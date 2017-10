La ruta del Che en la construccin del socialismo

El Che, por la ruta de Lenin.



Cuando se piensa en el Che, cuando se mencionan sus acciones y su actitud ante la vida, cuando se hace referencia a sus frases las verdaderas, porque de frases falsas del Che ha estado plagado siempre el imaginario de la izquierda y ahora, tambin el ciberespacio , casi siempre se alude al Che heroico y ejemplar; al hroe y al arquetipo humano que sin duda alguna fue. Casi nunca se recuerda pues, al Che pensador, en cuya actitud misma y acciones se reflejaban las ideas surgidas de una mente verdaderamente prodigiosa que a pesar del corto tiempo con el cual pudo contar para ello, dej un legado terico que es suficiente para comprender la ruta que marc, y que debe conducir con el desarrollo de ese pensamiento, a la actualizacin de la teora revolucionaria, que an no supera el limbo en que fue dejada por el derrumbe socialista de finales de los ochenta, entre el dogmatismo sovitico y esa confusa amalgama de ideas inconexas en las cuales consiste actualmente el marxismo, salvndose de ese desastre nicamente los clsicos y unos cuantos tericos emblemticos (Lenin, Luxemburgo, Gramsci, Mao y alguno que otro ms), entre los que el Che ocupa indudablemente un sitio sobresaliente, aunque esto, por desgracia para la lucha de las ideas, an no haya sido asumido por la intelligentsia de la izquierda mundial. Es ms, incluso en este terreno, el de las ideas, los planteamientos ms conocidos del Che son aquellos en los que aborda el tema de la estrategia, la tctica, la forma y los mtodos de la lucha revolucionaria para la toma del poder, y no los ms importantes, que son los vinculados con la construccin del socialismo.

Muchos intelectuales de izquierda podran considerar incluso descabellada la afirmacin que queremos dejar aqu plasmada, de que el Che marc pautas suficientes para que a estas alturas el movimiento revolucionario mundial pudiera contar con una teora cientfica actualizada y tan efectiva como aun con todo, lo fue antes del apocalipsis socialista de los ochenta, cuando ya el marxismo, anquilosado por el dogmatismo sovitico, estaba en deuda con la historia, en detrimento de su condicin como instrumento para la accin revolucionaria.

Debemos reconocer que ha habido esfuerzos aislados en este sentido, como la obra pionera en este tema del economista cubano Carlos Tablada Prez, El pensamiento econmico del Che, y la del tambin economista, segundo del Che en el gabinete cubano de los sesenta, Orlando Borrego, Por el camino del fuego, as como las interesantes reflexiones hechas al respecto por el intelectual revolucionario argentino, Nstor Kohan, quien sin embargo consideramos que comete un error al enfocar el pensamiento del Che como un punto de llegada a partir de Gramsci, y no como lo que en realidad es, un nuevo punto de partida, cuyo destino es la actualizacin del marxismo como instrumento de lucha y cuyo punto de partida en todo caso, no es Gramsci.

A pesar de sus muchos planteamientos a nuestro juicio sumamente interesantes y acertados acerca del pensamiento del Che, Kohan se equivoca al ubicar dicho pensamiento en la lnea gramsciana, para lo cual se basa en el rescate y desarrollo terico de la importancia otorgada tanto por Gramsci como por el Che (pero tambin presente en Lenin y Mao) del factor subjetivo en el desarrollo social y ms an, en la transformacin revolucionaria consciente de la realidad social, subestimado por el marxismo dogmtico.

Gramsci fue ni qu dudarlo uno de los ms destacados pensadores marxistas de la historia, y sus ideas postergadas por el dogmatismo que predomin en el marxismo por dcadas estuvieron vinculadas con la necesidad ya sealada por Marx en La guerra civil en Francia, pero desarrollada posteriormente por este destacado intelectual marxista y militante comunista, de no reducir la lucha revolucionaria por el poder a la conquista de la maquinaria del Estado, sino extenderla a la sustitucin de esa maquinaria por una distinta, cuya creacin debe ser parte inalienable de la construccin socialista.

