Barbarie financiera e ideologa perdurable desde (por ejemplo) el ao 2008

Bolsas de valores y bolsas de mentiras

Rebelin/Instituto de Cultura y Comunicacin UNLa

Dicen que operan guiados por cierta sensibilidad de mercado y dicen que son el alma de lo que ellos llaman economa (es decir del secuestro de la riqueza que, en realidad, pertenece a la clase trabajadora) Dicen -ellos- (inversionistas y publicistas) que debemos creerles sus dichos y sus hechos como si fuesen voces confiables como si fuesen buenos muchachos. Son los autores de los fraudes ms escandalosos y de los salvatajes gubernamentales ms vergonzosos, las Bolsas de Valores y las Agencias de Publicidad (con sus aliados en las Agencias de Informacin; los monopolios mediticos y las industrias blicas) despliegan su plumaje de poder dueos de todos los colores de la corrupcin, la impunidad y la impudicia. Bajo el manto protector del gobierno de los empresarios.

Se robaron sumas de dinero estratosfricas, desfalcaron a los gobiernos serviles, siempre listos a garantizar el rol del Estado oligarca como polica de la propiedad privada ms sucia (recuerdas Obama?) Gobiernos que compraron, bancos, deudas y todo tipo de canalladas e inmoralidades para proteger a quienes manejan el mercado y a sus jefes. Les pagaron seguros, retiros, y todo tipo de paracadas pactados como garanta de tranquilidad a la hora de fugar capitales y disfrazar el saqueo. Mientras tanto, el circo meditico oligarca fabric los blindajes ms inimaginables para dejar a salvo a los delincuentes millonarios conocidos y desconocidos.

Su desfachatez, disfrazada de hipotecas basura, produjo un colapso de avaricia que ha dejado huellas hasta hoy maquilladas por la mano meditica del poder financiero y de la industria militar. Hicieron todo tipo bajezas para comprar el desastre a cualquier precio no importa si fue Bank of America, Barclays, o quien fuese. La orden fue salvar a los ricos a cualquier costo, literalmente. Eso lo han pagado los pueblos y con creces. Y todo esto ocurri mientras hacan (Tambin!) negocio de la propia crisis los expertos de Wall Street, sus secuaces mediticos y la Reserva Federal yanqui que puso sin ruborizarse 12,6 billones de dlares para estabilizar al mercado. Eso es el 80% del PIB en 2007. Las consecuencias siguen presentes.

Hoy bajo las consecuencias de la brutal operacin contra el precio del petrleo, provocarn seguramente que los salarios de los trabajadores caigan an ms, si no se frena el crimen de la fuga de capitales, la disminucin de crdito, el freno a la inversin, y el aumento inducido de la inflacin que incapacita a los trabajadores para vivir con una dignidad necesaria. En el circo de las jauras burocrtico-financieras, desreguladas como la globalizacin, slo hay espectculos de crueldad infinita contra los pueblos. Han quedado expuestas las transacciones y el ocultismo contable, los engaos de las calificadoras de riesgo, el despotismo de las burguesas cebadas por la impunidad de las cuatro empresas contables ms grandes del mundo. Arthur Andersen y Enron, por ejemplo. No olvidar los desfalcos de la banca israel-anglosajona (Jaliffe dixit) con inversiones en Wall Street y la City amafiadas con Moodys, Standard & Poors y Fitch.

Y la respuesta de los gobiernos serviles a tan descomunal asalto contra los trabajadores, de todo el mundo, es la desregulacin gubernamental, la garanta de no auditar y el seguro de fuga de dinero con las facilidades bancarias y policiales que se requieran. Todo tipo de garantas para perpetuar fraudes y depredacin neoliberal, para cumplir con el trabajo de Dios como gustaban decir algunos referentes del crimen organizado bancariamente. Y en cada episodio de tal drama est la mano meditica del reino israel-anglosajn que opera su invisible guerra simblica global para producir las joyas mediticas estratgicas en cada uno de los pases afectados.

No basta con producir polticas y leyes para regular -o abolir- las armas de guerra ideolgica o de dominacin cultural y comunicacional. Los pueblos deben luchar por un Nuevo Oren Econmico Mundial y un Nuevo Orden Mundial de la Cultura, la Comunicacin y la Informacin que extirpen el cncer de los dispositivos publicitarios colonizadores con que los 7 dueos del grupo israel-anglosajn controlan las imagen mundial del capitalismo y su poltica de saqueo en todos los pases. Es un tema prioritario en la agenda emancipadora porque es un verdadero desafo planetario del siglo XXI poder neutralizar y desactivar la Guerra Meditica desatada y maquillada en todas partes por el parasitismo ideolgico de la industria blica, la industria mass media y la banca israel-anglosajona.

Para quienes todava piensan que en los Mass Media no hay corrupcin, sepan que la gran corrupcin que el imperio expande a todo el mundo concentra intereses financieros de la banca israel y su arsenal semntico que choca con las definiciones universales de justicia y humanismo porque anhelan aniquilar la libertad de expresin de los trabajadores, del derecho a informar y a ser informado suficiente y pluralmente.

Entre las Bolsas de Valores y las Bolsas de Mentiras fluye una complicidad signada por intereses muy concretos paridos por negocios traumticas de los multimedia, para blindar, esterilizar e inmunizar las atrocidades perpetradas por el capitalismo y los muy neoconservadores comerciantes y banqueros coautores de las fechoras del 2008. Son, en suma, el mayor estafador del mundo cmplices de la ingeniera semntica que practica la maquinaria de publicistas y propagandistas, desde Lehman Brothers, que deton el tsunami financiero global y saque 400 mil millones de dlares a Israel das antes de su quiebra. Las consecuencias siguen siendo terribles.

Esto depreda la vida de los seres humanos y del planeta para beneficiar los intereses patrimoniales imperiales. No nos cansemos de decirlo con mil maneras cada da ms creativas. La base es una Guerra Econmica y una Guerra Meditica que debe hacerse comprensible para desnudar a los encubridores del sionismo financiero y la cruda realidad de la explotacin y el saqueo. No hay otro camino que escudriar todas las pistas, sin dejar espacio impune, por ms dolorosas que nos resulte ver, incluso nuestras debilidades, negligencias y cegueras. No sostengamos una lucha a ciegas y hurfanos de mtodo.



Doctor Fernando Buen Abad Domnguez, Universidad de la Filosofa

http://fbuenabad.blogspot.com/ http://filmimagen.blogspot.com /

http://universidaddelafilosofi a.blogspot.com/

http://paper.li/FBuenAbad/1315 843074

@ FBuenAbad

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.