Soy mujer, escucha mi rugido

Soy mujer, escucha mi rugido, en nmeros imposibles de ignorar. As comienza la famosa cancin de Helen Reddy, que en 1972 se convirti en himno del creciente movimiento por los derechos de las mujeres. A 45 aos de su debut, esta cancin podra servir como banda sonora de una pelcula que documente el abusivo ascenso y la estrepitosa cada del magnate de Hollywood Harvey Weinstein. Ojal fuera tan solo una pelcula. Hasta el momento, 55 mujeres han tomado la valiente decisin de hablar pblicamente y han acusado a Weinstein de diversos delitos sexuales, desde acoso sexual hasta violacin. Esto coloc en primer plano el tema de la violencia contra las mujeres en la vida estadounidense.

La ola de declaraciones personales ya fue mucho ms all de Weinstein, y fue canalizada en las redes sociales bajo la etiqueta YoTambin (MeToo, en ingls), propuesta el domingo en un posteo por la actriz Alyssa Milano. Si todas las mujeres que han sido abusadas o acosadas sexualmente escribieran yo tambin en su estado, podramos darles a las personas una idea de la magnitud del problema, escribi, y agreg: Si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe yo tambin en respuesta a este tuit. Ms de medio milln de mujeres (y algunos hombres tambin) han usado la etiqueta #YoTambin y expusieron en pocos das lo generalizados que estn los delitos de acoso sexual y violacin.

Si bien Alyssa Milano impuls el movimiento YoTambin en el foro pblico, este fue fundado hace 10 aos por Tarana Burke, una feminista afroestadounidense de larga trayectoria que actualmente se desempea como directora de programa en Girls for Gender Equity, una organizacin que lucha por la igualdad de gnero.

Tarana Burke relat en una entrevista para Democracy Now!: Como sobreviviente de violencia sexual, como una persona que se encontraba luchando por averiguar cmo poda llegar a curarse, tambin vea personas jvenes, y particularmente a mujeres jvenes de color, en la comunidad en la que trabajaba, que luchaban con la misma problemtica e intentaban hallar una forma concreta de mostrar empata. El YoTambin es muy poderoso, porque alguien me dijo eso y cambi el curso de mi proceso de curacin.

Los perpetradores que son celebridades, as como las vctimas que tambin lo son, pueden poner rpidamente un problema en primer plano. Pero Burke ha estado trabajando durante dcadas con gente comn: Por cada R. Kelly o Bill Cosby o Harvey Weinstein, est el dueo de la tienda de comestibles, el entrenador, el maestro, el vecino, que estn haciendo lo mismo no le prestamos atencin hasta que se trata de una gran celebridad. Pero este trabajo es permanente, porque es un problema generalizado.

Alicia Garza, una de las fundadoras del movimiento Black Lives Matter (Las vidas afroestadounidenses importan, en espaol), tambin habl del tema en Democracy Now!: Primero quiero expresar mi profundo agradecimiento a Tarana por crear este espacio para sobrevivientes como yo. Sin ese espacio, no hubiera podido contar mi historia, y miles y miles de otras personas que conozco no podran contar sus historias. Garza agreg: Este tipo de violencia es tan estadounidense como nuestra famosa tarta de manzana.

Adems de la avalancha de acusaciones que enfrenta Harvey Weinstein, el Departamento de Polica de la Ciudad de Nueva York y Scotland Yard estn realizando nuevas investigaciones penales. Con este tema instalado en el debate pblico, el director de Amazon Studios, Roy Price, se vio obligado a renunciar cuando aparecieron acusaciones de haber acosado sexualmente a una productora.

Todo esto ocurre en el primer aniversario de la difusin de una grabacin del programa Access Hollywood de 2005, en la que Donald Trump fue capturado por la cmara cuando presuma ante el presentador de televisin Billy Bush sobre su acoso sexual hacia las mujeres: Me atraen automticamente [las mujeres] bellas Simplemente empiezo a besarlas. Es como un imn. Simplemente las beso. Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa. [] Agarrarlas por el chocho. Puedes hacer cualquier cosa. S, as hablaba Donald Trump sobre agarrar a las mujeres de sus genitales y hacer cualquier cosa con ellas.

Dos aos ms tarde, en 2007, Summer Zervos, concursante del programa El aprendiz, denunci que Trump la haba agredido sexualmente: Me abraz por la fuerza e intent apartarlo. Empuj su pecho para que hubiera ms espacio entre nosotros. Luego dije vamos, hombre, comprtate y l repeta mis palabras lentamente, comprtate, mientras comenzaba a apoyar sus genitales contra mi cuerpo. Intent besarme de nuevo, incluso cuando mi mano segua sobre su pecho.

Trump neg las acusaciones de Zervos, as como otros testimonios similares de ms de una decena de mujeres que el ao pasado lo acusaron pblicamente de haberlas agredido sexualmente. Trump prometi demandarlas despus de las elecciones. A la fecha, no lo ha hecho. Sin embargo, Zervos s ha presentado una demanda contra Trump, donde lo acusa de difamacin por usar su poderoso plpito acosador (pongamos nfasis en la palabra acosador) para tratarla de mentirosa. Como parte de su demanda, la abogada de Zervos ha pedido que se cite a la campaa de Trump por todos los documentos relacionados con su cliente y con otras mujeres que declararon haber sufrido contacto inapropiado o no deseado por parte de Trump.

Al terminar la entrevista con Democracy Now!, Tarana Burke se quit su suter animal-print y exhibi con orgullo su camiseta negra. Adelante, en letras rosadas, se poda leer Yo tambin. Burke se dio vuelta con una sonrisa. En la parte posterior, la consigna deca: No ests sola Esto es un movimiento!.

2017 Amy Goodman

Traduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.



