Economa Feminista

"El capitalismo tiene un socio oculto: la mujer que realiza los trabajos domsticos no remunerados"

www.eldiario.es

- "Lo que est invisibilizado en los datos est invisibilizado en las polticas".

- "La asimtrica distribucin del trabajo domstico no remunerado es el tema central que explica que sucedan todas las discriminaciones econmicas hacia las mujeres".

Es una de las economistas feministas que ms repercusin ha tenido en los ltimos aos. Mercedes D'Alessandro, argentina, doctora en Economa, profesora en varias universidades y divulgadora econmica, lanz en 2015 el portal Economa Femini(s)ta. La pgina web, que se nutre del trabajo de un equipo de economistas, pero tambin de expertas de otras disciplinas, ha conseguido situar la economa con perspectiva de gnero en la agenda pblica latinoamericana y ganarse las redes sociales. D'Alessandro, que vive en Nueva York, ha publicado recientemente Economa Feminista. Cmo construir una sociedad igualitaria (sin perder el glamour).



En los ltimos dos aos ha habido muchas movilizaciones de mujeres en diferentes partes del mundo. Aunque cada pas tiene sus caractersticas, parece claro que hay una serie de problemas que les suceden a las mujeres en todas partes. Cmo es posible que la brecha salarial, el techo de cristal o la precariedad sean nuestro da a da en todo el mundo?



Hay un tema central que explica que sucedan todos los dems: la asimtrica distribucin del trabajo domstico no remunerado. Son estas tareas del hogar, como limpiar, hacer las compras, cocinar y cuidar a nios, nias y adultos, las que recaen mayoritariamente en las mujeres. Y no son tareas que lleven cinco o diez minutos. En Argentina, por ejemplo, dedican un promedio de seis horas diarias. Estamos hablando de que hay un montn de trabajo no remunerado que aparece dentro de la esfera de lo privado y lo personal pero que, sin embargo, es fundamental para que funcione el sistema productivo en el que vivimos. Alguien que tiene que ir a trabajar todos los das necesita todas estas tareas resueltas. Esto es algo que culturalmente las mujeres hemos llevado adelante. En la generacin de nuestras madres y abuelas las profesionales eran la excepcin y no la regla, el resto eran amas de casa. Hoy el ama de casa de los 60 full time (a tiempo completo) es algo que ha quedado fuera de la dinmica pero la sociedad nos sigue tratando as.



Nos trata as y por eso nos considera trabajadoras de segunda?



Cuando una mira por qu hay brecha salarial suele encontrar que, por un lado, las mujeres eligen tareas que pagan peor, ligadas a los cuidados. Por otro lado, trabajamos menos horas en el mercado, especialmente las mujeres que son madres. En todas las economas vemos que cuando las mujeres empiezan a tener hijos dejan de trabajar remuneradamente y se quedan en los hogares, eso les hace perder sus carreras profesionales, toman medias jornadas, no les ofrecen ascensos o mayores responsabilidades... Por eso, el tema central tiene que ver con la asimetra de los cuidados y con una cultura que asigna eso a las mujeres.



Podemos decir entonces que la economa se ha construido sobre un modelo que ha ignorado una parte de la realidad.



Exacto. Hay una economista estadounidense que dice que el capitalismo tiene un socio oculto: la mujer que realiza los trabajos domsticos no remunerados porque realiza los trabajos indispensables para que el sistema funcione sin ningn tipo de retribucin.



Y hasta qu punto es el capitalismo un aliado necesario del patriarcado, de que esta sea la situacin de las mujeres?



Usted misma dice que ninguno de los modelos econmicos han tenido en cuenta esta parte de la realidad. El problema es que el capitalismo y las luchas feministas si bien nos beneficiaron en el sentido de que somos ms independientes, por ejemplo, al mismo tiempo nos incluye en un sistema de trabajo que no es el paraso de nadie, ni de mujeres ni de varones, y al que entramos adems en desigualdad de condiciones. En Argentina, y es algo recurrente en toda Amrica Latina, la mayora de mujeres que trabajan lo hacen como empleadas domsticas. Es decir, una mujer de clase media que tiene ingresos y una vida profesional lo hace dejando una vacante en sus tareas del hogar y lo que hace es contratar a otra mujer para que las haga. Ah tenemos un problema porque las mujeres profesionales hoy se pueden liberar de las tareas del hogar a costa de contratar a otras mujeres, en general, en condiciones muy malas. La forma de avanzar de unas mujeres es a costa de que otras tengan trabajos mal pagados.



Entonces algo falla en la ecuacin, son los hombres, que no asumen su parte de los cuidados?



Dentro de casa no hace falta una ley para que las tareas se distribuyan de forma ms homognea. Pero necesitamos que el Estado se comprometa y que, por ejemplo, la gente pueda acceder a guarderas o jardines de infancia, a espacios de escolarizacin, de recreo, a geritricos... Esto facilita muchsimo la insercin laboral de las mujeres.



Muchas expertas hablan de que vivimos una crisis global de cuidados que puede ir a peor. Cree que existe esa crisis?



