Antisionismo no es lo mismo que antisemitismo

De hecho, toda la campaa de igualar a la oposicin del sionismo con el antisemitismo ha sido cuidadosamente orquestada con la ayuda del Gobierno israel y la extrema derecha de Estados Unidos. Es fcil explicar por qu.

En los ltimos aos ha habido un cambio en la opinin pblica con respecto a la poltica israel, el conflicto en Oriente Medio y la legitimacin o no de Israel como un Estado sionista y colonizador. Un factor que subyace en este cambio ha sido la campaa de boicot, desinversin y sanciones (BDS). En los principios de la campaa hubo una discusin sobre si realmente se podra derrocar al rgimen sionista, tal como algunas personas pensaron que un boicot a Sudfrica podra derrocar el apartheid. Por supuesto todas las analogas entre Sudfrica e Israel son engaosas, porque representan dos modelos diferentes de colonizacin. Pero dejando eso a un lado, mientras que las sanciones pueden ayudar a producir condiciones favorables, los que piensan que van a derrocar al rgimen de esta manera se engaan.

Sin embargo la campaa BDS ha movilizado a la opinin pblica. Su ventaja es que en varios sindicatos y organizaciones profesionales, en todos los colegios y universidades, hay grupos de personas que hacen campaa, lo que ha provocado un debate muy til sobre el conflicto palestino israel. Lo que es notable es que entre los activistas del BDS hay una sobrerrepresentacin de jvenes judos.

Eso es muy preocupante para los sionistas y si leemos la prensa israel est claro que hay una determinacin de detener esta erosin del apoyo al Estado sionista desacreditando a los crticos. Esta era la situacin antes de que hubiera incluso una pista de que Jeremy Corbyn pudiera convertirse en lder laborista. Por supuesto su eleccin ha aumentado las preocupaciones porque, por primera vez, un lder del principal partido de la oposicin en Gran Bretaa es alguien que tiene un largo historial de apoyo a la lucha palestina.

As que los sionistas y todos sus aliados decidieron lanzar su campaa "antisionismo igual a antisemitismo". A propsito o no Mark Regev, el actual embajador israel en Londres, es un hbil vocero que ha justificado sistemticamente los crmenes de Israel. Regev no es un diplomtico normal, es un propagandista de oficio. Y por supuesto la campaa "antisionismo igual a antisemitismo" ha sido retomada por aquellos que no tienen sentimientos pro-Israel en particular pero estn buscando maneras de atacar a la izquierda del Partido Laborista.

As que ahora hay una coalicin entre las personas preocupadas por el aumento del apoyo a la causa palestina y las que quieren desacreditar a la izquierda laborista por esa razn por un lado, y por otra parte de gente como el vil bloguero Guido Fawkes, cuyo verdadero nombre es Paul Staines, un derechista que hara cualquier cosa para desacreditar a la izquierda laborista y utiliza las calumnias de "antisemitismo" por razones oportunistas, no porque realmente se preocupe de alguna manera por Palestina- Israel.

La campaa ha sido notablemente exitosa y por supuesto el mayor costo hasta ahora fue la cabeza del exalcalde de Londres y exmiembro del NEC Ken Livingstone. Qu dijo para que lo suspendan? Hitler lleg al poder en 1932 y "apoy al sionismo hasta que se volvi loco". El alcalde dio una fecha incorrecta, Hitler subi al poder en 1933. Tambin fue incorrecto personalizar el cambio de poltica. Pero el apunte que hizo sobre el rgimen nazi y el sionismo es bsicamente correcto como demostrar.

No mencionar el sionismo

Cmo debera reaccionar la izquierda en tales circunstancias? Un buen amigo mo, que est a la izquierda y ha sido cosignatario de algunas de las declaraciones que hemos emitido, me dijo que tal vez no deberamos hablar demasiado del sionismo, porque la gente no lo entiende y puede confundirse. Tal vez deberamos concentrarnos en las maldades reales que lleva a cabo Israel.

