Elizabeth Bravo, ecologista y docente de la Universidad Salesiana del Ecuador

"Los transgnicos atentan contra la soberana alimentaria y los derechos de la naturaleza"

OCARU

Hacia un Pacto tico por el Campo: hablemos sobre los transgnicos en el mes de la Soberana Alimentaria

Durante los ltimos meses se ha acentuado la batalla legal contra los transgnicos en Ecuador. Desde que la Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable fuera aprobada el 4 de mayo del presente ao, diversos sectores pertenecientes a la academia, a la organizacin social y campesina, a ONG e instituciones de Investigacin, han protagonizado acciones de rechazo contra la entrada de transgnicos en Ecuador. Las demandas de inconstitucionalidad a la ley comenzaron a tomar forma a partir del 1 de junio, tras aprobarse el veto presidencial y reformarse el Artculo 56 de la Ley de Agrobiodiversidad para dar la entrada a los cultivos transgnicos con fines investigativos.

Con motivo de la entrega, el pasado 27 de septiembre, de la quinta demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Semillas y la sexta demanda prevista para maana 19 de octubre, queremos compartir la entrevista realizada a Elizabeth Bravo, docente de la Universidad Salesiana del Ecuador. Con ella, pretendemos aportar ms elementos sobre el debate y el marco normativo en torno a la entrada de transgnicos en Ecuador.

Cul es el marco normativo a favor y en contra de los transgnicos en Ecuador?

La Constitucin de 2008 contempla tres artculos relacionados con los transgnicos. El primero, cuando habla sobre los derechos ambientales y los derechos que tenemos los seres humanos a un ambiente sano. En el Artculo 15, se indica que se prohbe la introduccin, el uso, importacin, exportacin y tenencia de organismos genticamente modificados. Los OGM son los mismos que los transgnicos y pueden causar impactos en la Soberana Alimentaria, en el medio ambiente y el patrimonio gentico nacional.

El segundo, el Artculo 73, habla sobre los derechos de la naturaleza. A diferencia de los derechos ambientales, en dicho artculo se insta a que se reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos. Tambin se prohbe el ingreso al Ecuador de cualquier sustancia, compuesto u organismo que pueda perjudicar los derechos de la naturaleza como: conservar los ciclos biolgicos, los ciclos evolutivos, la estructura y funciones de la naturaleza.

Un tercer artculo relacionado con el tema de transgnicos, en el Artculo 401 se declara al Ecuador como territorio libre de cultivos transgnicos y semillas transgnicas. Pero hace una salvedad en la que se expresa que el Presidente de la Repblica podra permitir el uso y cultivo de semillas transgnicas por razones de inters nacional. Tambin tenemos la Ley de Soberana Alimentaria donde se ratifica lo que se dice en la Constitucin.

El primero de junio se aprob la Ley Orgnica de Agrobiodiversidad, semillas y fomento Agroecolgico donde se estara permitiendo el ingreso de transgnicos con fines de investigacin.

En este contexto, ya ha habido 5 demandas por inconstitucionalidad, cules son los nudos crticos de estas demandas?

La primera demanda fue presentada por la FECAOL (Federacin de Centros Agrcolas del Litoral). El documento se centra en que los transgnicos atentan contra la Soberana Alimentaria. La segunda demanda la puse como persona individual en defensa de la naturaleza porque la Constitucin dice que cualquier persona puede defender la naturaleza y el argumento est basado en los derechos de la misma. La tercera demanda fue realizada por la ECUARUNARI e incluye una serie de elementos como los derechos colectivos: la salud, la Soberana Alimentaria y el medio ambiente. En la cuarta demanda, la CONAIE se centra en la defensa de la Soberana Alimentaria y salud. Finalmente, la quinta demanda se centra ms en la forma y fue presentada por un grupo de abogados universitarios de la Universidad Catlica, UDLA y Universidad Andina.

Cules son los actores que estn en la defensa por un Ecuador Libre de Transgnicos?

Tradicionalmente, la lucha contra los transgnicos es tan antigua como la liberacin masiva de transgnicos que tiene ms de 20 aos. Entre los actores ms antiguos se encuentra el movimiento ambientalista, ecologista y el movimiento campesino. Durante los ltimos aos, se ha creado un movimiento de consumidores en contra de los transgnicos; sus principales integrantes son gente de la ciudad. Un actor relevante es el de los cocineros, chefs que defienden la produccin nacional, sana, la agrobiodiversidad. Poco a poco est aumentando el nmero de acadmicos que estn en contra de los transgnicos y que hacen uso de argumentos cientficos. Tambin se ha dado la aparicin de abogados que estn defendiendo la condicin de un Ecuador Libre De Transgnicos.

Cules son las acciones que se han llevado a cabo por un Ecuador Libre de Transgnicos?

Los compaeros de la Federacin de Centros Agrcolas han estado muy activos en la provincia del Guayas. No slo por el tema de transgnicos; ellos tambin hablan de la deuda agraria que, histricamente, el gobierno mantiene con el campesinado. En Quito ha habido dos marchas y un plantn frente a la Asamblea el da que se aprob el artculo 56, artculo inconstitucional, y se espera que en el futuro haya otras acciones.

