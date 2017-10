El 155 y la inutilidad de tener razn

Llevamos tiempo diciendo que la nica salida que tena el PdeCat como partido del rgimen era confrontar a un PP que iba a entrar al trapo. Que les iban a ayudar las CUP, que daban prioridad a la independencia por delante de la peticin de cuentas al partido que les haba aporreado cuando los indignados rodearon el congreso. Llevamos tiempo diciendo que les iba a apoyar ERC, en su sibilino quehacer histrico posibilista, esperando a barrer votos de la debacle de la antigua Convergencia y protagonizando el dilogo que venga, sea cual fuere. Habr dilogo, habr referndum y habr ms independentismo.

Llevamos tiempo diciendo que el PP necesitaba algo para salir de sus casi mil casos de corrupcin, de los Presidentes de Madrid encarcelados, de su sede que puede terminar embargada, del fantasma de Rita Barber y la zombie Esperanza Aguirre, de la imputacin de Cristina Cifuentes o de nuevas comparecencias del mismo Rajoy en la Audiencia Nacional. Sin contar que la economa, pase lo que pase con el crecimiento, va a irle mal a dos tercios de los espaoles. Como ya no pueden aplicar la cuestin religiosa como hicieron con Zapatero, poniendo a una Espaa que pensaba en el infierno a tocar la guitarra con los Kikos en la Plaza de Coln de Madrid en misas contra la infeccin homosexual, ahora tocaba el otro asunto que tiene que ver con la trascendencia: la nacin, esa atravesada de una herida territorial desde, al menos, la Revolucin Gloriasa de 1868. Y los que tienen el dinero en Suiza y en Panam, los que no pagan impuestos, los de las amnistas fiscales, los de la obra pblica corrupta, los de los sobresueldos, iban a envolverse con la bandera de Espaa para que no se notara que estn en esto por la pasta. Pinochet o la Junta Militar argentina se forraron con sus dictaduras. Igual que Franco y los suyos. Por eso daban sobresueldos en el PP. Algn tertuliano mercenario o algn periodista pantuflo jurar y perjurar que una vez vio a un nieto segundo de Franco en una cadena de montaje. Ya. Igual que el PP y los licenciados en Deusto son mayora entre cajeras y reponedores de grandes superficies.

Llevamos tiempo diciendo que Ciudadanos es un partido inventado por los bancos y el Ibex 35 para frenar la sangra del PP. Que por eso el PP no se lleva bien con Rivera, aunque los dos harn lo que al final manden las necesidades del sistema nacido de la Constitucin de 1978. Desobedecer a los que te pagan o te sostienen sale caro a los que dependen de su soldada. Llevamos tiempo diciendo que Ciudadanos renunci a ser la derecha sensata y opt por el neofalangismo de los Girauta y el neoliberalismo de rapia de los Garicano. Por eso Ins Arrimadas ha tomado rumbo propio, aunque su vuelo depende igualmente de los que sostienen a su partido. Y que por todo esto, Ciudadanos iba a extremar su condicin extremista situndose en la derecha del PP. Duele pensar que en algn momento hubo quienes pensaron que Ciudadanos vena a ayudar a la regeneracin de Espaa

Llevamos tiempo diciendo que el PSOE andaba como pollo sin cabeza. Cuando naci Podemos, venamos del 15M y el PSOE-PP la misma mierda es pero nos envainamos la ira por si era verdad que el PSOE poda cambiar. Rubalcaba y Felipe Gonzlez entraron al consejo editorial de PRISA y la militancia crtica pareca revolverse. Nos emocion el apoyo de las bases a la resurreccin de Snchez, pero intuamos que Snchez iba a defraudarles. Era imposible ignorar el entusiasmo de la socialdemocracia ante tamaa proeza y bridamos la mano por respeto a los militantes del PSOE (Pienso en Ramn Cotarelo, entusiasta en su inacabable juventud, quien crey otra vez, tras la eleccin de Snchez, en el socialismo como posibilidad de redencin de Espaa, lo que le llev a endurecer su mirada con Podemos). Poco dura el consuelo en la casa del pobre. Pedro Snchez se ha convertido en muleta de Rajoy y en el Embajador del Presidente del Luis, s fuerte. Quin no se acuerda de un Iceta histrico gritando Por Dios Pedro, lbranos de Rajoy! Pero por Dios lbranos Pedro de Rajoy ya!). Teatro, lo tuyo es puro teatro.

