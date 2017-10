As me destroz la vida el amianto

El correo de Andaluca

Algunos de los afectados sostienen los estatutos de Avida. / Jess Barrera

Un grupo de afectados por las microscpicas partculas del amianto, todava relativamente sanos, de la Asociacin De Vctimas del Amianto-Andaluca (Avida) los ms graves, con cncer, declinan hablar ya con los medios de comunicacin citan a este peridico y a El Correo TV en el Hogar del Pensionista de Bellavista, no lejos de donde se levantaba la fbrica de Uralita que envenen a no pocos de ellos.

Cada ao mueren entre cinco o seis afectados, explica el presidente de Avida, Antonio Delgado. Muchos de estos afectados han pasado dcadas en contacto con las microscpicas partculas, pero ya han fallecido de cncer fulminante otros que apenas prestaron servicio durante seis meses. Y en la conversacin flota la sombra de quienes van quedando por el camino y ya no pueden prestar su testimonio. El ltimo, Rueda, apellido de un afectado por cncer de laringe, que algunos de los asistentes a la cita todava daban por vivo.

Una cuenta de trabajadores muertos que comenz hace muchos aos, cuando todos los reunidos trabajaban, pero notaban que algo pasaba. Que personas reclutadas sanas tras un riguroso examen que descartaba a enfermos pulmonares enfermaban a los pocos aos y acababan muriendo.

Las partculas de Uralita afectaron tanto a quienes las cogan con las manos desnudas y sin mascarillas como a quienes trabajaban en la oficina. Mataron de cncer, en este caso concreto hasta al mdico de empresa que echaba la culpa al tabaco que fumaban los operarios y enmascaraba como bronquitis sus asfixias por asbestosis

Delgado teme que con el cierre de Uralita el problema no haya quedado resuelto y quede tela que cortar en el futuro: Los trabajos de desamiantado los hacen pequeas empresas. Faltan medidas de proteccin, revisiones mdicas o la supervisin del Estado. Tambin critica que Uralita, filial de un grupo europeo que antes de los 70 conoca los efectos nocivos del amianto, tard muchos aos en tomar medidas en Espaa a sabiendas. Y que, una vez cerrada la fbrica en Bellavista, el negocio del amianto siga en Suramrica y frica.





MANUEL CASTILLEJA

Me sacaba el polvo venenoso de la boca

Entr en Uralita en 1965. Tengo 77 aos. He trabajado all durante 29 aos, desde el primer da al ltimo all donde ms polvo de amianto haba. Lo he llegado a coger con las manos durante 14 aos, y durante otros seis estuve descargando camiones de amianto en las horas extras. Me he llegado a quitar ese polvo de la boca, y en los ltimos aos comenc a ver cmo iban muriendo compaeros, sobre todo los que estaban empleados en los molinos, que iban falleciendo de asbestosis con 40 o con 50 aos. Yo estoy entre los que peor estado de salud tiene ahora entre los que quedamos vivos: me ahogo y no puedo hablar. Vivo en un segundo piso y no puedo subir las escaleras. Los vecinos me ven arrastrarme. Tengo asbestosis y me ven cada seis meses en el hospital. Cada da voy a peor. Adems el amianto me ha afectado la bolsa que rodea el corazn, y no lo deja latir. Pese a todo esto, no me prejubil a los 53 aos el amianto, sino que lo hicieron dos hernias discales. Los sntomas comenzaron dos aos despus de que dejara Uralita. Me acompa un da mi mujer al mdico, y el doctor me dio dos aos y medio de vida si no dejaba el tabaco. As que cog el paquete que llevaba, con todo lo que me gustaba fumar, y lo tir a la papelera. Eso pas hace ya 23 aos, explica entre toses este antiguo empleado en el Hogar del Pensionista de Bellavista.