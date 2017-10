Declaracin de Montecristi

Comunicado de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn y el ELN

En la fecha, nos hemos reunido en Montecristi, Ecuador, cuna del prcer Eloy Alfaro, las delegaciones del Ejrcito de Liberacin Nacional, ELN, y del partido poltico Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn, FARC, con el propsito de evaluar el desarrollo de los procesos de paz que se vienen adelantando con el Gobierno Nacional.



Despus de deliberar durante dos das, nos permitimos manifestar lo siguiente:



1 -Expresamos nuestra firme decisin de llegar a la paz completa y a los cambios y transformaciones que anhela la mayora de los colombianos y colombianas, de realizar la defensa conjunta del Proceso de Paz y de explorar mecanismos comunes para que se cumpla el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las FARC-EP, avance la Agenda de conversaciones pactada entre el Gobierno y el ELN, as como armonizar los dos procesos. Para esta finalidad, hemos decidido la creacin de un mecanismo conjunto entre las dos fuerzas, cuyos resultados estaremos informando al gobierno, al pas y a la comunidad internacional.



2- Al reconocer avances en los ltimos aos en la solucin poltica, tambin manifestamos nuestro rechazo a la persecucin, manifestada en el creciente nmero de asesinatos y encarcelamientos de lderes sociales, defensores de derechos humanos y el asesinato de treinta excombatientes de las FARC. Hechos que en su mayora permanecen en la impunidad a tiempo que la Fiscala General de la Nacin insiste de manera equivocada en no hallar conexidad en los mismos.



Hacemos un llamado a las organizaciones de vctimas, defensoras de derechos humanos, y a los sectores democrticos y alternativos a la organizacin, a la denuncia, la resistencia, la movilizacin, defensa de la vida, del territorio, las garantas y los Derechos Humanos de los colombianos.



3-Reiteramos que el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz de Colombia, la sociedad y la democracia, por esta razn es necesario tomar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo.



4-La verdad que habr de conocerse para alcanzar la Paz, pondr de presente las debilidades de un sistema que requiere prontas transformaciones y un compromiso de Nunca Ms.



5- La solucin al complejo problema de los cultivos de uso ilcito, no puede seguir siendo un tratamiento exclusivamente represivo, de resultados nefastos como los que se vienen presentando en Tumaco y que amenaza con extenderse a otras regiones; para dar cumplimiento a compromisos adquiridos con los Estados Unidos. Es necesario actuar con sensatez, con soberana y que el Estado cumpla los compromisos adquiridos con las comunidades, implementar Planes de sustitucin, programas de inversin social, transparencia en el manejo de los recursos, as como la formalizacin de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la convivencia.



6-Ponemos de presente nuestra preocupacin por la corrupcin desbordada que ha invadido la estructura social del pas y en general las instituciones pblicas y privadas de la Nacin: las cortes, el Congreso, la rama ejecutiva, la Fiscala, los organismos del Estado a nivel regional, as como las empresas pblicas y privadas.



El escandaloso comportamiento delictual de personalidades incrustadas al ms alto nivel de la funcin pblica y del sector privado, pone en peligro la posibilidad de la paz y el devenir de una democracia real a la que aspiramos.

Consideramos necesario el diseo de polticas y acciones concertadas que pongan fin a esta alarmante situacin de corrupcin generalizada.



7-Este momento histrico, excepcional exige la ms plural alianza de los sectores que defendemos la paz y las transformaciones en el plano poltico y social.



Llamamos al cumplimiento de los Acuerdo de La Habana y al desarrollo de la participacin acordada en la Mesa de Quito, de fortalecer la implementacin integral de la participacin social y ciudadana en desarrollo del primer punto de la agenda convenida entre el Gobierno y el ELN.



Por el bien de Colombia, afirmamos desde la Ciudad Alfaro, Montecristi, Ecuador, que ninguna dificultad por grande que sea-, nos har desfallecer en la conquista de la paz, construida sobre los cimientos de la equidad social, la soberana, la verdad y la democracia, tal como lo record en su reciente visita el Papa cuando dijo al pas: La inequidad es la raz de los males sociales.



Delegaciones ELN y FARC.



Montecristi, octubre 23 de 2017.