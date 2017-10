Cuando los nios demandaron a Estados Unidos

Un grupo de nios y nias demand al gobierno de Estados Unidos porque los daos ambientales que hoy tolera afectarn su calidad de vida en el futuro, y la de sus hijos, nietos y bisnietos. Es un caso de equidad de derechos con las generaciones futuras ante el cambio climtico.

En una conmovedora iniciativa que abre nuevos escenarios frente al cambio climtico, un grupo de 21 nios inici una accin judicial contra Washington (1). El razonamiento es claro: estos nios se presentaron como representantes de las generaciones futuras, sosteniendo que en tanto el gobierno permite el avance del cambio climtico viol sus derechos constitucionales a un ambiente sostenible en el futuro. Esos nios una vez adultos, sus hijos, nietos y bisnietos, no contarn con un ambiente de adecuada calidad, e incluso sus vidas podrn estar comprometidas.



La demanda apunta a que el Estado fall en controlar las emisiones de gases invernadero, y stas desencadenan el cambio climtico, lo que afectar su porvenir. Los nios exigen que Washington inicie medidas concretas y efectivas para detener la emisin de gases y no siga deteriorando el futuro. Lo que est en juego es la equidad en los derechos a un ambiente sano entre las distintas generaciones.



La demanda, conocida como Juliana vs EE UU (por el nombre de una de las jvenes), est en marcha desde 2015, y tuvo un avance sustancial en 2016 cuando un juez reconoci la validez del reclamo (2). Esto hace que ahora sea el gobierno de Donald Trump el que deber responder, justamente un presidente anti-ambiente, conocido por sostener que el cambio climtico es un invento y que busca reducir las regulaciones ambientales en su pas.



El principio en juego es el derecho de equidad intergeneracional, o sea que nuestros nietos y bisnietos tambin puedan contar con un ambiente adecuado para su calidad de vida. Esto impone que el uso que se le da a los recursos naturales en la actualidad no implique efectos negativos tan severos que afecte negativamente a nuestros descendientes, o que el deterioro ambiental que ahora ocasionemos finalmente no estalle de forma irreversible en el futuro.

Los compromisos con el futuro

Ms de un lector podr pensar que esta es otra bizarra prctica que puede ocurrir en una corte estadounidense, tal como se ve en algunas series de televisin. Ante eso sugiero precaucin. Por un lado, todos los pases de Amrica Latina han adherido a acuerdos y tratados internacionales que incluyen compromisos con las generaciones futuras. Eso se inici con la firma de la Agenda 21 y la Declaracin de la Eco 1992 de Rio de Janeiro. Por otro lado, ms all de esas negociaciones internacionales, sea el sentido comn como los mandatos morales, nos obligan a asegurar una adecuada calidad de vida para nuestros descendientes.

Sin embargo, los deteriores ambientales siguen su marcha en todos los pases y a nivel global. Hoy contamos con una mejor base cientfica que confirma el cambio climtico, los negacionistas de esos problemas estn cada vez ms desacreditados o se demuestra que trabajan para corporaciones. Sabemos adems que la prdida de reas naturales y su biodiversidad prosigue en todo el continente, y que la calidad de las aguas y los suelos se deteriora por una contaminacin que no se detiene.

Tambin podemos decir a aquellos que nos les interesan los temas ambientales pero atienden el bolsillo, que los costos futuros del deterioro ecolgico sern astronmicos. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que la adaptacin al cambio climtico puede requerir 300 mil millones de dlares por ao en la dcada de 2030 y superar los US$ 500 mil millones al 2050 (3).

En Estados Unidos, el gobierno plante que la demanda era improcedente, e incluso las empresas petroleras quisieron sumarse en contra de los nios y nias. Sin embargo, sucesivamente dos jueces han rechazado esa postura. Una de las juezas en el proceso le respondi al gobierno Trump: No tengo dudas que el derecho a un sistema climtico que sea capaz de sostener la vida humana es fundamental para una sociedad libre y ordenada. As se confirm que el juicio se iniciar posiblemente en febrero de 2018.

Disputas sobre el futuro

Se podr pensar que ese tipo de acciones es propio del sistema judicial de Estados Unidos, pero hay que reconocer que es una problemtica que no se puede esquivar tambin en Amrica Latina. Tenemos responsabilidades con las generaciones futuras, y nuestras acciones o inacciones presentes repercutirn en la vida de nuestros descendientes.

Me pregunto si no es urgente pensar cules seran los reclamos de nuestros nios y nias en Amrica Latina, para que ellos, y sus hijos y nietos, puedan tener una buena calidad de vida.

Habra que demandar a nuestros propios gobiernos por haber permitido y tolerado la prdida de enormes reas naturales con toda su biodiversidad? En algunos sitios, nuestros nietos y bisnietos ya no conocern a la selva amaznica o los bosques chaqueos; en otros ya no tendrn a la vista glaciares andinos.

Deberan demandar al Estado por su ineficacia en frenar el mal manejo de los recursos hdricos? Todo indica que en el futuro cercano distintas zonas de Brasil, Chile o Bolivia, estarn jaqueadas por la escasez de agua. En otras regiones la amenaza es por la contaminacin, afectando la salud de las futuras generaciones e imponindoles enormes costos econmicos para acceder a aguas que sean potables.

Habra que demandar a los polticos y funcionarios estatales que por su ceguera al aprobar todo tipo de explotaciones mineras o petroleras en sitios de fragilidad ecolgica? Lo que hoy se busca aprobar en sitios como el Yasun en Ecuador, el sur de Bolivia o los pramos de Colombia, tendr consecuencias negativas que se extendern por dcadas.

Piensan en el futuro los que alientan o protegen el uso de agroqumicos hasta en el ltimo rincn de las praderas de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil? La obsesin con monocultivos como la soja impone deterioros sobre suelos y aguas que sern difciles de revertir.

En fin, hay tantos problemas ambientales actualmente en gestacin o madurando en cada pas, que requeriran medidas enrgicas inmediatas, pero que por nuestras incapacidades en lidiar con el futuro no son atacados adecuadamente. Pero sepan que las inacciones de hoy en da la pagarn nuestros hijos, nietos y bisnietos en un futuro que est ms cercano de lo que suponemos.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecologa Social (CLAES); twitter @EGudynas

