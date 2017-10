Hegemona privada en la economa

El Telgrafo

El cambio de gobierno de Rafael Correa a Lenn Moreno provoc una readecuacin del ambiente poltico y una alteracin sustancial en la correlacin de fuerzas sociales. El cambio del ambiente poltico fue posible a travs de los dilogos abiertos por el gobierno: viejos partidos, polticos tradicionales, dirigentes de movimientos sociales, empresarios, izquierdistas y derechistas de amplios espectros, etc. han coincidido en sealar que ahora existe un nuevo espacio para su expresin. Y en ese ambiente, las fuerzas sociales que se sintieron relegadas durante la dcada corresta, han adquirido renovada presencia, expresin y fuerza. Bajo esas condiciones, la esfera de la economa tiene hoy otro tipo de hegemona ideolgica, cultural y sobre todo meditica. Como ocurriera antes de 2007, nuevamente los voceros de lo que hay que hacer o dejar de hacer en economa son los dirigentes de las cmaras de la produccin, altos empresarios y profesionales defensores de sus intereses.Se podra pensar que bajo semejantes auspicios, la economa se ve alimentada con ideas sensatas, ecunimes, patriotas y hasta populares. Pero no es as. Las nuevas fuerzas hegemnicas solo han podido difundir tesis elementales. De manera que hoy parece que las buenas polticas radican en reducir el tamao del Estado, restringir el gasto pblico, suprimir o rebajar impuestos y aranceles, suscribir tratados de libre comercio, enterrar subsidios, atraer capitales extranjeros, alentar a la empresa privada y, desde luego, revisar el rgimen laboral, para flexibilizarlo.No hay una sola slaba y peor discusin sobre lo que es el desarrollo y la modernidad capitalista o postcapitalista, nada de anlisis histrico, ni un planteamiento sobre la necesidad de redistribuir la riqueza y peor an sobre la obligacin estatal de perseguir a los evasores de impuestos ($2.6 mil millones por parte de 215 grupos econmicos), encarcelar a los subfacturadores (otros $2 mil millones) que estafan a las aduanas, investigar y sancionar a quienes tienen dinero en parasos fiscales.No se argumenta a favor de los recursos estatales, la extensin de los servicios pblicos para brindar educacin gratuita, seguridad social universal o medicina socializada, todo lo cual requiere de enormes recursos. Persisten resistencias para comprender que hay que incrementar impuestos a los ricos, regular al sector empresarial, institucionalizar fuertes capacidades estatales, perseguir implacablemente a los deudores y estafadores privados al fisco. Tanto la historia, como abundantes estudios acadmicos latinoamericanos, refutan la elemental visin de las burguesas ecuatorianas.En el ambiente hegemnico descrito, resulta lgico que los resentidos y desengaados con los dilogos gubernamentales sean los voceros del alto empresariado, quienes dicen no haber sido escuchados, al no haberse acogido la totalidad de sus propuestas.Pero al menos en este punto, el resultado final ha sido beneficioso para el Ecuador, ya que no puede seguir orientado por los mitos econmicos provenientes de los simples intereses privados.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/hegemonia-privada-en-la-economia