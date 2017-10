Comunicado de la ADE

"El presupuesto aprobado para educacion es un atentado a los acuerdos firmados con FECODE"

ADE

Mediante un documento pblico la junta directiva de la Asociacin Distrital de Educadores ADE cuestiona el presupuesto para la nacin recientemente aprobado, lo califica de amaado y asegura que hecha al traste los acuerdos firmados con FECODE, y nos pone en estado de alerta a los educadores colombianos.

El Gobierno Nacional se ufana que el Presupuesto General de la Nacin para el 2018, por un total de 235,6 billones de pesos, destinar 37 billones de pesos para la educacin y que supuestamente es el sector ms beneficiado. Todas son mentiras.

La Asociacin Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educacin rechaza de manera enftica que el Gobierno quiera disfrazar la realidad de las cifras econmicas del pas con el argumento de un aumento del presupuesto parar educacin. Primero, aclaramos que este incremento es falso, con las reformas las Sistema General de Participaciones SGP, el dficit progresivo del Gobierno de los recursos destinados al sector educativo es tan alto que esos billones para el prximo ao no alcanzarn a cubrir ni siquiera los gastos mnimos y recordemos que para este ao toco adicionar en ms de 1.3 billones de pesos el presupuesto, entre otras cosas para el pago de salarios de los educadores.

Con este presupuesto Colombia no va ser la ms educada y la jornada nica es solo un discurso electoral, ya que esta solo se puede hacer en el pas con importantes inversiones en infraestructura educativa, alimentacin escolar, incluso, salarios de los docentes, nada de esto ser posible de sostener porque el Gobierno no ha hecho nada por cubrir la deuda pendiente y que sigue creciendo. A pesar que en el paro del magisterio este ao se advirti la necesidad de reformar el SGP e incrementar el PIB para educacin, esto no se vislumbra en el proyecto aprobado. El gobierno con este presupuesto aprobado hecha al traste los acuerdos firmados con FECODE, y nos pone en estado de alerta a los educadores colombianos.

Otro problema que no se menciona, esos casi 37 billones tienen serios problemas de distribucin. En su mayora, se destinan a financiar programas como Ser pilo paga‟ que tienen en crisis a las universidades pblicas, porque son dineros que terminan en arcas de universidades privadas; o al Icetex, que se ha convertido en el banco cobradiario de miles de familias colombianas.

El Ministro de Hacienda pretende con estas falsas noticias enmascarar problemas de fondo, como que la reforma tributaria no ha servido para inyectar ms recursos sino para asfixiar econmicamente a las familias y hasta el comercio nacional. Con la subida de impuestos, los hogares se apretaron el bolsillo y estn restringiendo las compras porque los salarios, alcanzan menos.

Este presupuesto es un insulto al Pueblo colombiano, puesto que prioriza an en el gasto en guerra y ni siquiera dirige recursos suficientes a la implementacin de los acuerdos de paz. Adems, autoriz el asalto al Fondo Nacional de Ahorro por 500 mil millones de pesos con la excusa de trasladarlos a las universidades pblicas, deportes, ciencia y tecnologa. Esto es un descalabro, usar los ahorros de los mismos colombianos para inversin en sectores que son responsabilidad del Estado.

La ADE, reitera su rechazo a este presupuesto amaado, porque confirma el talante neoliberal de este Gobierno. Los maestros y maestras continuamos vigilantes al cumplimiento de los acuerdos firmados en junio pasado, en especial, reforma el SGP para asegurar mayor financiacin de la educacin pblica. Este remedo de aumento no responde a los requerimientos del sistema educativo, por lo cual, de ser necesario el prximo ao tendremos que salir a las calles, junto a estudiantes y trabajadores, a exigir que s se aporten los recursos obligatorios para garantizar educacin pblica de calidad.





JUNTA DIRECTIVA ADE

William Agudelo Sedano. Presidente.