Usted no se sorprender al saber que esa persona pertenece a esa parte de la izquierda que est encantada de hablar de la austeridad pero no quiere mencionar el capitalismo. Todo el mundo entiende la austeridad y es bueno organizar manifestaciones contra ella, pero "capitalismo" es una palabra demasiado poltica.

No veo cmo puede funcionar sin la mencin del sionismo. Incluso los sionistas reconocen que es aceptable criticar la poltica israel y no estaran demasiado preocupados si lo hiciramos, por ejemplo los colonizadores israeles que siguen construyendo colonias en Cisjordania y as sucesivamente. Pero hago una pregunta: Por qu Israel persiste en esto? Es una poltica que le da mayores crticas en Estados Unidos. Barack Obama y Bernie Sanders lo han criticado directamente y la poltica oficial del Gobierno britnico es que esas colonias son "ilegales" y son "obstculos para la paz", por qu Israel lo hace? Cmo se puede explicar?

Puede explicarse por el hecho de que es una parte esencial de la poltica sionista . Al llevar a cabo esta poltica Israel sigue un imperativo de los principios del sionismo. Una vez que aceptemos que forma parte integral del sionismo, entonces nos daremos cuenta de que sera extrao que Israel no intentara implementarlas. No es como si fuera una poltica especfica del actual Gobierno de Benjamn Netanyahu, ha sido llevada a cabo por todos los gobiernos israeles desde 1967 y tuvo lugar dentro de las antiguas fronteras -la llamada "lnea verde"- antes de 1967. Es una poltica de colonizacin sionista desde el principio.

No se puede explicar por qu Israel contina con una poltica que no le hace ganar ningn amigo, sin mencionar el sionismo. Al contrario, creo que lo que debemos hacer no es pedir disculpas, en vez de eso deberamos ir a la ofensiva y ser agresivos: atacar directamente al sionismo.

Y tambin se puede atacar al sionismo precisamente por su connivencia y colaboracin con el antisemitismo, incluso hasta cierto punto con la Alemania nazi. No debemos responder a los ataques diciendo: "Estamos en contra del antisemitismo como estamos contra todo racismo", que es aceptar que el antisemitismo es en realidad un problema de la izquierda. Si bien por supuesto nos oponemos a ese racismo, el hecho es que sus partidarios dentro de la izquierda y el Partido Laborista representan una proporcin minscula. Podemos lidiar con el antisemitismo si asoma, pero no debemos hacer gestos como una especie de disculpa ante la actual embestida. El puado de personas de izquierda que propaga una versin de los "Protocolos de los sabios de Sin" carece de peso y de fundamento intelectual.

Los Protocolos contenan afirmaciones tanto de la conspiracin capitalista como de la clase obrera: los judos estaban "sobrerrepresentados" entre los capitalistas, pero tambin estaban "sobrerrepresentados" en el movimiento revolucionario. El lema antisemita en la Rusia revolucionaria era: "Azcar-Brodsky, t-Wissotzky, Rusia-Trotsky. Los dos primeros eran magnates y los tres eran judos. Podemos tratar con tonteras similares de la izquierda en nuestro propio tiempo, pero no como una disculpa en respuesta a los ataques a la izquierda. Al contrario, tenemos que ir a la contraofensiva.

Relacionar

Debemos tomar la postura de la Junta de Diputados de los judos britnicos, no la actual, sino la Junta de Diputados de hace 100 aos! Expresaba algunas declaraciones muy pertinentes sobre el sionismo y su conexin con el antisemitismo. Cuando se desarrollaron las negociaciones sobre la Declaracin de Balfour de 1917, un destacado miembro de la Junta de Diputados, Lucien Wolf, escribi:

Entiendo... que los sionistas no se proponen simplemente formar y establecer una nacionalidad juda en Palestina, sino que reclaman que todos los judos formen en el momento presente una nacionalidad separada y desposeda, para lo cual es necesario encontrar un centro poltico orgnico, porque son y siempre deben ser extraos en las tierras que ahora habitan. Y sobre todo porque es un autoengao absoluto creer que cualquier judo puede ser a la vez ingls por nacionalidad y judo por fe".