S, absolutamente. No hay una suficiente provisin de servicios pblicos de cuidados. Las personas que tienen que apelar a esos servicios terminan hacindolo a servicios mercantilizados que suelen emplear a personas con psimas condiciones. La nica forma de acceder a ellos es que estn precarizados y mal pagados. Es muy importante, primero, reconocer que existen estos trabajos porque no hay estadsticas pblicas sobre esto. En la mayora de pases no se miden los trabajos de cuidados y es muy difcil que a la hora de planear polticas se tomen en cuenta variables que influyan en los presupuestos y programas. Si no se visibiliza y cuantifica un problema, tampoco aparece como algo a solucionar. Los cuidados quedan fuera de lo que la economa toma como propio.

Sin embargo, mientras algunos organismos internacionales publican informes sobre los efectos positivos en la economa que tendra que ms mujeres trabajaran, no es una trampa que mientras vivimos en sociedades as nos empujen a un mercado laboral que nos maltrata?



Claro, el problema es que esto acaba derivando en una doble jornada laboral, dentro y fuera del hogar. La economista argentina Valeria Esquivel habla de la pobreza de tiempo. Con las encuestas de uso del tiempo muestra que las mujeres ms pobres dedican siete horas a los trabajos pagados y otra siete a los no pagados, es decir, 14 horas de trabajo. Realmente estas jornadas afectan al tiempo libre y de descanso y esto genera una pobreza que no tiene que ver solo con el dinero. Muchas economistas feministas plantean el problema de la sostenibilidad de la vida, para qu se vive, el objetivo es generar ganancia o generar bienestar. Cuando una mujer quiere participar polticamente de alguna manera o comprometerse se le suma una tercera jornada laboral. Las sindicalistas suelen decirnos que no llegan a las reuniones porque tienen jornadas de ocho horas, dos horas de ida y vuelta a casa, tienen que correr a la escuela a por los chicos... Los varones tienden mucho a hacer networking y en esos mbitos las mujeres o llegan tarde o nunca llegan.



Habla de la falta de indicadores y estadsticas y de que eso es un problema. Plantea tambin la necesidad de incluir indicadores econmicos LGTBIQ. Qu sera necesario medir?



Por ejemplo, en un distrito de Buenos Aires se hizo una prueba piloto en la poblacin trans. Se encontraron cosas interesantsimas: de 400 personas solo el 1% tiene un trabajo formal y solo el 2% termin la educacin universitaria. Y es diferente la situacin de los varones trans que la de las mujeres trans. Resulta que en Argentina se llev adelante la ley de cupo laboral trans para obligar al Estado a contratarlas. Pero no hay personas que cumplan con los requisitos que pidi el Estado para formar parte del cupo, es decir, ests generando una ley que no permite a las personas destinatarias acceder a ella. Lo que est invisibilizado en los datos est invisibilizado en las polticas.

En Economa Femini(s)ta han puesto en marcha la iniciativa Menstruaccin, en qu consiste?

Consiste en tres puntos: pedir la eliminacin de los impuestos a estos productos tampones, toallitas y copas menstruales que en Argentina es del 21% porque consideramos que es un bien de primera necesidad que toda mujer va a necesitar comprar. Pedimos provisin gratuita para las personas de bajos recursos porque anualmente pueden suponer unos 100 dlares, y mejorar las investigaciones sobre el tema, porque en los ltimos aos ha habido estudios que han encontrado rastros de glifosatos y no puede ser que no tengamos ms informacin sobre los efectos que pueden tener. La campaa tambin apunta a desestigmatizar, a mostrar que la menstruacin es parte de nuestra experiencia cotidiana y que acceder a estos productos es una cuestin de salud.



Y volviendo al principio, a los paros de mujeres y las protestas por la brecha salarial, la violencia de gnero, los cuidados, la Women's March... cree que es el inicio de un proceso irreversible en el sentido de que estos temas estn ya en la agenda como quiz nunca lo haban estado?



Yo soy optimista. Hay muchas cosas resonando, muchas mujeres y varones que se dieron cuenta de algo y que a partir de ah cambiaron su forma de concebir las cosas. Culturalmente hay un antes y un despus, hay un fervor feminista que no haba desde haca mucho tiempo. No podemos decir que es la primera vez en la historia que sucede porque eso sera olvidarnos de toda la lucha que ha habido en el pasado, pero s hay una nueva efervescencia. Lo que s hay tambin son gobiernos muy conservadores. Todas las cosas que hemos ganado en luchas anteriores se tambalean a veces, con lo cual no podemos dormirnos y descansar en que muchas gentes usen remeras (camisetas) que dicen feministas. Tenemos que seguir muy atentas porque cada conquista cuesta mucho mantenerla. Y hay un tema que va ms all que es la violencia de gnero, que tiene una parte de violencia econmica muy importante: muchas mujeres no se pueden ir del hogar porque no tienen a dnde, no tienen trabajo, no tienen recursos.





Mercedes D'Alessandro



Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Mercedes-DAlessandro-economia-feminista_0_695731271.html