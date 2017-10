La nueva ola de emigracin y lo que no sabemos de ella

Llegar a La Habana en un vuelo desde Miami y ver en el equipaje de otros pasajeros cubanoamericanos cuatro grandes llantas todas embaladas, o cajas de losas, o televisores y grandes gusanos envueltos en nylon casi siempre azul ya no es una imagen nueva para quienes, con ms de 40 aos de edad, forman parte de la comunidad cubana que vive en Estados Unidos.

Antes s. No era posible, como explica el profesor cubanoamericano Lisandro Prez, que alguien de esta comunidad tuviera un negocio en Miami basado en el contacto con Cuba, como las tiendas que venden uniformes escolares cubanos en Hialeah. O tambin como el ahora natural envo de remesas, dinero que proviene del trabajo de la comunidad emigrada cubana en Estados Unidos, que le resta riqueza, y entra en Cuba como si fuera un rengln econmico ms debido a su gran magnitud e impacto.

Son, entre otras muchas, las posibilidades que ha dado a los cubanoamericanos el trnsito desde la Ley Migratoria Cubana de 1960 y 1961, cuando se defini una emigracin sin retorno, hacia los acuerdos migratorios de 1994 y 1995, y los ms recientes de 2014, momento en que desaparece la emigracin sin retorno en el pas de origen como definicin y como acto poltico. Desde esa perspectiva lo asume el investigador y director del Centro de Estudios Demogrficos de la Universidad de La Habana, Antonio Aja.

Pero dentro de esa nueva ola de emigracin definida por nuevas circunstancias tanto en Cuba como en Estados Unidos y por otras no tan nuevas, como la necesidad de buscar un futuro ms prspero fuera de la tierra natal, que ha sido adems sostenida en el tiempo y la mayor que ha existido desde antes del triunfo de la Revolucin cubana, confluyen hoy numerosas variables y condiciones de insercin en la sociedad norteamericana que no han sido prcticamente estudiadas, como s lo fueron en la comunidad de los 60, de los 70, del Mariel, etc.

Precisamente en la necesidad de actualizar estas investigaciones estuvieron de acuerdo todos en el panel sobre la emigracin cubana que organiz Casa de las Amricas como parte del IV Coloquio Internacional de Latinos en Estados Unidos. As lo apunta Aja: Los que estudiamos la emigracin cubana estamos aqu sentados y miren la edad que tenemos. Es un franco proceso de envejecimiento, y pareciera que el relevo no aparece tan fcil. Por tanto, a m me preocupa muchsimo que se pierda la memoria histrica de este proceso.

Pasa que, para ese y para todos los dems procesos, Cuba debe enfrentar el hecho de ser hoy el pas ms envejecido de Amrica Latina. Lo que ello implica a nivel social, econmico y psicolgico, est lejos de ser una consciencia colectiva en nuestro pas. Y especficamente desde el punto de vista demogrfico, tal cual seal el profesor Aja, se conjugan factores como la ganancia social de que nuestra poblacin tenga una alta expectativa de vida, tambin el hecho de que el 19,8 por ciento sobrepase de 60 aos y de que nuestra tasa de fecundidad est por debajo del nivel de reemplazo (las mujeres no paren dos hijos). Todo eso implica que envejecemos ms rpido. Ahora, detalla Aja, en los pases que tienen esa situacin, como Estados Unidos, Francia, Canad y en Europa, son pases que reciben migracin. Y nosotros la perdemos.

A la vuelta de 10 aos, Cuba va a ser un pas con 10 millones de habitantes, donde el 30 por ciento tendr ms de 70 aos y no habr casi poblacin econmicamente activa. Por tanto continua el diseo econmico, poltico y filosfico de esta sociedad tiene que cambiar y reconocer esta realidad. Y reconocer adems que la migracin es un elemento fundamental para cualquier proyecto econmico, poltico y social que lleve la isla.

