El decreto de Temer y el ltigo en la mano del capital

Vermelho

Decidido a imponer una agenda retrgada y de total desmantelamiento de los derechos sociales y laborales, el gobierno de Michel Temer, a travs del Ministerio de Trabajo, da un paso ms en contra de la clase trabajadora al publicar el decreto que dificulta la caracterizacin del trabajo esclavo en Brasil.



Estamos presenciando una ofensiva sin lmites contra nuestro pueblo. En este sentido, estamos ante una decisin que no slo atiende a los intereses de quines explotan de forma inhumana a la clase trabajadora, si no que adems hace ms difcil el control de quienes an hoy son condenados a condiciones de total precarizacin.









Lo que presenciamos no se trata nicamente de la disolucin de las normas que equilibran la relacin capital-trabajo, va ms all, estamos presenciando la degradacin del trabajo a niveles ya superados, estamos ante el sometimiento del trabajador y de la trabajadora a condiciones de violencia y embrutecimiento.



Ese decreto contradice todas las normas internacionales y el artculo 149 del Cdigo Penal, que establece que es un crimen reducir a alguien a una condicin anloga a la del esclavo, ya sea sometindolo a trabajos forzados o a una jornada extenuante.



Provista de una modernidad retrica, la gestin de Temer est enterrando el futuro de muchas generaciones. Esta medida no busca, de ninguna manera, reducir el trabajo esclavo o cualquier tipo de precarizacin, todo lo contrario, hace ms difcil el trabajo de las instituciones que combaten ese tipo de modalidad laboral y que luchan por el avance del trabajo digno, bien valorado y la generacin de empleo.



Adilson Arajo es presidente de la Central dos Traballadores e das Trabalhadoras do Brasil (CTB)



Fuente: Una medida como esta, asociada a la externalizacin y a la reforma laboral, constituyen el escenario ideal para un mundo de trabajo precarizado y con altos ndices de mortalidad, ya que para ser considerado trabajo esclavo la nueva norma exige la existencia de falta de libertad. Y adems, exige la demostracin de que no hubo consentimiento del trabajador.Lo que presenciamos no se trata nicamente de la disolucin de las normas que equilibran la relacin capital-trabajo, va ms all, estamos presenciando la degradacin del trabajo a niveles ya superados, estamos ante el sometimiento del trabajador y de la trabajadora a condiciones de violencia y embrutecimiento.Ese decreto contradice todas las normas internacionales y el artculo 149 del Cdigo Penal, que establece que es un crimen reducir a alguien a una condicin anloga a la del esclavo, ya sea sometindolo a trabajos forzados o a una jornada extenuante.Provista de una modernidad retrica, la gestin de Temer est enterrando el futuro de muchas generaciones. Esta medida no busca, de ninguna manera, reducir el trabajo esclavo o cualquier tipo de precarizacin, todo lo contrario, hace ms difcil el trabajo de las instituciones que combaten ese tipo de modalidad laboral y que luchan por el avance del trabajo digno, bien valorado y la generacin de empleo.Fuente: http://www.vermelho.org.br/coluna.php?id_coluna_texto=8703&id_coluna=131



Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar la autora, al traductor y Rebelin como fuente de la traduccin.