He pasado la mayor parte de mi vida combatiendo estas mismas doctrinas, cuando me las presentan en forma de antisemitismo, y slo puedo considerarlas ms peligrosas cuando llegan a m bajo el disfraz del sionismo. Constituyen una capitulacin ante nuestros enemigos que no tiene absolutamente ninguna justificacin en la historia, la etnologa o los hechos de la vida cotidiana. Y si fueran admitidas por el pueblo judo en su conjunto, el resultado slo sera que la terrible situacin de nuestros correligionarios de Rusia y Rumana se convertira en el lote comn de los judos en todo el mundo (1).

Al mismo tiempo Alexander Montefiore, presidente de la Junta de Diputados, y Claude, su hermano, presidente de la Asociacin Anglojuda, estrechamente asociada, escribieron una carta al Times . Afirmaron que "el establecimiento de una nacionalidad juda en Palestina, fundado en la teora de la falta de un hogar nacional judo, puede tener el efecto en todo el mundo de encasillar a los judos como extraos en sus tierras nativas y socavar sus posiciones tan ganadas como ciudadanos y nacionales de esas tierras" (2).

Sealaron que las teoras del sionismo poltico socavaban la base religiosa de los judos, para la cual la nica alternativa sera "una nacionalidad juda laica, reclutada sobre algn principio de raza y de peculiaridad tnica".

Continuaban:

"Pero esto no sera judo en ningn sentido espiritual y su establecimiento en Palestina sera una negacin de todos los ideales y esperanzas por los cuales la supervivencia de la vida juda en ese pas se encomendara a la conciencia y los sentimientos judos. Por estas razones el Comit Conjunto de la Junta de Diputados y la Asociacin Anglojuda rechaza enrgicamente las propuestas nacionales de los sionistas. La segunda parte del programa sionista que ha despertado las dudas de la Comisin Conjunta es la propuesta de investir a los colonos judos [en Palestina] con ciertos derechos especiales superiores a los que disfrutar el resto de la poblacin... En todos los pases en los que viven los judos el principio de la igualdad de derechos para todas las vertientes religiosas es vital para ellos. Si ellos impusieran en Palestina el ejemplo de ignorar este principio se convenceran de haber recurrido a l por motivos puramente egostas. En los pases en los que todava luchan por la igualdad de derechos se encontraran irremediablemente comprometidos... La propuesta es todava ms inadmisible porque los judos son y probablemente seguirn siendo una minora de la poblacin de Palestina y podra involucrarlos en las ms amargas disputas con sus vecinos de otras razas y religiones que retrasaran severamente su progreso y encontraran ecos deplorables en todo el Oriente" (3).

Esto result muy proftico.

Colaboracin nazi

Volvamos ahora a la conexin nazi-sionista. De hecho suena ms impactante de lo que es, porque estamos hablando de los primeros das del rgimen nazi. Hoy el holocausto se ensea en las escuelas, por lo que la gente puede saber cundo comenz realmente la poltica de exterminio de los judos oficialmente -en enero de 1942-, cuando se convoc una conferencia en Wannsee bajo la presidencia de Reinhard Heydrich, segundo jefe de las SS al mando de Heinrich Himmler.

Las actas de esa conferencia estn actualmente en internet y se puede ver un cambio en la poltica hacia los judos, ratificada por el Fhrer . Aunque se expresa de manera eufemstica est claro que se estaba hablando tanto de la deportacin como del exterminio.

Este cambio se produjo tras el ataque a la Unin Sovitica, cuando los nazis sintieron que tenan que encontrar diferentes maneras de lidiar con el "problema judo". Hasta entonces la poltica oficial era la exclusin de los judos de la vida poltica y cvica, la separacin y la emigracin. Casi naturalmente el liderazgo sionista pensaba que este conjunto de polticas era similar al de otros regmenes antisemitas as era- y el enfoque sionista no era exclusivo del rgimen nazi. El fundador del sionismo poltico, Theodor Herzl, haba sealado que los regmenes antisemitas seran aliados, porque queran deshacerse de los judos, mientras que los sionistas queran liberarlos de los judos. Ese era el inters comn.

