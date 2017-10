Respuesta a Eduardo Garzn sobre las pensiones

Un argumento que la derecha utiliza para crear divisin entre los pensionistas

He ledo con asombro y gran disgusto el artculo de Eduardo Garzn "Nunca se habla de la enorme diferencia entre unas pensiones y otras", publicado en La Marea y Rebelin ( http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232817 ).

El ttulo me despert curiosidad por lo absurdo de negar lo obvio se trata de un tema manido- y pens que contendra una ingeniosa irona para hacer frente a la ofensiva del gobierno y aliados contra las pensiones pblicas por usar ese argumento.

Pero no, iba en serio, como si el autor hubiera descubierto ahora la situacin. Por lo visto, no se ha dado cuenta de que la derecha lo viene utilizando para crear divisin entre los pensionistas, hacindoles ver que la culpa de que baje el poder adquisitivo de las pensiones es que las ms altas son excesivas, lo que les puede servir para justificar un prximo recorte con el pequeo coste del mantenimiento o un ridculo incremento de las ms bajas.

Tal vez no ha visto que los voceros del neoliberalismo utilizan todas las situaciones de desigualdad social que el mismo sistema ha creado (y tambin la de las pensiones) para intoxicar y desviar la atencin de sus desafueros. Ya Anthony Giddens explicaba cmo los problemas de la clase obrera se deben a los "privilegios" de los que tienen un empleo fijo, cosa, por lo visto, inadmisible en una sociedad moderna. Y en esa lnea, "privilegio" sera todo lo que se ha conseguido en dos siglos de lucha social, y sera retrgrada cualquier actuacin que cuestionase la explotacin y la corrupcin, cualquier movimiento por la dignidad. La revolucin republicana de luchar porque todos llevemos zapatos ha devenido en que todos debemos llevar alpargatas menos los predicadores que no aparecen en el cuento.

El cuerpo del artculo est compuesto por comentarios a un grfico de distribucin de las pensiones por tramos. Son obvios en su mayora, pero hay un reiterado nfasis en sealar, sin nombrarlos as, los "privilegios" de las pensiones ms altas, lamentando que "datos tan reveladores e importantes no sean tenidos en cuenta cuando se aborda la problemtica de las pensiones, especialmente a la hora de recortar su cuanta " (subrayado mo). No dice quin ha determinado esa hora.

No se trata de una investigacin, sino de un artculo social y poltico. Para escribir sobre las pensiones en Espaa, supuestamente desde la izquierda, es eso lo ms relevante? No es ms importante mostrar que todas las pensiones son bajas (comparadas con nuestro entorno) y sealar que hay algunas infamantes? No es ms importante sealar que el problema de las pensiones (como el del trabajo, los sueldos, los horarios) no est separado del resto de la organizacin del pas?No sera de inters relacinalo con el fraude y la corrupcin?

Acaba:

"Yo nunca abogara por recortar en pensiones porque los datos demuestran que Espaa no tiene un problema de gasto en ello y porque el problema actual se soluciona por la va de los ingresos pero si la correlacin de fuerzas polticas nos conduce a ese debate, entonces digamos alto y claro lo siguiente: hay un enorme abismo entre las pensiones ms bajas y las ms altas, por lo que si se empean en recortar, que lo hagan nicamente en las segundas y jams en las primeras".

Faltara ms que un economista, colaborador estrecho del Coordinador General de IU, abogara por recortar en pensiones, pero, visto lo que escribe en este artculo, supongo que los que s recortan, Bez, Montoro y Rajoy en particular, le estarn fuertemente agradecidos por la argumentacin en su defensa.

Manuel Martnez Llaneza. Doctor Ingeniero Aeronutico y Economista. Profesor Titular de la Universidad Politcnica de Madrid (jubilado). Profesor de Ingeniera de Proyectos.