Sin embargo, es innegable que este gran pensador revolucionario no se identific con la idea de que el marxismo es una teora cientfica, y por otra parte descart la necesidad de una concepcin marxista del mundo como referente de la correspondiente concepcin cientfica de la realidad social. Sin entrar pues aqu al debate sobre estos temas, mencionamos el asunto slo para sustentar nuestro planteamiento de que no hay una conexin de continuidad entre el pensamiento de Gramsci y el del Che, quien evidentemente y a diferencia de aqul, se identificaba con el carcter cientfico del marxismo y no reduca su objeto de estudio al mbito socioeconmico y poltico, considerando necesaria una concepcin marxista de la realidad en general.

En todo caso, el verdadero punto de partida del Che es Lenin, quien en cierto modo resume su concepcin de la lucha revolucionaria al plantear que el viejo orden nunca, ni siquiera en las pocas de crisis, caer, si no se le hace caer, [1] en consecuencia con la idea de que no es posible la sustitucin del capitalismo por el socialismo sin la construccin consciente de ste, dado que la misma consiste precisamente en la toma de control del objeto social por el sujeto, que se convierte en tal transformndose a s mismo en objeto de su propio conocimiento como tal sujeto, lo cual es planteado por el marxismo desde su surgimiento mismo, en los primeros escritos filosficos de Marx, de entre los cuales por cierto y lamentablemente para el pensamiento revolucionario, ni Lenin ni el Che conocieron los Grundrisse, ni Lenin conoci los Manuscritos econmicos y filosficos de 1844, aunque la idea en cuestin fue planteada tambin por Marx en sus Tesis sobre Feuerbach, aplicada sobre todo en El Capital y desarrollada en la abundante correspondencia entre l y Engels, y de ambos con terceros, a todo lo cual s tuvieron acceso Lenin y el Che.

El planteamiento fundamental de Lenin es pues, que la sustitucin del capitalismo por el socialismo no es espontnea, sino producto de la accin consciente de los individuos organizados con ese propsito y portadores en sus ideas, de la necesidad histrica de tal sustitucin, objetivamente planteada y gracias a lo cual esa necesidad est presente en esas ideas, pero resultando imposible ese cambio revolucionario sin la accin concreta de esos individuos organizados y puestos al frente de la lucha de la clase trabajadora contra el sistema que la oprime, lo cual requiere lo que Fidel Castro llama, en su famosa definicin del concepto de revolucin, sentido del momento histrico.

Decimos que la lnea sucesoria en el desarrollo del marxismo de la cual es exponente el Che, tiene su punto de partida en Lenin, debido a que por su parte, aqul seal la necesidad de que en la construccin del socialismo ya considerada por Lenin como un acto consciente, al igual que el derrocamiento del poder de clase anterior , la formacin de la conciencia social que se corresponde con el nuevo orden socioeconmico y poltico definido por aqulla no es tampoco como no lo es la sustitucin del capitalismo por el socialismo un fenmeno espontneo, de manera pues que aun cuando efectivamente la conciencia social surge del ser social tal como plantean Marx y Engels en La ideologa alemana , esto no es algo que pueda darse sin la accin deliberada y consciente del sujeto revolucionario, que en el mbito poltico reside en el instrumento organizado para la conduccin de la transformacin revolucionaria de la sociedad.

Los estmulos morales y colectivos para el trabajo, determinantes de la nueva conciencia social.

Resumiendo, si Lenin plantea que la revolucin socialista no surge espontneamente de la lucha de clases en el capitalismo aunque sta (expresin de la contradiccin entre las fuerzas productivas y las relaciones de produccin correspondientes) sea indispensable para aqulla , sino que debe hacerse surgir de sta, el Che plantea que la conciencia social propia del socialismo como transicin al comunismo tampoco surge espontneamente del nuevo ser social en formacin, sino que de igual manera, debe hacerse surgir de ste.

En aras de ello el Che seala la importancia de los estmulos morales para el trabajo, que generan la motivacin espiritual para el mismo, sin la cual es inconcebible la distribucin de las riquezas segn las necesidades, propia del comunismo como lo que podemos considerar un nuevo modo civilizatorio, y necesariamente precedida por la distribucin segn el trabajo, propia del socialismo como modo de produccin.

