La "desmexicanizacin" de Barrio Duranguito, El Paso, Texas

Se invit a un grupo de participantes comprometidos en un dilogo intercultural Norte-Sur en El Paso, Texas, y Jurez, Mxico, a presenciar la larga batalla para salvaguardar varios barrios histricos del patrimonio mexicano que estn a punto de ser destruidos por cargos municipales y el grupo de inversores Paso del Norte (PDNG). El objetivo de estos inversionistas es construir un complejo con fines de lucro por valor de 180 millones de dlares a pesar de la oposicin comprometida de la comunidad (activistas de Paso del Sur) y sus aliados. Varios miembros de la comunidad de Duranguito se han ido y otros han optado por quedarse para luchar contra el ayuntamiento.El PDNG est compuesto por ms de 350 lderes de los negocios y polticos de ambos lados de la frontera. El jueves 28 de septiembre de 2017, despus de la conferencia sobre la postglobalizacin, la descolonizacin y la transmodernidad, un grupo formado por varios acadmicos, filsofos, activistas y estudiantes con orgenes que iban desde La Patagonia (el extremo sur de Amrica del Sur) hasta Canad aceptaron al invitacin de visitar Duranguito, el primer barrio mexicano en El Paso, Texas, creado en 1858. Duranguito es el ltimo de los barrios que estn siendo atacados.Duranguito est asediado por promotores inmobiliarios, la clase de los negocios, grupos de inters binacionales (capitalistas mexicanos y estadounidenses) y gestores capitalistas de la ciudad. El resultado prctico de derribar la comunidad histrica y sustituirla por un espacio multiusos es imponer la desmexicanizacin de muchos barrios insustituibles. Los beneficios de este proyecto de varios millones de dlares irn directamente a manos de los promotores inmobiliarios. El plan se vendi a los gestores municipales como un plan beneficioso para generar empleo, algo que careca de transparencia y ha hecho saltar las alarmas entre los residentes de El Paso. Los promotores inmobiliarios y sus aliados en el ayuntamiento presentaron unos argumentos demasiado conocidos para que quienes luchan contra la gentrificacin de una comunidad anterior a los lmites del sudoeste.Duranguito desempe un papel en la historia de El Paso. Por ejemplo, durante la Revolucin mexicana de 1910 Duranguito y El Paso Sur sirvieron de cuartel general y lugar estratgico para el revolucionario mexicano Francisco Madero antes de convertirse en presidente de Mxico. En otro momento uno de los edificios sirvi a Pancho Villa de almacn de municin y suministros para la Divisin del Norte del ejrcito de la Revolucin mexicana. Adems, la casa de un abogado situada dentro de uno de los ltimos edificios victorianos que quedan en El Paso ayud a Villa a obtener la amnista del gobierno de la Huerta en 1921. Se la considera la segunda Isla de Ellis, ya que ha servido de lugar de transicin a muchos inmigrantes que viajan otras ciudades de Estados Unidos.La filsofa y activista Malissa Arras Grossman inform sobre el terreno al grupo visitante acerca de la historia de Duranguito y la lucha actual. Los residentes y activistas quieren preservar la Plaza Unin, la cual da un sentido de lugar y origen que no supone un obstculo ms que a quienes buscan lucrarse. Los partidarios de salvar Duranguito tambin defienden que se califiquen de hitos histricos los ltimos edificios victorianos que quedan en Duranguito, lo que el ayuntamiento se ha negado a reconocer.Segn un reportaje de, un estudio de Hardy-Heck-Moore Inc, identific una porcin de Duranguito formada por cuatro manzanas que se podra incluir en una calificacin ms amplia del Registro Nacional de Lugares Histricos. [1]Se trata de un barrio mexicano de clase trabajadora con pequeos comercios locales, artesanos y espacios comunitarios. La argumentacin para modernizar la zona designada para el desarrollo ha estado respaldado por un relato racista y clasista. Una campaa engaosa llevada a cabo por consultores contratados de forma privada y pagada con fondos pblicos ofrece la imagen de una comunidad envejecida, pobre y sin inters, y la compara con los profesionales de clase media que aspiran a habitarla y que podran sacar el mximo partido del desarrollo. No se inform suficientemente al pblico ni a las asociaciones de vecinos acerca del contenido de varias reuniones a puerta cerrada entre funcionarios del ayuntamiento y promotores inmobiliarios. La mala utilizacin de dinero pblico para pagar a los consultores privados sin representacin/aporte comunitario ha suscitado muchas preguntas referentes a la mala gestin de fondos pblicos para excluir las voces de los habitantes de Duranguito.Una presentacin en power point de un estudio de grupo focal realizado por la empresa Glass Beach mostraba un contenido racista xenfobo que pag el ayuntamiento con unos 100.000 dlares de fondos pblicos. [2]Reproducimos a continuacin un extracto en el que se aprecia el lenguaje de esteEl 19 de julio de 2006 se celebr una reunin ejecutiva especial en el Centro de Convenciones cerrada al pblico. En la reunin se critic el estudio por no ser profesional y por contener prejuicios hacia la poblacin hispana anciana de El Paso. El estudio incluye imgenes de un anciano hispano acompaada de palabras como sucio, perezoso, rudo, sin educacin, hispanohablante. Representa la imagen de El Paso que a la empresa Glass Beach le gustara sustituir por imgenes de un actor angloestadounidense, Mathew McConaughey, y una actriz europea, Penlope Cruz, como modelos de una nueva clase creativa con movilidad social ascendente de personas jvenes a las que `les gustan los espectculos.