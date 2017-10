Los parques nacionales de Tanzania amenazan la supervivencia de los masis

- Los nmadas tanzanos no apoyan la poltica gubernamental de extender parques nacionales, puesto que esto limita sus zonas de pastos

- Se cree que se han provocado incendios para desahuciar de manera forzosa a parte de la poblacin masis, que ahora no tiene casa y ve cmo sus rebaos quedan esparcidos.

Una aldea masai / Foto: udare.es.

Para Lilian Looloitai, una mujer masi del este de frica, "la tierra significa vida". Para su tribu nmada, que ha pastoreado ganado durante siglos en las tierras altas de Tanzania, una encarnizada disputa que tiene lugar al borde del parque nacional del Serengeti no solo genera incertidumbre, sino que amenaza su mera existencia. Este es el ltimo ejemplo de cmo crecen las tensiones entre la explotacin de la vida salvaje, que aporta beneficios al pas, y los derechos de los nmadas, que necesitan la tierra para sobrevivir.

"Durante cunto tiempo el Gobierno seguir expandiendo los parques nacionales? Esto sirve para la vida silvestre, pero nosotros somos seres humanos", comenta Looloitai, directora general de Cords Limited, un grupo asentado en Arusha que lucha por los derechos humanos. "Como pastores, nos estamos viendo afectados".

El largo enfrentamiento fronterizo entre los masis de Loliondo y las autoridades repunt hace dos meses, en medio de informaciones que sealaban que en apenas dos das cientos de hogares haban sido incendiados.

Un estudio llevado a cabo por el International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), una ONG danesa que trabaja con comunidades locales en Tanzania, calcul que 185 hogares fueron incendiados para provocar desahucios forzados. Esta accin dej a miles de personas sin hogar, adems de dispersar su ganado.

Todo esto se suma a la gran sequa contra la que estn luchando los pastores en esa misma zona, que ha reducido la cantidad y calidad de los pastos.

El 21 de septiembre, vecinos de cuatro localidades de Loliondo Ololosokwan, Olorien, Kirtalo y Arash presentaron el caso ante el Tribunal de Justicia de frica Oriental para intentar detener futuros desalojos. "Debemos hablar sobre el problema de la tierra. El Gobierno no ha tomado medidas apropiadas para informar y comunicar cules son sus intenciones", apunta Looloitai.

"Nos han dicho, 'no puedes pisar esta tierra, pertenece al Gobierno. No puedes pisar esta tierra porque pertenece a inversores'. No estamos seguros ni estables como comunidad y sociedad y esto afecta a nuestro futuro". "La manera en la que estn haciendo las cosas es yendo en contra de los derechos humanos. No esperbamos que la gente fuese desalojada".

En Tanzania toda la tierra pertenece al Estado, por lo que los desahucios no son ilegales aunque se utilice la fuerza, comenta Looloitai. Sin embargo, urge al Gobierno que encuentre una solucin pacfica: "Al presidente se le ha dado el poder de supervisar y controlar el uso de la tierra, pero sin infringir los derechos humanos".

Looloitai, que es de Monduli, un distrito vecino de Ngorongoro, donde se encuentra Loliondo, explica: "Para m la tierra es vida. Es un recurso fundamental que hace que los pastores puedan seguir manteniendo su tradicional estilo de vida".

Cuando en 2012 empezaron a aparecer denuncias de que el Gobierno tanzano quera obligar a los pastores a abandonar su tierra para dar paso a zonas de caza mayor, se produjeron protestas a nivel internacional. El plan, que al parecer beneficiara a la empresa con sede en Dubai Otterlo Business Corporation, una compaa de safaris de lujo creada por una autoridad de Emiratos rabes Unidos cercana a la familia real, habra desplazado en torno a 30.000 personas y causado problemas a los masis, que dependen de los pastos estacionales para alimentar a su ganado.

El Gobierno de Tanzania, que haba planeado crear un "corredor de vida silvestre" de casi 1.000 kilmetros cuadrados, aparc sus planes despus de la campaa en contra, liderada por la web activista avaaz.org. El entonces presidente del pas, Jakaya Kikwete, prometi va Twitter en 2014, que no se produciran desahucios.

Las ltimas informaciones estn provocando nuevas preocupaciones. Las ONGs aseguraron que los desahucios eran una sorpresa porque una comisin haba estado trabajando para encontrar una solucin a la disputa de la tierra.

El IWGIA, la ONG danesa, afirma que las reas en disputa en Liliondo estaban "legalmente registradas como tierras comunales", y pidi que cesasen los desahucios. "Mientras la crisis en Loliondo contina, pedimos al Gobierno de Tanzania que termine con los desahucios ilegales y con la violacin de los derechos humanos. El Gobierno debe respetar la orden de paralizacin de la Comisin de Derechos Humanos y de Buen Gobierno en Tanzania", sostiene Julie Koch, el director ejecutivo de la organizacin.

The Guardian contact con el Gobierno de Tanzania, pero en el momento de la publicacin todava no haba obtenido respuesta.

Traducido por Cristina Armunia Berges

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/parques-nacionales-Tanzania-amenazan-supervivencia_0_697831128.html