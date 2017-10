Kirkuk, el nuevo ojo del huracn en Medio Oriente?

En esa tierra caliente y rida que conforma la provincia de Kirkuk, en el norte de Irak, los movimientos militares y los enfrentamientos diplomticos se acrecientan da y da, y pueden desembocar en una guerra abierta e interna que tiene como protagonistas principales al gobierno central de Bagdad, a la administracin semi-autnoma del Kurdistn iraqu (Bashur) liderada por Masud Barzani, las fuerzas guerrilleras vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistn (PKK) y, principalmente, al pueblo kurdo que desde hace dcadas vienen luchando por su libertad e independencia.

A la riqueza en la zona de Kirkuk -en la que existen vastas reservas de crudo, adems de refineras y estn ubicados los oleoductos hacia Ceyhan (Turqua) y Baniyas (Siria), en el Mediterrneo-, se le sum la crisis desatada por el referndum autonmico (no vinculante) impulsado por el gobierno de Bashur el pasado 25 de septiembre. La consulta fue organizada por el Partido Democrtico de Kurdistn (PDK), que gobierna de manera frrea desde hace varios aos. Barzani, el principal dirigente del PDK y hombre ajeno a dejar el poder (hace dos aos tendra que haber dejado la presidencia de la regin semi-autnoma), present con bombos y platillos el referndum como solucin a la cuestin kurda. Sin el objetivo claro de alcanzar la libertad del pueblo kurdo, Barzani impuls la consulta para aplacar la crisis interna en el Kurdistn iraqu que, pese a ser la regin con las mayores reservas petroleras del pas, sufre la desocupacin entre el pueblo y una corrupcin extendida en la clase empresarias y poltica del PDK.

El referndum tuvo varias consecuencias. La principal es que el pueblo kurdo de Irak sali masivamente a votar, superando el 90 por ciento el respaldo a la independencia. El PDK propuso crear un Estado kurdo independiente, aunque muchos sectores de la sociedad no compartan esta idea y propongan una autonoma democrtica para las cuatro partes de Kurdistn. La aprobacin en el referndum fue, sobre todo, una demostracin de fuerza del pueblo kurdo que reafirm su anhelo por alcanzar plenas libertades y construir una sociedad nueva. Otra consecuencia es que las alianzas del PDK atraviesan un estado de profunda fragilidad. Salvo el Estado de Israel, Turqua, Estados Unidos y el propio gobierno de Bagdad rechazaron el referndum.

Desde la invasin de Estados Unidos a Irak y la cada de Saddam Husein en 2003, los kurdos controlan Kirkuk y reas de Nnive (norte), Diyala y Salah al-Din (al norte de Bagdad). Kirkuk es una sociedad multitnica, donde conviven rabes, kurdos, turcomanos y asirios. Desde que el petrleo comenz a brotar en Irak, esa ciudad de ms de 600 mil habitantes es un centro de disputa entre los poderes iraques.

Luego de sufrir los ataques y masacres cometidas por el Estado Islmico, desde hace varios das, el Ejrcito iraqu y las Unidades de Movilizacin Popular (Al-Hashad Al-Shabi, grupo conformado por milicias rabes) se encuentran en Kirkuk, en donde se produjeron enfrentamientos armados a pequea escala. Los peshmergas (fuerzas militares de la administracin de Bashur), apenas resistieron y, como hicieron en 2014 frente al avance del Estado Islmico, se retiraron y dejaron sin proteccin la regin de Shengal, donde los terroristas cometieron una masacre contra el pueblo yezide. La intervencin de la guerrilla del PKK (HPG) permiti rescatar a cientos de yezides y trasladarlos a lugares seguros. Pese a eso, el Estado Islmico secuestr a cientos de mujeres. Se calcula que en la actualidad el Estado Islmico tiene en su poder a ms de 2000 mujeres yezides, a las cuales venden en mercados sexuales.

Por otro lado, las HPG, que tiene sus bases en la montaa de Qandil, un extenso territorio en la frontera con Irn, nuevamente se trasladaron a Kirkuk para defender el territorio, pese a las fuertes crticas que mantienen hacia el PDK y los peshmergas. En un comunicado, las HPG calificaron como una invasin lo que ocurre en Kirkuk, por lo cual nuestras fuerzas guerrilleras tomaron posicin defensiva a raz de los ataques. Desde el mando de las HPG, confirmaron que se produjeron enfrentamientos espordicos entre nuestras fuerzas y el ejrcito iraqu y Hashd al-Shaabi, despus del retiro de peshmergas. Desde la guerrilla criticaron a las fuerzas del PDK por huir de la zona y no establecer una coordinacin conjunta para proteger la capital de Kirkuk.

