Cuba, ataques snicos y la guerra de los mundos de Donald Trump

En ingls se le llama hot air, aire caliente, al modo de hablar incoherente y hueco con el que se pretende confundir al otro. En espaol, tenemos una palabra ms grfica, cantinfleo, que est a punto de quedarse corta para los voceros estadounidenses que intentan extender ms all de la insensatez esa historia de los supuestos ataques snicos en Cuba. Y la trama, deberan reconocer, ya no da para ms.

De hecho el pblico se ha hartado del tira y afloja y de las contradicciones flagrantes entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca, que obviamente tienen las lneas interrumpidas entre ambos edificios en lo que respecta a Cuba.

Mientras, el Secretario Rex Tillerson se aburre de decir que no tienen evidencias para culpar al gobierno cubano y que la salida de la mayora del personal diplomticos estadounidense de La Habana es una medida preventiva para proteger a los estadounidenses de futuros ataques (sic), el Presidente Donald Trump lo desmiente alegremente cada vez que puede: Creo que Cuba es responsable, realmente lo creo, dijo el lunes. Poco despus el Departamento de Estado se apresur a aclarar, en un cable dirigido a sus embajadas en el extranjero, que no ha asignado, de momento, culpa por el suceso.

Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado, aument el viernes la cuota de confusin. Evit culpar al gobierno cubano, pero declar que los supuestos afectados por los ataques snicos son ahora 24 inicialmente eran 21, de ellos 5 canadienses-, sin nombres, sin pruebas, sin mdicos que lo confirmen, aunque cualquiera que siga con atencin el da a da de la noticia ya perdi la cuenta del nmero de cientficos de las ms dismiles disciplinas que niegan la posibilidad de un ataque tal como lo describe la administracin Trump.

Tras los primeros intentos serios para explicar el asunto y llegar a la conclusin de que ni las leyes de la fsica ni del sentido comn explican daos y circunstancias descritos, los propios expertos han pasado a tirarlo a choteo y a bromear con que quizs la sordera selectiva sea el efecto de la pistola mgica del Agente 007, el canto de unos grillos mutantes o los aliengenas.

La evidencia de que esto ya cansa la aporta la herramienta Trends, de Google, que permite visualizar el inters que despierta en los cibernautas cualquier trmino de referencia en un perodo determinado de los ltimos 13 aos. Cuando comparamos cunto le importa a la gente la noticia del ataque snico, tanto entre los lectores angloparlantes como los de habla hispana, se aprecia que en ambos idiomas ese concepto apenas import hasta agosto pasado y tuvo un pico de atencin el 30 de septiembre, cuando el gobierno de los Estados Unidos anunci la decisin de retirar la mayor parte de su personal diplomtico en La Habana.

A partir de ese da, el inters por la noticia ha ido decayendo hasta casi desaparecer este domingo. Por tanto, podra interpretarse que las declaraciones del viernes de la vocera Heather Nauert, infructuosamente, trataron de darle respiracin artificial al tema, con Cantinflas posado sobre su hombro y echando bocanadas de aire caliente: Las aseveraciones (de que ahora son 24 los atacados) se basan en evaluaciones mdicas de personal que se vieron afectados por incidentes a principios de este ao. No reflejan nuevos ataques, coment.

Los periodistas que asistieron a la conferencia de prensa todava deben estar intentando enterarse qu quiso decir la funcionaria, lo que no impidi que hicieran su trabajo. Las declaraciones de la seora fueron reportadas puntualmente por los ms poderosos medios estadounidenses. Pero ni as el nuevo episodio de la saga snica ha remontado el inters de las audiencias, como se puede ver en este grfico de Google Trends:

Grfica comparativa de las bsquedas de los usuarios internacionales para los trminos sonic attack y ataque snico, en los 90 das comprendidos entre el 22 de julio y 22 de octubre de 2017. Fuente: Google Trends

Llama la atencin que cuando se comparan las versiones en ingls (azul) y castellano (rojo), es fcil reconocer la preeminencia de los medios estadounidenses en el acompaamiento de esta noticia, que con honrosas excepciones no han dudado en sentar a Cuba en el banquillo de los acusados. Las cmaras de eco de los medios anglosajones han sobreexpuesto el asunto frente a los medios hispanoparlantes, pero el inters ha cado totalmente en picada y difcilmente lo podrn hacer remontar, aunque sabemos que en la era de las redes sociales que un tema caiga en los brazos del aburrimiento o la indiferencia no significa necesariamente que la verdad logre imponerse sobre la mentira.

Como ha demostrado Craig Silverman, periodista y fundador del blog Regret the Error, cuanto ms sensacionalista es una historia, ms probabilidad tiene de viajar lejos, por dos causas fundamentales: la informacin incorrecta est destinada a ser ms provocativa e interesante que un desmentido, y se presta poco o ninguna atencin a las correcciones que vienen detrs de las noticias falsas.

Por cierto, todo esto ocurre en vsperas del aniversario 79 de la famosa locucin radial de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que durante varios minutos hizo pensar a millones de estadounidenses que los extraterrestres haban llegado para quedarse. La invasin marciana era ficticia, pero el pnico que sintieron muchos radioyentes aquel 30 de octubre de 1938 fue ms que real.

Entonces, la histeria colectiva tuvo sus races en la sombra de la nueva guerra que se gestaba, donde moriran millones por la fuerza de las armas, el hambre, las cmaras de gas y los bombardeos que calcinaron a dos ciudades japonesas bajo las rdenes del presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman.

Estaremos a las puertas de una situacin similar? Para el actor, cantante y activista por los derechos civiles, Harry Belafonte, la respuesta es s. En una presentacin que hizo este viernes en Pittsburg, dijo a los estadounidenses que al elegir a Donald Trump, el pas cometi un error y creo que el prximo error podra ser la cmara de gas, y lo que sucedi con los judos bajo Hitler no est muy lejos de nuestra puerta.

Creer que Cuba podra atacar a diplomticos con lser para provocarles sordera es tan fantstico como la destruccin de ciudades estadounidenses con los rayos mortferos de unos marcianos que iban camino a la Nueva York de 1938.

Recuerden en los prximos das la terrible leccin que han aprendido esta noche: () si su timbre suena y no hay nadie all, no era ningn marciano, esto es Halloween. As despidi Welles el espacio, pero antes haba tenido la decencia de alertar a los oyentes de que lo que escuchaban era la adaptacin radiofnica de la obra de H.G. Wells. Si la histeria se impuso no fue por la falta de advertencia de un genio que saba contar y convencer en la radio, una cualidades que estn ausentes en este remake mediocre de La Guerra de los Mundos, a cargo de Trump, Tillerson, Nauert y compaa.

(Tomado del blog de la autora Desbloqueando Cuba)