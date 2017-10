Menos y peor empleo

De qu van las reformas laborales?

CELAG

En respuesta a una solicitud de la principales centrales sindicales de Brasil, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organizacin de Estados Americanos), convoc para el 23 de octubre prximo en Montevideo, Uruguay, una audiencia pblica sobre la reforma laboral promovida por el gobierno de facto de Michel Temer y aprobada por el congreso brasileo a mediados de este ao.

Por ms que la OEA sea una instancia desacreditada a la hora de tratar conflictos regionales, y por ms que quepa depositar pocas esperanzas en su accionar dada su complicidad tanto con el golpe de estado brasileo como con los factores de poder econmico que lo impulsaron -que son los mismos que estn tras esta reforma-, no se puede pasar por alto la importancia de esta convocatoria. No solo por lo que, en estricto sentido, concierne a los trabajadores y trabajadoras de Brasil; sino tambin porque dicha reforma afecta a los trabajadores y trabajadoras del resto de los pases de la regin.

Considrese el siguiente dato: segn la OIT (Organizacin Internacional del Trabajo), durante 2016, unos 132 pases enfrentaron presiones/discursos de necesidad de ajuste fiscal y 105 realizaron, en consecuencia, reformas laborales y a sus sistemas de pensiones. En todos estos casos los perjudicados fueron los trabajadores y trabajadoras, quienes salieron de dichas reformas con menos derechos, estabilidad e ingresos.

Una de las ms recientes y sonadas fue la promovida en septiembre pasado por el presidente francs Emmanuel Macron, en medio de violentas protestas de los sindicatos que sacudieron Pars. Sin embargo, desde Espaa hasta Puerto Rico, pasando por Colombia, Mxico o Grecia, con mayor o menor intensidad, bien por la va de hecho o bien la de derecho, la misma ofensiva contra los trabajadores se ha venido imponiendo en los ltimos aos.

En lo que tiene de fundamental, esta oleada de precarizacin laboral es la consecuencia a largo plazo de la consolidacin de un diseo institucional global que ya avanza hacia su cuarta dcada, basado en impulsar la competitividad y la productividad de las economas y las empresas, no mediante la promocin de la innovacin tecnolgica, el combate contra los monopolios o las malas prcticas corporativas, sino poniendo a competir a los trabajadores entre ellos a ver quin gana menos o queda ms precarizado.

Esto lo explic muy bien en una nota de 2015 para CELAG el economista argentino Guillermo Oglietti: el diseo institucional de la llamada globalizacin desencaden una competencia salarial desleal de carcter internacional. Con el modelo de economas ms cerradas de la postguerra, tanto los trabajadores como las agencias reguladoras (ministerios del trabajo, etc.) tenan mayor capacidad para establecer los salarios en niveles compatibles con el inters comn y la voluntad democrtica. Incluso, si no haba sindicatos, los trabajadores influan sobre las decisiones polticas a travs del voto. Y as fue como los pueblos con frecuencia consiguieron que las agencias reguladoras representasen los intereses de los trabajadores.

Pero este diseo fue herido de muerte por la globalizacin neoliberal. El nuevo sistema permiti que las empresas de desplacen por el globo buscando reducir sus costos, en especial los laborales. Y lo consiguieron plenamente porque ni el poder sindical ni la capacidad regulatoria del Estado, pudieron globalizarse de la misma forma.

As las cosas, como es sabido, bajo este esquema las empresas y capitales estn hoy habilitados para moverse a lo largo y ancho del mundo buscando abastecerse de las materias primas e insumos ms baratos, de suerte que si un pas cuenta con una legislacin o institucionalidad proteccionista en materia laboral, el sistema crea el incentivo para la competencia salarial desleal. En consecuencia, el gobierno de dicho pas tanto como sus trabajadores, quedan expuestos al chantaje de los clebres inversionistas (tanto locales como extranjeros), quienes obligan a los primeros a precarizar a los segundos, y su vez, a los segundos a aceptar pasivamente la precarizacin, so pena de quedarse sin empleos y sin nada cuando los capitales en cuestin se marchen a otros pas que s lo hizo o se nieguen a venir al suyo hasta tanto la reformas no se hagan.

La competencia salarial desleal es anloga, en este sentido, a lo que ocurre con las devaluaciones y las llamadas guerras monetarias, a travs de las cuales bajo la misma excusa de aumentar la competitividad, se fuerza a la baja el peso de los salarios en la distribucin de ingreso y los costos corporativos. En la medida en que un pas lo hace es decir, devala- el resto se ve presionado a hacer lo mismo para seguir siendo competitivo, desencadenndose un espiral devaluacionista cuyos platos rotos pagan los ciudadanos de dichos pases.

As las cosas, en el momento mismo en que el congreso brasileo aprueba el proyecto precarizador de Temer, no solo establece un cmulo de derechos y garantas que los trabajadores y trabajadoras de Brasil deben perder para seguir siendo competitivos, sino adems un nuevo rasero mediante el cual tanto ellos como sus pares regionales y del mundo sern medidos. Es decir, si el costo que han tenido que pagar los trabajadores y las trabajadoras brasileas para seguir siendo atractivos a la explotacin de los empresarios que es lo que en el fondo significa ser competitivos- es perder el derecho a la sindicalizacin, tener que trabajar jornadas de 12 horas, desproteger el embarazo y la lactancia, etc., entonces los trabajadores de los pases vecinos deben sacrificar ms derechos an.

En los tiempos que corren, tras el derrape financiero de 2008 y la consiguiente paralizacin del comercio global causante de una fuerte restriccin externa para nuestras economas perifricas, la frmula encontrada para reanimar los mercados es explotar a los trabajadores al mximo, apoyndose para ello en lo ya consolidado tras la globalizacin neoliberal de principios de los 80. Lo paradjico de este asunto es que esta frmula es exactamente la misma que trajo a la economa global a la situacin en que se encuentra. Tras la primera oleada neoliberal a comienzos de los 80, hubo que recurrir al endeudamiento privado como mecanismo para no deprimir el consumo, que es la consecuencia lgica de la depresin salarial. Este modelo se hizo insostenible en 2008, cuando estall de la burbuja de las hipotecas. Ahora, para esta segunda gran oleada, se desea avanzar sobre lo que dejo la primera y lo que se pudo reconstruir durante la Dcada Ganada. Ya el gobierno peruano anunci que reformar su legislacin laboral para no rezagarse con respecto a la brasilea. Lo propio anunci Mauricio Macri en Argentina, tambin lo exigen los empresarios en Uruguay e inclusive en Venezuela, as como es esperable que sea el corazn del men de condiciones planteadas por le FMI (Fondo Monetario Internacional) al gobierno ecuatoriano tras su reunin pautada para noviembre prximo. En determinado momento, todos los pases de la regin estarn compitiendo entre s para ver quin remata mejor a sus trabajadores y trabajadoras ante el altar del neoliberalismo recargado del siglo XXI, tan solo para descubrir tempranamente que eso del ajuste expansivo es una quimera ortodoxa con resultados desastrosos en la vida real.

Luis Salas Rodrguez, @salasrluis76, investigador CELAG.

Fuente: http://www.celag.org/menos-peor-empleo-van-las-reformas-laborales/