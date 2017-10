Del 12 al 15 de octubre, ocurri, en Sumar, San Paulo, el 3 Congreso Nacional de la CSP-Conlutas (Central Sindical y Popular-Conlutas). Fueron cuatro das de intensa actividad, con grupos de trabajo, paneles, plenarios deliberativos y de gran calidad. Haba tambin una disposicin comn, la de estimular el avance de las luchas de la clase trabajadora en medio de tantos ataques que hemos sufrido.Cuantitativamente, en comparacin a los nmeros del congreso pasado, hubo un pequeo aumento de la cantidad de delegados inscritos, pero una disminucin en el nmero de entidades sindicales, movimientos populares y colectivos contra las opresiones. El congreso de este ao tuvo 1.953 delegadas y delegados inscritos, 264 observadores, y 308 entidades afiliadas, sindicatos, direcciones sindicales de oposicin, movimientos populares y colectivos contra las opresiones. En el congreso de 2015 hubo 1702 delegadas y delegados inscritos, 572 observadores y 373 entidades afiliadas, sindicatos, direcciones sindicales de oposicin, movimientos populares y colectivos contra la opresin.En el plenario, luchadoras y luchadores de diversas generaciones, algunos de ellos en huelga, como los trabajadores de Chery, montadora automotriz de So Jos dos Campos (NdT: cinturn industrial de San Pablo), los municipios de Porto Alegre, los profesores del estado de Rio Grande del Sul y de Par. Otros, como los trabajadores de los Correos, saliendo de una huelga con muchas lecciones y la cabeza. Una importante presencia de luchadores del movimiento popular y de movimientos de lucha contra la opresin tambin se expresaron en este congreso, garantizando el carcter sindical y popular de nuestra central.Una de las novedades fue la formacin del Bloque Somos [email protected] CSP Conlutas, integrado por compaeras y compaeros de diversas entidades, oposiciones sindicales y movimientos, representando un tercio de las delegadas y delegados del congreso. (1)El Bloque tuvo una actuacin destacada, trayendo al debate importantes polmicas con la direccin mayoritaria de la central. Entre las principales diferencias estuvo el anlisis de la relacin de fuerzas entre los trabajadores y la burguesa en nuestro pas. Para la direccin mayoritaria de la central (2) los trabajadores estn en un momento de ofensiva. El Bloque, por el contrario, plante que la clase est en una situacin defensiva, luchando con muchas dificultades contra los pesados ataques de Temer y del Congreso Nacional que est saqueando derechos sociales y democrticos, siendo necesario construir las condiciones de una contra-ofensiva que enfrente la realidad en que vivimos.Los activistas y militantes del Bloque defendieron que, ante esta coyuntura defensiva, los trabajadores precisan de la ms amplia unidad para luchar, como ocurri en la huelga general del da 28 de abril. As, defendieron que la CSP-Conlutas sea protagonista en construir un encuentro nacional de luchadores y luchadoras para armar a nuestra clase para la lucha. Pero, no solo eso, defendieron que tambin precisamos de una unidad que se exprese en un polo poltico alternativo al PT y a la extrema derecha.En el sbado 14 a la noche, centenas de delegados al congreso llenaron el centro de convivencia para participar de un acto en favor de este polo poltico, con las presencias de Plnio de Arruda Sampaio Jr (Economista, miembro del Partido Socialismo e Liberdade-PSOL)), Luciana Genro (Movimento Esquerda Socialista/PSOL), Silvia Ferraro (Movimento por uma Alternativa Independente e Socialista/PSOL), Luiz Acosta (Partido Comunista Brasileiro-PCB) y Hamilton Assis (Ao Popular Socialista/PSOL). Incluso invitado, el PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) no compareci, lo que lamentamos, pues sin estos compaeros y compaeras, una alternativa de izquierda socialista habr ms dificultades de fortalecer a los trabajadores. Precisamos entender que la honda crisis del PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) surfea hacia la ultra-derecha del MBL (Movimento Brasil Livre), Jair Bolsonaro y el apoyo a los militares. Por otro lado, en relacin a la crisis del PT y de su proyecto de conciliacin de clases, la izquierda socialista todava no consigue presentarse como una alternativa que de hecho tenga condiciones