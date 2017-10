Entrevista a Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero (FIT)

"La importancia de los diputados del FIT es ser los voceros de la movilizacin poltica"

M.H.: Quiero comenzar preguntndote cul es tu valoracin del 17 de octubre de 1945 del cual se cumple un nuevo aniversario y cmo ves la actualidad del peronismo.

J.A.: El 17 de octubre del 45 es una fecha histrica porque una movilizacin obrera relativamente importante para la poca inici una nueva etapa en la Argentina, venamos de la Dcada Infame. Adems fue un fenmeno muy original, porque el movimiento que concluy con la presencia de Pern, comenz siendo un movimiento militar reaccionario, con elementos pro fascistas, de derecha, elementos que vivan mucho en el temor de que la posguerra viera un ascenso del comunismo, que era un gran tema de Pern tambin. Eso fue mudando con el desarrollo de la crisis que va del 43 al 45, el desenlace que va teniendo la guerra mundial, la presin norteamericana, y aparece en el Ejrcito un fenmeno que en Amrica Latina haba sido relativamente frecuente antes. Fenmenos como el de Yrigoyen, planteamientos como los que nacan de la Reforma Universitaria o como los que venan del aprismo. El aprismo se llama Alianza Popular Revolucionaria Americana, es decir que un partido del Per asume en su nombre un planteamiento de unidad continental.

Este fenmeno fue muy discutido desde el 45 hasta ahora. Las naciones de desarrollo relativamente atrasado se ven obligadas a recurrir al Estado para completar procesos industriales y salir de una situacin colonial extrema como haba ocurrido en la Argentina en la Dcada Infame. Y el apoyo poltico que busca Pern se da en el movimiento obrero pero en particular porque la izquierda de aquella poca hace causa comn con el imperialismo mundial aplicando mecnicamente en la Argentina la alianza que la Unin Sovitica realiza con los Aliados en funcin de protegerse del nazismo. Finalmente los nazis invaden la URSS y la destruccin del rgimen sovitico siempre estuvo en la cabeza de todo el mundo, no solo de Hitler, tambin de Inglaterra, por ejemplo. Hay que decir algo importante, ahora se cumple el centenario de la Revolucin rusa y el primer gobierno bolchevique sufri la invasin de 14 naciones europeas, Hitler no fue el primero en intentar destruir la URSS.

Esa posicin de la izquierda argentina le abre un camino a Pern. A m siempre me pareci interesante lo que Flix Luna dice en El 45, a raz de la huelga de los frigorficos por aumento salarial. Con la direccin bajo el Partido Comunista, Pern hace una gestin para que se levante esa huelga y el PC est interesado en hacerlo con el argumento de que hay que abastecer a Inglaterra que es una aliada de la URSS. Una aplicacin mecnica nuevamente de ese tipo de alianza, aunque lo era de la poltica de Mosc. No es que los soviticos pensaban una cosa y el PC argentino otra. Y cuando los obreros se resisten y los dirigentes comunistas salen muy mal parados de las asambleas de los frigorficos que eran enormes, entraban ms de 15.000 obreros; Luna cuenta que Domingo Mercante, elegido en 1946 gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que haba ido armado a esa asamblea porque no haba ningn peronista y tena miedo de que le ocurriera algo, dice esto est servido para nosotros.

Entonces Pern hace la gran Mussolini, no olvidemos que fue agregado militar en Italia, con la diferencia de que el Mussolini en un pas atrasado no es el Mussolini que invade Etiopa, que trata de anexar Libia. El Mussolini de un pas imperialista es enteramente reaccionario, el Mussolini de un pas atrasado puede estar regimentando los sindicatos, controlando todo, pero al mismo tiempo si no ofrece alguna resistencia al capital dominante y no abre un espacio a un proceso de industrializacin no puede gobernar.

El peronismo actual es un agente de Macri, en todo lo que fuere. Esto yo lo advert apenas subi Macri. Porque el cambio que se produce en el pas no arranca en el 2015, arranca en primer lugar en 2008 con el conflicto agrario y ms claramente con la ruptura de Massa con el FPV y la victoria que obtiene Massa en el 2013, que marca que la burguesa argentina entiende agotado el proceso kirchnerista.