La Unin de Comunidades de Kurdistn (KCK, por sus siglas originales), emitieron una extensa declaracin en la que explican de forma clara la situacin que atraviesa Kirkuk. El KCK convoc a los pueblos de Kirkuk a resolver los conflictos internos mediante el dilogo. La organizacin conden el enfoque de resolver los problemas por medios militares en lugar del dilogo en Kirkuk y Shengal, adems de remarcar que nunca aceptaremos actitudes tan agresivas contra nuestro pueblo.

La Unin de Comunidades de Kurdistn explic que la continuacin de la Tercera Guerra Mundial, centrada en Medio Oriente, ha alcanzado un nivel en el que se determinarn los nuevos espacios de poder y el status quo. Por esta razn, los poderes antikurdos han aumentado sus ataques, para evitar que los kurdos tengan un lugar influyente y ganen un estatus ante los nuevos equilibrios.

El KCK apunt que los actuales ataques contra Kirkuk se deben al referndum de independencia, que no se basaba en la unidad nacional y el parlamento, la voluntad de las personas, y se celebr sin un clculo de posibles resultados y tomando las precauciones necesarias.

Frente a los ataques del Ejrcito iraqu y Hashd al-Shaabi, las guerrillas de las HPG y las YBŞ (Unidades Femeninas) y los voluntarios civiles no abandonaron la ciudad hasta ltimo momento y defendieron a la gente. Pero las fuerzas kurdas del sur, en posesin de armas pesadas, no apoyaron esta resistencia. Das despus, las posiciones que los guerrilleros y guerrillera de las YBŞ y las HPG haban dejado en poder del PDK, para evitar un conflicto en Shengal y sus alrededores, fueron entregadas a las fuerzas de Hashd al-Shaabi sin ninguna resistencia. Al mismo tiempo, el PDK no tuvo ninguna conversacin y dilogo con las fuerzas de autodefensa de los kurdos, las guerrillas y nuestro movimiento.

Para la Unin de Comunidades de Kurdistn, la razn detrs de la falta de solucin a la cuestin kurda y los ataques contra los kurdos, es la falta de un proceso de democratizacin en el Medio Oriente. Por lo tanto, el camino de una solucin pasa bsicamente por la democratizacin. Los enfoques nacionalistas y basados ​​en el Estado nacional, empeoran los problemas en lugar de resolverlos. El referndum en el sur de Kurdistn nos mostr que los enfoques nacionalistas y estadsticos no resolveran ningn problema. La nica forma de resolver el problema de Iraq es luchar por la democratizacin del sur de Kurdistn e Irak. La bsqueda de otra forma, en lugar de la democratizacin de los pases y el Medio Oriente en su conjunto, es una ilusin y no arrojar ningn resultado que no sea agravar los problemas ya existentes. En este sentido, aquellos que luchan por la libertad y la democracia deben basarse en la democratizacin y en la nacin democrtica. Esto se aplica a todos los pases y pueblos tanto como a los kurdos.

La palabra traicin se escucha cada vez ms en el Kurdistn iraqu. Esa palabra apunta a Masud Barzani y a su gobierno. Desde que lleg al poder, la administracin del PDK siempre funcion como un muro de contencin para detener el avance de las fuerzas ligadas al PKK, que proponen un cambio de fondo en la sociedad. A esto se suman los millones de dlares de los que dispone Barzani y que utiliza como prenda de cambio para negociar con diferentes pases. Su estrecha relacin con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan evidencia la poltica de Barzani.

Por otro lado, la declaracin de la autonoma democrtica en Shengal hace unos meses confirma que la propuesta impulsada por el Movimiento de Liberacin Kurdo -con la cual se busca crear una sociedad democrtica, organizada a travs de comunas, con posturas anticapitalistas, en la cual las mujeres sean el sujeto poltico y revolucionario-, se sigue expandiendo en Medio Oriente. El ejemplo de Rojava (norte de Siria) es el ms concreto. Por eso mismo, Barzani y Erdogan siempre fueron los mayores enemigos de esta experiencia. En el caso de Barzani, cerrando las fronteras y aplicando un frreo bloque econmico contra Rojava. Desde el gobierno de Erdogan, las crticas, desde hace meses, se convirtieron en bombardeos contra varias zonas de Rojava y en el apoyo abierto a grupos terroristas que todava sobreviven en la regin.

La ciudad de Kirkuk, actualmente controlada por el Ejrcito iraqu al igual que los pozos petroleros de la provincia-, puede convertirse en un nuevo escenario de guerra, en el cual choquen dos proyectos polticos e ideolgicos bien diferenciados: el PDK y sus alianzas imperialistas o la democratizacin y transformacin social que el Movimiento de Liberacin Kurdo aboga desde hace dcadas y tiene en Rojava su proceso revolucionario ms concreto.





