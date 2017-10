La Argentina mapuche (II)

Crnica de hectreas llenas de sangre

Estrategia

Pretender saber quines son los dueos de la tierra en Amrica Latina resulta una misin imposible. La opacidad en las transacciones, el uso de sociedades pantalla, la titulacin a nombre de terceros, el secretismo y lasbarreras burocrticas crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios OXFAM, Oxford Committee for Famine Relief

En homenaje a Santiago Maldonado

Prontuario

Constituyen la continuidad del terrorismo de los 70 en la Argentina, operan en acuerdo con el ISIS y estn financiados por las FARC colombianas; son agentes de la corona britnica, desarrollanestrategias al estilo de Sendero Luminoso, estn relacionados con los independentistas vascos de la ETA y con grupos kurdos del Norte de Irak.

Son secesionistas,les declararon la guerra a Chile y Argentina, del otro lado de la cordillera provocaron incendios forestales de tal porte que MichelleBachelet se vio obligada a decretar el estado de catstrofe.

Trasiegan armas entre ambos pases a travs de los mismos pasos cordilleranos secretos que sus antepasados usaban para hacer invernada y veranada de ovejas y cabras antes de la llegada de europeos y criollos.

Son responsables de delitos como privacin ilegtima de la libertad, intento de asesinato, abigeato, usurpacin y dao a la propiedad privada, terrorismo, tenencia de arma de fuego, incendio de propiedad con habitantes adentro y violacin de la ley de extranjera

Son los mapuches. Una poblacin compuesta por 113.680 personas en todo el territorio nacional que se reconocen en ese origen, sobre el total de 43.590.368 de habitantes que tiene el pas segn el ltimo censo realizado en la Argentina (2010).

En la Patagonia argentina se distribuyen en las provincias de Chubut (31.771), Neuqun (39.634) , Ro Negro (39.869), Santa Cruz (4.408) y Tierra del Fuego (975), para totalizar 78.534 habitantes, con un total nacional de solo 13.237 que vivenen comunidades indgenas.

Dibujando un enemigo

Estn tratando de presentar a esa pequea poblacin originaria como un peligro, a partir de falsedades contra una comunidad que constituye el 0,3% de los habitantes del pas, con solo el 0,09% radicados en Ro Negro y apenas el 0,0033 viviendo en comunidad, un puado de los cuales habita el Pu Lof en Resistencia del departamento Cushamen, al noroeste de Chubut que, adems -segn sus propios jefes-, no integra la demonizada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Desde marzo de 2015 un grupo de ellos se instal en tierras que el Estado ahora reconoce como propiedad del grupo Benetton, donde est enclavada la estancia Leleque, pero que desde finales del Siglo XIX document como propiedad originaria.

De las 22.322.300 hectreas usurpadas con las matanzas de su ejrcito solo en la actual provincia de Chubut, el general Justo Argentino Roca impuso el reparto, en funcin de los rangos de cada uno de sus militares, de 4.750.741 hectreas entre los herederos de Adolfo Alsina,su antecesor como ministro de Guerra y Marina, y de 541 oficiales y suboficiales responsables de la campaa de ocupacin. Para corregir lagunas en el reparto, poco despus se entregaron otras 2.828.317 hectreas a 154 uniformados yalgunos civiles asociados a la campaa.

Con la intencin confinar a los indios a lugares restringidos, transformarlos en sedentarios para mantenerlos bajo control, evangelizarlos,aculturarlos y sumarlos al servicio militar obligatorio, al amparo de la Ley del Hogar N 1501 de 1884 un decreto presidencial concedi 50 leguas de campo equivalentes a 125.000 hectreas, para la instalacin de las familias lideradas por el cacique Miguel ancucheNahuelquir en la colonia aborigen pastoril Cushamen.

Cushamen -voz mapuche que para la mayora significa el centro, pero caballo quebrado para otros- , est enclavada en tierras ridas y fue loteada contra las costumbres ancestrales en 200 parcelas de 625 ha cada una, que la hacen no sustentable productiva y econmicamente, la mayora sin acceso a aguadas y sin diferenciacin entre campos de veranada e invernada. Prcticamente rodeado por las estancias de la Compaa de Tierras del Sud Argentino Limitada, hoy en poder del Grupo Benetton, nacida como TheArgentineSouthernLand Co, empresa britnica que obtuvo las mejores tierras y las ms cercanas a la lnea del ferrocarril, favorecida por el gobierno argentino por haber financiado el exterminio de la Conquista del Desierto.

