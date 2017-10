Repensando la experiencia sovitica

Cartel sovitico dedicado al quinto aniversario de la Revolucin de Octubre (1922). IVAN VASILYEVICH SIMAKOV

Apenas hemos dejado atrs el siglo XX, pero sus luchas

y sus dogmas, sus ideales y sus temores ya estn

deslizndose en la oscuridad de la desmemoria.

Tony Judt

Con el presente texto no pretendo ni mucho menos hacer un balance de la experiencia iniciada por la Revolucin Sovitica de octubre de 1917. Me limitar a considerar tres aspectos que, a mi juicio, poseen cierta importancia.

El primero es el de la naturaleza de la Revolucin Sovitica.

El segundo aspecto se refiere a la relacin del rgimen sovitico con la tradicin democrtica del socialismo europeo del siglo XIX.

El tercero concierne a las identidades colectivas que se caracterizaron en todo el mundo por su adhesin a la Unin Sovitica y que representaron especialmente los partidos comunistas.

El modelo sovitico

Un supuesto, para empezar: en la Rusia de octubre de 1917 era necesaria y posible una insurreccin. La situacin de la poblacin era desesperada bajo el doble peso del hambre y de la participacin en la guerra europea.

Un hecho: la insurreccin tuvo lugar y dio origen a un rgimen poltico distinto de los que se haban conocido hasta entonces.

Otro hecho: los dirigentes de ese nuevo rgimen se declaraban socialistas y marxistas y lo definieron como socialista.

Partiendo de este supuesto y de estos dos hechos voy a desgranar algunas reflexiones sobre lo que realmente naci en 1917.

1. Quienes dirigieron el proceso ruso haban participado de la cultura revolucionaria europea del siglo XIX. Eran hijos de ella. La Revolucin francesa de 1789 estaba relativamente cerca en el tiempo; ms an las tres grandes oleadas revolucionarias de la Europa posnapolenica: la de 1820-1824, la de 1829-1834 y la de 1848.

A los dirigentes bolcheviques que se hicieron con el poder en octubre de 1917 les resultaba familiar, asimismo, la industrializacin britnica, la primera y ms potente, con su clase obrera relativamente amplia y la destacada experiencia del gran movimiento democrtico que fue el cartismo (1838-1848). Se miraron en el espejo de la revolucin industrial, a la que trataron de emular durante dcadas, y de los grandes procesos de urbanizacin.

El bolchevismo, por lo dems, se nutri ideolgicamente del socialismo europeo de la primera mitad del siglo XIX y tambin del marxismo.

Aun a riesgo de simplificar, se puede decir que ante los socialdemcratas rusos aparecan dos modelos sobresalientes: el francs, que daba la primaca a la iniciativa poltica, y el britnico, ms vinculado con el grado de madurez de la sociedad civil. Ambos aspectos estuvieron muy presentes en el universo revolucionario de Marx (Salvatore Veca, Razn y Revolucin, en Norberto Bobbio, Giuliano Pontara, Salvatore Veca, Crisis de la democracia, Barcelona: Ariel, 1985), pero el segundo no poda encajar bien en la sociedad rusa, tan diferente de las del Occidente europeo.

La Revolucin rusa, por razones que ahora tendr ocasin de evocar, difcilmente poda optar por el concepto britnico.

La fuerte iniciativa del poder poltico, como llave de las transformaciones en todos los planos, fue un rasgo que comparti la revolucin rusa, llevndolo al extremo, con la Revolucin francesa. Pero la dej atrs en cuanto a la preeminencia de la poltica sobre la economa y la sociedad. Bajo este punto de vista, la Revolucin rusa se alej no solo de la referencia britnica.

2. La lite sovitica se form en el universo ideolgico de la II Internacional (1889-1914), la cual, a su vez, se concibi como heredera del legado ideolgico de Karl Marx.

Este, por su parte, se haba situado en un paisaje modernizador: su perspectiva de cambio social socialista y comunista se asentaba sobre sociedades transformadas por el capitalismo y la industrializacin, en las que la clase obrera y la burguesa emergan como las clases sociales ms destacadas. De manera que sus expectativas de una sociedad hondamente modificada dependan del xito de una modernizacin del estilo de las que se estaban produciendo en los pases de Europa occidental.

Con todo, la ubicacin de Marx en la modernidad occidental no excluy la presencia en su pensamiento de elementos premodernos. Aqu hay que mencionar la influencia primera que recibi de comunistas alemanes y de socialistas franceses de la primera mitad del siglo XIX, en los que era muy patente el eco de ideas y valores de pocas anteriores. Estudi esta situacin paradjica la deuda con ideas premodernas de unas ideologas que iban a actuar como forjadoras de identidades colectivas en las sociedades modernas en los primeros captulos de mi libro Crtica del colectivismo europeo antioccidental (Madrid: Talasa, 2007). En la ltima parte de su vida, por otro lado, Marx pens en la posibilidad de que las instituciones campesinas tradicionales, en Rusia las comunas rurales pudieran suministrar una base de apoyo para un nuevo sistema no capitalista. Pero los escritos que hacen referencia a esta cuestin fueron muy poco conocidos, y tardamente, en los medios marxistas, por lo que no pudieron influir en el marxismo de la II Internacional.