Entre los diversos tipos de estmulo moral para el trabajo podemos mencionar la accin ideolgica del instrumento revolucionario organizado para la conduccin de la transformacin revolucionaria de la sociedad, la emulacin econmica que conduce al reconocimiento moral individual y colectivo del esfuerzo creador y productivo, y por qu no, la propiedad social, que ciertamente es un tipo de estmulo material, slo que de carcter colectivo y que por tanto, lleva consigo el factor de la solidaridad y en tal sentido, produce un efecto similar en la conciencia social, al de los estmulos morales, si bien esto ltimo el Che solamente lo intuy, al sealar que:

Para construir el comunismo, simultneamente con la base material hay que hacer al hombre nuevo. De all que sea tan importante elegir correctamente el instrumento de movilizacin de las masas. Este instrumento debe ser de ndole moral, fundamentalmente, sin olvidar una correcta utilizacin del estmulo material, sobre todo de naturaleza social. [2]

De hecho, un planteamiento fundamental del Che era que, aunque indispensable para la formacin de la nueva conciencia social en el socialismo, la propiedad social no es suficiente para ello si no se hace acompaar deliberadamente, de estmulos morales para el trabajo.

Como estmulos concretos podemos sealar, entre otros, el discurso revolucionario y la ejemplaridad consecuente con el mismo, como expresiones ambos de la accin ideolgica revolucionaria organizada, que es un tipo de estmulo moral; la ya mencionada emulacin que es a la vez, un tipo de estmulo moral y material colectivo, y un estmulo concreto que es tambin concrecin de la accin revolucionaria como tipo especfico de estmulo moral; as como las formas concretas de propiedad social, a la cual nos hemos referido tambin como tipo especfico de estmulo moral y material colectivo.

A nuestro juicio la motivacin espiritual para el trabajo, impulsada por los estmulos morales y factor esencial en la conciencia social que es propia del socialismo como transicin al comunismo, consiste en el bienestar que produce en el individuo la ntima satisfaccin proveniente del sentimiento de hacer lo que considera como ticamente correcto, cuya definicin como tal se da a travs de la accin ideolgica correspondiente a una cosmovisin consecuente con la conciencia social en formacin o en un momento dado, predominante o ms an, generalizada.

El sentimiento de estar haciendo lo correcto se manifiesta como satisfaccin del deber social cumplido mediante el aporte individual y colectivo a la produccin material de cuya necesidad se ha tomado conciencia gracias a los estmulos materiales colectivos y al sentimiento de solidaridad tambin propiciado por ellos y que a su vez es expresin de la motivacin espiritual para el trabajo, que de esta manera es por tanto tambin propiciada por ella, pero asumindose la conciencia sobre la necesidad del trabajo productivo no slo como conocimiento, sino tambin y sobre todo, como militancia; mientras por otra parte, la motivacin espiritual para el trabajo hace posible el aprecio de lo propio, sin lo cual la distribucin segn las necesidades no brindara lo que usualmente se toma como satisfaccin material, la cual se asume como consecuencia de dicha distribucin, y que consiste realmente en contar con las condiciones indispensables para la verdadera y nica satisfaccin humana, que es espiritual, siendo el aprecio de lo espiritual por encima de lo material, impulsado de igual manera que la motivacin espiritual para el trabajo y el aprecio de lo propio que de ella se deriva por los estmulos morales, y estando en la capacidad para sentir dicho aprecio, una fuente ms de motivacin espiritual para el trabajo; manifestndose por su parte todo este conjunto de lo que consideramos como contenido de dicha satisfaccin, en el trabajo por placer o el amor al trabajo como tal, motivado por la satisfaccin espiritual que dicha actividad proporciona, convirtindose por consiguiente el trabajo en el comunismo, tal como lo definieron los clsicos del marxismo, en la primera necesidad vital del individuo, no solamente por su importancia en la existencia material de ste, sino por lo indispensable que se hace su presencia para la satisfaccin espiritual.

He aqu por tanto, en qu consiste la importancia ideolgica de esa prctica promovida por el Che y que tiene su precedente en lo que Lenin llam en los primeros aos de la Rusia socialista, una gran iniciativa trmino con el que titul el artculo en el cual se refera a ella, que no fue idea de la dirigencia, sino de la militancia de base bolchevique : el trabajo voluntario, conocido en la Rusia bolchevique como sbados rojos, y en la Nicaragua sandinista de los ochenta como trabajo rojinegro; y que constituye una expresin fundamental de la emulacin productiva como estmulo moral y a la vez, material y colectivo para el trabajo, y que propicia otra expresin de la motivacin espiritual para el trabajo, que es el reconocimiento social a su vez impulsado por el aprecio de lo espiritual sobre lo material. No en balde, en el Mausoleo del Che est inscrita una de sus frases menos conocidas, pero de las ms importantes: El trabajo voluntario es una escuela formadora de conciencia.

