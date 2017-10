Voces contra la islamofobia

A raz del repunte de la islamofobia tras los atentados en Catalunya el pasado mes de agosto, desde Radio Malva nos planteamos la posibilidad de contar con testimonios que pudieran contrarestar estos discursos racistas. En esta ocasin entrevistamos a las antroplgas y activistas sociales musulmanas

Los atentados

El pasado 17 de agosto mientras ocurra el atentado en las Ramblas de Barcelona, Salma Amzian estaba junto a su madre en Marruecos, donde naci. Su padre y sus hermanos estaban en Vic, Barcelona, donde reside la familia habitualmente. All, cerca de su casa encontraron una de las furgonetas utilizadas por los terroristas. Toda esa informacin llegaba a Marruecos de manera confusa y fragmentada. Todo lo que nos llegaba se resuma en que la polica estaba matando moros en Barcelona y Cambrils. Lo vivimos con mucho miedo.

Durante las primeras horas hubo ataques a las mezquitas y agresiones en las calles. La islamofobia salt a los medios como un bombardeo, todo el mundo estaba en shock. En esos momentos se haca muy difcil pensar con claridad. En los das siguientes el miedo no fue menor. Sabamos que el racismo estructural que existe en el Estado espaol se iba a recrudecer. Los atentados parecen legitimar que aumente la violencia contra nosotros. Esto no es nuevo. La violencia policial es una constante en nuestros barrios, pero, bajo el prisma islamfobo, parece que ahora est justificada porque somos potenciales asesinos.

Ftima vive en Barcelona, aquel da se encontraba a diez minutos de Las Ramblas. Cuando sali del trabajo se encontr la ciudad cerrada, no se poda salir de Barcelona. Mi miedo era que la informacin que llegaba hablaba de un terrorista de origen magreb. Mi padre estaba yendo a trabajar en ese momento y lo que me aterraba era que pararan a mi padre, lo detuvieran, lo insultaran o lo agredieran.

Durante las siguientes dos semanas las opiniones, los anlisis, las reacciones de todo tipo se multiplicaban en los medios de comunicacin y en la calle. Salma hace hincapi en cmo vive la comunidad musulmana toda esta avalancha en la que se la sita en el punto de mira. A raiz de los atentados de Barcelona y Cambrils muchos en mi entorno piensan que hemos fallado como comunidad y como musulmanes, por no ver venir los sucesos, por no estar ms atentos a esos chicos Creo que eso es un error, pensar que lo ocurrido tiene que ver slo con nosotros, que es responsabilidad nuestra. Pensar as es asumir un auto-odio, un odio hacia lo que eres y representas. Tiene que ver con que rapidamente se nos exige a los musulmanes que nos desmarquemos, que salgamos a las calles a decir que no somos terroristas, lo que en el fondo significa que te estn diciendo que s lo eres. Con ello estamos criminalizando a un sector de la poblacin que no tiene herramientas para defenderse contra los ataques de la sociedad dominante y las instituciones. Se les/nos est culpabilizando. Incluso se pidi a la madre de uno de los chicos que saliese a pedir perdn, a renegar de su hijo. Esto tiene una funcin simblica para el resto de la comunidad: tenis que salir a pedir perdn con la cabeza agachada porque os merecis cualquier cosa que os vayamos a hacer. Se necesita tener mucha sangre fra para pensar y vivir todo esto sin caer en el mea culpa.

Por su parte Ftima habla de una responsabilidad conjunta cuando suceden este tipo de cosas y reclama realizar anlisis profundos de las causas para poder evitar hechos tan atroces. Lo ms significativo para m fue que eran nios los que cometieron los atentados, por lo tanto como sociedad hemos fracasado. Para que unos nios puedan haber cometido tal barbarie, lo estamos haciendo horroroso como sociedad. Tenemos que ser capaces de buscar explicaciones, lo que no quiere decir justificaciones. Siempre hay unas causas. Estos nios no deciden actuar as de un da para otro. Lo que pasa es que tenemos muchas lagunas para poder analizar lo ocurrido ya que a estos jvenes, los han ejecutado en el momento, como ha sucedido en todos los atentados en Europa. Por lo tanto, no tenemos su testimonio para poder analizar qu les llevo a cometer tal horror, nos falta informacin para poder plantearnos acciones que puedan evitarlo.