3. En noviembre de 1917 haba condiciones favorables para una insurreccin en Rusia. El descontento popular motivado por la guerra y el hambre eran palancas poderosas. Leonard Schapiro subray con razn que un grupo organizado, aunque fuera muy reducido, tena posibilidades en aquellas circunstancias de hacerse con el poder (De Lnine Staline. Histoire du Parti Communiste de lUnion Sovitique, Paris: Gallimard, 1967).

Pero no se poda contar con una sociedad adecuada para que esa insurreccin abriera un proceso modernizador como el del Oeste europeo o el norteamericano. El campesinado representaba el 80% de la poblacin. Y, como escribi grficamente Christopher Hill, la economa rusa era como un gran charco de agua estancada; su comercio lo controlaban grupos extranjeros y sus escasas industrias eran propiedad del zar y de otros seores feudales. La clase media rusa se desarroll muy tarde y con mucha lentitud; sus operaciones mercantiles eran de poca monta, y nula su independencia poltica. De ah que el liberalismo, que fue la filosofa de la burguesa ascendente en Occidente, no tuviera races sociales en Rusia (La revolucin rusa, Barcelona: Ariel, 1969, p. 18).

En la Internacional Socialista estaba instalada la creencia de que el socialismo entendido como un rgimen econmico colectivista bajo la direccin del partido poltico de la clase obrera solo poda levantarse sobre una sociedad desarrollada. No se entenda fuera de una modernidad industrial. El campesinado era visto con recelos. As pues, en ausencia de un desarrollo industrial y de una clase obrera extensa, habra que aceptar una democracia liberal hegemonizada por la burguesa, bajo la cual se expandira el capitalismo y la fuerza social principal para una sociedad socialista: la clase obrera (Vanse los primeros captulos de E. H. Carr, La Revolucin Bolchevique, 1917-1923. I. La conquista y organizacin del poder, 1950, Madrid: Alianza, 1979, 4 ed., pp. 41 y ss.; y el primer captulo del libro del mismo autor, La Revolucin rusa de Lenin a Stalin, 1917-1929, Madrid: Alianza, 1981, pp. 11 y ss.).

La guerra de 1914, con su cortejo de muertes, miseria y hambre, cre en Rusia unas condiciones que estaban lejos de las requeridas para ese socialismo de la II Internacional pero que podan allanar el camino de una insurreccin.

4. Cuando maduraban esas condiciones, Lenin concluy que haba que asaltar el poder y que no deba ser entregado a una burguesa que en ningn caso acometera los cambios necesarios: poner fin a la participacin rusa en la guerra y sacar a Rusia de un atraso insoportable.

En la mente de Lenin esa revolucin de urgencia iba a encontrarse con grandes dificultades de todo tipo; se supona que, para sostenerse, necesitara que triunfaran en Europa sobre todo en Alemania revoluciones que s podran emprender una transformacin socialista y que acudiran en apoyo de la avanzadilla rusa.

Aos despus se pudo comprobar que esto no ocurrira; que no iban a triunfar otras revoluciones en Europa. El nuevo poder ruso hubo de sostenerse sin contar con apoyos de otros pases.

El proceso ruso, que tena que valerse por s mismo, fue contemplado en algunos casos como un factor que podra ayudar a avanzar hacia una revolucin mundial. Aun partiendo de una situacin de subdesarrollo, escribi Gramsci con un aire animoso y exaltado muy propio de la poca, Los revolucionarios crearn las condiciones necesarias para la realizacin completa y plena de su ideal (La revolucin contra El Capital, Avanti!, 24 de noviembre de 1917. Seleccin de textos realizada por Manuel Sacristn: Antonio Gramsci, Antologa, Madrid: Akal, 2013).

Finalmente, la experiencia sovitica trajo consigo un proceso modernizador diferente del de Europa Occidental y de Norteamrica.

5. En la Unin Sovitica no se dej sentir una preocupacin por el reconocimiento del individuo y de su autonoma, en el sentido en el que se dio en el Occidente europeo y en Norteamrica. Lo que se observ fue ms bien un empeo uniformizador.

La sovitica fue una modernizacin no democrtica. No fue otra forma de democracia, superior, como pretenda, a la democracia burguesa, sino una no-democracia.

