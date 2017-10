La cuarta revolucin industrial no es nuestra revolucin

El Salto

Las nuevas tecnologas y enfoques estn fusionando los mundos fsico, digital y biolgico de maneras que transformarn a la humanidad en su esencia misma, afirma Klaus Schwab, economista y fundador del Foro Econmico Mundial de Davos.

En su extremo, la Cuarta Revolucin Industrial (4RI) promete aumentar las capacidades humanas a travs de las nuevas tecnologas, e incluso ser capaz de curar el envejecimiento, conducindonos a una nueva y controvertida especie posthumana. El protagonismo de esta revolucin en la que nos adentramos con gran rapidez lo tendrn la nanotecnologa, la biotecnologa, los robots, la inteligencia artificial, los sistemas de almacenamiento de energa, las energas llamadas limpias, el Big Data, los drones, la realidad virtual y aumentada y la impresin en 3D.

Paralelamente al anuncio del Foro de Davos, el canal #0 dio voz en el mundo hispanohablante a Jos Luis Cordeiro, a quien present como profesor fundador de la Singularity University, para intentar averiguar a cuntos pasos est la ciencia de alcanzar esa utopa llamada inmortalidad: la muerte de la muerte, fabricacin de rganos, criogenizacin, colonizacin de planetas, exocortex, telepata, comida artificial, computacin cuntica... Un curioso elenco de posibilidades que parece salido de la ciencia ficcin, en particular, de La Saga de los Heechees, de Frederik Pohl.

Efectivamente, Jos Luis Cordeiro no slo recrea en su discurso una obra clsica de ciencia ficcin sino que, adems, no es reconocido por la universidad a la que dice pertenecer: un charlatn de feria? En cualquier caso, con estas credenciales, resulta ilustrativo que su discurso sea legitimado por uno de los periodistas ms premiados de Espaa, Iaki Gabilondo, emitido en el canal de la compaa de telecomunicaciones ms importante de Europa, Telefnica, cuyo principal accionista incluso por encima de cuatro de los principales bancos europeos es la mayor empresa de gestin de inversiones del globo, BlackRock. Por qu poner tal fuerza financiera, comunicativa y de legitimacin al servicio de alguien de dudosa credibilidad? Es que el relato de la 4RI requiere de un contador de cuentos?



Otro relato moderno

Aunque ha sido un tema recurrente en lo que llevamos de siglo, fue a principios de 2016 cuando el Foro Econmico Mundial anunci al mundo que entrbamos en la 4RI. Desde entonces, su presencia en los medios de comunicacin de masas se ha multiplicado para decir que ya est aqu, que su impacto sobre nuestro mundo es inevitable y que debemos prepararnos para ello.

En Espaa, el Gobierno ha lanzado una plataforma web para promoverla y algunas grandes corporaciones ya se han lanzado a proclamarla como el prximo paso en nuestra evolucin natural. Sin embargo, a pesar de que quienes la anuncian reconocen que su implantacin provocar, en las prximas dcadas, un cambio radical en la estructura social y econmica de nuestras sociedades como en la propia esencia de los individuos, la mayor parte de la ciudadana y de nuestras instituciones no parece reconocerle demasiada relevancia.

La 4RI se presenta como la solucin a la crisis de la economa global que, desde el crash financiero, muestra serias dificultades para seguir creciendo. Con ella se ganara en productividad y flexibilidad dos de las caractersticas de la economa ms afectadas por la crisis, se crearn nuevos puestos de trabajo y, adems, el sistema productivo sera mucho ms respetuoso con el medio ambiente. En definitiva, un cambio que nos ayudara a transitar hacia una economa de crecimiento sustentable y una nueva fase de prosperidad de la que podrn disfrutar las nuevas generaciones.

Para ello, la 4RI cambiar de forma radical la forma de globalizacin modelada en la ltima dcada, adentrndose ahora en una nueva fase donde los flujos comerciales de larga distancia sern reemplazados por otros ms regionales. Un gran cambio macroeconmico que se producir a partir de la reindustrializacin de los pases ms ricos, que ahora buscarn producir cerca de los mercados de consumo.



Riesgos, amenazas

Sin embargo, sus promotores tambin asumen que su implantacin podra conllevar riesgos y amenazas, siendo la principal la de incrementar las desigualdades y los procesos de exclusin, tanto en el interior de los pases como entre ellos.

