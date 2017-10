La guerra de Trump y Franco contra la ciencia

Viva la muerte!

Pgina 12

Abajo la inteligencia! Viva la muerte!

Siempre ha sido importante recordar aquellas iracundas palabras del general Milln Astray, pronunciadas en el paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, pero tal ejercicio de la memoria es urgente hoy por lo que nos dice, no acerca de los delirios del pasado sino acerca de las urgencias del presente. En efecto, 81 aos despus de que ese general amigo y mentor de Franco lanzara frases tan infames, ellas cobran una nueva relevancia, sirven para adentrarnos, ms que en la Guerra Civil espaola, en otro tipo de guerra, la guerra contra la ciencia que est promoviendo el gobierno de Donald Trump.

Sera superficial y simplista aseverar, como algunos lo vociferan, que el pas de Lincoln se encuentra a punto de caer en las garras de un fascismo como el que asol a Europa, a pesar del despliegue de svsticas y antorchas nazis en Charlottesville. Lo que s es cierto, en cambio, es que nunca antes en la historia de Estados Unidos se haba producido un asalto tan feroz a la verdad objetiva y la racionalidad.

Aunque ya Richard Hofstadter haba denunciado en su libro clsico de 1963, Anti-Intellectualism in America, la profunda tendencia yanqui a menospreciar a los intelectuales, no pudo haber anticipado que ocupara algn da la Casa Blanca alguien que ostentara una mezcla tan txica de ignorancia y mendacidad, una tal falta de curiosidad y desdn por el uso de la mente.

La retrica empleada por Donald Trump durante la campaa presidencial (Los expertos son terribles. Miren el desbarajuste en que nos tienen metidos todos los expertos que tenemos) presagi el tipo de oscurantistas, visceralmente hostiles al conocimiento cientfico, con que llen su gabinete. No deberan sorprendernos entonces los inmensos recortes presupuestarios planteados para los institutos que llevan a cabo descubrimientos y avances en medicina, estudios climticos, seguridad laboral, exploracin espacial y hasta en la agencia encargada del Censo. Y para asegurarse de que los sitios web del propio gobierno no contradigan las polticas anti-especialistas del nuevo gobierno, se ha ido suprimiendo sistemticamente una serie de anlisis rigurosos de profesionales en los portales de la Casa Blanca, as como en muchos ministerios (Agricultura, Educacin, Medio Ambiente, Energa, Tierras, Trabajo, sin salvarse siquiera el departamento de Estado), adems de abolir o eviscerar los consejos de asesores profesionales y prohibir que funcionarios gubernamentales asistan a reuniones o hagan declaraciones sobre los temas en que son peritos ni tampoco que publiquen diagnsticos que podran demostrar errores oficiales. Los aclitos de Trump deben creer que basta con que no se recojan los datos de un fenmeno o se dejen de explorar ciertas ideas, para que esas verdades inconvenientes desaparezcan como por arte de magia.

Esta guerra contra la ciencia y la veracidad tendr consecuencias letales.

Hay trabajadores que van a morir debido a que las regulaciones de Obama que los protegan de la slice, el mercurio y el berilio han sido suspendidas. Hay mineros del carbn cuya vida peligra porque se han restringido las inspecciones en los socavones, y sus familias sufrirn cncer, defectos de nacimiento y enfermedades respiratorias debido a que las Academias de Ciencias, Ingeniera y Medicina han recibido rdenes de no estudiar los efectos de la destruccin de las montaas en la salud de millones de habitantes en la regin de los Apalaches. Y muchas otras existencias se vern lentamente truncadas gracias a que ms de 30 normas de probada eficiencia contra la polucin han sido anuladas, autorizando que elementos qumicos y gases ensucien el aire, el suelo y el agua.

Aunque hay tambin secuelas mortales en otros campos (el prejuicio contra las vacunas, la disminucin de la cuota de asilados polticos perseguidos en sus lejanas patrias, la desasistencia a las vctimas de discriminacin sexual, el retiro de programas irreparables.

Trump y su zar del Medio Ambiente, el troglodita Scott Pruitt, niegan que el dixido de carbono sea responsable del cambio climtico, y han hecho lo imposible para que la situacin ya desastrosa de la Tierra empeore an ms. Algunos ejemplos de este prontuario: el abandono de los Acuerdos de Pars, la aceptacin de que aumenten las emisiones de metano y se utilicen pesticidas venenosos, y la liquidacin, cuesta creerlo, del Consejo de Asesores orientado a estudiar el origen de los huracanes y el crecimiento desmesurado de los niveles del mar.

Si a estas polticas mortferas que amenazan a millones de humanos habitantes y que podran afectar en forma catastrfica a billones ms, agregamos la forma en que Trump ha jurado destruir totalmente Corea del Norte, mostrando una ignorancia criminal acerca de los tratados y protocolos internacionales suscritos por Estados Unidos en torno al uso de las armas nucleares, podemos sospechar que Milln Astray se ha re-encarnado en estos nuevos jinetes del Apocalipsis.

Qu hacer ante tamaa estupidez, avalada por gran parte de la poblacin norteamericana?

En esta lucha contra la oscuridad, podemos encontrar inspiracin en la respuesta de uno de los presentes en la Universidad de Salamanca ese mismo 12 de octubre de 1936. Miguel de Unamuno, el insigne intelectual, contest as el embate de Milln Astray: Venceris, porque tenis sobrada fuerza bruta, mas no convenceris. Valorando su valenta, tal vez tiene sentido, sin embargo, invertir los trminos de esa rplica. Es necesario ms que nunca, en esta poca inestable y confusa, confiar en que esa inteligencia que ha permitido a la humanidad derrotar a la muerte, crear milagros medicinales e invenciones asombrosas, construir templos maravillosos y escribir libros de gloriosa complejidad, sea capaz de volver a salvarnos. Hay que nutrir la esperanza de que el cerebro que nos convirti en quienes somos pueda desplegar las gentiles gracias de la ciencia, el arte y el saber para probarles a quienes quieren saquear la inteligencia que la verdad no puede ser destruida tan fcilmente, anunciarles con la misma serenidad de Unamuno: No venceris y nosotros s vamos a encontrar el modo de convencer como sea, con toda la luminosidad a nuestro alcance, a los enemigos de la razn.

Miren que se nos va la vida.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/69462-viva-la-muerte