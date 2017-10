Entrevista a Mosh Machover

En defensa de la historia

Labour Party Marxists

La corriente Labour Party Marxists (LPM) recibi muchos elogios y el apoyo de los delegados en la conferencia del Partido Laborista britnico, en particular debido al excelente artculo Antisionismo no es lo mismo que antisemitismo , escrito por Mosh Machover. Desde entonces la derecha ha tomado su venganza. Por todo el pas cualquier persona que haya expresado una inclinacin por el LPM o haya enviado un artculo bien podra estar cerca de recibir una carta de expulsin. Uno de ellos es el propio filsofo y activista socialista Mosh Machover. Reg Kingston, miembro de LPM le entrevista.

Qu opina de las acusaciones contra usted?

Por lo que puedo ver no han distorsionado lo que dije. Lo que se distorsiona es su txica definicin de antisemitismo. En relacin con la segunda acusacin todo lo que tengo que decir es esto: no soy ni he sido miembro de las organizaciones citadas: CPGB Partido Comunista de Gran Bretaa, (N. de T.) ni de LPM (para citar la vieja frmula macartista). Sin embargo no puedo negar o confirmar estar "asociado" con ellos, porque no s lo que se supone que esto significa.

Por otra parte sospecho que al menos parte de la "evidencia" de que stas son "organizaciones polticas con fines incompatibles con el Partido Laborista" es el hecho de que ustedes publicaron mis artculos y me invitaron a dar charlas...

Francamente he disfrutado de su artculo, pero no pude anticipar que causara tanto alboroto! Cmo explica la vehemencia de los ataques a su contribucin? Por qu est pasando esto?

Es el resultado de una conjuncin de dos cosas. Sigo muy de cerca la prensa israel y las discusiones polticas ms amplias en Israel en general. Hace bastante tiempo -y estoy hablando de antes de que alguien se imaginara que Corbyn sera lder del Partido Laborista Y menos l mismo!)- haba un sentimiento en los crculos oficiales israeles de que estaban perdiendo la guerra de propaganda. Respondieron con la campaa Hasbar (1}.

Esto fue parte de una decisin tomada para ir a la ofensiva: en cierto sentido es el ltimo intento de rescatar la reputacin internacional de ese Estado que est perdiendo credibilidad en la arena de lo que podra llamarse la opinin internacional, pero -lo que es ms importante- est perdiendo al pblico judo fuera de Israel, especialmente a los menores de 30 aos. Hay un claro cambio de opinin generacional. Estas personas se estn volviendo muy crticas de Israel y su proyecto de colonizacin.

Se puede ver una seal de esto en la conferencia laborista del 27 de septiembre, en el discurso del lder Corbyn de cierre del evento. Su llamamiento a Israel para que detenga la opresin de los palestinos y para poner fin al trato salvaje de estas personas gan aplausos (2). Fue un signo de los tiempos. Es un indicador de lo que el pblico en general ha llegado a sentir, incluyendo un gran porcentaje de la gente juda, especialmente la juventud.

Recuerde, el oficialismo israel lo identific bastante tiempo antes de que el avance de Corbyn estuviera en la agenda. Ya haban decidido lanzarse al ataque a nivel internacional usando esta tctica de "bomba sucia" para calificar cualquier crtica del sionismo y su proyecto de colonizacin de antisemita.

En el Reino Unido encontraron tontos tiles en el mbito de la derecha laborista. La tctica propagandista del Estado israel de difamar toda crtica como antijuda coincidi con la necesidad de la derecha laborista de desacreditar a Corbyn y a la izquierda del partido.

Ahora Corbyn tiene un montn de enemigos, tanto dentro como fuera del partido! As que esta tctica de difamacin fue tomada con entusiasmo incluso por personas que en nada se preocupan de las cuestiones de Israel-Palestina, los judos, el sionismo y todos estos temas importantes. Son totalmente cnicos en su uso de estas cuestiones. Como dice la frase de Chris Williamson, la derecha laborista "arm" la delicada y compleja cuestin del antisemitismo en aras de una estrecha y divisoria ventaja contra una izquierda del Partido Laborista que creca y amenazaba con abrumarlos.