En 1934 el rabino alemn Joachim Prinz public un libro titulado Wir Juden (Nosotros los judos), en el que dio la bienvenida al rgimen nazi que quera separar a los judos de los no judos y evitar la asimilacin, al igual que los sionistas. La novela de Philip Roth The plot against America se basa en la gente real, incluyendo a Prinz, quien emigr a Amrica y se convirti en un lder de la comunidad juda de Estados Unidos. El hecho de que era un sionista no se menciona.

De todos modos los sionistas hicieron propuestas al rgimen nazi, cmo respondieron los nazis? Aqu hay dos citas relevantes. La primera es desde la introduccin a las leyes de Nremberg, la legislacin racista decretada en la Alemania nazi en 1935. Este extracto todava estaba presente en la edicin de 1939, de la cual cito:

Si los judos tuvieran un estado propio, en el que la mayor parte de su pueblo estuviera all, la cuestin juda ya podra estar considerada resuelta hoy... Los ardientes sionistas de todas las naciones son los que menos se han opuesto a las ideas bsicas de las leyes de Nremberg, porque saben que estas leyes son la nica solucin correcta para el pueblo judo tambin (4).

El mismo Heydrich escribi lo siguiente en un artculo de septiembre de 1935 para la revista de las SS Das Schwarze Korps:

El nacionalsocialismo no tiene intencin de atacar al pueblo judo de ninguna manera. Al contrario, el reconocimiento del pueblo judo como una comunidad racial basada en la sangre, y no como una religin, lleva al Gobierno alemn a garantizar la separacin racial de esta comunidad sin ninguna limitacin. El Gobierno est completamente de acuerdo con el gran movimiento espiritual dentro de la judera misma, el llamado sionismo, con su reconocimiento de la solidaridad de los judos de todo el mundo y el rechazo de todas las ideas asimilacionistas. Sobre esta base Alemania adopta medidas que seguramente desempearn un papel importante en el futuro en el manejo del problema judo en todo el mundo (5).

En otras palabras, una mencin amistosa del sionismo que indica una zona de acuerdo bsico que comparta con el nazismo.

Por supuesto mirando todo esto en perspectiva parece an ms siniestro, ya que sabemos que la historia termin en las cmaras de gas unos aos despus. Esta superposicin es una acusacin al sionismo, pero la verdadera colaboracin entre ambos no fue tan excepcional cuando se acepta que los sionistas se enfrentaron a la realidad de un rgimen antisemita.

Por cierto, la mitad de lo que dijo Ken Livingstone no est muy lejos de la stira pronunciada por Netanyahu en 2016 durante un discurso a los delegados en el Congreso Sionista Mundial en Jerusaln. Segn Netanyahu, "Hitler no quera exterminar a los judos" hasta que conoci al gran muft de Jerusaln, Hajj Amin al-Husseini, en 1941. Netanyahu afirm que "Al-Husseini fue a Hitler y le dijo: 'Si los expulsas, todos vendrn aqu".

Por supuesto la acusacin de que la idea del exterminio se origin con el gran muft ha sido rechazada con desprecio por los historiadores serios, pero Netanyahu estaba en lo cierto, al menos al afirmar que la emigracin, no el exterminio, fue poltica nazi hasta el invierno de 1941-194242.

Permtame repetir: tenemos que contraatacar los insultos actuales. Es correcto exponer el sionismo como un movimiento basado tanto en la colonizacin como en la colusin con el antisemitismo. No hay que disculparse por decir esto. Si tiramos carne ensangrentada a los tiburones, volvern a por ms. En este momento la izquierda se disculpa demasiado, con la esperanza de que la derecha la deje en paz. Nunca lo harn.

Mosh Machover, nacido en 1936, es un matemtico, filsofo y activista socialista conocido por sus escritos contra el sionismo. Nacido en una familia juda en Tel Aviv , entonces parte del Mandato Britnico de Palestina, Machover se traslad a Gran Bretaa en 1968 donde se convirti en un ciudadano naturalizado. Fue fundador de Matzpen, la Organizacin Socialista Israel, en 1962.

