqueos) es el segundo estado en nmero de electores con ms de dos millones y fue en los ltimos tiempos un bastin de la oposicin Tras las derrotas consecutivas de Diosdado Cabello y Elas Jaua como candidatgos a la gobernacin de Miranda -ambos ante Henrique Capriles Radonsky-, uno de los datos ms interesantes de la eleccin es la aparicin en escena de Hctor Rodrguez, de la nueva generacin del PSUV.

Rodrguez ex ministro de Educacin y de Deportes- , logr imponerse frente al candidato de la MUD, Carlos Ocariz, alcalde dell municipio Sucre y dirigente de Primero Justicia, con el 52,54 % de los votos frente al 45,92 Actualmente, sobre Capriles pesa una inhabilitacin por 15 aos por estar involucrado en hechos de corrupcin durante su gestin como gobernador durante los aos 2011, 2012 y el primer trimestre de 2013.

Estos comicios dejaron en claro que Miranda debe dejar de verse desde el ombligo de la percepcin de los estratos A y B de la poblacin; y que Primero Justicia que jugaba de bisagra entre los radicales de la resistencia terrorista y los pragmticos electoralista- no tena la vaca atada, sino que se estaba resquebrajando internamente (Julio Borges y Ocariz vs Capriles Radonsky, por ejemplo), mientras AD y Voluntad Popular esperaban recoger la lea del rbol cado.

En Carabobo, en tercer lugar con 1,5 millones de electores, se impuso el oficialismo con el 51,96 %. El cuarto estado con ms electores es Lara, donde triunf la exministra Carmen Melndez almiranta en jefe- sobre uno de los lderes de la oposicin Henry Falcn, de pasado chavista, quien fue dos veces gobernador

Las condiciones en el pas siguen siendo de apremio econmico y alimenticio, de asfixia financiera internacional, pero el resultado de las elecciones regionales muestra nuevamente la poderosa maquinaria electoral y de movilizacin de masas del oficialismo, pese al efecto desencanto que se deriva de la inflacin, el desabastecimiento y los sucesivos errores de una burocracia ineficiente, ineficaz y corrupta, segn la calificara en octubre de 2013 el presidente Hugo Chvez.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus socios han ganado 18 de las 23 gobernaciones. Segn muchos analistas, desde los hechos de violencia, terrorismo y desestabilizacin producidos por la oposicin entre abril y julio ltimos, ha aflorado nuevamente el soporte afectivo construido por el liderazgo de Chvez en el imaginario popular venezolano.

Y demuestra que las despiadadas campaas de desprestigio y desaliento desarrolladas dentro y fuera del pas en los ltimos cuatro aos, naufragan ante la confrontacin de esa realidad-virtual (hoy llamada posverdad, antes apenas mentiras) ante la realidad-real, cotidiana, verificable.

La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el 1 de mayo ltimo, demostr la posibilidad real que tiene el PSUV de despertar las afiliaciones e identificaciones carismticas construidas en torno a Chvez, seala Juan Romero en 15yUltimo. El presidente Nicols Maduro se vio precisado a cambiar su discurso poltico, insistiendo ms en un compromiso en la bsqueda de salidas negociadas y el dilogo que en la confrontacin permanente, desgastadora e improductiva.

Las elecciones regionales (generalmente con menos afluencia que en las nacionales) le dieron al PSUV unos cinco millones y medio de votos, que representa unos dos millones 650 mil sufragios menos de los alcanzados dos meses y medio atrs, cuando la eleccin de los constituyentes. Pero tambin la oposicin perdi votos (obtuvo 4.776.214), si se comparan los de estos comicios con los de parlamentarios de 2015 (7,7 millones).

La oposicin pag sus errores, su falta de credibilidad, su ausencia de ideas, polticas incongruentes y de contramarchas permanentes, divisiones internas, dispersin del liderazgo (ms entusiasmado ste con viajes al exterior y selfies con gobernantes y parlamentarios de derecha estadounidenses, latinoamericanos y europeos). Pero, a pesar de ello, de las tres gobernaciones que tena, pas a contar con cinco.

Escenarios

En trminos absolutos, los nmeros brindan estabilidad al Gobierno, pues en el eje central controla el epicentro (Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Bolvar), sin menospreciar la prdida que sufri en Zulia, Tchira y Mrida, que en una lgica geopoltica, es por dems peligrosa.

En Zulia y Tchira los gobernadores Francisco Arias Crdenas y Jos Vielma Mora, dos militares que acompaaron a Chvez en la asonada del 4 de febrero de 1992- pretendieron repetir en las gobernaciones, pero se encontrar con el rechazo de las bases, mientras la dirigencia del PSUV no atin a oir los reclamos de un recambio, incluso generacional. Arias y Vielma fueron blanco del voto castigo, por su incapacidad de combatir meses de violencia y el contrabando de extraccin hacia Colombia.

Los 2.218 km2 de la frontera occidental y suroccidental venezolana es limtrofe con Colombia, pas clave en la estrategia de desarrollo del Comando Sur estadounidense, con ocho bases militares con personal y equipo de tropas y de transporte norteamericano y en la estrategia de agresipon (incluso militar y paramilitar) contra Venezuela.

Colombia, a travs de sus Fuerzas Especiales viene realizando, asimismo, ejercicios de entrenamiento de otras fuerzas especiales en todo el continente, dirigidos por EEUU.