Es una guerra sucia.

Mike Katz del Movimiento Laborista Judo (3) lo calific de "historiador amoral" en una conversacin con uno de nuestros partidarios en la conferencia del laborismo en Brighton. Realmente no pudo explicar a qu se refera cuando se le desafi a hacerlo. No cuestion directamente la veracidad de lo que dijiste, simplemente pareca estar insinuando que plantear la cuestin de la limitada colaboracin entre organizaciones sionistas con el rgimen nazi est fuera de los lmites de aceptabilidad social y poltica. Pero, como digo, eso es una suposicin! De qu crees que est hablando?

Bueno, no estoy muy seguro. He dejado mis opiniones sobre la historia y la moral bastante claras en el pasado. Pueden encontrarse en un libro que publiqu en 2012 y en conferencias pblicas que di en Londres en 2006 (4).

All dejo muy claro que los juicios morales de los acontecimientos histricos son muy importantes. Pero primero necesitamos los hechos. No debemos empezar con una actitud moral cargada de valor ante los acontecimientos pasados. En primer lugar hay que establecer lo que sucedi. Los juicios morales deben venir ms tarde.

Todos tienen derecho a sus propias valoraciones morales de las acciones histricas de individuos, grupos, partidos o clases sociales. Podemos estar en desacuerdo. Pero la gente no est autorizada a difundir "hechos alternativos". El expediente de hechos al que me refiero en mi artculo est all, est disponible para su acceso, el registro bsico de los hechos sobre los que escribo es incontestable. (Como t dices, Mike Katz tampoco los contest!) As que acepta que estos hechos tuvieron lugar, son parte de la historia y deben explicarse. Despus hablaremos de moralidad!

El Movimiento Judo laborista parece acercarse a la verdad histrica y a la investigacin con parmetros que establecen qu se dice, de lo que se puede hablar, independientemente de si es un hecho histrico real.

He aqu algunos hechos histricos, pues: estamos cerrando el siglo de la declaracin de Balfour (5). Es interesante leer lo que la Junta de Diputados judos britnicos dijo al respecto. Durante las discusiones alrededor de la declaracin sus portavoces expresaron objeciones consistentes y fundamentales con el plan general para la colonizacin sionista de Palestina y especficamente con la idea de que los judos en Gran Bretaa eran una raza o nacionalidad separada.

Insistieron en que el judasmo es una religin. Tome a Lucien Wolf (6) una figura principal en el BDBJ. En una famosa carta a Lord Rothschild, mientras las negociaciones que dieron lugar a la Declaracin de Balfour se llevaban a cabo, se opuso totalmente a la idea sionista porque consideraba que era un "autodelirio para cualquier judo creer que l mismo era ingls por nacionalidad y judo por fe". As respondi Wolf:

He pasado la mayor parte de mi vida combatiendo estas mismas doctrinas cuando me las presentan en forma de antisemitismo y slo puedo considerarlas ms peligrosas cuando llegan a m bajo el disfraz del sionismo. Constituyen una capitulacin ante nuestros enemigos que no tiene ninguna justificacin en la historia, la etnicidad o los hechos de la vida cotidiana...

De hecho los sionistas de aquella poca -que, hay que recordar, eran una minora entre los judos britnicos y minoras en todos los pases de Europa occidental- habran considerado abominable la postura de Wolf.