de disputarle millones de trabajadores.Otra diferencia importante presentada no solo por el Bloque, mas por otros sectores de nuestra central, es el mtodo hegemonista de la direccin mayoritaria de la central, que intenta hostilizar a los sectores que piensan diferente. Esa postura precisa cambiar para que se garantice que la central sea una entidad de frente nico y no una colateral de un partido. Eso significa que la direccin mayoritaria de la central necesita tener paciencia y disposicin para, primero, escuchar. Los silbidos dirigidos a aquellos que no concuerdan con la poltica mayoritaria fueron un episodio lamentable de este congreso y no pueden volver a suceder.En la CSP-Conlutas, debe haber democracia y espacio para que aquellos que piensan diferente puedan expresarse y ser escuchados. Adems de eso, la conduccin de la central debe ser hecha por todos los sectores que batallan para construirla en el da a da. No puede ser que cada discusin sobre el funcionamiento de la central tenga que abrir un debate extremamente tensionado y desgastante en busca de un mnimo espacio democrtico para que la diversidad y las distintas sensibilidades de la central se puedan expresar.En relacin a la programacin y al funcionamiento del congreso, la direccin de la central, y nos incluimos en ese balance, arm un congreso que demostr tener algunos problemas: los grupos de trabajo podran haber tenido ms tiempo y tranquilidad para hacer el debate, encaminar las propuestas al plenario, que deberan ser debatidas y votadas de manera satisfactoria. Muchas propuestas discutidas en los grupos no fueron apreciadas por el plenario, y eso gener mucha insatisfaccin, con razn, principalmente en relacin a las pautas que envolvieron cuestiones como la lucha contra las opresiones. Pero tambin hubo un vaco en relacin a los trabajadores del campo y el movimiento estudiantil. Tal experiencia debe servir para absorber las crticas y hacer mejor en los prximos espacios de la central. Sera muy importante que la direccin mayoritaria de la central pudiese reflexionar y tambin hacer un ejercicio de autocrtica, ya que tiene la mayor responsabilidad en la conduccin del congreso y de la entidad.El domingo 15, en el plenario final, el destaque fue la aprobacin de garanta de paridad entre hombres y mujeres (50%) en la Secretara Ejecutiva Nacional del Central. Con mucho orgullo, esa propuesta fue presentada por el Bloque Somos [email protected] CSP Conlutas y va a ayudar a que las mujeres ocupen ms espacios y estn en mejores condiciones para combatir el machismo. En un momento emocionante, luego de aprobada la propuesta, el plenario cantaba: Ni recatada, ni en el hogar, las mujeres estn en la calle para luchar.Fue aprobado un plan de luchas, cuya principal fecha ser el 10 de noviembre, un da nacional de luchas, movilizaciones y paralizaciones de la clase trabajadora. Y la disposicin de la CSP-Conlutas de estar al frente del llamado a la unidad con las dems centrales sindicales, como la CUT y Fuerza Sindical, para que podamos avanzar en direccin a la construccin de otra gran huelga general, tan necesaria para que la clase trabajadora pueda resistir y pasar a la ofensiva. Fue aprobado tambin que la central y sus entidades participarn de una reunin convocada por el ANDES-SN (NdT: sindicato nacional de profesores) el da 11 de noviembre en Rio de Janeiro, con el objetivo de avanzar en el proceso de reorganizacin de la clase trabajadora. Felicitamos a las compaeras y de compaeros del ANDES-SN por esa iniciativa.El Bloque Somos [email protected] CSP-Conlutas, formado por varias entidades y agrupamientos, sale fortalecido y consolidado, y su actuacin debe seguir desarrollndose. El objetivo es fortalecer nuestra Central como instrumento de frente nico amplio, que tenga el potencial de atraer muchos luchadores y luchadoras que todava hoy no la componen.Traduccin: Ernesto Herrera, para Correspondencia de Prensa [1] El Bloque est compuesto por militantes y agrupaciones sindicales y populares que adhieren polticamente al MAIS, independientes, y en menor a otras tendencias del PSOL.[2] La direccin mayoritaria est integrada sobre todo por militantes y agrupaciones sindicales y populares que adhieren polticamente al PSTUFuente: https://esquerdaonline.com.br/2017/10/19/primeiras-impressoes-sobre-o-3-congresso-da-csp-conlutas/