La mayora de la poblacin vive en situacin de extrema pobreza, marginacin y con dificultades de acceso a salud, educacin y alimentacin, a pesar de lo cual se construy una fantasa blica,convertida en hiptesis de conflicto militar porel Ministerio de Seguridad argentino, las Fuerzas Armadas a las que incita el senador justicialista rionegrino Miguel Angel Pichetto y por los diarios de mayor circulacin nacional.

Esta visin, exacerbada a partir de la desaparicin forzada de Santiago Maldonado, se apoya en los prejuicios, el racismo y el etnocentrismo subyacentes, reverdecidos en los ltimos aos,que aloja parte de la sociedad y es empujada y orientada por las patronales rurales del pas, especialmente de la Patagonia, en este caso con la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a la cabeza.(1)

Es una construccinsemejante a la del enemigo interiordesarrollado por la Doctrina de Seguridad Nacional para enmarcar y justificar las represiones antipopulares de las dictaduras cvico-militares de los 70, que desembocaron en genocidios y matanzas como los de Argentina, Brasil, Chile,Paraguay, Guatemala, El Salvador y reordenaron los modelos productivos nacionales en beneficio del capital transnacional, vido en controlar e importar y en exportar mecanismos financieros.

La acumulacin de acusaciones que abre esta nota, fue diseada por el gobierno de Mauricio Macri y los dueos de las tierras, amparada por el aparato judicial y diseminada y amplificada por medios de comunicaciny periodistas de sus plantillas que apuntan a estigmatizar a los indgenas, justificar su persecucin, incumplir con las leyes que los protegen y confirmar el despojo de sus tierras que lleva siglosy avanza hacia la desaparicin de esos pueblos.

La vida, el patrimonio y la cultura de los pueblos originariosno es lo nico que est en juego, ni es el objetivo exclusivo de la maniobra. Las tierras, el subsuelo y los bienes comunes de la Tierra -concebidos como recursos naturales por los perseguidores- constituyen la verdadera presa.

El 80% de la produccin de petrleo y gas natural -una de las grandes reservas de agua dulce del planeta junto al acufero Guaran- y un potencial hidroelctrico sin lmites, gracias a que trece de las cuencas pluviales ms importantes del mundose encuentran en la extensin gigantesca de la Patagonia. Una regin que tambin acuna bienes estratgicos como uranio, oro, plata,el principal yacimiento de carbn del pas, plomo, cinc, cobre y arenas pesadas usadas para la obtencin de concentrado de titanio.

Las acusaciones contra el pueblo mapuche, los intentos de desalojo y hasta la desaparicin forzada de Santiago Maldonado se despliegan en ese tablero, tan rico como extranjerizado. Entre los objetivos intermedios de esta ofensiva figuran la anulacin de un conjunto de leyes impulsadas y sancionadas durante los gobiernos kirchneristas como la 26.160,que declara la emergencia en materia de posesin y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indgenas originarias del pas; la 26.737 de proteccin al dominio nacional sobre la propiedad, posesin o tenencia de las tierras rurales destinada a regular y frenar la extranjerizacin de la tierra, con un papel central en la regulacin de compras y transferencias de tierras y ya destruida por el decreto Macri 820/2016, o la 27.118 de Reparacin Histrica de la Agricultura Familiar, que legisla la suspensin de los desalojos a familias campesinas. (2)

La Secretara de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nacin, liderada por Emilio Prsico public en 2013 el Revelamiento y sistematizacin de problemas de tierra de los agricultores familiares que reflejaba 857 situaciones de conflicto en todo el pas, abarcando 9.293.233de hectreas en litigio con 63.843 familias de agricultores familiares afectadas.

La Conquista del Desierto no ha terminado

Fuera del libreto oficialista, las palabras de los mapuches, incluida la del lder del Lof de Cushamen, Facundo Jones Huala, incluyen propuestas para la solucin del conflicto generado por la apropiacin extranjera de sus tierras absolutamente lejanas de cualquier intento secesionista.