El reconocimiento social tiene una validez menor como expresin de la motivacin espiritual para el trabajo que la satisfaccin de hacer lo correcto, debido a que conlleva el peligro de incentivar la vanidad, no como legtimo sentimiento vinculado con la socialidad inherente a la criatura humana, sino como perversin egocntrica de la misma, vinculada con el individualismo excluyente, opuesto al individualismo incluyente que consiste en la intimidad de la satisfaccin consigo mismo por hacer lo correcto al cumplir con el deber social del trabajo, independientemente del reconocimiento social; pudindose conjurar el peligro sealado impulsando debidamente el sentimiento del deber cumplido con independencia de la expectativa ante el reconocimiento.

A propsito del tema de la distribucin segn las necesidades, adems de lo ya comprobadamente necesaria que es para la misma el casi nunca mencionado aprecio de lo propio, debemos referirnos a que esto nunca puede referirse por ms riqueza de la cual se disponga a una infinitud imprecisa de necesidades, sino al criterio para definir la proporcin de lo que cada quien debe recibir en relacin con lo que deben recibir los dems conforme al criterio correspondiente (en este caso, las necesidades, pero no concretas, sino genricas), pues de lo contrario, sera a todas luces un principio irrealizable.

Es importante sealar que el Che no considera, como puede verse en la cita anterior, los estmulos morales para el trabajo como los nicos vlidos, o suficientes para impulsar la produccin, y ni siquiera como nico factor determinante de la nueva conciencia social en la construccin del socialismo. Lo que el Che hace ver es lo indispensables que resultan ser tales estmulos en la formacin y ms claramente, en la que l considera como necesaria creacin consciente de esa nueva conciencia social, que incluye la motivacin espiritual para el trabajo y que por tanto, es a su vez por razones obvias, indispensable para la distribucin de las riquezas segn las necesidades, definida por Marx en su Crtica del Programa de Gotha como lema rector de la sociedad comunista.

La implementacin de los estmulos morales y colectivos con miras a asegurar su peso creciente en la estructura econmica de la sociedad o lo que es equivalente, en las relaciones de produccin predominantes en ella o destinadas a serlo por el proyecto social en construccin, es en lo cual consiste pues, segn el planteamiento del Che, la creacin necesariamente consciente o intencional de la nueva conciencia social y como parte de sta, el peso creciente y posterior predominio de la motivacin espiritual para el trabajo.

Aplicacin de las ideas del Che para la construccin del socialismo en la cuarta revolucin industrial.

Todas las formas de propiedad (estatal, autogestionaria, privada) son estmulos especficos para el trabajo, pertenecientes a tipos especficos de estmulo que son los tipos de propiedad (social y privada), como lo son la emulacin productiva y la accin ideolgica del sujeto poltico, siendo los tipos generales de estmulo: los estmulos morales, los estmulos materiales colectivos y los estmulos materiales individuales.

Por su parte, como resulta obvio en esta clasificacin, no todos los estmulos morales y colectivos son tambin formas de propiedad; pero en el caso de los que s lo son, consideramos que la condicin de esos estmulos como de tipo moral o material colectivo debe ser asegurada por la conduccin revolucionaria ejercida por el instrumento poltico correspondiente y ya mencionado antes, bien sea a travs de su accin ideolgica como sujeto revolucionario en el seno de los medios de produccin correspondientes que constituye, como hemos dicho, un tipo especfico de estmulo moral en s mismo , o bien mediante el diseo e implementacin de una forma de propiedad que de por s, se constituya en un estmulo material colectivo, como podra ser a nuestro juicio, una modalidad de propiedad autogestionaria en la cual los trabajadores fueran propietarios por derecho propio y de manera colectiva, y distinta por tanto, en su carcter innato y en su origen mismo, de la propiedad autogestionaria convencional.

Sin embargo, el Che no era partidario de la autogestin econmica concebida como propiedad ejercida por los trabajadores sobre los medios de produccin en los cuales desarrollan su actividad productiva, pues consideraba que esto fomenta la competencia entre unidades productivas y por tanto, se constituye en un estmulo material individual para el trabajo y como tal, reproduce la conciencia social que es propia del capitalismo, imposibilitndose as la creacin necesariamente intencional de la nueva conciencia social, propia del modo de produccin socialista como transicin hacia la sociedad comunista.

