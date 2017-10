Hay una sabidura anterior a la sabidura

EFE doc

Del nada en exceso de Delfos, sabidura rotunda, hemos pasado al todo ya para m que nos gobierna desde el analfabetismo moral.

Sabemos que hay otra sabidura, sin conocimiento ni consciencia, que sabe hacer vidas, paisajes y frtiles encuentros entre ambos.

Sabemos que lo que sabe hacer la sabidura natural nos resulta imposible por mucho que creamos saber, por mucha tecnologa ortopdica en la que nos apoyemos. Es ms, considero esto ltimo como la aportacin cientfica ms importante de la historia.

Insisto: el reconocimiento de nuestra incapacidad para crear la complejidad de los sistemas naturales, ciclos y procesos, es la faceta ms sabia de nuestra exclusiva sabidura.

De poco nos vale cuando aplicamos la mayor parte de nuestras tareas a ignorar y por tanto acabamos siendo violentos contra lo que no sabemos. Elevamos as nuestra ignorancia a la ensima potencia.

No saber hacer lo que la Natura hace es el mejor regalo, la ddiva ms afortunada que de lo espontneo nos llega. Conviene no olvidar que se trata nada menos que de la ms original y diestra de las creadoras. Adems, la Natura resulta eficaz, eficiente, barata hasta la gratuidad y no descansa.

Ha puesto sobre la piel del mundo, a lo largo de su historia de 30.500 siglos, nada menos que quinientos millones de formas vivas diferentes. Todas ellas supieron y saben vivir conviviendo, es decir, aceptando lo suficiente como lo nico necesario. Todas ellas supieron despedirse de este planeta tras una media de dos millones de aos de existencia, dejando algo mejor adaptado el lugar que ocupaban. Abro parntesis para aportar la duda de que consigamos ser herederos desde el momento en que no consideramos hereditaria a la Natura, sus conocimientos y servicios.

Nadie sabr nunca qu es realmente la vida, pero todos los vivos saben vivirla. Todos menos nosotros, los sabios para los que resulta necesario mucho, muchsimo ms de lo suficiente. Por eso se lo quitamos a los otros saberes de este mundo. Lo hacemos inculto al destruir lo que la Natura sabe. Al acumular sin cuento, ni mucho menos cuentas. Porque si se tiene en cuenta a la vida, ninguna de nuestras cuentas saldra positiva. Si se tuviera en consideracin el valor de lo destruido, todos los balances econmicos se acercaran a la quiebra.

Un solo dato, de esos incmodos y que nos quitan tantas simpatas a los que respetamos la sabidura que nos antecede. Desde que este campesino emboscado, que ahora les escribe, empez a defender a la Natura, hace 50 aos, ha desaparecido la mitad de la fauna de vertebrados no domesticada del planeta. Hace falta recordar que como mnimo el 40 % del PIB mundial depende de la productividad biolgica del planeta y que no hacemos ms que mermarla? Poco dao si lo comparamos con las lceras de aires, aguas, suelos, es decir de lo que funda y mantiene toda la vida. No menos lacerada queda nuestra sensatez que tambin forma parte de las imprescindibles bases para la continuidad de la vida.

Desemboco

Si hay quien hace muy bien lo imprescindible, no cesa en su empeo y no cuesta nada, por qu no ser sabios dejando que siga trabajando en beneficio de toda la vida, nosotros incluidos?

Por qu si cuando preguntados reconocemos que la belleza espontnea nos complace, la avasallamos masivamente?

Nada ms sabio que dialogar, entre otros motivos porque suele evitar la violencia. Si el dilogo es entre nuestra sabidura exclusiva y la del resto de lo viviente cabe aceptar, otro conocimiento imprescindible, que la merma de la vivacidad, el amontonamiento de lo oscuro, sucio y feo, que el cambio global, en suma, pueden ser superados. Se trata de hacer la paz con lo que nunca nos declar guerra alguna y, sin embargo, arrasamos como al peor enemigo, cuando es el mejor amigo.

En ese encuentro entre lo que somos y lo que tambin somos vida en medio de la vida se basa el tan denostado, espero que por incomprendido, pensamiento ecolgico. Este que escucha a la otra sabidura y dialoga con ella.

Joaqun Araujo. Naturalista, escritor, divulgador medioambiental

Fuente: http://www.efedocanalisis.com/noticia/articulo-del-servicio-firmas-la-agencia-efe/