Algunas claves

En Cuba todos podemos hablar o creemos que podemos sobre la emigracin con alguna propiedad. Casi todos tenemos familiares y amigos en otro pas, y la experiencia de la distancia no nos es ajena. Pero desde el punto de vista acadmico, una actualizacin de los estudios que solan realizarse ayudara a responder con ms argumentos la pregunta: cmo les va a los cubanos en Estados Unidos? Se sabe, por ejemplo segn el dato que aport el investigador Rubn Rumbaut en un panel previo, que el cuadro econmico de los cubanoamericanos es ahora ms heterogneo, y que el ingreso promedio familiar de los cubanos en Estados Unidos est por debajo de la norma del resto de los hispanos.

Los investigadores se preguntan si esto implica que necesariamente la comunidad ha empobrecido, ahora con mucho ms jvenes en su tejido social, o son otros factores los que inciden. Algunos plantean, como Aja, que el crecimiento demogrfico de la poblacin cubana en Estados Unidos est dado esencialmente porque siguen arribando migrantes y no por las tasas de natalidad en particular. Otros atribuyen el xito econmico pasado, o lo que tambin se conoci como golden exile, a la fuerza del enclave donde se asent la comunidad, a las condiciones econmicas en que esas personas salieron de Cuba, al papel de la familia en la dinmica socioeconmica y a los vnculos polticos que, como bien explicara el profesor Jess Arboleya, se basaron en buena medida en la hostilidad hacia Cuba y en la premisa de que no habra negociaciones con Cuba hasta que no fuera derrocado el gobierno revolucionario.

Ya hoy, segn indican las ms recientes encuestas, esa posicin se ha debilitado. Son ms los cubanos que desde Estados Unidos desean mantener y fortalecer las relaciones con Cuba, estn de acuerdo o no con la estrategia de gobierno. Aunque tambin, indica Arboleya, en ese grupo se incluyen quienes todava desean un cambio de rgimen, pero abogan por nuevos mtodos para lograrlo, tal y como declar Barack Obama. Pero los nmeros estn an enfro, no hay muchos anlisis sobre ellos.

Todo esto implica adems un gran debate sobre la aplicacin del trmino cubanoamericano: Lo son quienes salen de Cuba con un visado legal para emigrar? Lo son quienes tienen ciudadana cubana y esperan por la norteamericana? Lo son quienes, cuando pasa un ao, comienzan una emigracin pendular? Se trata de Cuba en Miami y Miami en Cuba, porque ambas cosas estn sucediendo hoy. Y pasa por la cultura, pero en primer lugar por la emigracin, comenta Aja.

Adems: Cmo incide esta cercana entre ambos pases ahora nuevamente ahogada a partir de los ms recientes sucesos en las dinmicas sociales de la comunidad cubana de emigrados? Cmo se relacionan entre ellos? Cmo se insertan en la sociedad norteamericana? Cmo se representan respecto a otros grupos de emigrantes? Sabemos muy poco sobre estas cuestiones hoy, no ms all de la evidencia emprica de la propia comunidad.

Uno de los signos que marc el proceso del Mariel, segn comentaron, fue que se vayan. Pero hoy la emigracin est marcada por el desgarre que significa para el pas adems de para las familias, como siempre fue que cientos y cientos de jvenes decidan abrir caminos en otras tierras.

La importancia de que los cubanos decidan vivir en Cuba y construir proyectos de vida en esta tierra es hoy ms evidente que nunca antes. Basada en las muchas experiencias que me rodean y las mas propias, me atrevo agregar otro punto a los planteamientos de los panelistas. Este asunto pasa tambin por una estrategia de aperturas desde el gobierno cubano, que permita a los cubanos, y en especial a los ms jvenes, mejorar sus niveles de vida y que brinde sostenibilidad ante las inversiones econmicas, de esfuerzo, de tiempo y de esperanza que puedan surgir o a las que han surgido ya en un clima de inestabilidad e inseguridad.

Se podra empezar por ah. La conjugacin de envejecimiento poblacional y la emigracin de jvenes no es ni podr ser la sociedad prspera y sostenible a la que muchos aspiramos.