Cules son los efectos provocados por la comercializacin masiva de transgnicos?

El hecho de que los transgnicos se comercialicen masivamente provoca que se requiera una mayor cantidad del uso de plaguicidas. Esto conlleva al desplazamiento de otras formas de produccin campesina, dado que las semillas transgnicas son controladas por empresas transnacionales atentando contra la Soberana Alimentaria.

Cul es el principal consumidor de transgnicos?

El principal consumidor de transgnicos no corresponde al consumo humano directo; es la empresa avcola y porccola. La industria masiva de carne, como en otras partes del mundo, est tambin controlada por un grupo grande de empresas.

En relacin al consumo y etiquetado de productos transgnicos, qu logros se han conseguido?

En relacin al consumo se ha conseguido que los alimentos en el Ecuador estn etiquetados y que se indique: contiene transgnicos. Es importante mencionar que en Ecuador est prohibida la siembra de transgnicos y la produccin de organismos transgnicos. Estn prohibidos los alimentos transgnicos riesgosos, pero, realmente, se venden transgnicos. No sabemos si todos los alimentos transgnicos estn etiquetados pero persiste un sistema de etiquetado bastante claro.

Dnde estara el peligro teniendo en cuenta que se abre la puerta a los transgnicos slo con fines investigativos?

Se permiti que entraran slo para la investigacin porque era ms fcil que la ciudadana supiera que los transgnicos solo tienen ese fin. Si nosotros leemos cuidadosamente el artculo 56, vemos que se permite el ingreso de semillas y cultivos transgnicos que se realizan en el campo. Creo que se est preparando al campo para dar un paso ms all y permitir el ingreso de cultivos comerciales. En el artculo mencionado se indica que si se quieren ingresar nuevos transgnicos se proceder como se dice en la Constitucin. Por ello, da la impresin de que este artculo no estuviera aplicando lo que dice el artculo 401 de la Constitucin que pareciera que est permitiendo la investigacin. Las demandas que se han presentado demuestran lo contrario. Tal vez se ha iniciado con la apertura para la investigacin porque en cualquier pas del mundo en el que se introducen transgnicos es necesario que haya una primera fase de investigacin para ver si es que las semillas que se quieren introducir tienen un comportamiento agronmico adecuado; si se adaptan a las condiciones locales y cul es la productividad con el fin de ver si vale la pena la introduccin de estos cultivos.

Cmo relacionamos la entrada de cultivos transgnicos para la investigacin en un contexto de promocin de la Gran Minga Agropecuaria en el campo ecuatoriano?

Es muy fcil introducir transgnicos a travs de los kits. Si nosotros vemos lo que pasa en la provincia de Los Ros, la provincia de Loja y en algunos cantones de Guayas, observamos que los campesinos se han hecho dependientes de los kits. Les entregan nuevas variedades de maz que son hbridas y que fcilmente pueden convertirse en semillas transgnicas. En estos casos, puede que el campesino ni siquiera conozca que son semillas transgnicas porque no se les informa al entregarles el paquete tecnolgico; y se les dice que lo utilicen de tal manera sin que sepan que sus campos estn siendo usados como campos de experimentacin. A travs de la Gran Minga Agropecuaria es muy fcil la introduccin de transgnicos.

Cmo se puede superar el capitalismo en el campo en la bsqueda de alternativas?

Hay alternativas vlidas para el campo; una de ellas es la Agroecologa. Otra sera potenciar la produccin campesina, los mercados campesinos, reducir las distancias de consumo, consumir localmente, consumir lo que est de temporada, reducir la dependencia a las importaciones, disminuir la distribucin de productos altamente procesados, propender a que la produccin agrcola sea para el consumo directo y que un altsimo porcentaje no se dedique a la produccin animal. Para ello, ser necesario que los animales sean integrados a la produccin de la finca. Otra alternativa reside en el diseo y la recuperacin de muchas de las cosas que los campesinos han hecho tradicionalmente.

Ser posible pensar en alternativas por el campo con el ingreso de los transgnicos?

Esto no va a ser posible. Pongamos el ejemplo de la diversificacin productiva, uno de los aspectos ms importantes para tener alternativas vlidas. Tradicionalmente los productores de maz asocian el maz con frjol, con otra leguminosa, con alguna cucurbitcea, zambo, papayos, etc. Adems, tienen animales que les sirven para mejorar sus ingresos o mejorar su dieta. Dichos animales les sirven para fertilizar el campo. Con el ingreso de transgnicos ese modelo ya no sera posible porque el exagerado uso de plaguicidas, especialmente de herbicidas, hace imposible que haya nada ms en ese predio que el cultivo transgnico.

En ese caminar, cmo le apostamos a las alternativas?

Es fundamental recuperar las prcticas tradicionales incluyendo un poco ms de tecnologa moderna para que mejoren el uso del suelo o el aprovechamiento del agua y se potencie la agrobiodiversidad. Hay muchas alternativas en las que se debera trabajar ms, en las que deberamos sentarnos a conversar en el futuro.

Fuente: http://ocaru.org.ec/index.php/coyuntura/entrevistas/item/7985-hacia-un-pacto-etico-por-el-campo-hablemos-sobre-los-transgenicos-en-el-mes-de-la-soberania-alimentaria