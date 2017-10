Catalua, la risa te hace libre, te pone alas...

No puede llamarse izquierda, al menos bajo sus originarios principios, ninguna formacin poltica que pretenda impedir a un pueblo su libre determinacin, con el argumento de defender la unidad de un territorio. Paradjicamente, en la sesin extraordinaria del 21 de octubre, el psoe seal que, como sea, no permitir la declaracin de independencia de Catalua, entre otras porque las empresas se irn y se perdern puestos de trabajo, olvidando que la autodeterminacin es parte del patrimonio de comunistas y socialistas, como tambin lo es, edificar sobre la memoria de luchas y conquistas, resistencias y ansias de libertad, privilegiando el uso de herramientas de la poltica para defender sus posturas, antes que acudir a la estrategia de utilizar el derecho como instrumento de venganza.

No son tiempos en los que la izquierda pueda corresponder al inters de un nico grupo o sector, la realidad tiene matices, no izquierdas nicas. El mundo es plural, heterogneo, diverso, dej de ser absoluto gracias justamente a las luchas de los pueblos, unas veces armadas, otras civiles, unas por independencia, otras por soberana, pero todas con un comn denominador de dignidad.

El 21 de octubre, segn se escucha en las calles catalanas, ha ocurrido el peor ataque a la democracia Espaola, de la mano del PP (de Aznar y Rajoy) el mismo que un da envi tropas a invadir a oriente medio secundando la mentira de las armas destruccin masiva y que abri el camino a las exposiciones publicas del Opus Dei, la falange y las visitas oficiales de reconocidos dictadores africanos. Del PP nada esta bajo sospecha, pero desconcierta que a su lado vaya el PSOE, cuyos actos indican que adentro tiene mucho peso la base sostenida con la agenda de derecha. PP y PSOE dan muestras de que lo esencial no es la defensa de la unidad del territorio espaol, ni la construccin de un destino comn forjado entre iguales que debaten y se respetan mutuamente, si no los negocios, las empresas, la estabilidad del capital y la defensa de su espacio mercantil en la Unin Europea y estn dispuestos a repetir el libreto de la democracia de mercado y lo harn una y mas veces, contra Catalua, el pas Vasco o Andaluca, poco importa cmo, cuando o contra quien.

Ya sealaba Marx, -de cuyas seas abomina la llamada izquierda anticesesionista y que quisieran eliminar el PP y Ciudadanos-, que La gran industria ha ligado los unos a los otros... unido en un solo mercado mundial todos los pequeos mercados, ha preparado por doquier el terreno para la civilizacin y el progreso y ha hecho las cosas de tal manera que todo lo que se realiza en los pases civilizados debe necesariamente repercutir en todos los dems, por tanto, si los obreros de Inglaterra o de Francia se liberan ahora, ello debe suscitar revoluciones en todos los dems pases, revoluciones que tarde o temprano culminaran tambin all en la liberacin de los obreros. Para la derecha sin principios, la izquierda sin obreros y la monarqua sin sentido en democracia, el temor es justamente ese: que Catalua que se siente mal sumada, metida a la fuerza en una red de la que quiere escapar tratando de alcanzar su libertad e independencia, extienda su conquista a otras naciones Europeas, como ocurre ahora en medio de una confluencia de pequeas burguesas, desempleados, trabajadores o jvenes, que movilizados por miles y miles, inundan las calles en resistencia de manera consciente, informada y critica coincidiendo en querer vivir de otra manera, libres de ataduras y amenazas. Se puede ver que las calles no estn tomadas por burcratas, independistas de oficio o resentidos contra el rey o las tradiciones, es un pueblo en rebelda que ni esta polarizado, ni levantado por capricho, y no alcanzarn las crceles prometidas, ni las interpretaciones vacas de principios democrticos para desmoralizar, que anuncian sin pudor los anti demcratas que hablan en nombre de la democracia.

El estado democrtico, configurado en 1978, ha muerto, segn sentencia la realidad. Las voces del rey, del presidente del gobierno y de la izquierda del PSOE, hablan con la misma voz, acorazados entre interpretaciones jurdicas y amenazas de crcel, destitucin y persecucin a todo proyecto federalista o de independencia. Las imgenes, que llegan de Catalua, muestran a cientos de miles de personas en las calles, gritando libertad y reclamando independencia, es evidente que no son unos pocos despistados, rebeldes sin causa o espontneos en busca de titulares de prensa. Es un pueblo, una nacin reclamando independencia. Catalua toda y Barcelona en particular, han sido presentados como tierra de libertad, modernidad, imaginacin, multiculturalidad, artes, letras, arquitectura, es la ciudad gtica que el mundo aprendi a conocer, visitar y querer.

No coinciden los ecos de la izquierda anunciando que no haba nada mas respetable que la decisin soberana de un pueblo, a propsito de la separacin de cada una de las republicas socialistas soviticas, y en la misma direccin la del imaginario de decenas de obeliscos para recordar las gestas de libertad, con la de hoy negando para los suyos esa misma libertad proclamada para otros. Acaso les asusta perder un electorado, poner en retirada a los financistas globales o chocar con la casa real? Ya no soportan el espritu libre o mas grave aun la dignidad de un pueblo? Ninguna izquierda puede olvidar que la mayor violacin de derechos humanos que se pueda provocar hoy, es impedirle a un pueblo que realice su dignidad. El triunfo de la igualdad burguesa ante la ley y el reconocimiento legislativo de la libre competencia parece unir intereses para impedir el reclamo de independencia y renovar el saludo de larga vida al rey. El 21 de octubre, por lo que se ve en los medios, parece romper no la unidad, si no mas bien revelar la homogeneidad impuesta para salir del franquismo, pero que a falta de continuidad y preocupacin para hacer realidad la plurinacionalidad y la diferencia sucumbi a la comodidad de la derecha para sobreponer una lengua, un destino y gobiernos de mayoras aplastando minoras. Por fortuna la Espaa de hoy, no es la misma de la que salieron los invasores que inundaron a Amrica de crueldad y avaricia, esa es una razn suficiente para creer que el espritu de la independencia no ser manchado con la sangre del pueblo Cataln en rebelda.

