Entienda lo que cambia con la nueva resolucin ministerial sobre trabajo esclavo

Brasil de Fato

Aunque un trabajador sea encontrado en condiciones degradantes a la dignidad humana, si no estuviera impedido de ir y venir, tal situacin no caracterizar que el est en condiciones de trabajo anlogo a la esclavitud. Es lo que quieredecir el Ministro de Trabajo de Brasil, Ronaldo Nogueira, del Partido Laborista Brasileo (PTB por sus siglas en portugus)por medio de la resolucin ministerial n 1.129, publicada el martes 16 pasadoen el Diario Oficial de la Unin.

La medida alter el concepto de trabajo esclavo, para el procuradorRoberto Ruy Netto,de la Coordinadora Regional de Combate al Trabajo Esclavo del Ministerio Pblico del Trabajo en Par, no le cabe al ministro hacer alteraciones de cuo jurdico. Para l, la medida se superpone la propia legislacin nacional.

El ministro del Trabajo, pese a no tener esa atribucin por la Constitucin, aun as est tratando de reglamentar una materia que es de derecho penal yque no tiene nada a ver con su cartera. Entonces, est tratando de alterar un concepto legal que ya est definido en el Cdigo Penal, artculo 149donde consta el concepto de lo que es el trabajo anlogo al esclavo, explica Netto.

El artculo 149 define cuatro elementos que caracterizan el trabajo anlogo a la esclavitud: cuando la persona se encuentra sea condicionesde trabajo degradantes; jornada exhaustiva; trabajo forzado y servidumbre por deuda.





Que cambia con la resolucin?

ANTES

Son elementos que caracterizan el trabajo anlogo al esclavo, segn el artculo 149 del Cdigo Penal brasileo:

Condiciones degradantes de trabajo : incompatibles con la dignidad humana, caracterizadas por la violacin de derechos fundamentales que colocan en riesgo la salud y la vida del/a trabajador/a



Jornada exhaustiva : cuando el/a trabajador es sometido a esfuerzos excesivos o sobrecarga de trabajo que acarrea daos a su salud o pone en riesgo su vida.



Trabajo forzado : mantener a la persona trabajando a travs de fraudes, aislamiento geogrfico, amenazas y/o violencias fsicas y sicolgicas.



Servidumbre por deuda : hacer que la o el trabajador contraigan ilegalmente una deuda o atarlo a ella.

Estos elementos pueden presentarse juntos o aisladamente.

AHORA

Lo que determina la resolucin ministerial 1.129 sobre el concepto de trabajo anlogo al esclavo:

La resolucin indica que para que sea considerada jornada exhaustiva o condicin degradante es necesario que haya privacin del derecho de moverse libremente, lo que en el Cdigo Penal no es obligatorio .



La existencia de seguridad armada que impida a la persona ir y venir libremente tambin es una exigencia de la resolucin.

Fuente: Reporter Brasil





Frei Jean Marie Xavier Plassat, coordinador de la Campaa contra el Trabajo Esclavo de la Comisin Pastoral de la Tierra (CPT), explica que la resolucin limita el concepto de esclavituda la nica condicin que es la de la libertad del trabajador.

Qu dice la resolucin ministerial? Dice que ninguna de esas condiciones valen solas y slo valdr, para ser considerada como trabajo esclavo, si, al mismo tiempo que sufre eso, se da el uso de fuerza armada para obligar los camaradas a nosalir del lugar, usted imagina una cosa de esas? Significa que slo sera trabajo esclavo si la persona fuese literalmente amarrada al trabajo o obligada, bajo la mira de una carabina, a continuar trabajando, dice.

De acuerdo con el procurador de Trabajo, la principal causa que identifica el trabajo esclavo actualmente en el pas son las condiciones degradantes en que los trabajadores, rurales o urbanos viven. En el caso de trabajadores rurales, muchos ya fueron encontrados durmiendo en barracas de lona o en corrales junto con animales, sin alimentacin e higiene adecuadas, lo que viola la dignidad de la persona humana.

Para Frei Plassat, la alteracin definida por el decreto reduce a un concepto que no condice con la realidad brasilea. En Brasil, desde 1995,ya fueron rescatadas cerca de 52 mil personas de condiciones anlogas a la esclavitud.

Lo conseguimos porque tenemos una definicin de trabajo esclavo extremamente robusta, clara, moderna y adaptada la realidad de hoy. Y dos: porque creamos varios instrumentos para identificar el trabajo esclavo con un grupo mvil especializado, explica.

El decreto tambin determina que las fiscalizaciones solamente tendrn validez si se registra una denuncia en una delegacin.Otra regla se refiere a la divulgacin de la llamada lista sucia que es el registro de empleadores que sometieron a sus trabajadores a condiciones anlogas a la de esclavo.

A partir de ahora, ese documento slo podr ser publicado con autorizacin del Ministro de Trabajo. La publicacin de la lista ser hecha en el sitio electrnico del Ministerio de Trabajo y ser divulgada dos veces al ao, el ltimo da til de los meses de junio y noviembre. Antes, la organizacin y divulgacin eran de responsabilidad de la Divisin de Fiscalizacin para la Erradicacin del Trabajo Esclavo (Detrae) y la actualizacin de la relacin ocurra en cualquier momento.

Traduccin: Pilar Troya, para Brasil de Fato.