Por de pronto, la Rusia de la revolucin careca de tradiciones democrticas. La incapacidad de la Rusia imperial para promover una va democrtica se explica por la permanencia de sus antiguas estructuras: la rigidez del poder zarista apegado a sus prerrogativas de derecho divino, el peso de los valores religiosos del mundo popular y la debilidad de sus partidos, sindicatos, asociaciones de todo tipo, a la vez que se desarrollaban en toda Europa. Para colmo, a esto se agreg, desde el comienzo de la dcada de 1920, el efecto de los aos de intervencin extranjera y de la guerra civil, que provoc una reaccin defensiva del nuevo poder, extremadamente minoritario. Trajo consigo tambin la militarizacin del Partido Bolchevique y de su mentalidad (Michel Dreyfus y Roland Lew, Communisme et violence, en AA.VV. Le sicle des communismes, Paris: Les ditions de lAtelier/ditions Ouvrires, 2000, pp. 490-1). En efecto, la guerra civil y la intervencin extranjera contribuyeron sobremanera a endurecer, desde muy pronto, al rgimen que estaba naciendo.

6. El bolchevismo, como estructura poltica organizada, bebi en la fuente de los partidos modernos europeos profesionalizados y tambin en la del populismo ruso del siglo XIX, con la diferencia de que este ltimo intent arraigar en el campesinado mientras que el Partido bolchevique se concibi como una fuerza urbana.

De ah brot una lite poltica formada por una minora de intelectuales radicalizados que pronto concentr todo el poder y monopoliz la gestin de los asuntos nacionales, amparndose en la legitimacin derivada de su funcin modernizadora y de sus logros sociales, y en una suerte de legitimidad de origen por su iniciativa insurreccional de 1917.

7. El poder sovitico tuvo una genuina dimensin desptico-paternalista que le llev a aplicar polticas sociales que fueron envidiadas en muchos pases. Esto es aplicable a la instruccin pblica (el analfabetismo desapareci por completo y se expandi la enseanza en todos los niveles), a la poltica sanitaria (aunque en tiempos de mayores dificultades como en el perodo de estancamiento de los aos ochenta se resintieron los servicios sanitarios), a la poltica de vivienda, a la eliminacin del desempleo (si bien en algunos momentos una parte de los trabajos tuvieron un carcter ms bien ficticio, lo que redund en un descenso de la productividad), a las medidas en algunas pocas en favor de la produccin de bienes de consumo (por ejemplo, en el II Plan Quinquenal, 1933-1937, o bajo el mandato de Breznev), lo que no impidi que el desajuste entre la oferta y la demanda fuera con frecuencia muy acusado. Fue notable, igualmente, el crecimiento de los salarios, duplicados en cada plan quinquenal entre 1928 y 1941.

Todo esto no fue incompatible con el desarrollo de grandes desigualdades. Los miembros de la lite gobernante y sus familias gozaron de un nivel de vida muy superior al de la inmensa mayora de la poblacin, disponiendo de bienes y servicios exclusivos, lo que cuadra mal con la retrica igualitaria del poder sovitico. El Partido fue un ascensor social decisivo, lo que le dio un poder adicional y cre unos severos vnculos de dependencia respecto al partido de quienes llegaron a ocupar los mejores puestos en las empresas o en el Estado (vase especialmente Barrington Moore Jr., Autoridad y desigualdad bajo el capitalismo y el socialismo. EE.UU., U.R.S.S. y China, Madrid: Alianza, 1990, pp. 91-98).

8. La peculiar modernizacin sovitica puso en el centro de sus esfuerzos un vigoroso empuje industrializador (el ms amplio y rpido del mundo moderno) y urbanizador.

En ese proceso modernizador no fueron determinantes la iniciativa privada y el mercado. Solo en buena parte de los aos 20, en el perodo de la Nueva Economa Poltica (1921-1928), cobraron mayor importancia. Despus, predomin rotundamente la propiedad estatal y una planificacin sumamente centralizada, aunque en los distintos perodos variaron el margen concedido a la iniciativa no estatal y el peso de la planificacin central.

Desde 1928, con los planes quinquenales (el primero se extendi desde 1928 hasta 1933), se produjo un crecimiento sostenido, interrumpido durante la II Guerra Mundial, y que prosigui despus hasta 1965. Tras los primeros 10 aos de economa planificada, la industria ligera multiplic por cuatro su valor y la siderurgia y la metalurgia crecieron un 690%. Entre 1929 y 1940 la produccin industrial se triplic y su participacin en la produccin mundial de productos manufacturados pas del 5% en 1929 al 18% en 1938.

En la segunda mitad de los aos 30 la URSS quedaba an lejos del poder econmico de Estados Unidos pero disputaba el segundo puesto a Alemania y haba rebasado ya a Gran Bretaa y Francia.

