Contradicciones de la izquierda en EEUU

Diario Por esto! (Mrida)

El sueo de crear en Estados Unidos un sper mayoritario partido de la izquierda a partir de las cenizas del viejo partido demcrata podra lograrse de la noche a la maana si el senador Bernie Sanders dejara de trabajar contra la generacin de jvenes que energiz su campaa en el enfrentamiento con Hillary Clinton.



Esa es la idea que expone la escritora, profesora y activista poltica estadounidense Gail McGowan Mellor en un artculo con su firma publicado en el semanario estadounidense Huffington Post el 27 de septiembre.



Se calcula que dos terceras partes de los votantes en EE.UU. se oponen a las interminables guerras que libra su pas, a la concesin de subsidios a las grandes corporaciones y a la corrupcin. Son protectores del medio ambiente y abogan por la seguridad pblica, las ciencias y la justicia social. Si se les lograra unir, arrollaran en cualquier sufragio.



En la actualidad, hay quienes trabajan por la creacin de un nuevo gran partido de la izquierda. No lo hacen con un enfoque minorista, porque quienes tienen este empeo son el 60% del total de electores y el 78% de los independientes, asevera Mellor.



Pero varias veces en el ltimo ao el proyectado nuevo partido progresista auto organizado ha estado prximo a hacerse viable y ha sido bloqueado por Sanders, quien ha priorizado la unificacin y limpieza del profundamente dividido y corrupto partido demcrata, al que l mismo no pertenece.



El senador estadounidense Bernie Sanders fue candidato a la presidencia en 2016 promovido por jvenes progresistas del partido demcrata que estaban decididos a limpiar la poltica de Estados Unidos, salir de las guerras interminables, restaurar las redes de seguridad y luchar contra el cambio climtico. Pero no haban encontrado en el nivel federal de los dos partidos del establishment a alguien que no recibiera dinero de las grandes corporaciones. Bernie era un poltico independiente (sin partido) que haca 42 aos vena ocupando cargos polticos locales y federales sin recibir respaldo partidista ni dinero corporativo. Poltico convincente, bien informado y apasionado, pero desconocido a nivel nacional, fue exaltado al candelero poltico y hacia la victoria por jvenes de entre 18 y 50 aos de edad, de la Generacin del Milenio (millennials), con edad promedio de 37 aos y miras puestas en hacer cambios en la cultura y la poltica, sin propsitos imperialistas y en favor de una reconstruccin democrtica de la sociedad.



En diversos momentos Sanders rechaz llamados de muchos de los millennials, de que saliera de la tutela demcrata y creara un nuevo partido. Pero, en vez de fijarse esto como meta, Sanders insisti en que l poda restaurar el partido demcrata a su vieja gloria de partido de los trabajadores.



Sin militar en el dividido y corrupto partido demcrata, cuyos partidarios apenas representan el 28% del electorado inscrito, Sanders decidi trabajar por lograr la reunificacin de ste. A tal efecto, llam a sus simpatizantes a registrarse como demcratas, en detrimento de las filas progresistas que le haban promovido y que, por tal motivo, se dividiran y debilitaran.



Los demcratas le haban aceptado como su precandidato a la Presidencia porque les proporcionaba una imagen competitiva que legitimaba a Hillary Clinton, su ya decidido candidato. La dirigencia demcrata calculaba que vencer a Bernie sera tarea fcil para ella. De hecho, gracias a la generacin del milenio, Bernie demostr desde el primer mes de campaa que en pocas horas poda reunir una multitud entusiasta en cualquier ciudad, algo que Hillary no poda hacer pese al abundante dinero corporativo con que contaba.



Pero ni Sanders ni sus partidarios saban que las primarias demcratas, con sus fabulosos gastos pblicos, son siempre fraudulentas y su resultado es predeterminado a puertas cerradas. Y lo mas grave es que el partido ve esto como un derecho suyo.



En diversos momentos, Sanders rechaz la idea de muchos en la generacin del milenio, de salirse de la tutela demcrata y crear un nuevo partido de izquierda. No pocos de ellos se consideraban engaados por el partido demcrata, y traicionados por Sanders. Las amaadas primarias demcratas terminaron en junio de 2016 con la designacin de Hillary como candidata del partido.



Las encuestas mostraban que la Clinton y Trump estaban entonces pelo a pelo a cuatro meses de la votacin de noviembre. Encuestas posteriores han demostrado que en los comicios de 2016, Sanders hubiera barrido contra Trump. Una de ellas sugiri que Sanders habra obtenido el 56% de los votos, una avalancha.



Siendo aspirante a la candidatura presidencial demcrata, Sanders dijo a la revista TIME que lo que l estaba librando no era una campaa electoral sino un movimiento conducente a una revolucin para la cual l trataba de crear conciencia poltica.

Fuente: https://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=16&idTitulo=598303