Esto no significa que el kirchnerismo no le sirvi a la burguesa, ni que no le sirvi la devaluacin de Duhalde; pero en un determinado momento se agota y en particular por la crisis mundial. Por ejemplo, el gran robo del kirchnerismo es la nacionalizacin de las AFJP porque le permite operar achicando la pirmide jubilatoria, etc. Pero si vos le sacs a los bancos el sistema previsional privado es un golpe para los intereses bancarios que tenan colocadas inversiones de distinto tipo con la plata de los aportantes que por mucho tiempo no se iban a jubilar porque eran recin entrados al mercado laboral, entonces disponan de una gran cantidad de dinero. El gobierno entendi que ese dinero tena que ir para el Estado para hacer frente a las peripecias de una fenomenal crisis mundial que arranca en el 2007 y estalla con toda su plenitud en septiembre/octubre de 2008 con la quiebra del banco Lehman Brothers.

El peronismo acompaa esto, por eso nosotros decamos que Scioli y Macri eran lo mismo, porque era un movimiento del conjunto de la burguesa. Te voy a contar una ancdota. Nunca vamos a poder probar si Macri y Scioli eran lo mismo, aunque todos los que acompaaron a Scioli terminaron votando las leyes de Macri; entonces me pareci que el caso ecuatoriano vena bien porque se presentan Lenin Moreno que es el vicepresidente de Correa y Guillermo Lasso, y en lugar de que gane el Macri de Ecuador (Lasso) gana el vicepresidente de Correa (Moreno), hoy el vicepresidente de Correa, Moreno, es el Macri de Ecuador. Es decir, el cambio de frente de la burguesa que dice basta al financiamiento del Estado porque genera mucha inflacin, como hay condiciones propicias para que los obreros peleen su reparto del ingreso nacional porque no hay un ajuste, entonces prefieren endeudarse en el exterior porque la tasa est barata porque hay mucha liquidez internacional.

Entonces en Ecuador pas lo que pasa aqu y se termina la historia. Lo mismo est pasando con Maduro que est aplicando un ajuste fenomenal en funcin de pagar una deuda externa que no puede pagar porque lamentablemente en Venezuela no hay un mango. Es un ajuste muy violento al punto que la importacin de los productos ms esenciales ha cado un 75%.

Por eso se observa en la poltica argentina un encumbramiento de la izquierda que no es la izquierda del 45, el P.O. y el F.I.T. son corrientes crticas de aquella izquierda, nunca se embanderaron con aquello y fueron crticos de lo que eso represent; entonces hay un nuevo fenmeno poltico.

M.H.: Me ha sorprendido gratamente, porque no tengo muchas referencias de que se haya dado en el pasado, la carta de referentes polticos de otras fuerzas polticas y personalidades apoyando a los compaeros Marcelo Ramal y Miriam Bregman. Entre ellos Claudio Lozano, Beatriz Sarlo, Pablo Bergel, etc. Qu reflexin te merece esto?

J.A.: No es la primera vez que muchos de ellos se pronuncian por el FIT. Me acuerdo de Gargarella, creo que Beatriz Sarlo tambin, Martn Kohan, que son personas de pensamiento diferente. Algunas son francamente de izquierda y te dira que incluso revolucionarios, tienen un pensamiento y una actividad profundos, de manera que indudablemente tienen que estar del lado del Frente de Izquierda.