En cambio, l consideraba que todas las empresas estatales deban funcionar como una nica y gran empresa, propiedad de toda la sociedad a su vez representada por el Estado socialista. De ah el diseo hecho por l, del Sistema Presupuestario de Financiamiento, [3] orientado a impedir incluso en el marco de la propiedad estatal misma, la competencia econmica entre empresas, motivada por el inters material.

Pero esto slo era la manera en que el Che consideraba pertinente crear, en las circunstancias concretas de Cuba en una poca histrica determinada, condiciones favorables para la implementacin de los estmulos morales en aras de su peso creciente en la sociedad socialista en construccin, que es la verdadera esencia de su propuesta

para que el socialismo avance hacia la distribucin comunista de la riqueza.

Las circunstancias de Cuba a las que nos referimos como premisas del Sistema Presupuestario de Financiamiento propuesto por el Che son, como acertadamente nos explicara en cierta ocasin el gran terico guevariano Orlando Borrego, las de un pas pequeo y con medios de transporte y comunicacin avanzados para aquella poca, lo cual permita la implementacin exitosa de altos niveles de centralizacin econmica. Por su parte, la poca a la cual nos referimos era aquella en que la industrializacin creciente constitua la nica condicin indispensable para el desarrollo econmico, distinta por tanto a la actual, caracterizada por el papel determinante de la educacin y la tecnologa ciberntica en el desarrollo, y en la que se ha visto sustancialmente reducida la proporcin econmica de la fuerza laboral asalariada, como producto del desarrollo tecnolgico conocido como la cuarta revolucin industrial, [4] de manera similar a lo que ocurri con la primera revolucin industrial entre los siglos XVII y XIX, que sin embargo fue la creadora de esas relaciones salariales hoy en crisis.

Con la entrada en crisis de las relaciones salariales entra tambin en crisis un fenmeno del que dichas relaciones son representativas en el mbito econmico, que es la intermediacin como manera de ejercer el poder, en este caso llevada a cabo por los propietarios privados o por el Estado, entre los trabajadores y la propiedad que producto de esa intermediacin, stos no ejercen directamente sobre los medios de produccin, y es en esto que nos basamos para considerar que si bien en la poca del Che los estmulos morales y colectivos eran imposibilitados podan llegar a ser imposibilitados por la autogestin econmica convencional, en la poca actual la autogestin econmica de nuevo tipo que hemos propuesto a grandes rasgos ms bien resulta indispensable para la implementacin de los estmulos morales y colectivos como parte de la creacin necesariamente intencional de la conciencia social que asegure la condicin del socialismo como transicin al comunismo pudiendo ser esa nueva propiedad autogestionaria slo producto de su implementacin por el sujeto poltico revolucionario con el propsito deliberado aqu sealado , y para lo cual ahora por consiguiente, la propiedad autogestionaria convencional se convierte en impulsora, siempre y cuando se cuente para ello con la conduccin revolucionaria que lo asegure, ejercida por el instrumento revolucionario organizado, diseado a tal efecto y en el cual consiste el sujeto poltico correspondiente.

Es por lo antes dicho que consideramos, por ejemplo, la actualizacin del modelo econmico en Cuba, hoy en curso, como un proceso no slo compatible con las concepciones del Che para la construccin del socialismo, sino necesario para la aplicacin de las mismas a la realidad actual, en muchos aspectos fundamentales distintas a la existente cuando el Che formul sus planteamientos, que no por ello dejan de ser actuales y que por el contrario, resultan indispensables en los nuevos rumbos que necesita el socialismo y que por ello, requieren del estudio sistemtico por parte de las nuevas generaciones de revolucionarios, de la obra de quien para citar slo dos ms de sus frases verdaderas dijera alguna vez:

En momentos de peligro extremo es fcil potenciar los estmulos morales; para mantener su vigencia, es necesario el desarrollo de una conciencia en la que los valores adquieran categoras nuevas. La sociedad en su conjunto debe convertirse en una gigantesca escuela. [5]

El socialismo econmico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienacin. Marx se preocupaba tanto de los hechos econmicos como de su traduccin en la mente. El llamaba a eso un hecho de conciencia. [6]

