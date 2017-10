El precio de la libertad en Catalunya

eldiario.es

Hace das que quiero hablar de los costes de la "libertad" en Catalunya. No de los vinculados con la privacin de libertad que sufren algunas personas como los jordis, que sin duda ya estn pagando en prisin el precio de la libertad -tambin el de saltarse la legalidad vigente. Tampoco quiero hablar de los costes econmicos que ya est teniendo el Procs o de los que tendra la independencia, siquiera de los que tendr la Catalunya intervenida. La prensa est llena de anlisis pormenorizados de los puntos que se dejara el PIB, las consecuencias de la fuga de empresas, los efectos sobre la prima de riesgo, sobre el reparto de la deuda exterior o cules seran los costes fiscales que para el estado espaol tendra una Catalunya independiente.

A m me interesa hablar sobre lo que las lites independentistas han ocultado en pblico. Me interesa hablar sobre quines habran pagado el precio de esa libertad. Aunque despus de la temeraria propuesta que hace unas horas ha elevado el gobierno de Rajoy al senado para la aplicacin del artculo 155, creo que tambin es necesario hablar del precio que no solo los catalanes sino tambin el resto de los espaoles vamos a pagar por el intento del independentismo de conseguir su "libertad" sin el consenso social suficiente en Catalunya y saltndose las leyes.

En Catalunya, desde que se inici la escalada separatista en 2012, se ha hablado mucho de libertad. sta se ha identificado con una repblica catalana independiente del estado espaol donde todo, absolutamente todo, funcionara mejor. Nunca hasta que las cuerdas se tensaron con el mal llamado referendum del 1 de octubre, se haba hablado abiertamente del precio de esa libertad, con la excepcin del empresariado cataln al que primero Artur Mas y posteriormente otros miembros del Govern, le decan en sus encuentros destinados a atraerlos para la causa soberanista: La libertad tiene un precio, pero no tenerla tambin. Con ellos, porque son ellos en su mayora, haba que hablar de costes y beneficios. Pero incluso en ese caso, se hizo de manera simplista. De ah que frente a la incertidumbre que supuso el 1-O o el paro nacional del 3-O, ms de 1000 empresas hayan cambiado su sede social de Catalunya.

A la sociedad catalana se le vendi un mundo perfecto.

Un gobierno con polticos honrados y responsables. No importaba que en el pasado hubieran sido corruptos. En una Catalunya independiente, ya no lo seran.

Una sanidad pblica de primer nivel. No importaba que durante los gobiernos convergentes, el conseller de sanidad hubiera sido el anterior presidente de la Unin Catalana de Hospitales, la gran patronal de la sanidad privada catalana, y que pusiera en marcha un modelo neoliberal de libro. En una Catalunya independiente se gozara de la mejor sanidad pblica del mundo.

Unos servicios pblicos y sociales que conseguiran por ellos mismos la paz y la armona social. No importaba que los gobiernos catalanes hubieran enarbolado la bandera de la austeridad con mayor entusiasmo incluso que el gobierno del PP en Moncloa. No importaba que las bolsas de pobreza en Catalunya no hayan parado de crecer y que haya aumentado la desigualdad econmica en mayor medida que en otras zonas de Espaa. La nueva repblica catalana sera el paraso de los servicios y las ayudas sociales. Un paraso de la tolerancia y la inclusividad, como si el control del total de los impuestos que actualmente se pagan diera para todo eso y para ms.

Podramos seguir dibujando la arcadia de la Catalunya independiente porque en ella todo se pintaba happy. Los das previos al "referndum" habl con mucha gente en Catalunya y todos aquellos que eran partidarios de una Catalunya independiente estaban eufricos y con gran ingenuidad me decan que las cosas mejoraran a partir del 1-O, pero no solo para los catalanes, sino tambin para el resto de los espaoles. El horizonte era como un arco iris en un cielo sin tormenta. Pero la tormenta lleg, no slo para ellos, tambin para el resto de los espaoles.

Y haba quienes saban que as sera, y en cambio, solo lo decan en privado. Una pieza clave del proceso independentista, como algunos de mis colegas, profesores universitarios, economistas, reconocan en privado, era que no pasaba nada porque una generacin o incluso dos vivieran por debajo de los niveles de vida actuales, porque a largo plazo, las cosas mejoraran.

No pasaba nada porque una o dos generaciones sufrieran un deterioro de sus condiciones de vida? No pasaba nada si te encontrabas en la lite, si formabas parte de la maquinaria del nuevo estado, si tenas contactos internacionales y tus hijos estudiaban en universidades britnicas o norteamericanas, o si esperabas seguir beneficindote de los encargos pblicos del gobierno cataln. Pero s pasaba y pasa, y mucho, si te encuentras en otras capas de la poblacin que pueden sufrir por una o dos generaciones el precio de la libertad. Esas capas que en su mayora no han participado en este proceso porque las 24 horas del da no les dan para mucho ms que trabajar tanto en el mercado como en el hogar. Esas personas que el 3 de octubre no hicieron el paro nacional porque no hubo ningn empleador que les diera el da libre pagado como ocurri en la administracin y en muchas empresas. Ni tampoco hubo ningn piquete ciudadano que cerrara los establecimientos en los que trabajaban. Las tiendas de bebida, comida, los bares cercanos a donde discurra la masiva manifestacin de Barcelona estaban llenos de manifestantes con esteladas a modo de capa, que no exigan el cierre de esos locales porque en definitiva alguien tena que servirles a ellos, a sus gargantas, a sus estmagos y a sus propsitos. Tampoco dejaron de trabajar muchos autnomos o muchas mujeres empleadas en el mbito informal del cuidado, para empezar porque los colegios cerraron. Tampoco muchos precarios que no podan permitirse parar por el nacimiento de una patria como tampoco lo pueden hacer en muchos casos ni por el nacimiento de una criatura.

Esas personas habran pagado el precio de la libertad, las mismas que van a sufrir no ya solo en Catalunya sino en el conjunto de Espaa, el "regalo" que a todos nos ha hecho el independentismo cataln, la perpetuacin en el poder del Partido Popular. Parece como si dos partidos de derechas y corruptos se hubieran puesto de acuerdo para garantizar que los intereses de la clase a la que representan sigan a buen recaudo en el gobierno de Espaa. "Demos las gracias" al independentismo cataln por consolidar por muchos aos al PP, el partido ms corrupto de la democracia espaola, y de paso, por terminar de destrozar al PSOE.

Fuente: http://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/precio-libertad-Cataluna_6_699990010.html