Ms tarde, tenemos a los hermanos Montefiore, Alexander y Claude, que fueron respectivamente los presidentes de la Junta de Diputados de los judos britnicos y de la Asociacin Anglo-Juda. Ambos escribieron una carta a The Times, publicada el 24 de mayo de 1917. En ella, expresan un sentimiento similar:

"El establecimiento de una nacionalidad juda en Palestina basada en la teora de la carencia de un hogar judo tendra el efecto en todo el mundo de considerar a los judos extraos en sus tierras nativas, socavando su posicin tan duramente ganada como ciudadanos y nacionales de esas tierras".

Entonces, lo que dicen es que nuestra nacionalidad es britnica, somos judos por la religin. De hecho, continan rechazando la idea de una nacionalidad juda secular reclutada sobre algn principio racial o peculiaridad tnica.

Y no es esta la caracterstica especfica que usted seala cuando hace referencia a la "comunidad" limitada a un aspecto sionista y los nazis? La nocin de los judos como raza, la idea de que no podan vivir entre los gentiles sin constante conflicto y friccin, que la asimilacin era una ilusin y por lo tanto era necesario que los judos se separaran de los gentiles y viceversa?

S, pero recordemos algo acerca de esa cita de Heydrich (7) de mi artculo original, la que caus tantos problemas a los LPMers de los activistas de JLM fuera de la Conferencia del Laborismo (8). En esto Heydrich est respondiendo a un recproco sondeo por parte de sionistas alemanes. Permtame poner esto en su contexto histrico.

Este contexto fue la publicacin de las notorias y abominables leyes de Nremberg contra los judos alemanes, probablemente las leyes ms racistas que se han promulgado (9). Se publicaron en septiembre de 1935. Por supuesto la mayora de los judos alemanes sentan lo mismo que Lucien Wolf y los Montefiores en Gran Bretaa: se consideraban alemanes por nacionalidad y judos por religin o antecedentes religiosos.

Pero una minora de la comunidad -los sionistas- Dio la bienvenida a las leyes de Nuremberg! Aqu est una cita del rgano oficial del movimiento sionista en Alemania -est disponible en Yad Vashem, el museo conmemorativo del Holocausto israel en Jerusaln-. El nombre de esta revista era Jdische Rundschau. Especficamente fue un editorial firmado por el editor, un tal Brendt, que acoge con agrado el hecho de que Alemania reconoci a los judos no como parte del pueblo alemn, sino como una nacionalidad/raza separada. (En Alemania y en muchos otros lugares de la poca, las palabras nacin y raza se solan tratar como sinnimos). Brendt refiere a la resolucin aprobada por el 19 Congreso Sionista Mundial (1935), celebrado en Lucerna, Suiza. Dice que esta resolucin pona fin a cualquier concepto de que el judasmo fuera simplemente una religin. Y ahora, dice, hablando de las leyes de Nremberg:

Alemania se ha limitado a extraer las consecuencias prcticas de esto y satisface la demanda del Congreso Sionista Internacional cuando declara que los judos que ahora viven en Alemania son una minora nacional.

De acuerdo con este lder sionista, al promulgar las leyes de Nremberg, el Reich alemn est aceptando implcitamente la posicin del Congreso Sionista internacional.

Por supuesto, miramos hacia atrs en esta historia con una visin retrospectiva. Conocemos el final de la historia donde los judos de Europa terminaron enfrentndose al exterminio fsico. Y por supuesto no se puede estar seguro de que Heydrich mismo fuera culpable de ocultacin cuando respondi positivamente a esta proposicin. Puede que estuviera mintiendo o, como sostienen algunos historiadores, que en ese momento de la historia la solucin final no era todava la poltica fijada por el Estado nazi.

En cierto modo esta cuestin de la intencin es un asunto secundario. Heydrich, escribiendo en el diario de las SS Das Schwarze Korps, respondi en cuestin de das al editorial de ese rgano sionista oficial y declar explcitamente que "el Gobierno [es decir, los nazis en el poder] se encontraban de total acuerdo con el gran movimiento espiritual dentro de la propia judera, el llamado sionismo, con su reconocimiento de la solidaridad de los judos en todo el mundo y el rechazo de todas las ideas asimilacionistas".

