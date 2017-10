Ms tropas estadounidenses en Amrica Latina

Seales de una invasin anunciada

El ejrcito estadounidense acentuar su presencia militar en la Amazona latinoamericana. Bajo la iniciativa Amazon Log 2017 del gobierno golpista de Michel Temer en Brasil, la Operacin Amrica Unida juntar a los ejrcitos de Estados Unidos, Brasil, Per y Colombia del 6 al 13 de noviembre del 2017 en la ciudad tri-fronteriza de Tabatinga. Este ejercicio es una seal de un sustancial incremento de militarizacin extranjera en la regin.

La iniciativa es liderada por el Comando de Logstica del Ejrcito Brasileo y est inspirada en el ejercicio logstico militar realizado por la Organizacin del Tratado Atlntico del Norte (OTAN) en Hungra en 2015 , que tuvo un despliegue de aproximadamente 1700 militares. Para esta versin latinoamericana, los objetivos, segn la pgina oficial del Ejrcito Brasileo, son crear una base logstica multinacional temporal para realizar operaciones de control de migracin ilegal, asistencia humanitaria, operaciones de paz, acciones contra narcotrfico y cuidados ambientales.

Sin embargo, como lo seal el diario brasileo Gauchazh, ensear a un ejrcito extranjero a combatir en territorio nacional debera ser considerado alta traicin. Aunque para el Ministerio de Defensa brasileo esto no es traicin sino una oportunidad que permitir unir a los ejrcitos de ambos pases.

El problema de este ejercicio es la magnitud y apertura que se ha dado a los Estados Unidos en ingresar a la selva latinoamericana. Por lo que uno de los riesgos es que la base temporal se convierta en permanente como sucedi en Hungra, tras los ejercicios de la OTAN. Aunque las autoridades brasileas lo niegan.

Este inters de los Estados Unidos en la regin debe ser medido con la historia del imperio del norte. El altruismo, cuidado a la naturaleza o lucha contra el narcotrfico estandartes para su presencia en la regin hacen eco a inserciones en otras partes del mundo, especialmente Medio Oriente, y la realidad es que ah estos no son ni fueron sus objetivos. Detrs de toda accin militar norteamericana siempre se encuentra el fin de apoderarse de recursos para lograr sus intereses nacionales.

En el caso de Amrica Latina, la abundancia de recursos naturales da razn a la presencia norteamericana. Segn el Banco Mundial, la regin cumple un rol global en la problemtica del cambio climtico ya que posee las reservas de agua dulce ms grandes del mundo.

Una noticia agridulce para los latinoamericanos ya que para varios analistas, inclusive el ex candidato presidencial demcrata Bernie Sanders, las guerras del futuro sern por el agua. Entre los diez pases con mayores reservas se encuentran Brasil (1ro), Colombia (6to) y Per (8vo), coincidentemente los tres involucrados en la Operacin Amrica Unida.

En la Oficina de Evaluacin Neta ( Office of Net Assesment ) del Departamento de Defensa cuyo objetivo es analizar el futuro del ejrcito y sus amenazas. Andrew Marshall, ex director (1973-20015) comision en 2004 un reporte confidencial a Peter Schwartz, consejero de la CIA y ex Director de Planificacin del grupo Royal Dutch/Shell; y Doug Randall, del Global Business Network.

En las conclusiones finales, los autores argumentan que el cambio climtico y la escasez de agua son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y razones para futuras conflictos militares. Trece aos ms tarde de dicho reporte, Estados Unidos se prepara para asentar una base ms en orilla del Amazonas.

Pero el agua no es el nico inters de este pas en la regin. Telma Luzzani, periodista argentina, explica en su libro Territorios Vigilados, que en el Amazonas se encuentra el 95% de las reservas de niobio, fundamental para el acero de las naves espaciales y de los misiles intercontinentales, y el 96% de las reservas de titanio y tungsteno, utilizados en la industria aeronutica espacial y militar, adems de ser rica en petrleo, gas, uranio, oro y diamantes.

Es por esto que el prximo ejercicio militar es solo una pieza ms dentro de un patrn creciente de militarizacin y amenazas regionales. Solo en lo que va del 2017 se han realizado otros dos ejercicios militares en el Pacfico y el Caribe: Teamwork South con Chile y Tradewinds frente a las costas de Venezuela con 18 pases y ms de 2500 militares.

La libertad de estas acciones militares demuestra un resurgimiento de la presencia estadounidense en la regin, la cual se haba reducido durante los distintos mandados de gobernantes progresistas neodesarrollistas en la Amrica Latina. Aunque el asentamiento de bases en Amrica Latina y el Caribe ha pasado por diferentes etapas desde la posguerra es a finales del siglo XX que toma su rumbo actual.

En 1999, como parte del acuerdo Torrijos-Carter, la base militar Howard en Panam que albergaba al Comando del Sur, rama del ejrcito encargada en operaciones para la regin, se desmantel. Esto llev al que Departamento de Defensa de Estados Unidos replantee su estrategia de defensa y poltica exterior. Bajo el estandarte del Plan Colombia, la Guerra contra la Droga y operaciones humanitarias, se aplic dos modelos de bases militares en Latinoamrica.