El rechazo a la colonizacin cultural a la que es sometido su pueblo, no niega la existencia de un Estadocon Constitucin y leyes, el argentino, cosa que prueba con su exigencia del cumplimiento de las mismas. Jones Huala -nacido y documentado en Bariloche, Argentina, hace 31 aos- considera que una forma de descomprimir (la situacin) es la entrega de tierras, como establece la Constitucin y las leyes que el mismo Estado ha legislado. Tienen que frenar los desalojos y devolver las tierras que, est probado, fueron robadas por grandes terratenientes y empresas.

El joven lonko -cabeza de su comunidad- permanece detenido en Esquel, dos veces juzgado por la misma causa por presin de la Sociedad Rural y a pedido del gobierno de Chile que pretende su deportacin por terrorismo, tenencia de arma de fuego, incendio de propiedad con habitantes adentro y violacin de la ley de extranjera, en lo que l define como un nuevo Plan Cndor. Desde la crcel en julio pasado despleg sus argumentos ante Pgina 12 y resalt que tanto el artculo 75 de la Constitucin, que habla de tierras aptas y suficientes, como el Convenio 169 de la OIT, no se cumplen. Incluso la Ley 26160, que debe frenar los desalojos, no se aplica. Si no nos han desalojado no ha sido gracias a jueces, sino que las comunidades hemos resistido en los territorios. Est claro que solo se aplican los derechos que benefician a los poderosos.(3)

Sus exigencias son las que lo sentencian a ser perseguido. Enfatiza que La Conquista del Desierto no ha terminado y reclama dejar de regalarle tierras a las mineras y petroleras y cumplir la deuda con los pueblos preexistentes, como dice la Constitucin Nacional, que estamos ac desde antes que esto se llame Argentina. Solo queremos la tierra para seguir vivos. Entre todos debemos construir un mundo ms habitable, con el derecho a ser diferentes.

Por todas esas razones, impulsan recuperaciones territoriales, algo bsico como volver a la tierra en la que nacieron, y luego avanzar en recuperaciones productivas, donde podamos ver crecer a nuestros hijos y nietos. Porque ser mapuche es seguir un modo de vida de respeto y armona con el territorio, no depredador, y al mismo tiempo comunitario. El capitalismo, donde una de sus caras es el extractivismo, es todo lo contrario.

Un desierto habitado

Los prohombres de la Argentina del siglo XIX llamaban desierto a toda extensin no habitada por blancos; las poblaciones originarias de mapuches, ranqueles y tehuelches -que vivan en esos territorios que seran integrados al mercado mundial controlado en ese momento por Gran Bretaa- no contaban como humanas.

El general Julio Argentino Roca, un tucumano que fue dos veces presidente de la Repblica (1880/1886 1898/1904), como ministro de Guerra de Nicols Avellaneda, fue el encargado del etnocidio que permiti la apropiacin de esas tierras. Decenas de miles de indgenas murieron, los sobrevivientes fueron desplazados a zonas estriles de la Patagonia; ms de 10.000 tomados como prisioneros y otros 3.000 enviados a Buenos Aires. La campaa de exterminio lleg incluyo a la separacin de las familias por sexo, para que no pudiesen reproducirse.

Aquel desierto de la invasin desde el Norte, de unos 60 millones de hectreas, en realidad era una pampa hmeda y semirida, que fue transferida a las familias ms poderosas del pas en una jugada que sirvi para imponer un modelo econmico y poltico que se extendi a lo largo de un siglo y, una vez definidas las enormes estancias, presidentes, vices y gabinetes nacionales estuvieron ligados a ese sector y a la banca extranjera que los respald.

La repartija discrecional benefici a familias como Martnez de Hoz, Unzu, Ugarte, Penco, Povia, Del Carril, Drysdale, Cambaceres, Armstrong, Bares, Fontn, Mattaldi o Alvear, todos con 100.000 o ms hectreas adquiridas a precio vil. No falt ninguno de los amigos de Roca a la hora de la tmbola de tierras: Victorino de la Plaza, ex presidente de la Nacin; Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino; Rafael Newbery, padre del aviador; Salvador del Carril y Torcuato de Alvear, padre del ex presidente radical, entre tantos otros. Se complet el crculo poscolonial de distribucin discrecional de tierras iniciado en 1826 con la Ley de Enfiteusis de Bernardino Rivadavia, primer intendente de Buenos Aires y responsable de la primera deuda externa argentina, a partir del emprstito de la banca britnica BaringBrothers.