Los xitos tras la II Guerra Mundial y el IV Plan Quinquenal (1945-1950) le permitieron a Jruschev, tras la muerte de Stalin, vaticinar que la economa sovitica superara a la de Estados Unidos antes de 1970. En realidad, en ese ao el PIB de la URSS vino a ser un 60% del de Estados Unidos y en 1973 la renta per cpita sovitica representaba un 50% de la de Europa Occidental y un tercio de la norteamericana.

No obstante, en los aos setenta, con la crisis del petrleo de 1973 se inici un perodo de estancamiento hasta 1985 aproximadamente. La intensa desaceleracin se manifest en un crecimiento econmico per cpita nulo o negativo. La agricultura atraves por horas bajas: el parque de maquinaria estaba en sus dos terceras partes obsoleto; entre 1960 y 1970 la industria y la minera crecieron un 138% mientras que la agricultura no pas de un 3% anual. Adems, era desastroso el sistema de distribucin de la produccin agraria: entre el 20 y el 50% de las cosechas se deterioraba antes de llegar a las tiendas.

Los males de la economa sovitica se extendieron en varios frentes: la burocracia dirigente no estaba a la altura de las tareas que tena encomendadas; eran abundantes las disfunciones en la asignacin de recursos; se constataba un atraso tecnolgico en comparacin con los pases europeos occidentales, con Estados Unidos, con Japn; haba problemas con el abastecimiento energtico, agravados por un consumo despilfarrador; se estanc la produccin siderrgica y petrolera entre 1980 y 1984; la exportacin se vio afectada por unos productos poco competitivos; la extraccin abusiva de los recursos naturales cre crecientes dificultades; hubo problemas serios de desabastecimiento de la poblacin; disminuy la productividad (Alec Nove, 1989, Historia econmica de la Unin Sovitica, Madrid: Alianza, 1993; del mismo autor: El sistema econmico sovitico, Mxico: Siglo XXI, 1982; Marshall I. Goldman, 1987, Gorbachev's challenge: Economic reform in the age of high technology, Nueva York: W. W. Norton; Marie Lavigne, Les conomies socialistes sovitique et europennes, Paris: Armand Colin, 1979; Michael Ellman, La planificacin socialista, Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1983).

Al comienzo de la dcada de los ochenta el caos econmico sovitico alcanz su apogeo. A mediados de ese decenio la economa se colaps. Gorbachov emprendi medidas liberalizadoras en la economa y en la poltica (Martin McCauley, ed., The Soviet Union after Brezhnev, New York: Holmes & Mir Publishers, Inc., 1983; Marshall I. Goldman, U.S.S.R. in Crisis: The Failure of an Economic System, New York: W.W. Norton, 1983). En 1991 se disolvi la URSS.

Discontinuidades con la tradicin socialista democrtica de Europa occidental

9. El Partido bolchevique, que se declaraba socialista y marxista, dej de lado algunas facetas del primer socialismo europeo.

Este, inicialmente, tanto en Gran Bretaa como en Francia, no concedi a la cuestin poltica una atencin similar a la que le prestaron los partidos republicanos. Esto fue as hasta la dcada de 1840, cuando el socialismo confluy con la democracia, como record Daniel Halevy (Histoire du socialisme europen, 1937, Paris: Gallimard, 1974, p. 29). La democracia fue incorporndose al acervo comn de los movimientos socialistas. Esto no quita para que en el primer socialismo cobraran vida tambin tendencias autoritarias, como las de Saint-Simon, bajo la influencia de De Maistre y De Bonald.

El bolchevismo ruso no enlaz con la trayectoria democrtica del socialismo francs ni con la del cartismo britnico.

Tampoco form parte de su problemtica la cuestin de la autoemancipacin, que, con mayor o menor concrecin, ocup un lugar en el mundo de ideas del socialismo del siglo XIX, muy visible en Owen, en Fourier, en Proudhon y en las diversas corrientes anarquistas (Gareth Stedman Jones, Lenguajes de clase. Estudios sobre la historia de la clase obrera inglesa, Madrid: Siglo XXI, 1989, pp. 56 y ss.; William H. Sewell, Trabajo y revolucin en Francia. El lenguaje del movimiento obrero desde el Antiguo Rgimen hasta 1848, Madrid: Taurus, 1992, pp. 299, 356, 362; Georges Haupt, El historiador y el movimiento social, Madrid: Siglo XXI, 1989, p. 40; Michel Winock, Le socialisme en France et en Europe. XIXme-XXme sicles, Paris: Seuil, 1992; Eric Hobsbawm, Trabajadores, 1964, Barcelona: Crtica, 1979). La autoemancipacin, si bien no con este nombre, estuvo presente tambin en algunos textos de Marx, aunque no muy precisos y nada abundantes.

La experiencia rusa permaneci alejada de aquella sentencia del XIX, que Marx hizo suya: la emancipacin de los trabajadores debe ser obra de los propios trabajadores.