Ftima tambin huye de las respuestas fciles: Decir que lo hicieron por odio a Occidente me parece muy simplista, hacer un anlisis tan abstracto es un error. Hay muchas cosas a nivel sistmico que considerar. Por ejemplo, el hecho de que los nios reciben mucha violencia a travs de los medios de comunicacin, las pelculas, la publicidad, los videojuegos. Esa normalizacin de la violencia hay que replantersela, pero en este caso no se hace. Si estos actos los hubiera cometido un espaol blanco se habra hablado de un problema de salud mental, de familia, se hubieran buscado explicaciones. Pero cuando el crimen lo comete un chico racializado viene muy bien para fomentar discursos racistas.

Una identidad antimora

El da despus de los atentados cuatro grupos neonazis organizaron una manifestacin en las Ramblas. Haba gente que no comulgaba con la ideologa de los convocantes, pero haban sido captados por su discurso. Gente sin un odio interiorizado, acuda pensando que iban a una protesta contra el terrorismo. Pero el lema de la convocatoria era claro; S top a la islamizacin de Europa . Es algo que ya te esperas. La islamofobia no es por los atentados, est latente y hay gente que instrumentaliza la situacin para hacerla ms grande, se aprovecha de las vctimas para sacar beneficio a su discurso. Manipulan a personas que lo estn pasando mal para llevarlas a su terreno. Ftima pone como ejemplo la distincin de Hannah Arendt al hablar sobre quienes contribuyeron al fenmeno del nazismo en los aos treinta. Por un lado estn los dogmticos, por otro los nihilistas que actan por inters y por ltimo los ciudadanos influenciables. La ciudadana que no est politizada es la ms influenciable por los grupos fascistas. Esa es la gente preocupante.

Ftima tiene claro que la islamofobia no es un fenmeno reciente. Viene de lejos, no de la ltima dcada, es una constante histrica que se va reinventando segn los contextos nuevos. Yo lo asimilo al antisemitismo que hubo en los aos treinta y que ahora se enfoca a los musulmanes. Los mecanismos racistas y criminalizadores son muy similares. Por eso para combatirlo no hay que quedarse en los estereotipos, lo que nos hace dao es ms profundo, hay que ir a la raz de lo que va creando la islamofobia y que se va creando histricamente.

Salma trata de analizar el fenmeno de la islamofobia en nuestro contexto.

En nuestro pas el racismo anti-moro, anti-rabe, la islamofobia tienen que ver con la construccin de la identidad espaola que forma parte del legado colonial del estado espaol. Es un imaginario que viene construido histricamente desde la llamada reconquista contra los moros. Este racismo como parte de la identidad de un pas, ha ido evolucionando hasta hoy, donde se sigue viviendo la islamofobia institucional y social, el racismo antimusulmn. El racismo contra los moros est totalmente naturalizado. El 80% de las deportaciones son de marroqus y argelinos, las crceles tambin estn llenas de magrebs. Existe un imaginario racista donde el hombre moro es identificado como delincuente, machista, peligroso, terrorista. Una construccin que viene de esa herencia colonial que se ha sofisticado con la irrupcin de la ideologa del Daesh a escala global. Ahora se tiene una imagen perfecta para representar y justificar los peligros y la maldad del m oro. De este modo se legitima la violencia contra esta parte de la poblacin.