Terratenientes

La presencia de los pueblos originarios implic un problema para el despliegue del gobierno central, interesado en allanar el camino a empresas, capitales y familias de grandes comerciantes o terratenientes.

A juicio de los investigadores del CONICET nucleados en la Seccin Etnologa del Instituto de Ciencias Antropolgicas de la Universidad de Buenos Aires, en el caso patagnico y mapuche, no se trat de indios chilenos, sino de pueblos preexistentes, que vivan en estos territorios antes de que existieran los estados. Haba mapuches en lo que hoy es Argentina, as como tehuelches en lo que hoy es Chile; las alianzas matrimoniales cruzadas y los desplazamientos producidos por el avance gubernamental sobre sus territorios dieron lugar a que muchas familias se identifiquen en el presente como mapuche-tehuelche, como ocurre en la actual provincia de Chubut. (4)

Con la excusa de garantizar la soberana, el Estado puso todo el aparato militar y legal del que dispona para, en realidad, expandir las fronteras internas y transferir esos territorios a los privados, en carcter de donacin, de pago por servicios prestados o a de ventas a precios irrisorios, para su incorporacin a formas capitalistas de produccin.

Sin embargo, la mayora de los primeros beneficiarios del adelanto de lmites producido por las campaas de exterminio militar desarrolladas entre 1879 y 1885 no ocuparon ni explotaron sus campos de manera integral, los mantuvieron como inversin y a la espera de que se consolidase el control territorial. Recin en el trnsito del siglo XIX al XX los nuevos compradores de tierras, empresarios, sociedades importadoras y exportadoras y estancieros seran los encargados hacer producir esas tierras.

Desembarco pirata

El primer gobernador de Santa Cruz, Carlos Moyano (1884-1887), ofreci tierras en arriendo a malvinenses y magallnicos de Punta Arenas, Chile, con un tope de 40.000 hectreas por persona o sociedad -reducidas en 1895 a 20.000 ha-; sin embargo las condiciones fueron transgredidas desde la primera operacin, con 200.000 hectreas arrendadas a la sociedad conformada por las familias Wood, Waldron y Greenhilds.

A partir de 1889 la Argentine Southern Land Co (ASLCo), la mayor compaa de origen britnico, compr y se apropi de tierras que llegaron a las 585.000 ha en Ro Negro y Chubut. Mantuvo sus intereses hasta 1975, cuando comenz un proceso de ventas sucesivas que culminara en 1991, con la compra de Benetton S.A de 900.000 ha operadas por la Compaa de Tierras Sud Argentina SA (CTSA) desde la estancia Leleque, hoy sospechada de cobijar una de las bases operativas de la Gendarmera Nacional en el marco de los operativos antimapuches de enero, agosto y septiembre de 2017.

Con el avance de la explotacin de ovinos en Santa Cruz se multiplicaron los establecimientos de dimensiones inconmensurables. La PatagonianSheepFarmingCompany, constituida en Londres en 1897, se alzara con las 200.000 hectreas de la estancia El Cndor en el extremo SE de la provincia. Tambin se benefici un grupo de ovejeros escoceses y britnicos provenientes de la malvinense FalklandIslandsCompany adems de espaoles y otro de alemanes y rusos, todos radicados en Punta Arenas, que se constituira en la capital de la colonizacin de la Patagonia desde el Sur, complemento de la desarrollada a sangre y fuego por Roca desde el Norte.La localidad chilena constituy un punto estratgico en la conexin martima entre los ocanos Atlntico y Pacfico, entre los siglos XVI y XX, hasta la inauguracin del Canal de Panam en 1914.

A partir de la sancin de la Ley Especial 3.053 que aprob el contrato firmado con antelacin entre el presidente Carlos Pellegrini y el prestamista alemn Adolfo Grnbein el gobierno pudo vender 1.000.000 de hectreas, a eleccin del interesado, en los territorios de Chubut y Santa Cruz y en condiciones ventajosas para el comprador. Esa extensin fue distribuida entre 21 propietarios, 14 de los cuales ya posean grandes empresas ganaderas instaladas en Chile y Santa Cruz.