10. No tard mucho en consolidarse una aristocracia singular (Michael Voslensky, La nomenklatura. Los privilegiados en la URSS, Barcelona: Argos Vergara, 1981), que control el Estado y el Partido nico. Al considerar este grupo social, Moshe Lewin (El siglo sovitico, Barcelona: Crtica, 2006) opin que no era apropiado ver el Partido nico como el ncleo central del poder, dado que el Partido se haba convertido en una suerte de apndice del Estado. Lo que me interesa resaltar ahora es que, se le d ms o menos relevancia al Partido dentro del entramado del poder sovitico, nos hallamos ante una autocracia poltica que rechaza el pluralismo poltico. No sigui en esto al Occidente europeo, como tampoco le secund en lo tocante a la separacin relativa de esferas econmica, social, poltica, cultural sino que la sustituy por una articulacin estatizadora que las englobaba en un complejo unitario regido por el Partido y el Estado.

Esta unificacin incluy la existencia de una ideologa oficial o de Estado, nica ideologa que tena derecho a una existencia pblica, y que vino a ser una adaptacin especial del marxismo de la II Internacional. Numerosas obras fueron dedicadas al estudio de esta variedad del marxismo. Una de las ms sugerentes fue El marxismo sovitico, de Herbert Marcuse (Madrid: Alianza Editorial, 1969) (A propsito de la relacin entre ideologa oficial e instituciones: Henri Chambre, Le marxisme en Union Sovitique, idologie et institutions (1917-1955), Paris: Seuil, 1955).

Ms all de la retrica oficial y de los textos constitucionales, el rgimen sovitico pas por encima de la soberana popular, rechaz el pluralismo, no dio paso a las libertades democrticas, a la libertad de prensa, a la libre asociacin, y trat de ahogar la autonoma de la sociedad. En relacin con este ltimo aspecto oper un estricto sistema de autorizaciones del partido, que se exigan para la puesta en pie de las ms diversas actividades.

Los procedimientos democrtico-liberales fueron ignorados desde el comienzo por el poder sovitico, al igual que las garantas jurdicas ordinarias.

11. Ni la Constitucin de 1918 ni la de 1924 otorgaron al Partido Comunista un papel rector en la estructura estatal. Lo tena de hecho pero no estaba reconocido constitucionalmente. La oficializacin del Partido como instancia dirigente estatal se registr en la Constitucin de 1936.

Su artculo 126 le conceda la posicin de ncleo dirigente tanto de las asociaciones de trabajadores como de los organismos estatales.

La justificacin de esta posicin, no sujeta a ninguna forma efectiva de control popular, se asent en una visin ontolgica del Partido en tanto que portador de los intereses del proletariado.

Por esa misma razn, se descartaba la posibilidad de formar organizaciones polticas diferentes del Partido comunista. Era inconcebible que dos partidos polticos distintos representaran igualmente los intereses del proletariado. En pocas palabras: una clase, un Estado, un partido.

El derecho a asociarse qued circunscrito a la incorporacin a las organizaciones sociales, dirigidas por el Partido, o al propio Partido (Henri Chambre, LUnion Sovitique. Introduction a ltude de ses institutions, Paris: Librairie Gnrale de Droit et de Jurisprudence, 1966, cap. I, pp. 11-53; Michel Lesage, La Administracin sovitica, Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1985).

12. La Constitucin de 1936 fij los lmites de los derechos de los ciudadanos soviticos de una forma no muy precisa pero eficaz. Indicaba que deban ejercerse siempre de conformidad con los intereses de los trabajadores y en vistas a reforzar la construccin socialista (artculo 125), es decir, que quedaba excluida cualquier actividad que se considerara que no contribua a reforzar el rgimen existente.

El buen ciudadano deba interiorizar la conviccin de que el Partido encarnaba el bien para la sociedad sovitica, y esto de forma no contingente ni relativa. El Rubashov de El cero y el infinito (1940), de Arthur Koestler, fue, as, una persona imbuida de la idea de que su deber era subordinar su propio criterio a las directrices del Partido, precisamente porque este personificaba el bien, aunque eso no le libr de caer vctima de las purgas estalinistas.

13. Con el tiempo, el sistema sovitico acab fracasando en su tentativa de disciplinar a la sociedad, a la que le ofreca un mundo mustio y asfixiante, resueltamente poco estimulante. El rgimen poltico no consigui entenderse con ella, mxime cuando la economa sovitica acab cayendo en un estado de estancamiento profundo. Como en los restantes pases que imitaron el modelo sovitico, la relacin entre el rgimen poltico y la sociedad siempre se enfoc por parte de los dirigentes polticos como un problema enojoso.