Llama la atencin de otros que tienen un pensamiento liberal, es decir, que no tienen refugio en el sistema poltico actual. Esto es interesantsimo. Porque Beatriz Sarlo abandon cualquier idea de transformacin revolucionaria hace mucho tiempo y juzgara cualquier intento en ese sentido como negativo. Tal cual es su pensamiento actual no nos acompaara en una revolucin socialista. Vale para otros muchos de esa lista. En algn momento de las PASO algunos de ellos llamaron especficamente a votar a Stolbizer, no lo recuerdo exactamente porque no soy de esos polticos que le siguen la huella a otros, me doy cuenta de a quin sirven y marco ese desarrollo o sigo sus planteamientos polticos. Lo interesante es este hecho, no tienen refugio e indudablemente Marcelo Ramal ha desempeado en la Legislatura un papel excepcional que ha llamado la atencin, eso no se puede dejar de lado. Cuando un socialista revolucionario juega un gran papel, despierta la curiosidad de intelectuales liberales y hasta la admiracin. Si eso se combina con la incgnita de dnde se van a refugiar, son cuevas intransitables las de Massa, Randazzo, pero ellos lo expresan pblicamente. Esa falta de refugio podra llevarlos al silencio, entonces hay un acto de valenta, pero tambin hay algo con lo que hay que tener mucho cuidado, me lo han sealado incluso gente de derecha; necesitan que el FIT est en el Congreso porque la poltica tradicional burguesa es tan corrupta que pueden poner en peligro su sistema la gente que votan. Entonces la izquierda en el Parlamento podra forzar a un mejoramiento por competencia, a un estudio ms detenido de los problemas. Esto lo he escuchado en muchos lugares.

El Frente de Izquierda tiene que tener cuidado de que la frase tenemos que estar no se confunda con esta posicin es bueno que estn por lo menos en una parte, no tenemos que confundirlo porque la burguesa es una clase muy diferenciada e incluso muy dividida; como pasa en Catalua, son las propias Cmaras empresarias que se estn peleando entre ellas; y observan de diferente manera los fenmenos polticos en la izquierda. Algunos dicen que la izquierda es un demonio y otros que tienen esta mirada.

Nosotros tenemos que tener una caracterizacin clara, nunca podemos rechazar que un intelectual liberal nos apoye, porque es la responsabilidad de l ese apoyo, no es la interpretacin de nuestra perspectiva y ganar sectores lcidos, honestos, de otras clases sociales es positivo.

M.H.: A m me sorprendi verlo a Nstor Pitrola invitado a almorzar con Mirta Legrand en su ltimo programa previo a las elecciones.

J.A.: No hay que tener un enfoque esquemtico de la poltica burguesa, est llena de matices y son muy profesionales. Yo estuve tres veces almorzando con Mirta Legrand, probablemente Nstor haya estado unas cuantas tambin. Yo recuerdo haber estado ms de una vez porque hubo choques determinados en cada una y una tercera que la recuerdo porque tuve que ir a comer a un bodegn cuando termin el programa porque yo hablaba cuando los dems coman y cuando quera comer vena el mozo y me sacaba el plato porque vena el siguiente. Me fui de un lugar donde podra haber comido el mejor almuerzo a un bodegn, e hice una reflexin, siempre se los trata a los trabajadores o pobres como groseros a la hora de comer y a los ricos como muy finos, todos mis contrincantes que eran de la burguesa morfaban como animales, yo hablaba porque para eso estaba en ese programa y los tipos que queran hablar lo hacan en el momento de la publicidad. Esto tiene que ver con lo siguiente, una vez me invitaron a Harvard a hablar, ah sali todo el mundo a decir Altamira no pertenece a Harvard, pero eso muestra un avance de la izquierda, no muestra una cooptacin.

Yo veo a veces Telesur, el defecto es que hablan todos los del mismo palo, entonces no atrae al televidente. Si sos de izquierda diversific para discutir y que tus posiciones polticas e intelectuales salgan airosas de una confrontacin, no te hables a vos mismo. Ellos piensan igual. Clarn de vez en cuando le tira una crtica a Macri porque sino nadie va a comprarlo y si nadie lo hace a Macri no le sirve. Son ms sofisticados que este llamado populismo. Ellos no quieren que solo las seoras gordas miren a Mirta Legrand, ni el cholulaje, quieren que lo vea un escenario ms amplio y mientras desaparece Santiago Maldonado generar un ambiente democrtico. No le atribuyo exactamente esa perfidia a los que hacen ese juego, los tendra que conocer, luego hay un juego concertado en el que se arma un esquema. Hay que estar presente ah. Yo recuerdo que una de las veces que ms contento sal de un programa de televisin fue a las 4 de la tarde, el conductor me dijo que era la hora en que miraban las amas de casa. Cuando se toc un tema rspido el conductor me seal que esas amas de casa que estaban viendo iban a entender lo que dije. Me pareci una maravilla. Pero dnde estaba la vanguardia del proletariado? En la fbrica. Pero yo no tengo que desatender a las amas de casa, eso es impropio de un socialista, un ama de casa es una trabajadora, y dependiendo de la situacin, ms explotada que el propio obrero en la fbrica.