Gracias a la normativa especial, adems de las tierras mercadas a travs de Grnbein, se entregaron otro 1.700.000 ha, en su mayora distribuido entre personas y sociedades de distintas nacionalidades ya radicadas en la regin. Quedaron sentadas las bases para el desembarco de la primera ola de extranjerizacin de las tierras patagnicas, impulsada tambin desde Punta Arenas, por colonos de origen europeo que impusieron la industria ovina como nica opcin productiva a partir de la dcada de 1880, con la consecuente multiplicacin de las estancias y arrasando la forma de vida tradicional de los aborgenes locales. El 70% de las tierras pasaron a manos de grupos de origen britnico y espaol y el 30% restante se reparti entre franceses y alemanes.

Es el momento de la instalacin definitiva de las familias que impusieron en la Patagonia condiciones econmicas, comerciales, laborales y, por supuesto, polticas, con masacres de indios primero, de trabajadores rurales despus: Jos Menndez, Mauricio Braun, Alejandro y Jos Menndez Behetty y Sara Braun de Nogueira, dueos de las ms importantes estancias ovinas del sur patagnico y padres de un emporio llamado La Annima, al que el presidente Macri sent en lo ms alto del gobierno de las corporaciones que l encabeza.

El colchn XXX de La Annima

Ms de la mitad de los inmigrantes solteros de la zona magallnica chilena se casaron con extranjeros o extranjeras, sobre todo los britnicos, seguidos por espaoles, suizos, alemanes y franceses. Como en las monarquas de sus pases de origen, afianzaron sus relaciones comerciales contrayendo enlaces entre ellos o imponiendo vnculos matrimoniales a sus hijos.

Se destacan casos como los de Jos Nogueira, portugus enriquecido por la matanza y el comercio de pieles de lobos marinos, propietario de 1.000.000 ha dedicadas a la ganadera yconvertido en el ms importante empresario regional, quien se cas con Sara Braun, hija de Elas Braun, su amigo llegado desde la Letonia del antiguo imperio ruso, tambin comerciante, hotelero, carbonero y dueo de un aserradero a vapor que, gracias al financiamiento de su flamante yerno, logr desarrollar su negocio de importacinde mercaderas desde Europa. Tambin se asoci con el francs Gastn Blanchard , hijo de Juan, socio minoritario de Mauricio Braun.

Nogueira falleci a solo seis aos de su casamiento con Sara; sin embargo el enlace entre las dos grandes fortunas de la regin perdur. La primera mujer empresaria de la poca y la regin tom el control de los negocios ganaderos, comerciales, navieros e industriales, consolid sus dominios en sociedad, entre otros, con su hermano Mauricio y su padre y mantuvo la alianza con Blanchard. En 1908 se les sum Jos Menndez en la fundacin de la Sociedad Annima Importadora y Exportadora de la Patagonia (La Annima).

Adems de constituir la mayor empresa ganadera de la Patagonia, la viuda termin la ocupacin de Tierra del Fuego, basada en el genocidio del pueblo originario de la isla Grande, el selknam, los ona en idioma yagan.

Otro matrimonio que sobresale y que constituy una de las cunas de la Patagonia argentina extranjerizada del Siglo XX, fue el de Muricio Braun -nacido en Ucrania y hermano de Sara- con Josefina Menndez Behety -hija de Jos Menndez y Mara Behety- celebrado en 1985. Logr extender sus ventas de todo tipo de mercancas a la regin y convertirse en el ms importante latifundista de la regin con la propiedad de 1.600.000 ha y la ocupacin de otras 490.000.

No se trat de un simple mercachifle con suerte y empuje. A Punta Arenas llegaban desde Inglaterra todo tipo de insumos para la instalacin de las explotaciones ovejeras: alambrados, galpones o casas prefabricadas; mquinas de esquila, vehculos, estufas o cocinas y medicamentos veterinarios. Ovejas, perros y hasta pastores llegaban desde las Malvinas usurpadas por los ingleses, as como los futuros administradores de estancias, en general militares britnicos retirados. Desde all pasaban a Santa Cruz en la Argentina. De ese modo, Braun y Blanchardterminaron manejando el grueso de la importacin y la exportacin de todos esos rubros, en conexin con los Braun Menndez.

Jos Menndez, un inmigrante asturiano radicado en Buenos Aires que viaj a la Patagonia para cobrar una deuda comercial y termin afincado en Punta Arenas, hasta contraer enlace con la montevideana de origen francs Mara Behety y constituir la Sociedad Annima Ganadera Argentina Menndez-Behety. La empresa fue otro de los paquidermos de la economa patagnica, con 368.000 ha de tierras en propiedad, adems de establecimientos comerciales, frigorficos, de telecomunicaciones y energa elctrica, ubicados en distintos puntos de Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz.