Sobre el carcter de la actualizacin del modelo econmico cubano como creadora de condiciones adecuadas y ms an, necesarias para la aplicacin de las ideas del Che acerca de la construccin del socialismo en la poca actual, es importante aclarar que en nuestra opinin, el aprovechamiento de tales condiciones slo sera posible con la comprensin de que a pesar del peligro que conlleva la autogestin econmica convencional como estmulo material individual para el trabajo, esta forma de propiedad tiene la potencialidad de convertirse, debidamente orientada hacia ello, en propiedad autogestionaria de nuevo tipo o lo que es igual, en los trminos en que la hemos propuesto aqu y por tanto, en estmulo material colectivo, lo cual implica la necesidad de crear deliberadamente con tal propsito, empresas bajo el rgimen de propiedad social autogestionaria que proponemos, y transformar las empresas estatales de forma gradual, en empresas bajo dicho rgimen de propiedad.

El pronstico del Che sobre el derrumbe de la Unin Sovitica.

Algo que no conviene olvidar acerca del Che es que aplicando sus ideas a la realidad de la construccin del socialismo en la dcada de los sesenta, predijo el derrumbe del socialismo sovitico un cuarto de siglo antes de que el mismo ocurriera, precisamente en el mejor momento de aquel modelo, cuando la Unin Sovitica se converta en la segunda potencia industrial del mundo, a la vanguardia de la carrera espacial y en paridad con Estados Unidos en tecnologa nuclear, alcanzando econmicamente en apenas cuatro dcadas y con dos guerras mundiales en su territorio, el nivel de desarrollo que los pases capitalistas industrializados haban tardado tres y cuatro siglos en alcanzar, razn por la que en ese entonces se impona un optimismo casi ciego en las filas revolucionarias con respecto al modelo sovitico, y el triunfo mundial del socialismo pareca estar a la vuelta de la esquina. Slo una mente como la del Che poda decir en aquellas circunstancias:

Se sabe desde viejo que es el ser social el que determina la conciencia y se conoce el papel de la superestructura; ahora asistimos a un fenmeno interesante, que no pretendemos haber descubierto pero sobre cuya importancia tratamos de profundizar: la interrelacin de la estructura y de la superestructura. Nuestra tesis es que los cambios producidos a raz de la Nueva Poltica Econmica (NEP) han calado tan hondo en la vida de la URSS que han marcado con su signo toda esta etapa. Y sus resultados son desalentadores: la superestructura capitalista fue influenciando cada vez en forma ms marcada las relaciones de produccin y los conflictos provocados por la hibridacin que signific la NEP se estn resolviendo hoy a favor de la superestructura: se est regresando al capitalismo.

Pero no queremos anticipar en estas notas prologales sino la medida de nuestra hereja [7]

Este autoproclamado hereje se refiere aqu a los alcances de la Nueva Poltica Econmica (conocida como NEP) [8] promovida por Lenin en un momento muy especfico de la construccin del socialismo en la entonces joven Unin Sovitica para enfrentar la crisis econmica causada por la guerra civil y el atraso de Rusia al momento de triunfar en dicho pas la primera revolucin socialista de la historia. Dicha poltica tena el inconveniente de traer consigo elementos que segn reconoca incluso el propio Lenin, sin ser adecuadamente manejados podan convertirse en una especie de caballo de Troya con capacidad de reintroducir en las relaciones de produccin socialistas, el predominio de la explotacin capitalista, lo que segn las tesis del Che sobre la construccin socialista, impedira la formacin de la nueva conciencia social, tal como a criterio de l terminara ocurriendo debido en gran parte a la insuficiente comprensin del fenmeno por la conduccin sovitica posterior al prematuro fallecimiento de Lenin. Tal cual efectivamente sucedi.

Finalmente, consideramos oportuno sealar que si bien el comunismo es una condicin civilizatoria que est muy lejos en el futuro, precisamente por eso la salvacin del presente para asegurar ese futuro depende de que desde ahora se defina correctamente el nuevo rumbo socialista hacia esa sociedad en la que no slo desaparecern la explotacin y la opresin, sino tambin el poder como modo de dominacin de una parte de la sociedad por otra; esa sociedad en la que los individuos trabajarn por el placer de hacerlo y harn siempre el bien por ese mismo motivo; que no ser una sociedad perfecta y sin problemas nunca la habr , sino una sociedad en la que las imperfecciones y problemas actuales habrn sido superados en su totalidad y en la que en correspondencia con ello, existir un ser humano antropolgicamente tan distinto del actual como lo es biolgicamente el actual en relacin con las especies de las cuales evolutivamente desciende.