De hecho, sus relaciones con la poblacin estuvieron marcadas por la desconfianza, por la vigilancia, por un encuadramiento rgido y tenaz que no poda resultar satisfactorio, de manera especial cuando los frutos econmicos se agotaron.

Dentro de la constelacin sovitica es tal vez la experiencia de la Repblica Democrtica Alemana la que nos resulta ms conocida. La unificacin con la RFA y la consiguiente apertura de los archivos permitieron un conocimiento muy amplio de los mtodos de control social que fueron aplicados por la Stasi, alumna aventajada del KGB sovitico, que teji entre 1950 y 1989 una red de espionaje de la sociedad extraordinariamente amplia y sumamente eficiente, que lleg a contar en 1989 con algo ms de 90.000 empleados y alrededor de 180.000 colaboradores no oficiales (John O. Koehler, Stasi: The Untold Story of the East German Secret Police, Boulder, Colorado: Westview Press, 1999; Timothy Garton Ash, The File, New York: Random House, 1997).

La sociedad civil de la URSS, crecientemente autnoma, se fue disociando del poder poltico (Sobre la sociedad sovitica: Jean-Marie Chauvier, URSS: une socit en mouvement, La Tour dAigues: Editions de lAube, 1990; Mervyn Matthews, Clases y sociedad en la Unin Sovitica, Madrid: Alianza, 1977).

Los ltimos aos de anquilosamiento fueron testigos de la dinmica de una sociedad que, paso a paso, sin grandes gestos visibles, iba madurando en su autoconciencia y en su capacidad para presionar al poder.

Gorbachov, a partir de 1985, personific la toma de conciencia de una parte importante de las lites acerca de la necesidad de un cambio poltico y econmico que dejara atrs el rgimen sovitico.

Era el fin de un gran experimento, y el fracaso de una magna operacin de ingeniera social. El poder acumulado por una minora no pudo someter a una sociedad con la que fue incapaz de concluir acuerdos satisfactorios. Sobre todo cuando el estancamiento de la economa, en la dcada de los aos ochenta, fulmin las expectativas de mejora de la vida social.

La identificacin con la URSS como factor de identidad colectiva

14. La irrupcin de la URSS en el escenario internacional deslind un antes y un despus en la forma de gestarse las identidades colectivas en la izquierda. Hasta octubre de 1917, esas identidades, en toda su diversidad, disponan de componentes suministrados por las distintas corrientes de pensamiento, por las diversas experiencias histricas y por las variadas prcticas organizativas, culturales y de movilizacin.

La Comuna de Pars, de 1871, fue presentada en ocasiones como una sociedad alternativa, pero nadie poda ignorar que por su carcter puramente local y por su cortsima duracin del 18 de marzo al 28 de mayo no poda ser tomada como un precedente consistente de organizacin social, poltica y econmica.

Hasta 1917, el peso de los escritos de las principales personalidades de cada corriente de la izquierda haba sido determinante en la germinacin y en la diferenciacin de las identidades colectivas socialistas; como tambin lo fueron los proyectos de transformacin social de cada una de ellas.

Pero, lo que aqu deseo recalcar es que en la creacin de esas identidades no actu la adhesin a un rgimen poltico, sencillamente porque no exista ningn rgimen con el que poder identificarse.

A este respecto, la novedad aportada por la Revolucin sovitica fue de gran envergadura.

A partir de 1917, para una parte de los movimientos y partidos de izquierda, el apoyo a la Revolucin rusa y al rgimen sovitico constituy un factor decisivo en la construccin de las identidades colectivas, las cuales encontraron su referencia institucional en los partidos comunistas y en la Internacional Comunista, fundada en 1919 (Sobre las relaciones de la Revolucin rusa con el movimiento obrero de Alemania, Francia, Italia, Polonia, Hungra, Austria y de los pases balcnicos: Marc Ferro, Annie Kriegel y otros autores, La Rvolution dOctobre et le mouvement ouvrier europen, Paris: tudes et Documentation Internationales, 1967).

Tal adhesin se vio favorecida por la radicalizacin que se dio en las izquierdas europeas en esos aos, impulsada por factores tales como el hundimiento de la Internacional Socialista con motivo del estallido de la guerra, el descontento generado por la guerra y las vctimas que caus, la insatisfaccin de los excombatientes, quejosos de que no se reconocieran sus sacrificios, la inquietud de los trabajadores ante la inflacin, el malestar laboral y las huelgas, el ascenso del fascismo (De todo ello me ocup en mi libro La izquierda. Trayectoria en Europa occidental, Madrid: Talasa, 1999, pp. 152 y ss.). Un valioso anhelo de cambios sociales importantes, latente en millones de personas, facilit sin duda la multiplicacin de las simpatas hacia el nuevo rgimen sovitico.

La relacin con el poder sovitico trajo aparejados problemas de grueso calibre. Sealar unos cuantos.