La unin de Josefina Menndez Behety, hija mayor de la pareja, con Mauricio Braun, cerr el crculo que posibilit la diversificacin del capital y el desarrollo de un oligopolio que domin la poltica y la economa de la regin; un grupo societario que manejara, adems, el monopolio de los negocios de importacin y exportacin ejercido a travs de la Sociedad Annima Importadora y Exportadora de la Patagonia, ms conocida como La Annima.

Un mapa con banderas extranjeras

En el Siglo XXI, y desde la mitad de la centuria anterior, la conquista ya no es la de un desierto, no se hace a caballo y, salvo los exabruptos de la Gendarmera de Macri y Bullrich, la segunda extranjerizacin de la Patagonia no se basa en el despliegue de tropas. Ahora son petroleras, multinacionales del agro, mineras, pasteras, grandes empresas constructoras, emprendimientos tursticos, generadoras de energa, los que ocupan espacios, suelos y subsuelos y operan a travs de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y departamentales y de los medios de comunicacin que acompaan sus intereses.

Los indios siguen siendo sus vctimas junto a pequeos campesinos, organizaciones sociales, empresas locales,socioambientalistaso defensores de la soberana nacional. Todos ellos estn en la mira dela administracin Macri y, en el caso de Chubut, delas autoridades que encabeza el gobernador Mario das Neves.

Mientras la represin y la descalificacin hacia los pueblos originarios y sus representantes se multiplica, el proceso de concentracin y extranjerizacin de tierras en Argentina no se detiene, al igual que en otras reas de la economa, depositarias de recursos productivos muchas veces de relevancia estratgica. (5)

La acumulacin de propiedades en esas reas constituye adems un problema de soberana nacional, a partir de la compra de inmensas extensiones por capitales extranjeros, atrados por la demanda internacional de determinadas materias primas y por su valor en el mercado global; a esas variables se suman las restricciones en el uso de esos espacios y bienes en territorio de los propios pases de origen contra las ventajas que ofrecen gobiernos como el de la alianza Cambiemos en la Argentina, que incluso le quit poder de control a la Ley 26737 de la Proteccin al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesin o Tenencia de las Tierras Rurales a partir del ya citado decreto presidencial 820/2016.(6)

La extranjerizacin de la Patagonia desde el Sur se agrav con el avance de capitales trasnacionales durante la segunda mitad del Siglo XX y hasta la actualidad, un proceso que tambin afecta al resto del pas, que cuenta con 266.707.361 de hectreas rurales totales (Censo 2010) de las que174.508.564 son productivas.

A ese panorama debe agregarse la gravedad que revista la entrega de tierras de frontera (franja de 150 km desde la cordillera y de 50 desde las costas), que cuentan con la mayor concentracin de recursos naturales estratgicos, tierras cultivables, minerales y agua dulce. Ese proceso se aceler durante la dcada menemista. Solo entre 1997/98 la Secretara de Seguridad Interior habilit ventas de tierras a extranjeros por 8 millones de hectreas.

Si se analiza quines son los dueos de la tierra, y de las 22 millones de hectreas extranjerizadas, la conclusin es obvia: en su mayora, son integrantes de las grandes corporaciones monoplicas transnacionales estadounidenses y europeas, y en menor medida de sectores de la burguesa domstica, subordinada a los intereses de la primera

El clculo de extranjerizacin global liderada por esos grupos llega a 22 millones de hectreas en manos de capitales extranjeros, el 20 % de tierras de produccin, aunque el porcentaje sube a 30% si se suman los 13 millones que estn en venta a los 17 ya entregados formalmente a capitales extranjeros, de los que slo el 7% figuran como tales en los registros, contra el 93% que aparece como nacionales con capitales extranjeros. Hay 433.634 hectreas que pertenecen a firmas de capital anclado en diferentes guaridas fiscales del mundo y 14,5 millones (46,2% del total vendido) que permanecen hipotecadas en la banca pblica.