Pero ese futuro no slo ser lejano, sino imposible, de no enrumbarse hacia l los pasos de la sociedad a ser construida en el presente como alternativa a esta en que vivimos, incompatible no slo con nuestra condicin antropolgica humana, sino con nuestra propia existencia biolgica como especie; en el primer caso por la irracionalidad del orden social actual y la insensibilidad espiritual que el mismo propicia, y en el segundo caso por la imposibilidad de sobrevivencia fsica de nuestra especie si no se supera la crisis ecolgica propiciada por el capitalismo e imposible de superar sin la sustitucin de ste por el socialismo.

Ese futuro ser pues, imposible si los revolucionarios continuamos ignorando que el camino hacia la transformacin revolucionaria de la sociedad tiene su nuevo punto de partida en el pensamiento de ese desconocido genio de la teora revolucionaria que fue a la vez ese famoso guerrillero y arquetipo humano conocido mundialmente como el Che.



[1] Lenin, Vladimir I., La bancarrota de la II Internacional, Editorial Progreso, Mosc, sf, p. 13.

[2] Guevara, Ernesto, El socialismo y el hombre en Cuba (tomado de Tres textos clsicos para cambiar el mundo, Ocean Sur, Bogot, 2007, p. 171).

[3] El Sistema Presupuestario de Financiamiento, diseado por el Che para el sector industrial de la economa cubana en los aos sesenta, suprima todas las categoras econmicas mercantiles que fuera posible, de modo que en vez de crdito, las empresas reciban asignaciones de un fondo estatal comn, cuya distribucin no dependa de criterios tales como la rentabilidad, sino de la necesidad productiva de cada empresa. Nunca abarc la totalidad de la economa cubana, y fue suprimido en los aos setenta, cuando Cuba opt por aplicar los mtodos de direccin econmica soviticos, que fueron luego sometidos a revisin crtica en la segunda mitad de los aos ochenta, en lo que se conoci como el proceso de rectificacin de errores y tendencias negativas impulsado por Fidel Castro, que sin retomar el Sistema Presupuestario de Financiamiento, se rega por polticas cuya esencia era retomar las ideas del Che sobre la construccin del socialismo.

[4] Se considera como primera revolucin industrial el surgimiento de la mquina activada por energa fsica no humana (siglos XVII a inicios del XIX); segunda revolucin industrial, la aplicacin de la electricidad a los procesos productivos y a fines domsticos (fines del siglo XIX e inicios del XX); tercera revolucin industrial, el paso de la mecanizacin a la automatizacin (siglo XX); y la cuarta revolucin industrial, el actual salto tecnolgico hacia la digitalizacin y cibernetizacin del procesamiento de la informacin, la comunicacin y la produccin misma (finales del siglo XX, inicios del siglo XXI).

[5] Guevara, Ernesto, Ob. Cit., p. 171.

[6] Entrevista concedida al periodista francs Jean Daniel, en Argelia (traduccin de L'Express, Pars, 25 de julio de 1963); citado por Carlos Tablada Prez en su artculo El marxismo del Che (http://www.rebelion.org/docs/14104.pdf).

[7] Guevara, Ernesto, Apuntes crticos a la economa poltica, Ocean Sur, 2006, p. 31.

[8] La NEP, aprobada por el X Congreso del Partido Comunista de la Unin Sovitica, consisti en reintroducir en la economa rusa, despus del triunfo de la revolucin socialista y en las postrimeras de la guera civil que le sigui, algunos elementos propios del capitalismo, como la propiedad privada a mediana escala y el intercambio mercantil, conservando el Estado la gran propiedad industrial, el comercio exterior y la banca. Formalmente fue sustituida en 1928 por el Primer Plan Quinquenal, pero algunos de sus principios rectores se prolongaron indefinidamente en el tiempo, con el nombre de clculo econmico, mtodo de direccin de la economa criticado por el Che y basado en la aplicacin en el socialismo, de las categoras econmicas del capitalismo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.