15. El primero es el de la adopcin por los seguidores de la URSS de un modelo de transformacin social que no sera ya el resultado de la deliberacin y de la experimentacin a partir de las variadas condiciones nacionales sino de la imitacin de un rgimen determinado.

Qued muy mermada la creatividad y la exploracin de nuevos caminos de acuerdo con realidades diversas. Para quienes hacan de la adhesin a la URSS una sea de identidad primordial la solucin estaba en la reproduccin del modelo sovitico, al que se le otorgaba un valor universal. Cristaliz una cultura de la dependencia en lo tocante a los cambios sociales necesarios en los distintos pases.

16. La identificacin con la URSS entra un problema especialmente grave: en el corazn del sistema identitario internacional comunista se situ la defensa de una dictadura.

A partir de entonces se naturaliz en una parte de la izquierda el apoyo a una dictadura, y la relativizacin del valor de las libertades y de la democracia, lo que, entre otras cosas, supuso una ruptura con la tradicin socialista, predominantemente democrtica.

La justificacin de un rgimen dictatorial y la aceptacin de su liderazgo vinieron a contaminar gravemente las conciencias de sus partidarios.

17. Quienes se identificaron con la URSS la tomaron como el principal foco emisor de ideas vlidas. Se produjo de este modo una acusada dependencia ideolgica. Hay personas escribi Schapiro para las que los hechos varan segn los momentos de acuerdo con lo que es reconocido o afirmado por los funcionarios del Gobierno de la Unin Sovitica (Obra citada, p. 9). Los partidos comunistas se plegaron ante una variedad del marxismo, la sovitica, especialmente rgida, estril y dogmtica; monoltica y monocntrica, en palabras de Eric Hobsbawm (Los ecos de la marsellesa, 1990, Barcelona: Crtica, 2003).

Un colectivo empeado en la transformacin social en un pas o en un conjunto de pases tiene inters en asegurar su autonoma ideolgica. Esto que digo, por supuesto, tiene un alcance relativo. Vivimos en un mundo intercomunicado en el que las ideas viajan a toda velocidad y las influencias se entrecruzan sin cesar. Y bien est que as sea. La autonoma ideolgica de un colectivo o de una red de colectivos se mueve dentro de unos lmites, pero, as y todo, a cualquier colectivo o a cualquier red les conviene preservarla en la medida de lo posible. Necesitan no limitarse a apropiarse de ideas formuladas por fuerzas o poderes que no estn pensando en las circunstancias concretas en las que vive ese colectivo y que, adems, cuando difunden sus ideas estn defendiendo sus intereses particulares.

Una dependencia como la que hemos conocido tantas veces en partidos y movimientos acaba minando su capacidad de juicio. Hace mucho tiempo viv durante algunos aos bajo la influencia maosta, hasta que fui comprendiendo tanto las debilidades de los mensajes maostas, vectores de los intereses del Estado chino, como la necesidad imperiosa de pensar con la propia cabeza.

18. La Internacional Comunista, fundada en 1919 y disuelta en 1943, fue un vehculo privilegiado de la funcin dirigente internacional del Partido y del Gobierno soviticos.

Los partidos nacionales fueron pensados como partes de un todo al que deban subordinarse. La propia Internacional fue entendida como un partido mundial, con una estructura fuertemente centralizada.

La implantacin de la Internacional en los primeros aos fue principalmente europea. Sin contar la afiliacin del Partido ruso, los miembros europeos de la IC eran, en 1924, 659.090; los americanos, 19.500; los asiticos, 6.350; los de Oceana, 2.250 y los africanos, 1.100. En Europa, los mayores partidos comunistas eran el alemn, el checoslovaco, el francs y el yugoslavo, los cuales agrupaban a las cuatro quintas partes de los comunistas europeos (Annie Kriegel, Las Internacionales Obreras, 1864-1943, Barcelona: Orbis, 1984, p. 126).

Tras la disolucin de la Internacional Comunista, en 1943, y despus de la II Guerra Mundial, se puso en pie un sucedneo ms liviano: el movimiento comunista internacional. Lili Marcou estudi esta nueva realidad en LInternationale aprs Staline (Pars: Grasset, 1979) y en El movimiento comunista internacional desde 1945 (Madrid: Siglo XXI, 1981).

19. En el plano organizativo, la Internacional Comunista promovi partidos a imagen y semejanza del sovitico.

Fueron partidos altamente centralizados y jerarquizados, en los que no tena cabida la disensin y en los que se reprodujo el culto a la personalidad que se enquist en la URSS estalinista.