De acuerdo al Registro Nacional de Tierras Rurales, ms del 6% de la Patagonia ya est en manos de extranjeros, porcentaje que se multiplica al analizar la localizacin de esas tierras y acercarse a la Cordillera de los Andes, con la suma de bienes que aloja esa regin.(7)

Los Reyes de la Patagonia

De los 10 principales terratenientes de la Argentina, 6 tienen posesiones en las provincias del Sur y dos de ellos son extranjeros. Por nacionalidad los estadounidenses encabezan la lista con: 3.042.680,69 de hectreas en su poder, seguidos por los italianos con 2.310.384,94 y los espaoles, que acaparan 2.135.340,68 hectreas.

En base a datos del Registro Nacional de Tierras Rurales y los estudios de Eduardo Halliburton y Federico Sosa se puede confeccionar la foto exacta de la situacin de extranjerizacin patagnica (8) y (9):

Grupo Benetton (Italia) 1.000.000 hectreas; Neuqun, Ro Negro, Chubut y Santa Cruz. Administradas por la Compaa de Tierras del Sud Argentino, cercadas y con expulsin de sus habitantes, mapuches o peones rurales sin respetar los Cdigos de Conducta de la Unin Europea-, para afincar sus negocios ganaderos, forestales y mineros. Los hermanos Carlo y Luciano Benetton son los terratenientes extranjeros ms grandes de la Argentina, principales criadores de corderos y productores de lana del pas. Minsud Resources Corp, empresa minera del emporio, anunci el comienzo de operaciones en la zona cordillerana de San Juan y tiene proyectos de exploracin avanzada en Santa Cruz y concesiones mineras sin desarrollar en Neuqun, Ro Negro y Chubut. Douglas Tompkins (EEUU, fallecido en 2015) 350.000 hectreas; es el mayor propietario privado de recursos naturales vinculados con el agua, en Santa Cruz y Corrientes, en los Esteros del Iber, sobre la mayor reserva de agua dulce del mundo, el Acufero Guaran. Grupo Heilongjiang Beidahuang (China) 330.000; hectreas arrendadas con opcin de compra. Valle Medio de Ro Negro; el proyecto incluye la siembra de soja en todos los campos, intento frenado por un amparo en la justicia. Minera Vale (Brasil) 160.000 hectreas; Neuqun y zona fronteriza del Sur de Mendoza, con concesiones del proyecto megaminero Potasio Ro Colorado. En 2013 la Techint qued a cargo del control y mantenimiento de activos del proyecto y un ao despus Vale puso en venta sus activos. Gold Corp (Canad) 130.000 hectreas; Santa Cruz. Adems de las concesiones, la megaminera compra propiedad del lugar en que localizan sus explotaciones. Roberto Hiriart (Chile) 100.000 hectreas; Neuqun, Estancia Hualcupn, que contiene ntegramente el lago homnimo, cercado por el propietario extranjero; sobrino del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Grupo Burco (Blgica) 80.000 hectreas; Ro Negro y Chubut, con establecimientos dedicados al turismo de elite que rodean lagos; con intento de usurpacin del Parque Provincial Ro Turbio (Chubut). Ward Lay sucesin (EEUU) 80.000 hectreas compradas a Benetton. Neuqun, con la estancia Alicur dedicada al turismo de alta gama. Ted Turner (EEUU) 56.000 hectreas; Tierra del Fuego y Neuqun, las de esta provincia a partir de la venta operada en 1996, de modo directo, por el entonces presidente de Parques Nacionales, Felipe Lariviere. El dueo de la CNN bloque los pasos, cav zanjas profundas y encaden los accesos a los ros Traful y Minero. Amenazas, asesinatos de caballos de los pobladores y hasta la muerte dudosa de un cuidador, rodean la vida glamorosa del empresario. Ashley Kent Carrithers EE.UU) 40.468 hectreas; Neuqun. Dedicado al turismo de alta gama, con pista de aterrizaje, anunciando la presencia de un ro privado en su propiedaden referencia al Trocoman. En conflicto con pobladores mapuches del lugar. Joseph Lewis (Gran Bretaa) 38.000 hectreas; Ro Negro, con el Lago Escondido cercado ilegalmente. (10)()26. Heredera de Jacob Suchard (Suiza) 35.000 hectreas; Ro Negro.()28. Holding Salentein (Holanda) 25.000 hectreas; Ro Negro, viedos y emprendimientos inmobiliarios.