Hay dos estereotipos que se imponen dentro de esta lgica; el del hombre musulmn como delincuente y el de la mujer musulmana como vctima. A las mujeres se nos ha intentado convencer de que estos hombres son nuestros enemigos. Mientras el Estado criminaliza, persigue e incluso asesina al hombre moro en las calles de las ciudades europeas, a la mujer la constituyen como sumisa y la salvan en base a esos valores europeos de los que tanto hablan. As , los buenos europeos salvan a las pobres musulmanas de sus hombres malos ; este es el discurso. Se trata evidentemente de una construccin racista.

Precisamente, uno de los discursos ms recurrentes en estas ocasiones, es el de que estn en juego los valores europeos en contraposicin de la barbarie islamista. Todos estos discursos tienen mucho calado entre las instituciones tambin dentro del feminismo blanco e incluso entre nosotras mismas, nos han hecho dividirnos. No se trata de negar el patriarcado que obviamente existe en el mundo musulmn pero tambin en todas las sociedades. Este tipo de discurso consigue desviar la atencin sobre un racismo, que es pilar fundamental en este relato comn europeo.

Las identidades fronterizas

Otra de las cuestiones planteadas tras los atentados, fue la pregunta por cmo era posible que estos jvenes se hubieran radicalizado hasta el extremo de cometer tal brutalidad. Por qu si han crecido aqu entre nosotros? Las respuestas que se dieron iban encaminadas a explicar que los jvenes eran fcilmente reclutables por el Daesh porque tenan problemas de identidad. Se dice que las familias no son capaces de lidiar con los problemas identitarios de sus hijos, que las mismas familias se autoexcluyen de la sociedad. Echan la culpa al otro. No estn lo suficientemente integrados, es decir europeizados. Porque, como todos sabemos, los europeos no matan, claro. Resumir el debate en cuestiones de identidad e integracin es asumir que el problema es el bagaje cultural de origen de estas familias

As, la cuestin de la identidad surge como central. Los hijos de los migrantes tienen identidades fronterizas, la de origen y la de destino. Si son criados aqu y muestran inters por su identidad de origen es que no se integran. Se nos pide que s eamos europeos, eso es qu e dejemos atrs el Islam que acojamo s los valores superiores europeos, l os del relato colonial que la construye como ticamente superior. La forma de luchar contra el terrorismo es la integracin que se resume en abrazar la identidad dominante

En este sentido Ftima aade su inquietud ante las arengas en favor de la unidad por los valores democrticos y la libertad. Cuando se apela a la unidad se est excluyendo a alguien. Cuando se dice que el Isalm no es terrorismo, inevitablemente se est relacionando los dos trminos. Hay que tener cuidado con las narrativas que se estn construyendo.

Racismo institucional

Cuando se dan este tipo de acontecimientos nos prevenimos ante la dimensin social de la islamofobia. Salma quiere destacar que existe otra faceta a la que no se le presta atencin y que determina en gran parte esta dimensin social y es la institucional. Enseguida se habl de recrudecer el pacto antiyihadista, de crear un estado policial para prevenir la radicalizacin de los jvenes islamistas. A raz de los atentados se ha dicho que hay que entrar a las mezquitas a controlar a los imanes. Sin embargo, todas las mezquitas y sus imanes estn ms que controlados. Hay polica secreta en todas las mezquitas.

Todo e ste contexto da pie a proyectos como el PRODERAI ( Protocolo de prevencin, deteccin e intervencin de procesos de radicalizacin islamista). Se trata de protocolos elaborados de manera conjunta entre los Mossos d' Esquadra y el Departamento de Enseanza de la Generalitat que comenzaron a implementarse en colegios e institutos el ao pasado. Hablamos de un sistema atroz. Los directores y profesores de los centros deben vigilar a sus alumnos y alertar si se estn radicalizando los jvenes que provienen de la migracin, ya que se les considera potencialmente yihadistas. Los mismos mossos son quienes se encargan de formar a los profes para que sepan cmo detectarlos. Por posible radicalizado se entiende a alguien que no est bien integrado. Se dan varios ejemplos al respecto: si slo tiene amigos magrebs, si escucha msica rabe, si rechaza beber Coca- Cola (al parecer el Daesh la condena) y otros tems igual de absurdos. De este modo se estigmatiza y criminaliza a estos jvenes, es un instrumento de racismo de Estado, del espaol o el cataln para el caso es lo mismo.

