Economa mundial

Estabilidad y volatilidad financiera

Mire usted, por el momento no tiene problemas serios. Pero sus coronarias no estn bien y ms vale que se prepare para el infarto masivo al miocardio que va a sufrir con toda seguridad

El mdico de cabecerade la economa mundial es curioso. En la ltima consulta le dijo al paciente:

Ese es el diagnstico del Fondo Monetario Internacional en su ltimo Informe sobre estabilidad financiera mundial (disponible en imf.org). El documento seala que el sistema financiero global contina fortalecindose en respuesta al estmulo de las polticas econmicas puestas en marcha despus de la crisis de 2008. La salud de los bancos en las economas desarrolladas sigue mejorando y la mayora de las instituciones sistmicas estn adecuando sus modelos de negocios para restablecer su rentabilidad . Lo ms importante es que se han reducido las amenazas para la estabilidad financiera en el corto plazo .

El vocabulario es transparente, a pesar de la jerga diplomtica utilizada. Eso de instituciones sistmicas se refiere a los bancos que en su momento fueron calificados como siendo demasiado grandes para dejarlos quebrar. Pero esos bancos no han sido divididos en unidades ms pequeas y el FMI lo sabe bien. Por eso su informe busca tranquilizar con el giro retrico de que ya estn adaptando sus planes de negocios. Slo que la sensacin de alivio desaparece cuando descubrimos que esos nuevos planes de negocios no son otra cosa que la exploracin de mejores oportunidades de especulacin para precisamente restablecer su rentabilidad .

Las polticas macroeconmicas que se aplicaron en la estela de la crisis de 2008 en efecto contribuyeron a fortalecer el sistema financiero internacional. Recurdese que en primer lugar se aplic el rescate de los bancos con problemas, sobre todo para los ms grandes con ramificaciones globales. En segundo lugar se us una poltica monetaria de tasas de inters cercanas a cero. Pero como la economa mundial segua en una trayectoria deflacionaria, que el crdito bancario no flua y que el crecimiento se mantena dbil, se procedi a inyectar un ocano de liquidez en las instituciones financieras por medio de la llamada poltica monetaria no convencional.

A travs de esa poltica monetaria los bancos centrales de Estados Unidos, Japn y la eurozona, compraron activos de los bancos privados con el fin de incrementar el crdito y reactivar la economa. La Fed suspendi su programa en 2014 pero no ha normalizado su hoja de balance y la liquidez que inyect sigue movindose en los mercados financieros del mundo. Adems, Japn y la eurozona tambin aplicaron sus versiones de flexibilizacin monetaria (en Europa al ritmo de 60 mil millones de euros mensuales este ao).

Para esas operaciones los bancos centrales crearon dinero de la nada. Pero como la inflacin se mantiene por debajo de las metas de esos institutos monetarios y el crecimiento sigue siendo endeble, la pregunta de todo analista es la misma: dnde acab todo ese dinero ligado a la flexibilizacin monetaria?

La respuesta es que la poltica monetaria no convencional sirvi para crear la burbuja especulativa ms grande en la historia del capitalismo. Por eso los indicadores de las bolsas de valores ms importantes del mundo se ven tan rozagantes y vigorosos. Pero cuidado, las apariencias engaan y ms que un anuncio de rehabilitacin econmica esas seales del mercado burstil muestran que el crecimiento de precios de activos financieros es desmedido y poco sustentable. El FMI lo reconoce al sealar en el informe citado que la expansin monetaria ha generado aumentos injustificados en el valor de activos financieros y constituye un incentivo para el apalancamiento y el endeudamiento del sector privado. Es decir, los riesgos para la estabilidad financiera se estn trasladando desde el sector bancario a todo el sistema financiero y no financiero.

En sntesis, la flexibilizacin de la poltica monetaria sirvi para crear lo que tanto dao hace en las economas capitalistas, un episodio de inflacin en el precio de activos; es decir, una mega-burbuja. Y cuando esa bomba explote, no slo los mercados financieros entrarn en una crisis, sino que la economa real (no financiera) se ver afectada por una onda de expansin destructiva que har palidecer a la de 2008.

Ni el FMI, ni los bancos centrales, saben que hacer frente a este dilema. Si se lleva a cabo la normalizacin (de la flexibilizacin monetaria) a un ritmo demasiado rpido se corre el riesgo de ahogar la recuperacin . Pero si se mantiene la expansin monetaria, la burbuja en los mercados financieros (y el apalancamiento en el sector privado no financiero) seguir inflndose hasta reventar con efectos catastrficos.

El dilema en que se encuentran el FMI y los bancos centrales no se puede despejar manteniendo las viejas ideas sobre tasas de inters natural ( la Wicksell) o viejos esquemas sobre demanda agregada (al estilo de los nuevos keynesianos). Slo se puede resolver con una revolucin en el anlisis econmico.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/10/18/opinion/022a1eco