M.H.: Lenin dijo: El socialismo ser el da en que un ama de casa pueda dirigir el Estado.

J.A.: Por supuesto. Para que un ama de casa pueda dirigir el Estado tiene que salir a la calle y socializar su vida, hay que quebrar el proceso domstico. Cuando se dice que un ama de casa pueda dirigir el Estado, en condicin de una trabajadora polticamente activa, que pase de ama de casa a polticamente activa social.

Estamos en el centenario de la Revolucin de octubre donde todos los puestos fueron ocupados por obreros que supieron defender una revolucin de una guerra civil que le impusieron y de la invasin de 14 naciones extranjeras, entre ellas Francia, EE UU y Gran Bretaa. Y la defendieron las amas de casa, los trabajadores, como luego defenderan esa misma URSS de Hitler en una de las ms feroces guerras que haya conocido la humanidad. Yo conozco rusos que participaron en la guerra y conozco sus vivencias personales con relacin a esa misma guerra, rusos que eran anti estalinistas.

En Catalua defendemos el derecho a la autodeterminacin, pero luchamos por una federacin socialista republicana

M.H.: En la intervencin anterior mencionaste al pasar a Catalua, que creo es uno de los hechos polticos ms importantes del momento. Cul es tu opinin?

J.A.: Nosotros tenemos la ventaja de poder comparar cuando vemos lo que sucede en Catalua ahora, con lo que sucedi en 1934. El tema cataln no es un tema estructural, es coyuntural. Si les la historia de Catalua, especialmente de su principal investigador que tiene tres tomos, Pierre Vilar, ah se puede observar que segn las tendencias econmicas de la poca Catalua estaba con Espaa o no. Entonces no se puede mirar el tema nacional como un tema abstracto.

Las elites de Catalua se ponen nacionalistas cuando empiezan a tener alguna dificultad. Ac tienen dos dificultades, una econmica, que en parte crean haberla solucionado con el gobierno socialista cuando modificaron las condiciones de la autonoma de Catalua, pero despus la Corte constitucional que es de tipo franquista y pro Partido Popular la vet, esto demuestra el carcter reaccionario de las Cortes constitucionales que se colocan por encima del Congreso o del Parlamento y desde entonces ha habido un choque permanente que se ha agravado con la crisis mundial, tienen una importante deuda externa que no pueden pagar, dependen del Estado espaol, requieren de ms ingresos; toda una serie de factores que se fueron amontonando o creciendo y llevaron a esta crisis.

Ya en aquella poca el problema de fondo era cul es la viabilidad del nacionalismo para Catalua y adems el perjuicio que significara para la tradicin histrica de la clase obrera, porque el ltimo inters que tenemos los socialistas, por lo menos los del Partido Obrero, es que me corten en bacalaos nacionales a toda la clase obrera y despus cada una de ellas sea incapaz de enfrentar a la burguesa que tiene enfrente.

Por eso nosotros defendemos el derecho a la autodeterminacin, lo que quiero decir es que si quers votar para que se tome una decisin poltica, ese derecho hay que defenderlo, pero nosotros luchamos por una federacin socialista republicana. Ahora es una monarqua, en cambio en el 34 ya era una repblica.