Asimismo, los gobernadores de la oposicin ganadores en los estados fronterizos, fueron instigadores del terrorismo de calle desatado por cuatro meses (abril a julio) lo que augura un escenario de alta conflictividad y desestabilizacin. No se debe olvidar que el director de la CIA, Mike Pompeo, dej en claro que Colombia est dispuesta a colaborar en la recuperacin de la democracia en Venezuela

Uno de los escenarios que plantea la geopoltica estadounidense en Latinoamrica es la de favorecer y alentar planes secesionistas (como en el caso de la Media Luna boliviana). Zulia, Tchira y Mrida cuentan con enormes recursos -agua, coltn, petrleo, gas, bioma- y pueden ser cabeza de algn plan separatista alentado por Washington y Bogot.

Ya Juan Pablo Guanipa y Laidy Gmez (quien apabull con 63,3% de los votos), electos gobernadores de Zulia y Tchira, han hablado de separatismo y de abrir la frontera con Colombia (quiz para dar entrada a grupos paramilitares y narcotraficantes).

Tampoco se puede olvidar que Colombia mantiene histricas demandas sobre el Golfo de Venezuela, zona con petrleo extrable superior a los 543.000 millones de barriles y reservas de gas superiores a los 192 millones de pies cbicos.

Hablando de democracia

No hay lmites para el secretario general de la Organizacin de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, quien en su afan de desestabilizar Venezuela no solo desconoce la victoria democrtica del chavismo sino que directamente llama a respaldar a la dirigencia opositora en el exilio sumndose al plan estadounidense de Donald Trump.

Siguiendo el libreto de Washington, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canad, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mxico, Panam, Paraguay y Per, consideraron urgente una auditora independiente de todo el proceso electoral, con el acompaamiento de observadores internacionales especializados y reconocidos, con el fin de aclarar la controversia generada sobre los resultados de dicho comicios y conocer el verdadero pronunciamiento del pueblo venezolano. Controversia?

El dirigente de la Mesa de la Unidad (MUD), Jess Chuo Torrealba, consider que la oposicin no respondi al pueblo como debi, y explic que si la oposicin tiene con qu mostrar que hubo fraude, entonces esta debi constatarlo con sus actas de cada mesa.

La declaracin de la MUD me preocupa porque no se entiende. No se trata de que crees o no crees en los resultados. Se trata de que la oposicin tiene testigos en todas las mesas y tiene copia en cada una de esas actas de mesa. Lo que tiene que decir es aqu tengo las actas, tengo aqu los resultados y no coinciden, puntualiz.

Henry Ramos Allup, mximo dirigente de la opositora Accin Democrtica, cuestion las declaraciones de Almagro, sobre la participacin de la oposicin en las elecciones regionales.Yo creo que Almagro est completamente equivocado, porque cuando nosotros fuimos a estas elecciones parlamentarias, era que estbamos convalidando al Gobierno?, cuestion.

Se reconocer lo que deba reconocerse y se impugnar lo que no , dijo Ramos Allup, quien calific los comicios regionales como un fraude sistmico: son los hechos que rodean el voto. Las mquinas se auditan, ah no est el fraude. No es que yo voy a darle s a la mquina y va salir no. El fraude est en que agarras 700 y pico de mil de electores y los cambias horas antes, y hasta en el mismo momento, ellos llegan y no saben dnde votar , seal.

De acuerdo a dirigentes de la oposicin hay que entender por trampa las irregularidades en que habra incurrido el CNE previamente al proceso electoral. Por otro lado, fraude sera el cambi o manipulacin de los resultados una vez ocurridos los comicios.

Angel Oropeza, coordinador de la MUD seal que es perfectamente posible que los nmeros ofrecidos por el CNE sean fieles a lo ocurrido el 15 de octubre, y esto a pesar de lo que hayan dicho las encuestas y los anlisis. Aclar que an as habra que cantar trampa, porque, segn l, la lista de actividades irregulares previas al acto es extenssima.

Responsablemente digo, nosotros perdimos, as de sencillo, y eso hay que aceptarlo porque tambin hay que tener gallarda para reconocer en la verdad la adversidad, no es el momento de hurgar en las culpas, no e ese el momento, de comenzar a buscar qu ocurri, seal el saliente gobernador opositor de Lara, Henri Falcn.

Y ahora?

Nicols Maduro, inform que est listo para suscribir el acuerdo que el Gobierno venezolano y actores de la oposicin venezolana trabajaron en Repblica Dominicana: 95% ya est,, se le pueden agregar otros tpicos, como la auditora del 100% de las actas resultantes de las elecciones regionales. Le quieren agregar la auditora?, vamos a agregarla, estoy listo. Somos nosotros los que hemos construido el sistema de auditora del sistema electoral previa, durante y despus de una eleccin.

El jefe de Estado invit a los dirigentes del partido Accin Democrtica, Henry Ramos Allup y de Primero Justicia Julio Borges quien ha dedicado sus esfuerzos a solicitar una intervencin extranjera en los asuntos soberanos de Venezuela, y fue uno de los principales impulsores de las acciones de violencia poltica suscitadas entre abril y julio en diversas ciudades del pas a sostener un encuentro, como parte de los esfuerzos por el dilogo poltico.

Asimismo, detall que Ramos Allup y Henrique Capriles, impidieron que la oposicin participara en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En este sentido Ramos Allup desech la mesa de dilogo instalada en Repblica Dominicana entre el Gobierno y la oposicin ya que a su juicio este no es el momento para dialogar. Y entonces?