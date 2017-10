Las elecciones en Japn del 22 de octubre y su importancia para las nucleares

Tercera informacin

El 25 de septiembre, el primer ministro Shinzo Abe del Partido Democrtico Liberal (PDL), decidi disolver la Cmara de Representantes y convocar elecciones anticipadas para el 22 de octubre. El adelanto electoral se justific por motivos econmicos (desacuerdo sobre las medidas de estmulo llamadas Abenomics, y sobre el incremento del IVA) pero respondi a dos hechos: que en agosto las encuestas detectaron un incremento de popularidad de Abe, y que el candidato apoyado por el PDL obtuvo la victoria en las elecciones a gobernador de la prefectura de Ibaraki.

Desde haca meses, Abe y su gobierno arrastraban las consecuencias de dos escndalos de corrupcin y las encuestas electorales mostraban un descenso continuo; en las elecciones a la Asamblea de Tokio, celebradas en julio, el PDL sufri una importante derrota ante Yuriko Koike, una candidata que se haba marchado del PDL y se presentaba como alternativa. Pero la escalada de tensin entre los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Norte llevaron los escndalos de corrupcin a un segundo plano. Los lanzamientos de misiles desde Corea dispararon el miedo, y el miedo dispar el apoyo a Abe en las encuestas.

El 27 de agosto, el candidato apoyado por el PDL, Kazuhiko Oigawa, gan las elecciones a gobernador de Ibaraki. Una victoria que es un sntoma de los cambios que se estn produciendo en una parte de la sociedad japonesa.

A las elecciones de Ibaraki se presentaban dos favoritos: Kazuhiko Oigawa y Masaru Hashimoto. Hashimoto, candidato independiente y gobernador de la prefectura durante las pasadas seis legislaturas (24 aos), convirti la oposicin a la reapertura del reactor nuclear Tokai2 en el punto fuerte de su campaa, lo que le supuso ser calificado de radical desde algunos sectores; mientras que el candidato ganador, Oigawa, mantuvo durante toda la campaa una actitud evasiva cuando se le interpelaba sobre una futura conexin del reactor. Propiedad de la Japan Atomic Power Company, construido en 1978 y sin funcionar desde el 11 de marzo de 2011, Tokai2 se halla a slo 130 kilmetros de Tokio, y su emplazamiento afecta a una poblacin de 960.000 personas en un radio de 30 kilmetros.

Este resultado electoral es importante no slo por lo que supone de recuperacin del PDL, sino tambin en clave regional: de los 44 municipios de la prefectura de Ibaraki, 10 se oponen a la reapertura de Tokai2, mientras que los otros 34 no se definen claramente. Como veremos ms adelante 19 de los municipios estn clasificados como reas de Reconocimiento de Contaminacin Intensiva (ARCI). Que el nuevo gobernador sea de un partido pro-nuclear como el PDL, es un factor importante.

Las elecciones tuvieron un 56,52% de abstencin, lo que confirma la tendencia, comenzada hace algunos aos, de preocupante alejamiento poltico de una parte de la sociedad japonesa. Una encuesta realizada pocos das antes de las votaciones, entre el 19 y 20 de agosto, indicaba que el 65% de los residentes de la prefectura rechazaban la reapertura de la central nuclear, pero muchas de esas personas no fueron a votar. Despus de las elecciones han aparecido denuncias de compra de polticos, se ha llegado a dar la cifra de 60 millones de yens a repartir entre 45 diputados de la prefectura para asegurar apoyos al candidato del PDL (1).

La divisin poltica tradicional debilita la resistencia ante la catstrofe nuclear que est viviendo Japn: el ganador, Oigawa, obtuvo 497.361 votos; Hashimoto 427.743, y la tercera candidata, Makomi Tsuruta, activista de los derechos de los animales apoyada por el Partido Comunista del Japn (PCJ), 122.013. El PCJ es un partido estatal que se manifiesta contrario a la energa nuclear, pero est mal visto entre amplios sectores sociales porque lo asimilan al comunismo chino. Hubiese sido conveniente un pacto de apoyo al candidato mejor situado, o cualquier otra frmula acordada entre los opositores a las nucleares, pero la divisin impera.

Mantener una apariencia de normalidad mientras se es consciente de vivir en un medio ambiente peligroso (2) genera una cierta esquizofrenia social, de la que el alejamiento de la poltica es slo un sntoma.