El otro aspecto es que este plebiscito es trucho, no por lo que sealan Rajoy y los espaoles, por el contrario en ese sentido saludo al pueblo cataln que fue capaz de llevar adelante un plebiscito con todas las trabas y la represin, pero hay una hoja de ruta del plebiscito que una vez que declars el Estado Cataln queda la Repblica actual y se negocia entrar a la Unin Europea. Esta es una autodeterminacin condicionada. Una autntica autodeterminacin es por la independencia o en contra, pero si gana la independencia se convoca a una Asamblea Constituyente que decide la forma poltica y social de la Repblica que va a surgir de ah. No puede ser el viejo Estado cataln injertado en el Estado espaol que va a seguir independiente y los de abajo sufriendo el ajuste y los de arriba siguiendo dando palos como lo han hecho durante todo este perodo.

No hay que olvidar que Catalua acepta la transicin del franquismo por la necesidad que le impone Europa de que si llegan a ese acuerdo en 1978 se incorporan al Mercado Comn Europeo. Esta burguesa es imperialista, no quiere una repblica, con una burguesa imperialista que oprime a los trabajadores en nombre de la independencia. Evidentemente hoy no est a la altura de las necesidades de las masas en este momento de explotacin, barbarie y guerras.

La expectativa que tengo ahora es que se desarrolle una fuerte crisis en toda Espaa que ponga en juego la monarqua, porque en definitiva lo de Catalua es una expresin de la crisis mundial y de cmo se estn repartiendo las cargas que la burguesa se la quiere atribuir, como en Argentina, a la coparticipacin y no a cmo ella ha gestionado Catalua, financindose en el exterior, con capital extranjero, pagando intereses de la deuda externa, ajuste.

La CUP (Candidatura de Unidad Popular) que integra el bloque nacionalista naci para enfrentar a los gobiernos nacionalistas por el ajuste y ahora cambia, siempre fue nacionalista pero pacta con aqullos que combati cuando el problema de la independencia no haba llegado a esta situacin.

Esto tiene una implicancia en toda Europa, me llam la atencin la permanente suerte de apoyo sutil de Gran Bretaa a Catalua. Como diciendo que estn jodiendo a la Unin Europea y a Gran Bretaa le conviene una UE ms dbil para negociar en trminos ms favorables el Brexit.

Este juego demuestra que hay un proceso de tendencias desintegradoras que van ms all del problema puntual y que tiene que ver con toda la crisis mundial.

Hay que tener una mirada de ese tipo, porque la mirada parroquial en un momento en el que hay 17 guerras locales de carcter internacional, no de carcter local, porque en Siria no estn peleando contra los sirios ni contra los del Lbano o los turcos, es una guerra imperialista en terreno local. Yemen, Irak, Ucrania, tambin. Es correcto llamarlas guerras internacionales en terrenos locales, en una situacin de ese tipo las salidas parroquiales no tienen ningn significado y en ese aspecto la izquierda a nivel mundial est jugando un papel negativo porque por el afn de protagonismo y de quedar del lado de los justos, supuestamente, apoya la tendencia del nacionalismo espaol. Artur Mas y Puidgemont son agentes del capital internacional.

Hay otra trampa, el capital bancario no se est yendo de Catalua, lo que han hecho es algo muy sutil, han cambiado la sede social, las fbricas y la sede fiscal siguen en Catalua, entonces si sos el dueo o pertenecs al directorio, ahora atends en otro lado, pero segus funcionando en Catalua, hasta el 1 de octubre no se movi nadie y cuando lo hicieron a partir de esa fecha fue para cambiar la sede social, es como si el Partido Obrero fuera de la calle Bartolom Mitre donde hay una sede central y decidiera en un acto federalista ponerla en Crdoba.

Es un episodio poltico muy importante de la crisis mundial y va a haber una comprensin de este problema en Catalua por la frustracin de que tantas movilizaciones contra la monarqua, contra el Estado espaol y contra Rajoy parecieran terminar en la nada. Hay que trabajar eso pero explicar que no hay que dividir al proletariado y eso se manifiesta en una cierta parte del proletariado que no tiene origen cataln sino que viene de otra parte de Espaa, que tiene desconfianza y en eso se apoyan la UGT y Comisiones Obreras que son forros del nacionalismo espaol, del nacionalismo monrquico centralista de Espaa.

M.H.: Te pido una ltima reflexin para las elecciones del domingo en Argentina.