Por su parte Ftima quiere alertar del peligro que se corre cuando se relaciona directamente el racismo que sufren los jvenes con su radicalizacin. Hay que ir con cuidado con esto porque entonces podra parecer que las personas que sufren racismo, que somos muchos y por supuesto no slo musulmanes, somos potencialmente terroristas. Esto es un error. Decir que el racismo sufrido los ha llevado a radicalizarse, que puede ser cierto, me parece que puede ser una trampa aunque parezca un argumento para combatir el racismo: No hay que fomentar el odio y el racismo porque sino puede derivar en terrorismo. Pero lo que se est diciendo con esto es que si eres moro y sufres racismo puedes ser un terrorista. Puede haber una intencin buena pero existe el riesgo caer en un planteamiento racista.

Volviendo al PRODERAI como ejemplo de racismo institucional, Salma afirma que tenemos mucha preocupacin con la vuelta al cole. Y es que los colegios e institutos se convierten en colaboradores del Estado racista. Adems, el profesorado se convierte en un vigilante vigilado. El profesorado tiene la obligacin de registrar en unas plantillas que debe entregar despus a la polica, el resultado de sus observaciones. Si no asume esta nueva funcin podra ser juzgado por incumplir con su deber ciudadano en caso de que sucediera algo En el momento que estos informes dan aviso de un chaval que puede estar radicalizndose, el asunto pasa directamente a manos de la fiscala. Esto, en un contexto en la que la sociedad est emparanoiada con el tema, puede dar lugar a muchos abusos. Sistemas como el PRODERAI nos atacan a nosotros, pero tambin contribuye a hacer ms racistas a la sociedad.

La izquierda y la educacin islmica

Volviendo a la bsqueda de las causas que pueden llevar a que se cometan actos tan terribles como los de los atentados, Salma llama la atencin sobre las dificultades de expresar y vivir abiertamente los valores del Islam en un contexto racista como el actual. Siempre se nos habla de integracin como la salvacin ante la posible radicalizacin, descartando totalmente que el Islam pueda ser fuente de valores de paz y convivencia. El llamado proceso de integracin es un ataque constante a nuestra identidad musulmana, a nuestra identidad de origen. Lo que esto hace es desestructurar nuestras comunidades, quitando poder a las familias y lderes religiosos, por ejemplo. Yo no tengo la solucin al problema de la radicalizacin pero si estos chicos estuvieran viviendo en una comunidad musulmana sin esos ataques racistas, pudiendo vivir con normalidad en una Europa realmente plural, sin sentirse criminalizados, sin un estado policial racista, sin leyes de extranjera, entonces quizs no seran presa fcil de los extremistas y los locos del Daesh.

Este razonamiento nos lleva a otra pregunta: Por qu en este pas no hay formacin sobre el Islam en las escuelas? No la hay porque no les da la gana, s que hay formacin catlica. Hay acuerdos entre el gobierno y las comunidades, firmados en 1992, para que se pueda dar educacin islmica en las escuelas. Nunca se han llevado a cabo. Si hubiera educacin islmica sera mucho ms dificil para los captadores fanticos entrar en nuestras comunidades. Sin una formacin islmica es fcil que un loco pueda manipular a los jvenes con su versin falsa del Islam. La generacin de los hijos de los migrantes no tiene el derecho a aprender sobre nuestra religin y nuestra espiritualidad.