Las 21 condiciones de admisin de nuevos partidos en la IC aprobadas en el II Congreso de la IC (julio de 1920), postulaban la mayor centralizacin y una disciplina de hierro rayana en la disciplina militar, al igual que depuraciones peridicas en sus organizaciones, con el fin de apartar a los elementos interesados y pequeo-burgueses (puntos 12 y 13; Manifestes, thses et rsolutions des quatre premiers Congrs Mondiaux de lInternationale Communiste, 1919-1923, 1968, Paris: Bibliothque Communiste-Librairie du Travail, 1934; Reimpresin en facsmil por Franois Maspero, Pars, 1969; en castellano: Los cuatro primeros Congresos de la Internacional Comunista, dos volmenes, Introduccin de Ernesto Ragionieri, Buenos Aires: Cuadernos de Pasado y Presente, 1973. Sobre los asistentes y el ambiente en los dos primeros Congresos es de especial inters el libro de Dominique Desanti, LInternationale Communiste, Paris: Payot, 1970).

20. Dependencia en cuanto a las decisiones polticas. La URSS se sirvi de los partidos comunistas para defender sus intereses nacionales.

Estos, por su parte, cayeron en la trampa de pensar que los intereses de la URSS eran idnticos a los de la humanidad y a los de todos y cada uno de los partidos comunistas.

La URSS alent esta creencia a travs de la Internacional Comunista, por medio de la cual trat de condicionar la poltica de los partidos comunistas, en concordancia con los intereses nacionales de la Unin Sovitica, cambiantes en las diferentes coyunturas.

Un ejemplo concluyente fue la pasividad del Partido Comunista Francs ante las tropas de ocupacin alemanas despus de la invasin de Francia en 1940. Eran tiempos del Pacto Germano-Sovitico, firmado en agosto de 1939. Solo cuando Alemania invadi la URSS, en junio de 1941, inici el PCF la resistencia contra las tropas de ocupacin.

21. Idealizacin y defensa incondicional de la URSS.

Stalin fue extremadamente claro respecto a esta cuestin: Es internacionalista quien est dispuesto a defender a la URSS sin reservas, sin vacilaciones, incondicionalmente; porque la URSS es la base del movimiento revolucionario mundial (La situacin internacional y la defensa de la URSS, discurso pronunciado ante el Pleno Conjunto del Comit Central y de la Comisin Central de Control del P.C.(b) de la URSS, 29 de julio-9 de agosto de 1927).

La concepcin de la URSS como base del movimiento revolucionario mundial fue, como se ve, el argumento fundamental para reclamar un papel dirigente y central en todos los rdenes. En palabras del propio Stalin: La Revolucin de Octubre, al socavar al imperialismo, cre al mismo tiempo, con la primera dictadura proletaria, una base potente y abierta para el movimiento revolucionario mundial, base que este movimiento no haba tenido jams y en la que ahora puede apoyarse. Cre un centro abierto y potente para el movimiento revolucionario mundial (El carcter internacional de la Revolucin de Octubre, 1927, en la seleccin de textos titulada Cuestiones de leninismo, Mosc: Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1946, p. 183).

Cristaliz as una idea que haba de tener consecuencias altamente nocivas al subordinar los partidos nacionales a otro pas.

Los partidos comunistas deban actuar como propagandistas del rgimen sovitico, al que concedieron una generosa lnea de crdito aparentemente inagotable.

La defensa incondicional del rgimen sovitico, del que poco saban la mayor parte de quienes lo respaldaban, ms all de la propaganda oficial, nutri una idealizacin sistemtica de la URSS y vino a crear una mentalidad servil y crdula, dispuesta a dar por buenas todas las iniciativas soviticas y a ignorar las informaciones sobre los abusos, arbitrariedades y crmenes cometidos bajo la dictadura estalinista.

En la poltica es frecuente la divergencia entre los relatos oficiales (de partidos, de instituciones, de Estados) y la realidad. La propaganda sovitica fue la apoteosis de esta divergencia y del cinismo burocrtico.

22. Los efectos de esta va para promover las identidades colectivas (por imitacin e identificacin con otras experiencias), que volvi a hacer acto de presencia posteriormente en relacin con nuevas revoluciones, han sido devastadores. Ese modo de proceder, buscando fuera la solucin de los problemas inherentes a la construccin de fuerzas populares, constituy una curiosa externalizacin que difcilmente puede dar buenos resultados.

23. Antes de su fracaso final, la experiencia sovitica se present y as fue recibida en muchsimos casos como la frmula de gobierno ideal universalmente. De hecho, la mayora de las revoluciones del siglo XX, no sin diferencias entre ellas, se inspiraron en el modelo sovitico en mayor o menor medida.

El derrumbe de aquello que haba aparecido durante buena parte del siglo como la alternativa al capitalismo brind un inapreciable servicio a los defensores del fundamentalismo del mercado supuestamente autorregulado, que pudo presentarse de pronto como la forma econmica universal. La URSS muri causando un ltimo dao a la voluntad alternativa.

