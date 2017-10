Lo que quieren ocultar

Cuando Errekaleor Bizirik se convierte en grave problema para los nuevos pelotazos urbanstico-inmobiliarios en marcha

KTT

Mucho se ha dicho y se ha escrito tanto sobre las razones que estn llevando a Urtaran a intentar a toda costa a derrumbar Errekaleor y acabar con el proyecto de barrio autogestinado que Errekaleor Bizirik ha puesto en marcha desde hace ms de 4 aos. Alguna de ellas ya las hemos abordado en este blog (La luz autogestionada de Errekaleor pone al desnudo el sistema autoritario de Urtaran; y en la obsesin del alcalde de Gasteiz contra la autogestin)

Pero hay cosas de las que se ha hablado poco o nada, y que apenas se conocen o se desconocen porque las intentan ocultar a toda costa. Otras, sin embargo, a pesar de ser dichas y repetidas una y otra vez, se basan en falsedades, mentiras o medias verdades que conviene tambin denunciar y desnudar. Y aunque Errekaleor Bizirik ha trabajado mucho y bien tambin en ese campo, estamos muy de acuerdo con la persona que en la concentracin de El pueblo tiene la ltima palabra del pasado 13 de septiembre hablaba de la importancia de la guerra de la informacin, y cmo contra la estrategia de desinformacin desplegada por Urtaran y ca. se hace necesario acentuar la contrainformacin. Pensando que, dadas nuestras pocas habilidades, quiz la contribucin ms interesante de KTT a la defensa conjunta de Errekaleor Bizirik podra ir en ese sentido, nos hemos puesto a ello. De ah nace este documento Intentando aportar (ms) luces sobre Errekaleor que dada su extensin y densidad hemos decidido ofrecer en (al menos) dos partes: una primera, la que hoy os acercamos, centrada en analizar lo que nos quieren ocultar (que ah est la madre del cordero), dejando para una segunda parte el desmenuzamiento de sus mentiras y falsedades.

Pero, como en muchas ocasiones ocurre, dadas nuestras limitaciones en segn qu campo, hemos tenido que recurrir a varias personas amigas entendidas en las diversas materias para que nos echaran un cable (bueno, en algn caso bastante ms que eso), y nos han vuelto a demostrar qu acertadamente les llamamos amigas. An as, seguro que muchas de vosotras podrais mejorar y corregir este documento, y a ello os invitamos, a ver si entre todas conseguimos redondear la contrainformacin.

No obstante, no es sa la principal colaboracin que os solicitamos a las personas lectoras de KTT, hay algo que es primordial en cualquier intento de contrainformacin, la difusin, y eso est principalmente en vuestras manos. As que ya sabis, leed y difundid, irakurri eta zabaldu ea guztion artean gure kontrainformazio gerrillarekin Urtarani -155a Errekaleorri aplikatu baino lehen- bere arsenal osoa izorratzen diogun!

(DESCARGA PINCHANDO AQU el documento) Lo que quieren ocultar: cuando Errekaleor Bizirik se convierte en grave problema para los nuevos pelotazos urbanstico-inmobiliarios en marcha (1 Parte de Intentando aportar (ms) luces sobre Errekaleor)

NDICE

A) LO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON ERREKALEOR

El principio del fin de Errekaleor

Tirar el popular y obrero un mundo mejor para propiciar un pelotazo municipal y de algunos constructores.

Consecuencias directas para el vecindario: del abandono a la expulsin

El pelotazo del nuevo Errekaleor

B) LO INDIRECTAMENTE RELACIONADO CON ERREKALEOR, PERO QUE LE AFECTA HASTA DETERMINAR LA ACTUAL SITUACIN

La primera redensificacin: un pelotazo multimillonario

un multimillonario La segunda redensificacin : 11.000 viviendas ms en Salburua y Zabalgana

: 11.000 viviendas ms en Salburua y Zabalgana Pero hay mercado para 11.000 viviendas ms?

Qu relacin tiene la redensificacin de Salburua y Zabalgana con la amenaza de derribo de Errekaleor?

ANEXO

Lista de propietarios del Sector 14 de Salburua

Fuente: http://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2017/10/21/lo-que-quieren-ocultar-cuando-errekaleor-bizirik-se-convierte-en-grave-problema-para-los-nuevos-pelotazos-urbanistico-inmobiliarios-en-marcha-1a-parte-de-intentando-aportar-mas-luces-sobre-errekal/