Esta posibilidad de ver la religin y la cultura islmica como un posible freno al fanatismo religioso no ha sido considerada por la izquierda de nuestro pas. Las izquierdas son nuestros aliados potenciales en esta lucha contra el racismo y el estado policial, sin embargo posicionados en el laicismo, ven con desconfianza cualquier atisvo de religiosidad. La izquierda no entiende una liberacin sin el abandono de la religin y de la espiritualidad. Desde ese laicismo no se est reconociendo al otro musulmn por esa tradicin ilustrada de la secularizacin de la religin que tiene que ver con la trayectoria, con la historia europea pero esto no es universal como se pretende, no sirve para todas las comunidades, ni para todas las culturas.

Salma insiste en este punto: La historia de la izquierda con la religin ya sabemos cul es, y por eso aqu es muy difcil hablar de religin. A nosotras nos piden que aparquemos la religiosidad relegndola al mbito privado cuando el Islam es un mensaje de liberacin y de justicia social. Para nosotras no tiene sentido abandonarlo porque es nuestra herramienta para luchar contra el racismo, contra el capital y el fundamentalismo. Por todo esto es importante la educacin islmica de nuestros jvenes. Ante esta cuestin la izquierda no sabe cmo responder porque tiene muchos complejos con el tema de la espiritualidad y mucho trabajo que hacer para descolonizar esa visin del otro religioso. El discurso de la integracin en la cultura dominante europea no sirve. Hay que desmantelar este tipo de discursos .

A pesar de que Ftima est de acuerdo con estos planteamientos y reconoce que a pesar de que en debates y discusiones en redes sociales nos encontramos a diario gente en la izquierda que tiene posicionamientos islamfobos y racistas, hay que decir que a raz de los atentados la reaccin de la izquierda ha sido muy positiva. La respuesta antifascista antes las convocatorias de grupos nazis fue brutal, clara y numerosa.

Recuerda muy bien cmo se sinti aquel da: Yo estaba muy tensa, tena una sensacin de nerviosismo desde que pise las Ramblas. Me haba encontrado a nazis en la ciudad que me miraban mal pero no era lo mismo encontrarlos en grupos enteros. Yo quise estar en primera fila para que me vieran bien, que vieran que no les tengo miedo ni a ellos ni al Daesh, al fin y al cabo, de lo que se alimentan es muy parecido. Los vea con el odio en los ojos, algo que notaba en el cuerpo entero pero tena tanta gente detrs que te hacan sentir segura, sentir que esa calle te pertenece a ti ms que a ellos.

Ftima tambin quiere recordar la manifestacin que se convoc despus de los atentados de las Ramblas a la que acudieron los polticos y el monarca. Personalmente me hizo sentir orgullo vivir en una ciudad como Barcelona. La gente no asumi el discurso de este es un momento apoltico de apoyo a las vctimas sino que se plant diciendo que no iban a aceptar que los polticos, que son cmplices de lo que est pasando, vengan a dar el psame como si no tuvieran nada que ver con lo sucedido. Se les dijo a esa clase dirigente que no eran bienvenidos y se hizo precisamente as en honor a la memoria de las vctimas. Ms all de nuestras disputas y contradicciones, en aquel momento la gente supo reaccionar saliendo a la calle dando una respuesta contundente. En el bloque antifascista el lema fue Contra el terror del Daesh y el odio fascista . La respuesta fue muy positiva y espero que esto sea el principio de algo que vaya a ms.

Salma concluye lanzando un mensaje sobre el trabajo que pretenden continuar haciendo en contra de la islamofobia. Seguiremos buscando alianzas con los sectores de la izquierda que estn en proceso de descolonizar sus discursos y posiciones occidentalocntricas, Emanciparse de ese discurso etnocentrista de lo blanco es muy difcil. Para ello tenemos que dejar de hablar del racismo como un tema de personas extremistas sino analizarlo como una cultura y un orden racial, tratando de poner el foco en la violencia y el racismo institucional. Pensamos que estos son algunos de los pasos a seguir para ver cmo converger en una lucha antirracista conjunta.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.