Porque un repaso de las noticias entre abril y agosto muestra la gravedad de la amenaza nuclear. En amplias zonas de Japn se ha establecido un estado de "excepcin sanitaria": el nivel legal de radiacin para la poblacin se ha establecido en 20 milisieverts por ao (lo que equivale internacionalmente a un nivel de exposicin profesional alto que exige seguimiento sanitario). Dicho nivel ha pasado de ser denominado nivel de emergencia a ser catalogado como nivel ordinario. Se trata de un punto importante ya que el nivel de 1 millisievert por ao, que rige internacionalmente para toda la poblacin, va siendo descartado. Hoy, oficialmente, amplias zonas de Japn se hallan expuestas a un nivel de radiacin que exigira un seguimiento sanitario de todos sus habitantes, pero ese seguimiento no se realiza (3).

Esa banalizacin del riesgo sanitario es consecuencia de una poltica de socializacin de la contaminacin por el incremento de materiales radiactivos. A finales de julio de 2017 se comenz a estudiar el uso de restos y materiales con un mximo de 6.000 becquerels de radioactividad por kilogramo (Bc/Kg) para construir firmes de carreteras y terraplenes, y de un mximo de 4.000 Bc/Kg para parques. La cadena informativa NHK ha informado que todo terreno con un nivel inferior a 8000 Bc/Kg puede ser clasificado como suelo descontaminado, y gestionado por las autoridades.

Y es que el volumen de residuos radiactivos es gigantesco y sigue creciendo: segn el Ministerio de Medio Ambiente, en julio de este ao haba 7.509.507 de bolsas con tierra y materiales contaminados en la llamada rea de Descontaminacin Especial, que incluye 11 municipios de la prefectura de Fukushima cercanos a la central. Otras zonas, denominadas reas de Reconocimiento de Contaminacin Intensiva (ARCI), habian acumulado, hasta el pasado marzo, 6.062.593 de metros cbicos de tierra y materiales. Las ARCI agrupan a 92 municipios de 8 prefecturas diferentes: 36 de Fukushima, 3 de Iwate, 8 de Miyagi, 7 de Tochigi, 8 de Gunma, 2 de Saitama, 9 de Chiba, y los 19 de Ibaraki. Todos estos materiales se hallan en Emplazamientos Temporales de Almacenamiento mientras se les busca un destino definitivo (4). La clasificacin de suelo descontaminado permite resolver esa acumulacin incesante dispersando esa tierra y materiales por todo Japn.

En la misma linea se halla la propuesta de vertido directo al ocano de 770.000 toneladas de residuos contaminados con altos niveles de tritio (5). En estas fechas (an no ha llegado la temporada de lluvias), unas 130 toneladas de agua radiactiva ya van directamente al mar. El muro de hielo, que debera desviar el paso de las corrientes naturales de agua subterrnea por la zona radiactiva bajo las centrales destruidas, no acaba de funcionar. Como mucho se espera que desve unas 30 toneladas, el resto seguir fluyendo (6).

Existe una presin social y poltica para vivir la radiactividad como algo normal. Se aplican medidas para hacer regresar a la poblacin a las zonas contaminadas levantando las rdenes de evacuacin, suprimiendo las ayudas a los evacuados, o elevando arbitrariamente los niveles legales de radiacin para que las mediciones inferiores se consideren seguras (7). Mientras cada da se siguen descubriendo puntos calientes con alto nivel de radiacin, y aparecen inesperadas reacciones de rechazo social hacia personas afectadas (8).

Faltan menos de 3 aos para las Olimpiadas del 2020 y se impone transmitir una sensacin de normalidad que venza las reticencias a practicar deportes en un entorno contaminado, aunque ya se estn realizando anlisis que alertan sobre inseguridad radiolgica, por lo que hay que preparar tanto al terreno como a la sociedad. Sin embargo, se puede aparentar normalidad si una parte de Japn constituye una excepcin en la normativa internacional de niveles de radiacin? (9)

La industria nuclear no se rendir. Pese a la resistencia local ya ha conseguido poner a funcionar 5 reactores (Sendai 1 y 2, Takahama 3 y 4, e Ikata 3), y este otoo espera volver a conectar a la red los reactores Oi 3 y 4, que funcionaron entre julio de 2012 y septiembre de 2013; para el primer trimestre de 2018 tienen previstos otros dos ms, Guenkai 3 y 4; y la eleccin del candidato Oigawa en Ibaraki abre el camino para la conexin de Tokai2.