La primera, Main Operating Base (MOB), una base militar con infraestructura y acuerdos aprobados por los gobiernos: Guantamo en Cuba, Soto Cano en Honduras y varias en Puerto Rico. A pesar de que estas siguen activas, el modelo fue desechado por que genera rechazo por parte de los habitantes nacionales y un costo elevado en infraestructura y logstica.

Es por esto que se aplic un segundo modelo llamado Foward Operating Locations ( FOL ) o Bases de Operaciones de Avanzada, que se caracterizan por mantener poco personal militar pero la capacidad de escalar su presencia si fuera necesario. Las cuatro reconocidas y oficiales en la regin, iniciaron sus actividades en 1999 y son : Aruba, Curazao, El Salvador, y Manta (que no renov el contrato en 2009).

Como lo explica Robert Kaplan, ex asesor del Pentgono (2009-2011), a menudo, el papel clave en la gestin de un FOL es desempeado por un contratista privado. l alquila las instalaciones en la base del ejrcito del pas anfitrin, y luego cobra una tarifa a los pilotos de la Fuerza Area de los Estados Unidos que transitan por la base. Oficialmente es un negocio privado, lo que le gusta al pas anfitrin porque puede afirmar que no est realmente trabajando con el ejrcito estadounidense. Por supuesto, nadie, incluidos los medios locales, cree esto. Pero el mismo hecho de que una relacin con las fuerzas armadas de los Estados Unidos sea indirecta en lugar de directa facilita las tensiones.

Pero el nombre nuevo tampoco convenci a los locales, quienes comenzaron a sospechar y rechazar estas intervenciones en territorio. Por lo que la denominacin FOL cambi a Cooperative Security Location (CLS), Puesto de Seguridad Cooperativa. Sin embargo, son lo mismo y en la regin las bases siguen aumentando.

En la actualidad y ante la falta de cifras oficiales se conocen 75 bases aproximadamente, algunas son MOBs, FOL/CLS, y otras llevan nombres como Centro de Operaciones de Emergencia Regional ( COER ) en el caso peruano. Los pases que encabezan la lista Panam (12), Puerto Rico (12), Colombia (9) y Per (8).

A su vez, Colombia suscribi un acuerdo de cooperacin en 2016 con la OTAN para el intercambio de informacin, estrategias y protocolos del ejrcito colombiano con los miembros de esta organizacin, entre los que se encuentra los Estados Unidos. Mauricio Macri, presidente argentino, anunci que volver a permitir la instalacin de bases militares permanentes en Argentina, una en la triple frontera con Paraguay y Brasil y otra en Tierra del Fuego en Ushuaia. En Brasil, el gobierno de Temer increment un 36% al presupuesto militar, meses despus de aprobarse el PEC 55 que congel el presupuesto de salud y educacin pblica durante 20 aos.

Estas acciones legitiman la presencia militar extranjera una vez a niveles gubernamentales. Adems con estos nuevos enfoques en Defensa, se afianzar las alianzas militares con Estados Unidos, algo que abrir la puerta para una nueva fase de adoctrinamiento en las fuerzas armadas latinoamericanas, donde Brasil cumple un rol crtico.

Segn Hctor Luis Saint Pierre, coordinador de Seguridad Internacional, Defensa y Estrategia de la Asociacin Brasilea de Relaciones Internacionales, "hay un respeto en Sudamrica por la escuela militar brasilea. Entonces, Brasil es un socio estratgico para la formacin doctrinaria de los militares del continente. Si Estados Unidos tiene buena relacin con la armada brasilea, es ms fcil difundir su mensaje entre los militares de la regin.

Un escalofriante recuerdo que remonta al funcionamiento de la Escuela de las Amricas , institucin de adoctrinamiento militar e ideolgico de los Estados Unidos, encargada de formar a escuadrones de tortura y muerte en toda Latinoamrica durante los aos 70, 80 y 90. Volver a modelos de defensa de corte colonial solo representa un retroceso y peligro para el proceso de integracin regional y la paz.

Inclusive iniciativas como el Consejo de Defensa Suramericano ( CDS ), creado por UNASUR en 2008 para encargarse en implementar polticas en materia de cooperacin militar, acciones humanitarias y operaciones de paz, industria y tecnologa de la defensa; ser observador oficial de la Operacin Amrica Unida. De ese modo, se legitiman los espacios en los que participa el Pentgono y se diluyen los espacios propios de la regin sudamericana, coment a Ral Zibechi, periodista uruguayo.

Con la presencia estadounidense socavando las soberanas nacionales, apoyados por el retorno de lderes de derecha y la deslegitimacin sistmica de los proyectos progresistas de la regin, la idea de Latinoamrica unida sin imposiciones imperialistas se convierte nuevamente en un sueo. De forma alarmante la regin se sigue llenando de bases estratgicas de los Estados Unidos para controlar recursos, personas y operaciones militares, y entonces si eso no es colonialismo qu es?



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.