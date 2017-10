La pedagoga del apartheid

Mondoweiss

Estudiantes en un examen para matricularse en una escuela secundaria en Hadera. (Foto: Haaretz)

Hace dos meses el Ministerio de Educacin de Israel introdujo una pregunta de cuatro partes obligatoria en los exmenes de matrcula de educacin cvica. Se pide a los estudiantes que den su opinin sobre un "tema pblico controvertido" que incluye, por ejemplo, "permitir que diferentes grupos de la poblacin vivan en barrios separados". En la circular a los maestros se dijo que, dado que los docentes "a veces encuentran declaraciones incendiarias o racistas contra grupos o individuos" en el examen, "es importante dejar en claro a los estudiantes que las declaraciones racistas o inflamatorias en cualquier parte de la pregunta descalificarn la respuesta completa" (que vale 11 puntos de un total de 100).

Pero la semana pasada el jefe de la secretara pedaggica del ministerio, Moshe Weinstock, revoc al supervisor cvico del ministerio y rescindi la regla. Se envi una actualizacin a los maestros donde se elimin la prohibicin de las declaraciones racistas y se elimin la cuarta parte de la pregunta, en la cual los estudiantes tenan que defender su posicin a la luz de sus propios valores.

Esta historia fue publicada por Haaretz (Or Kashti) el mircoles y el jueves por Times of Israel (Stuart Winer) con algunos detalles adicionales.

Para comprender qu hay detrs de la decisin es necesario analizar los motivos que se dieron tal como se informaron. Un examen detallado revela que son falsos.

Veamos primero la naturaleza de la pregunta propuesta en cuatro partes, como se seala en Haaretz:

Los temas de la muestra incluyeron el agua fluorada, permitir que diferentes grupos de la poblacin vivan en vecindarios separados, la cuanta de las asignaciones del Gobierno por hijo y cuota femenina en el Parlamento. El estudiante, despus de expresar su opinin, debe dar un argumento a favor y otro en contra. Luego debe explicar por qu considera que el argumento a favor es ms convincente. Finalmente debe basar su argumento en su "interpretacin de la realidad, los valores en los que cree y sus preferencias personales en el mbito emocional y personal".

A continuacin de la seccin final ("interpretacin de la realidad"), se formul la prohibicin y la pena en relacin con las declaraciones racistas. El ministerio sac esa cuarta parte, junto con la prohibicin del racismo. Por lo tanto us la pregunta en s misma como un pretexto para descartar la prohibicin del racismo como un todo, pero como hemos visto, esa prohibicin se relaciona con " cualquier parte" de la pregunta de cuatro partes. Entonces, efectivamente, el ministerio tiraba al beb con el agua del bao esperando que no notramos al beb.

La actualizacin del ministerio dijo que esta reversin se debi a la necesidad de "hacer el cambio", es decir, de introducir este nuevo tipo de pregunta "gradualmente". Prometi que despus de que el ministerio vea cmo funciona la pregunta, "consideraremos cmo mejor expandirla", como ha informado Haaretz. Pero esto se refiere a la pregunta misma, no a la prohibicin del racismo. The Times of Israel confirm el reclamo: la eliminacin "surgi de la necesidad de asimilar gradualmente el cambio para permitir a los estudiantes lidiar con la pregunta de la mejor manera posible".

Pero a los estudiantes an se les est pidiendo que argumenten a favor y en contra, adems de explicar por qu encuentran su argumento ms convincente que el otro. Aqu hay muchas oportunidades para obtener respuestas racistas, incluso cuando se toma la cuarta parte de la pregunta. La clusula concerniente a las respuestas racistas pretenda evitar eso.

Era esa clusula extra sobre el racismo solo un ejercicio terico para evitarlo?

Haaretz cita a un profesor de civismo:

"Muchos estudiantes escriben cosas racistas en el examen de matriculacin: los rabes son una quinta columna, no hay problema con expulsar a los rabes de Israel, est permitido discriminar a los rabes en comparacin con los judos y es posible anexar territorio sin otorgar derechos civiles", dijo. Y agreg que los revisores de los exmenes se quejaban de esto por mucho tiempo. "Mientras no exista una indicacin a priori de que cualquier respuesta racista ser descalificada, esto constituye el estmulo oficial para el racismo".