Era muy importante para el Estado nazi insistir en que los judos no eran simplemente una religin porque no era la poltica -en general- de su Estado perseguir y discriminar de manera tan extrema a las minoras religiosas. As, insistieron en que los judos eran una raza/nacin separada. A este respecto su punto de vista coincidi claramente con el del movimiento sionista que, recordemos, era un concepto minoritario entre los judos alemanes. En ese sentido Heydrich estaba poniendo a los sionistas contra la mayora de los judos alemanes. Estaba usando el sionismo como un punto polmico contra el punto de vista mayoritario de los judos alemanes que contemplaban la asimilacin y los derechos civiles plenos en Alemania, su pas de nacimiento.

Cul es su estimacin de la Conferencia del Partido Laborista y qu nos dice la controversia en torno a esta sensible pregunta sobre el actual equilibrio de fuerzas entre la izquierda y la derecha?

Hay contradicciones. Por un lado Corbyn gana aplausos entusiastas cuando pide el fin de la opresin de los palestinos. Por otro lado tenemos una guerrilla en curso en los niveles inferiores del partido -a nivel de los votos del consejo, por ejemplo- donde se adoptan posiciones graves, se vota de forma peligrosa.

Por lo tanto, la manipulacin del antisemitismo contina, pero puede moverse en diferentes mbitos de lucha. Podemos hacer progresos en el propio Partido Laborista pero luego en los consejos locales los consejeros laboristas de derecha pueden detener la educacin sobre el tema de Israel-Palestina, pueden clausurar actos y reuniones de solidaridad con los palestinos, etc.

La lucha no ha terminado! Esta sucia guerra contra nosotros continuar y probablemente se intensificar a medida que los apologistas proisraeles y derechistas del partido pierdan terreno.

Notas :

(1) Hasbar es una palabra hebrea que define los esfuerzos de relaciones pblicas del Estado israel para difundir en el exterior propaganda positiva sobre el Estado y sus acciones.

(2) vamos a dar un apoyo real para poner fin a la opresin del pueblo palestino, la ocupacin de 50 aos y la expansin de asentamientos ilegales y pasar a una solucin genuina de dos estados del conflicto Israel-Palestina" https://www.totalpolitics.com / artculos / noticias / jeremy-corbyn% E2% 80% 99s-2017-labor-conference-speech-full-transcript

(3) Mike Katz es un miembro destacado del Movimiento Laborista Judo. Una biografa ms completa de esta persona se puede leer aqu http://www.mikekatz.org/about-me/

(4). Israelis and Palestinians: Conflict and resolution , Haymarket Books, Chicago 2012. Vase tambin la conferencia http://www.israeli-occupation.org/2006-11-30/moshe-machover-israelis-and-palestinians-conflict-and-resolution/

(5) La Declaracin Balfour fue una declaracin pblica en forma de una carta a Lord Rothschild emitida por el Gobierno britnico durante la Primera Guerra Mundial anunciando el apoyo para el establecimiento de un "hogar nacional" judo en Palestina. La zona era entonces una regin otomana con una poblacin rabe y una minscula minora juda.

(6) Lucien Wolf fue un periodista e historiador britnico-judo, estudioso de los judos britnicos. Era activista por los derechos civiles judos y un oponente franco del sionismo poltico.

(7) Reinhard Tristan Eugen Heydrich era un comandante de las SS de alto rango durante la Segunda Guerra Mundial y un artfice principal del Holocausto.

(8) http://labourpartymarxists.org.uk/john-mann-mp-expel-labour-party-marxists/

(9) Las leyes de Nremberg (1935) institucionalizaron muchas de las teoras raciales de la ideologa nazi. Las leyes excluan a los judos alemanes de la ciudadana del Reich y les prohiban casarse o tener relaciones sexuales con personas de "sangre alemana o relacionada con ella".