La nueva industria 4.0 estara muy automatizada y robotizada, por lo que es de prever que se perderan o flexibilizaran hasta lmites insospechados muchos empleos ligados a la industria tradicional. As mismo, al ser ms demandados los hombres con alta cualificacin, las personas menos formadas y/o de otros gneros seguirn siendo menos competitivas y tendrn menos oportunidades profesionales. Adems, nos dicen que slo los pases que sean capaces de transformarse con audacia podrn aprovechar un crecimiento que no estar disponible para el conjunto de la poblacin.

Y quin ha de gestionar estos riesgos y amenazas? Las sociedades y sus gobernantes? Se seguir reforzando el uso de la tecnologa para el control social sin abordar la precarizacin de nuestras sociedades? Pueden sociedades que se dicen democrticas adentrarse en una revolucin de tal calibre sin discutir siquiera si es esa la direccin que quieren tomar?

Ms all an, en lnea con la crtica al transhumanismo y la hiperindividualizacin, aquella hipottica especie posthumana, dejara como miembros de una especie inferior e intil a quienes no pudieran o quisieran incorporarse a esa revolucin?

Lo que parece claro es que la 4RI slo puede presentarse como una oportunidad si se invisibilizan la insostenibilidad ecolgica del crecimiento econmico en un contexto de agotamiento y degradacin de los recursos materiales y energticos y su indeseabilidad social, habida cuenta de los procesos de desigualdad, expulsin y exclusin social que la acompaaran.

Fenmenos como el cnit mundial de extraccin de petrleo, la prdida masiva de biodiversidad y el cambio climtico nos estn anunciando ya un futuro sin crecimiento econmico global determinado por la creciente escasez de aquellos recursos materiales y energticos estratgicos para el sostenimiento del sistema capitalista y la civilizacin industrial.

En este sentido, la exploracin espacial o la explotacin de los fondos marinos, aunque se presentan como una alternativa en la bsqueda de esos recursos imprescindibles aunque, por su alto coste tecno-energtico, representan mejor una huida hacia adelante o una maniobra de distraccin masiva, que una posibilidad real en el actual contexto de creciente escasez.

Y, aunque fuese factible desde el punto de vista energtico y de los materiales, podramos sospechar que la 4RI estara al servicio, una vez ms, de una minora oligrquica formada por las lites industriales, tecnolgicas, financieras, mediticas y polticas que la impulsan. Muchos indicios apuntan a que puede tratarse ms bien de una maniobra de engao y distraccin que asegure cierta paz social, mientras se ponen en marcha otras estrategias sociopolticas menos entusiastas (gobiernos ecofascistas y guerras de conquista de los recursos) que aseguren la lgica de privilegios y explotacin del actual orden socioeconmico.

De hecho, parece acertado sugerir que el relato de la 4RI responde a la necesidad que tiene esta oligarqua mundial de atrincherarse frente al declive de su viejo poder industrial y, ante la amenaza de una sociedad cada vez ms desigual y polarizada, poner en marcha una estrategia que fortalezca, en tiempos de incertidumbre, su relato hegemnico del crecimiento econmico ilimitado. De esta manera, mantendra sus beneficios mediante un uso ms eficiente de los recursos materiales y energticos y una mejora de la productividad; facilitara el manejo de los centros de produccin industrial, al eliminar el poder de una clase trabajadora ahora sustituida por robots y, por fin, fortalecera el control sobre la poblacin mediante la incorporacin y el uso generalizado de las nuevas tecnologas.



La importancia de visibilizar el colapso

Un fin de ciclo parece inevitable, sin embargo, quin lo lidere y hacia dnde est an por decidirse. Para ello no es lo mismo que la sociedad sea consciente o, por el contrario, siga ajena al colapso civilizatorio en el que nos estamos adentrando. Mientras que el primer escenario nos da la posibilidad de abrir un debate urgente en nuestras democracias y explorar nuevos caminos para reconstruir la resiliencia de nuestros territorios y poblaciones, en base al cuidado de las personas y la naturaleza, el fortalecimiento de lo comn y la democracia radical; el segundo nos lleva, de la mano de la 4RI, a la creacin y fortalecimiento de regmenes ecofascistas o, ms all, al ecosuicidio.

Todava estamos a tiempo de luchar por una sociedad deseable y sostenible: an podemos hacer un cesto con estos mimbres. Abandonemos la fantasa distpica del progreso ilimitado. sta no es nuestra revolucin.

Fuente: https://elsaltodiario.com/laplaza/cuarta-revolucion-industrial-destruccion-trabajo