Weinstock, jefe de la secretara pedaggica del ministerio,citado por Haaretz como el que realmente ha rescindido esta regla por los argumentos ostensibles de que "tenemos que inculcar el cambio gradualmente", hizo esto sin consultar con su comit asesor, a pesar de que se cita a varios miembrosrespaldando su decisin. Haaretz cita a los miembros del comit argumentando que, despus de todo, la circular original estaba "mal redactada" y que "la preocupacin era que, con una instruccin tan radical, los docentes estaran propensos a interpretar un milln de cosas como racismo".

As que aqu estamos, finalmente se aborda el problema del racismo. S, ese es el problema real del que hablamos aqu, todo lo dems es solo auxiliar.

Cuando se eliminan las tonteras de los argumentos, lo que nos queda es un arrepentimiento en nombre del ministerio que ha abierto este nido de serpientes llamado "racismo". El ministerio intent argumentar que "condena cualquier exhibicin de racismo". Tales exhibiciones no tienen cabida en las escuelas, incluso en los exmenes", como seal Haaretz. Pero esto no se refleja en la realidad. El ministerio de Educacin, encabezado por Naftali Bennett (el ponente del "auto-antisemitismo"), ha introducido en los ltimos aos polticas egocntricas, mesinicas y racistas, incluyendo la prohibicin de una novela dentro del currculum porque interpreta un romance entre un judo israel y un palestino, afirmando que "las relaciones ntimas entre judos y no judos amenazan la identidad individual".

Eso es apartheid, en caso de que alguien no se haya dado cuenta todava. Es absolutamente apartheid, ya que literalmente esa palabra significa "separacin".

Preguntas como "permitir que diferentes grupos de la poblacin vivan en barrios separados" son tan intrnsecamente discriminadoras que casi nadie lo registra como tal en Israel. Es como si estuvieras preguntando "Ests a favor o en contra del apartheid?". Si el alumno contesta "s, estoy a favor", no se considera racismo en s mismo. Esta no es una respuesta correcta o incorrecta. Pero es una cueva de vboras. Qu pasa si un maestro decide tomar nota de que el apartheid es racismo?

Esta es una discusin que tan controvertida en Israel que apenas saben qu hacer con ella.

Haaretz cita a una maestra diciendo que:

Aparentemente [el] ministerio "tema definir qu es el racismo, tal vez porque seran descalificadas demasiadas respuestas". En lo cvico "todo es terriblemente sensible", pero la "intencin de Bennett" es bloquear casi cualquier posibilidad de un discusin compleja de la realidad ", acus.

Uno de los partidarios de levantar la prohibicin fue Yossi Londin de Orot Israel, una escuela de educacin religiosa. Fue designado por el comit asesor de civismo de Bennett y est afiliado a Habayit Hayehudi, el partido del hogar judo. Dijo que "la redaccin excedi el mandato del examen de matriculacin de educacin cvica y era susceptible de causar ms dao". Sin embargo, agreg queno se aceptara ninguna respuesta si "contradice los valores y leyes del Estado".

Qu valores y leyes? Los valores y las leyes racistas? Londin en realidad, y sin darse cuenta, est diciendo que el racismo est bien, porque no contradice los "valores y leyes del Estado". Simplemente no se da cuenta.

Estado racista, valores racistas, leyes racistas y educacin abiertamente racista. Eso es Israel ao 2017.

Y si yo estuviera en el instituto y respondiera en un examen de educacin cvica, es probable que algn maestro descalificara mi respuesta por "racista" o porque "contradice los valores y las leyes del Estado". Pero no necesitaran una clusula especial para hacerlo de todos modos.

Jonathan Ofir, msico israel, director de orquesta, bloguero y escritor residente en Dinamarca.

Fuente: http://mondoweiss.net/2017/10/the-pedagogy-apartheid/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.