J.A.: La reflexin para el domingo es que hay que ir a votar el Frente de Izquierda en masa. Hubo un debate con Ramal y el resto de los candidatos hace unos das, mucha gente no sabe que hubo otro debate al da siguiente en Catamarca entre concejales. El diario Esqui de Catamarca saca una crnica del debate diciendo Gan el Partido Obrero. En el debate demostr que es alternativa, ahora tiene que demostrarlo en las urnas. Este reconocimiento de que en el debate es la alternativa es fuerte, porque finalmente es en el debate y no en las urnas donde se exhiben las posiciones polticas. Es una calificacin muy fuerte. Otro problema diferente es cunto los electores entendieron de ese proceso, cuntos vieron ese programa o no. Vamos a tener un diputado en Catamarca despus de este debate y vamos a tener a Ramal como diputado tambin.

La importancia de este diputado, porque es del P.O. y de la izquierda revolucionaria y socialista, es ser los voceros de la movilizacin poltica que se va a desarrollar en la clase obrera para sustituir a la burocracia colaboracionista, combatir la reforma laboral, combatir la destruccin del sistema previsional, que se va a librar en las calles y que el gobierno va a tratar que se encamine en el Parlamento, que no salga de ese mbito.

Nuestros parlamentarios no se van a prestar a ese juego y van a ser los voceros de un proceso que se va a librar en los trabajos, en los lugares de estudio y en la calle. Tenemos dos cosas, un plan de ofensiva muy serio del macrismo, pero al mismo tiempo una crisis internacional que se extiende y que en cualquier momento da vuelta esta situacin de financiamiento para cargarnos una hipoteca que no vamos a poder pagar y vamos a tener un derrumbe financiero nuevamente.

M.H.: Y una sociedad endeudada, no solo por estos prstamos internacionales sino por toda una batera de crditos que se estn otorgando y se ajustan por inflacin.

J.A.: Por supuesto, estos crditos forman parte de una operacin ms compleja que hay que poner de manifiesto, primero forma parte de la tentativa de que los bancos pblicos terminen vendiendo sus carteras a los bancos privados.

M.H.: Que es lo que denunci la propia Asociacin Bancaria hace unas semanas.

J.A.: Lgico, son los que ms saben de esto porque estn ah. Luego, la descapitalizacin del Banco Nacin que tiene que aportar sus utilidades al financiamiento fiscal, esto evidentemente es un ataque. Luego, cuando se encuentren con que no pueden pagar las jubilaciones van a empezar a vender las tenencias en dlares, entonces la famosa deuda estatal que ellos sacan de la deuda externa va a ser comprada por privados, va a entrar a la deuda externa y va a pasar a manos privadas, pero adems por la abundancia de la deuda se van a vender a precios de remate, completamente fuera de su valor original, entonces va a tener una prdida muy grande. Esta es la perspectiva.

El planteo de que vamos hacia la democracia y que todo se abre es para bebs, el que quiera chuparse ese cuento lo lamento por l, ac hay una tensin muy fuerte que tiene que ver con la crisis mundial. En EE UU en este momento se est procesando una crisis seversima, la cantidad de medios serios de informacin que estn hablando de un golpe de Estado en la Casa Blanca, ellos lo llaman golpe palaciego puede ser terrible porque gran parte de la burguesa se opone a esta descalificacin de Irn porque ah van a comprometer toda la situacin del Medio Oriente, y no van a salir bien parados los yanquis si comprometen esa situacin que involucra a Irn, Hezbol, Rusia, China y Europa que ha empezado a invertir en Irn.

O lo voltean a Trump y ya estn hablando de Mr. Pence presidente, o l en un esfuerzo final trata de echar a la gente del Pentgono que est en el Ministerio de Defensa y en los puestos principales de su gabinete. EE UU por entrar a una especie de Repblica de Weimar que antecedi a la gran crisis que lamentablemente llev al poder al hitlerismo, cosa que se podra haber evitado, eso se est viviendo en los Estados Unidos de Norteamrica por primera vez en su historia.