Cabe sealar que estampida hacia las tierras del sur argentino, no es exclusiva de los extranjeros. Muchos nuevos ricoslocales, sobre todo figuras del espectculo y del deporte, como tambin de la poltica se sumaron a la acumulacin de hectreas y al listado de terratenientes. Entre los ms famosos figuran el basquetbolista Emanuel Ginbili, estrella de los Spurs de San Antonio en la NBA, con inversiones en proyectos tursticos de lujo en las costas del ro Negro y en la ribera del lago Correntoso, en la Patagonia.

El animador televisivo argentino Marcelo Tinelli compr un paraso a 16 kilmetros del centro de Esquel, frente a la Laguna Trafipn, construido en un sitio arrebatado a los pueblos originarios sin la autorizacin que exige la ley. Despus del rechazo provocado entre los vecinos de la regin, el Showmatch puso en venta la propiedad.

Y los dueos de la tierra

Edicin sobre mapa elaborado por Patricio Eleisegui (11)

Al ampliar el foco, se ve que el fenmeno de concentracin de la propiedad de las tierras argentinas no es solo patagnico. En base a las mismas fuentes, el autor elabor la siguiente lista de propietarios de ms de 200 mil hectreas en todo el pas, que muestra adems los volmenes exagerados de extranjerizacin:

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (EEUU), 1.295.000 hectreas. Salta. GRUPO BENETTON (Italia) 900.000 hectreas, administradas por la Compaa de Tierras del Sud Argentino, con negocios ganaderos, forestales y mineros. Ro Negro, Chubut Santa Cruz. CRESUD (EEUU) 856.807 hectreas controladas por Inversores Financieros del Sur (Steinhart y Bronfman con Eduardo Elsztain, IRSA. Buenos Aires, La Pampa y litoral. FAMILIA MENNDEZ (Argentina) 750.000 hectreas. Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. GNC SRL COMBUSTIBLES/ GRUPO NIKKON (EEUU/Japn) 616.300 hectreas a travs de testaferros argentinos. Catamarca. Grupo Walbrook (Gran Bretaa) 600.000 hectreas, administradas por Nieves de Mendoza, Mendoza. LZARO BEZ (Argentina) 470.000 hectreas intervenidas por el Estado Nacional sin fallo judicial. Santa Cruz. FAMILIA SAPAG (Argentina) 420.000 hectreas, en la provincia de Neuqun, con control de la obra pblica provincial, la construccin y la minera. GRUPO NETTIS IMPIANTI (Italia) 418.000 hectreas, turismo de aventura. La Rioja GRUPO HEILONGJIANG BEIDAHUANG (China) 330.000 hectreas arrendadas con opcin de compra. Ro Negro. MINERA ARGENTINA GOLD (Canad/EEUU), 274.000 hectreas, Barrick Gold. San Juan. FAMILIA ZINGONI-ARZE (Argentina), 250.000 hectreas. Neuqun. FORTABAT (Argentina) 220.000 hectreas, Sucesin Fortabat administrada por Prat Gay. Buenos Aires, Crdoba, Santa Fe y Entre Ros. BLAQUIER LEDESMA S.A. (Argentina) 210.000 hectreas, ingenio azucarero. Jujuy. ADECOAGRO (Luxemburgo/Holanda) 205.000 hectreas HaldermanFarm (Soros)/PGGM Investmens. Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ros, Corrientes, Formosa, Salta y San Luis. ACEITERA GENERAL DEHEZA (Argentina) 200.000 hectreas. Familia Urqua, Crdoba. CAZENAVE Y ASOC (Argentina/Suiza) 200.000 hectreas, Cazenave/Glencore

Los adelantados de la conquista de un desierto en realidad poblado de pueblos ancestrales, repartieron el botn; las mejores tierras fueron a manos de los estancieros, casi todos extranjeros, algunas islas de la meseta desrtica de la Patagonia sirvieron para acantonar a los indios sobrevivientes de matanzas, enfermedades y del alcohol que les provean los ocupantes.

Cushamen, donde se radic el cacique Nahuelquircon su gente y sus miserias al morir el Siglo XIX, es el mismo lugar que la Justicia allana una y otra vez 128 aos despus, sin respetar siquiera las zonas sagradas de los entierros; es el sitio que la Gendarmera ocupa violando las leyes y los derechos humanos, que invade con unimogs y con drones y contra el que dispara, con balas de goma y con postas mortales.

Sobre todo, es el mismo sitio en que desapareci Santiago Maldonado el 1 de agosto de este 2017.

