Nota de Misin de Observacin Judicial

Un proceso con irregularidades graves debe impedir la condena de la defensora Machi Francisca Linconao y los comuneros mapuches

El da de hoy el Observatorio, publica una notacon las principales constataciones realizadas luego de la Misin de Observacin Judicial, que realiz del 2 al 6 de octubre 2017, en la que se concluye que hay una indebida aplicacin de la Ley Antiterrorista contra las 11 personas, as como graves irregularidades a lo largo del Proceso penal. Destaca por ejemplo el hecho de que la acusacin contra los comuneros mapuches no contiene una descripcin clara, detallada y circunstanciada sobre las condiciones de tiempo y lugar de los hechos y las conductas atribuidas a cada uno de ellos. Igualmente, resulta preocupante que la acusacin se realiz casi exclusivamente a travs de un nico testimonio , que, segn manifestaciones realizadas en el proceso judicial, habra sido obtenido bajo coaccin por parte de miembros de fuerzas de seguridad a una persona, al parecer con algn grado de discapacidad cognitiva. Finalmente, destaca el hecho de que la acusacin se dirigi en contra de un grupo de personas que a la fecha de los hechos no se conocan entre s.

Constatamos que leyes de excepcin antiterroristas y de inteligencia estn siendo aplicadas para perseguir a personas defensoras del pueblo mapuche, en particular a sus lderes, teniendo como consecuencia el debilitamiento de las demandas territoriales de los mapuches y el estancamiento de las medidas necesarias para garantizar el goce de sus derechos internacionalmente reconocidos , seal Diana Murcia, abogada penalista colombiana experta en Derechos Humanos y miembro de la Misin.

Las fallas en el sistema, las prcticas del Ministerio Pblico y de la Polica de Investigaciones y la demora legislativa y ejecutiva para tomar cartas en el asunto, producen mltiples vctimas de estos procedimientos. En primer lugar, se victimiza al pueblo mapuche bajo la etiqueta de terrorista, debilitando sus estructuras y reforzando un contexto general de impunidad. En segundo lugar, las vctimas de los delitos investigados y sus familiares no acceden a la garanta de justicia, pues se investiga y juzga a quienes no son autores de las infracciones penales. En tercer lugar, a la sociedad en su conjunto no encuentra salvaguarda en los organismos de investigacin judicial. Finalmente, el conjunto del Estado se ve afectado al involucrarse ingentes recursos en acciones judiciales desgastantes y fallidas.

El documento contiene recomendaciones para asegurar plenas garantas para las actividades de las personas defensoras de derechos humanos del pueblo mapuche y garantizar los derechos del pueblo mapuche, as como de las personas sometidas a procesos penales bajo la Ley Antiterrorista.

El encuentro con otros comuneros mapuches afectados en otros procesos por terrorismo y de miembros de la comunidad, nos permite afirmar que existe un patrn institucional de persecucin penal bajo las leyes de excepcin que ha vinculado indebidamente al pueblo mapuche y las y los defensores de sus derechos con el terrorismo penetrando el imaginario de la opinin pblica y de la sociedad civil sobre este pueblo indgena , seal Matias Duarte, abogado penalista argentino experto en Derechos Humanos y miembro de la Misin.

La Misin durante su estancia en Temuco se entrevist con la defensora de derechos humanos, la Machi Francisca Linconao y los comuneros mapuches acusados en este y otros casos, con sus abogados, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensora Penal Pblica, la Intendencia Regional que representa al Poder Ejecutivo Nacional como querellante en el juicio y con el jefe de los Fiscales de la Regin de la Araucania.

Contexto

El juicio se origina por hechos ocurridos el da 4 de enero del ao 2013 en los que Werner Luchsinger y Vivianne Mackay fallecieron como consecuencia del ataque incendiario de su vivienda ubicada en el Fundo Granja Lumahue, predio que se encuentra dentro del territorio de ocupacin tradicional indgena. Los once mapuches fueron acusados por el hecho en un proceso judicial en el que se invoc la Ley Antiterrorista utilizando como argumento la supuesta finalidad de compeler a los agricultores de la regin a hacer abandono de sus predios.

El Observatorio para la Proteccin de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organizacin Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represin contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu , el Mecanismo de la Unin Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