Llevbamos tiempo diciendo que Felipe VI necesitaba un 23-F para legitimar su reinado, y que se lo iba a brindar Catalunya. Sin embargo, no ha sido ese el papel del Rey. Eso es que no ha visto Juego de tronos, pese a que Pablo Iglesias se gast un dinero para regalrselo. Explica la teora de la accin racional que los actores polticos siempre actan maximizando su utilidad. Felipe VI, cobarde, se ha echado en manos del pasado y se ha cortocircuitado el futuro. Le hubiera bastado decir: En Espaa cabemos todos y cabemos con lo que compartimos y con lo que nos diferencia: es tiempo de hablar y de que lo que camina separado vuelva a reencontrarse. Pero se ha dejado llevar por una historia llena de traiciones. Si un Borbn, Fernando VII, meti en el Cdigo Penal por vez primera el delito de sedicin, otro Borbn, Felipe VI, ha puesto su reinado al servicio de un artculo que permite que un partido con 350.000 votos le dirija la autonoma a siete millones y medio de catalanes. Y con ello, ha dado primaca a la legitimidad monrquica por encima de la legitimidad democrtica.

No me alegro en absoluto de tener razn. La nica posicin responsable ha venido de Podemos y los Comunes. Dilogo, referndum pactado, una Catalunya que se incorpora libremente a la construccin de Espaa y que se hace fuerte al tiempo que la hace fuerte. Un proceso constituyente. Pero los partidos de la Restauracin, PP, PSOE y Ciudadanos, han preferido buscar un espacio electoral tensando la cuerda y machacando cualquier posibilidad de dilogo.

Vienen tiempos de dolor para Catalunya y para Espaa. La desconfianza crece y nos estamos empezando a faltar al respeto. La sociedad se est rompiendo. Nos hablamos menos y nos insultamos ms. Se respira en la calle. El Estado, cuya principal misin es garantizar la cohesin de la ciudadana, est fracasando. La extrema derecha anda desatada. Los dementes se estn normalizando (Pablo Casado le pide ayuda a Santa Teresa, quien si viviera la pateara el trasero por obtuso). Todo por culpa de la peor clase poltica que se recuerda en democracia. Por fortuna no pueden impedir que se vote. De momento. Porque el PP siempre entendi que si los pueblos se equivocan votando hay que enderezar a los pueblos. Habr elecciones que no cambiarn gran cosa la situacin, salvo porque tanto el PSC como el PP estarn prcticamente fuera del Parlament. Los andaluces recondujeron su Autonoma echndose a la calle y teniendo el apoyo, en aquel entonces, del PSOE. Y Surez tuvo que cambiar la ley para ignorar que en Almera no haba superado el referndum el 50%. Cuando las leyes van contra la lgica poltica, hay que cambiar las leyes. Algo que no entienden los que siempre llegan tarde y sus muletas.

El fundador del PP, Fraga, nunca conden el golpe del 18 de julio de 1936. Siempre llegan cuarenta aos tarde a todo. Y si muchos espaoles no han podido sentir suya la bandera, es porque el PP se encarg de recordar desde el primer momento que esa bandera era la de ellos. La de los que siempre llegan tarde a la democracia. La de los que hoy aplican el artculo 155 forzando su interpretacin. Los del partido ms corrupto de Europa. Los que, por tanto, tienen inters en Espaa siempre y cuando puedan robarle a los espaoles.

Y el PSOE, en 2017, ayudndoles.

