Guy Standing, gur de la renta bsica: El actual sistema espaol de ayuda social crea trampas de pobreza

El diario

Guy Standing, uno de los precursores de la renta bsica, en la Universidad de Oviedo. Foto: Pablo Lorenzana

Hay que garantizar a todo el mundo una renta bsica por el hecho de existir? Es la reflexin de partida a la que el economista y profesor britnico de la Universidad de Londres, Guy Standing, enfrent ayer a los alumnos de Economa y Empresa de La Universidad de Oviedo, en el marco de la conferencia Renta Bsica Universal Cmo implantarla?".

Para Standing la base y punto de partida de esta cuestin est en la redistribucin del sistema, en la reorientacin del concepto de trabajo No es aadir gasto sino cambiarlo. No se trata de acabar con las polticas sociales, tan necesarias para determinados colectivos sino de reorientar el concepto de trabajo y de tiempo. Estimular, transformar la forma de cmo se debe redistribuir el tiempo y reorientarnos para poder desarrollar diferentes actividades y no basar nuestra existencia en un nico trabajo como forma de vida.

Cofundador de la Red Global de Renta Bsica, autor de libros como La Corrupcin del capitalismo (Pasado & Presente), Standing subraya que la ayuda social, entendida como subvencin, tan aplicado en pases como Espaa, es el mayor desincentivo que existe. Es un sistema horrible y que est creando trampas de pobreza. Y cree que el creciente mercado negro, en el que se sustenta nuestro pas es fruto de un excesivo paternalismo estatal a la gran empresa, que solo contribuye a desincentivar la economa y que slo consigue que la gente trabaje de forma desigual y en peores condiciones.

Durante su intervencin remarc tres aspectos claven para secundar la renta bsica universal: justicia social, seguridad y desigualdad, ligado al sentido de libertad econmica. Tres focos en los que centra sus reflexiones para atajar el precariado en los que estn inmersos los trabajadores fruto de la globalizacin. Trmino que l mismo acu para referirse a las personas que sufren de inseguridad laboral, de inseguridad de identidad y falta del control del tiempo.

Defiende un ingreso bsico incondicional como un paso importante hacia un nuevo enfoque, sustentado en la base de que generara un mayor crecimiento econmico. La clave es aprovechar el tiempo y la diversificacin de tareas productivas como el cuidado de nios y mayores, entre otro tipo de tareas actualmente no remuneradas, que quedaran compensadas con una renta bsica. Para explicarlo recurri a ejemplos prcticos que ya se estn llevando a cabo en pases como Alaska o Noruega, donde las polticas han incentivado la construccin de fondos permanentes, nuevas formas de financiacin, de inversin de las rentas para recoger retornos para luego pagar a cada ciudadano.

Algunas de estas teoras tambin son muy criticadas como utopas inasumibles que la sociedad del bienestar no se puede permitir. Sin embargo, para Standing son argumentos falsos y alude que es cuestin de prioridades. Queremos que siga creciendo esa desigualdad? Lanz, intentando buscar la reflexin entre los estudiantes y oyentes. Y, a rengln seguido, el mismo dio la respuesta. Cuando lleg la crisis, all por el 2007, todos los Gobiernos encontraron dinero para drselo a los bancos, a los que nos haban metido precisamente en esa situacin, as qu dinero hay Entonces, Qu tipo de justicia es esa!?

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Guy-Standing-sistema-espanol-trampas_0_698881158.html