[3]A pesar de que el Octavo Tribunal de Apelacin orden detener la demolicin de los ocho edificios victorianos que quedan en pie situados en los nmeros 305-315 de la calle Chihuahua, en 215 W. Paisano Drive y los nmeros 216 y 220 W. De Overland Ave, la empresa de demolicin DMR Demolition utiliz un bulldozer para perforar los edificios en puntos estructurales clave la maana del martes 12 de septiembre de 2017. Al parecer lo que se pretenda con ello era debilitar la estructura de los edificios para que los funcionarios municipales declararan ruinosos estos hitos histricos por no tener una estructura segura. [4]El 2 de agosto de 2017 el comisionado del Condado de El Paso David Stouts afirm: Dada esta prueba y otras anteriores de bienes histricos en el barrio Duranguito, todava no entiendo por qu el ayuntamiento habra de insistir en borrar su propia historia arrasando edificios llenos de recuerdos y de significado para construir un estadio o un centro cultural de artes escnicas multiusos . [5]Una sentencia reciente de un juez de Austin, Texas, ha prohibido temporalmente cualquier actividad de demolicin en Duranguito. La sentencia ha provocado cierto alivio entre los defensores y aliados de Duranguito. Sobre la mesa de negociacin hay una convocatoria de referndum que permita a los votantes decidir construir o no el estadio. El activista y profesor David Romo Dorado considera que a pesar de la victoria el ayuntamiento cuestionar por todoslos medios legales posibles cualquier referndum legal para seguir adelante con la construccin del estadio.Uno de los pocos polticos que defienden preservar la herencia y significado histrico de Duraguito es el senador por El Paso Jos Rodriguez al que se atac cuando declar firmemente lo siguiente:Para entender lo que es realmente El Paso hay que aceptar la mexicanidad, las races mexicano-estadounideses e indgenas de El Paso, []. Hay demasiada gente que dice Quiero que nos alejemos de esto. Quiero que seamos como Gringolandia, como otras ciudades estadounidenses homogeneizadas. El Paso es nico. No hay un lugar como este en ningn lado.[6]Como conclusin, Duranguito es un espacio disputado en la lucha por preservar tanto la memoria histrica como la vida comunitaria de un barrio. La brbara destruccin de edificios por parte de los promotores inmobiliarios y la subsiguiente actuacin poltica contra quienes los defienden es un ataque al corazn de la identidad y del sentimiento de lugar de la comunidad. La ideologa del progreso bajo el capitalismo ataca al derecho soberano de la gente a vivir y crecer en la comunidad. El encuentro cara a cara de acadmicos de la conferencia y defensores del barrio provoc un reconocimiento mutuo de la urgente necesidad de detener la destruccin del Duranguito histrico. Al mismo tiempo se exige al mexicano que sea invisible, tambin se espera que l o ella est dispuesto aser explotado. Jos Carlos Villalva, director de una agencia inmobiliaria de El Paso, habla de esta manera irracional y orwelliana del desplazamiento de los habitantes de Duranguito: Cuando los trasladamos a alguna parte no es porque nosotros lo elijamos, es porque se les ofrecieron opciones y ellos eligieron la que era la mejor para ellos.En un acto de transparencia involuntaria la empresa consultora del promotor inmobiliario determin que los habitantes y sus aliados ya no merecan considerar Duranguito su hogar (hay que sacarlos de ah). Nos solidarizamos con quienes resisten a la destruccin de los edificios histricos de Duranguito y con el llamamiento de los residentes desplazados, el respeto de su dignidad, la justicia y con la detencin inmediata de la construccin del estadio a cualquier coste! Desde Duranguito a Boyle Heights (Los Angeles, California) la desmexicanizacin/gentrificacin de las comunidades debe dejar de ser un escaparate para los inversores y las polticas destructivas basadas en expulsar a familias y comunidades en nombre del beneficio. Esto es un llamamiento a la accin!Contactos:https://www.facebook.com/PasoDelSurEP/[1] http://www.elpasotimes.com/story/news/local/el-paso/2017/08/02/survey-finds-duranguito-has-least-7-possible-historical-properties/532993001/

[2] La empresa fantasma, Glass Beach, fue subcontratada por la empresa de relaciones pblicas Sanders Wingo. Entre los principales clientes de Sanders Wingo se incluye Paso del Norte Group.

[3] http://eptstadiumscamtimeline.blogspot.com/2012/11/timeline-of-events-of-el-paso-downtown.html

[4] http://www.elpasotimes.com/story/news/local/2017/09/13/duranguito-calms-following-day-protest-over-demolition-work/661547001/

[5] http://www.elpasotimes.com/story/news/local/el-paso/2017/08/02/survey-finds-duranguito-has-least-7-possible-historical-properties/532993001/

[6] https://www.texasmonthly.com/politics/battle-el-pasos-south-side/



Fuente: http://www.counterpunch.org/2017/10/16/the-de-mexicanization-of-duranguito-barrio-el-paso-texas/



Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.