A esos diez reactores les siguen 14 ms que estn pendientes de la aprobacin del organismo regulador: Tomari 1, 2 y 3, Kashiwazaki-Kariwa 6 y 7, Shimane 2, Onagawa 2, Hamaoka 3 y 4, Tokaidaini, Totsu 1, Shiga 2, Oma y Tsuruga 2. Varios de esos reactores superan los 40 aos de funcionamiento y se estn acogiendo a una normativa especial que permite alargar el tiempo. Un parque de 24 reactores activos es menos de la mitad de los 54 que funcionaban antes de marzo de 2011, pero es un nmero respetable.

Desde la oposicin a la energa nuclear se impone superar el confortable discurso sobre la decadencia global y continuada de una industria en vas de desaparicin. La realidad de los 20 nuevos reactores que han entrado en funcionamiento en todo el mundo entre 2015 y 2016 no puede despacharse a la ligera adjudicndola a una "excepcin china", como viene haciendo el WNISR (10) desde hace dos aos. Hacer eso comienza a ser una peligrosa "poltica del avestruz", mxime cuando sabemos que los clculos de probabilidad de riesgo de una nueva catstrofe se evalan al alza, que los "expertos" hablan despreocupadamente de la "normalizacin" de los accidentes nucleares, y que los impactos globales de Chernbil y Fukushima no van a desaparecer.

Puede que Shinzo Abe sufra una derrota electoral el 22 de octubre. La clave, como en tantas cosas en estos tiempos, est en la participacin electoral y la movilizacin social. La rapidez con la que se constituy el nuevo Partido de la Esperanza en torno a la candidata ganadora de las elecciones de Tokio, Yuriko Koike, pareca indicar que parte de las lites de Japn daban por liquidado a un poltico desgastado por la corrupcin; pero la inesperada disolucin del Partido Democrtico (PD), el que gobernaba el pas cuando comenz la catstrofe de Fukushima, y considerado el principal partido de la oposicin, ha removido toda la situacin. La propuesta de que los miembros del PD se integrasen en el "Partido de la Esperanza" cre una confusin tal que ha llevado a la fundacin de otro partido ms, que tambin concurre a las elecciones: el Partido Democrtico Constitucional (PDC). El resultado final es una mayor divisin, lo que redunda en beneficio de Abe, el PDL y su aliado en el Parlamento: el Komeito, una formacin poltica de carcter religioso budista con una base electoral muy fiel.

En todo caso persiste la voluntad poltica mayoritaria de hacer olvidar Fukushima, tan slo el Partido Comunista y el Partido Socialista defienden el cierre urgente de las centrales nucleares, todos los otros partidos mantienen posturas dilatorias, hablan de cierre sin concretar fechas. Las complicidades se manifiestan, Yuriko Koike, la lder ascendente del Partido de la Esperanza, fue ministra de Defensa de Abe con el PDL, y sus declaraciones polticas siguen la misma linea conservadora; el lder del nuevo Partido Democrtico Constitucional de Japn, Yukio Edano, fue secretario de gabinete cuando se inici la catstrofe en 2011 y tambin fue quin ms repiti que los niveles de radiactividad "no eran preocupantes" (11). Con el conflicto de Corea como determinante aparecen otras cuestiones inmediatas, como el cambio del artculo 9 de la Constitucin, que permitira la participacin militar de Japn en conflictos internacionales, algo que tambin afecta a amplios sectores sociales y de lo que tampoco se trata en los medios ni se debate.

Gane quien gane, lo que resulta evidente es que sin una movilizacin social las consecuencias de la catstrofe de Fukushima seguirn recayendo sobre los sectores sociales ms vulnerables de la sociedad japonesa.

Barcelona, 19 de octubre de 2017.

Notas :

Mara H. C., es una ciudadana de Barcelona que conoce profundamente Japn donde ha residido 20 aos. Keiko N. es una madre japonesa, residente en Barcelona, que tom una postura contra las nucleares a raz de Fukushima yMiguel Muiz es un activista voluntario miembro de diversas coordinadoras, que mantiene la web divulgativa www.sirenovablesnuclearno.org

Fuente: http://tercerainformacion.es/opinion/opinion/2017/10/19/las-elecciones-en-japon-del-22-de-octubre-y-su-importancia-para-las-nucleares