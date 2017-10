La inmortalidad en bronce de Jos Mart

Las obras grandes demoran mucho tiempo para hacerlas

Eusebio Leal Spengler



Despus de ms de dos dcadas de constantes esfuerzos, la Oficina del Historiador de La Habana, liderada por el Historiador de la Ciudad, Doctor Eusebio Leal Spengler, logr traer a Cuba una rplica de la estatua ecuestre del Apstol cubano que arrib a la Isla el pasado 3 de octubre.

En la maana de este viernes, Da de la Cultura Cubana, el Doctor Eusebio Leal Spengler, inform ante la prensa que el prximo mes de enero, en ocasin del aniversario 165 del natalicio de Jos Mart, ser develado oficialmente este monumento que constituye una reproduccin fiel, exacta y nica de la obra de la gran escultora norteamericana Anna Haytt Huntington.

Refirindose a la tenacidad de la artista, el Historiador record que cuando enfrent la tarea de hacer el monumento a Jos Mart ya haba regalado a la Ciudad de La Habana el bello monumento que est en Ayestern y 20 de mayo, un monumento muy hermoso que se titula El relevo, y que supone ese relevo cultural o esa sucesin de generaciones en dos espectaculares esculturas que originalmente fueron concebidas para ser colocadas frente a lo que es hoy el teatro en la Plaza de la Revolucin. Por no estar construido en ese momento y por unas modificaciones urbansticas, se coloc en el lugar donde hoy se encuentra.

El homenaje en bronce y granito negro realizado por Huntington y colocado en el Parque Central de Nueva York, muy cerca de los monumentos de los grandes libertadores de Amrica y donde hasta esa fecha en la dcada del 50 estaba ausente una figura digna de Jos Mart, fue una obra colosal tratndose del empeo de una mujer, una mujer iluminada por una vocacin artstica y por una espontnea y afectuosa devocin por la historia de Cuba. Ella estudi para hacer este monumento, busc todos los elementos de juicio, se inspir en el cuadro que ya no existe de Valderrama (Esteban Valderrama), bello, que representa la muerte en combate de Jos Mart, agreg Leal.

Mart aparece en el acto de morir. Es extrao un monumento en el cual el Hroe no parece en esa posicin heroica y triunfadora. El hroe aparece sublimado por la idea de que va a entregar su vida por una causa justa y excepcional. Haba afirmado: La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Tambin dijo que el carro se convertira en un carro de gloria. Ese monumento es uno bello, lleno de poesa y de belleza () Estuvo concluido para ser inaugurado solemnemente el 10 de octubre de 1959. La embajada de Cuba en los Estados Unidos, la embajada ya de la Revolucin, haba tratado y coordinado distribuir las invitaciones para ese acto. Los acontecimientos que se desarrollaron luego lo impidieron. La estatua en definitiva fue colocada y hace 22 aos que la Oficina del Historiador ha luchado porque se pueda traer una reproduccin fiel y exacta. Gracias a que una institucin norteamericana en una coyuntura favorable asumi la representacin del Proyecto, el Museo del Bronx (Bronx Museum of the Arts), y fundamentalmente su directora recientemente fallecida, Holly Block amiga de Cuba que auspici numerosos proyectos de colaboracin cultural entre Cuba y Estados Unidos y que dedic los ltimos meses de su vida con extraordinaria lealtad a la idea de hacer la colecta que Cuba no poda hacer en Estados Unidos para esto . A ese monumento han contribuido instituciones amigas en los Estados Unidos, respetuosas de Cuba, ha contribuido la emigracin patritica cubana y una dama mexicana que pide por modestia que no aparezca su nombre, puso una suma sustancial para pagar la copia y la fundicin. La base del monumento se realiz exactamente igual que la original, con las mismas inscripciones que fueron consultadas en su da a Gonzalo de Quesada, el director de la fragua martiana, ya fallecido. Esas inscripciones son muy bellas y estn escritas en espaol y en ingls (), asever el Historiador.

Asimismo, el Historiador destac la importancia de colocar la estatua ecuestre de Jos Mart en el parque conocido como 13 de marzo: Este lugar que tiene una grata significacin. Desde la terraza norte de Palacio donde Camilo pronunci su histrico discurso, al lado yendo hacia Mximo Gmez, el Generalsimo, el General en Jefe del Ejrcito Libertador a quien Mart dio el encargo y el que lo acompa el da de su muerte el 19 de mayo de 1895 en la confluencia de los Ros Cauto y Contramaestre y que por eso lleva el nombre de Dos Ros (). Es un monumento ms del Apstol pero un monumento muy significativo, muy hermoso, muy importante. Ennoblecemos esta avenida, la Avenida de las Misiones, cerca del parque de las murallas, donde hay importantes edificios restaurados, frente a la sede de la Unin de Jvenes Comunistas), de la de los pioneros y del gobierno de la ciudad.

La Oficina del Historiador continu se complace en anunciar en el da de hoy que el esfuerzo de tantos aos ha sido felizmente concluido. El da que la escultura estaba entrando por el puerto de La Habana viniendo sobre una balsa custodiada por los prcticos del puerto, despus de haber llegado al puerto del Mariel, fue un momento de suma emocin y de suma importancia porque las obras grandes demoran mucho tiempo para hacerlas.

Frente a la escultura de ms 8.5 toneladas de bronce que eleva hacia el cielo la figura de nuestro Apstol en un pedestal de cinco metros, el Historiador de la Ciudad se refiri a los tristes y convulsos aos en que Jos Mart vivi en los Estados Unidos, y asegur: fue el hombre que ms conoci en su tiempo y para todos los tiempos, el carcter, la virtud, y la luz y la sombra de la gran nacin. En sus cuadernos norteamericanos est expresado todo lo que l vio, todo lo que l comprendi en ese acercamiento vital. Tuvo en EEUU muchos amigos que fueron amigos de Cuba, amigos que all Cuba tiene, tuvo y tendr. En memoria de Henry Reeve, en memoria de los mambises norteamericanos, en memoria de todos lo que all lucharon por Cuba.

Desde su llegada a la Isla, la estatua ha sido colocada en el sitio donde permanecer hasta la posteridad, motivo por el cual la Oficina del Historiador acomete labores de reparacin en sus entornos con la constante vigilia del Doctor Leal, quien ha sido una figura imprescindible para que este sueo martiano del pueblo de Cuba se haga realidad.

La existencia de este monumento en nuestro pas reafirma que ms all de los extravos, ms all de las polticas errticas, ms all de lo que tratan de destruir los puentes y la comunicacin, existe entre las naciones y entre los hombres algo que Benito Jurez sealaba con intensidad: El derecho al respeto ajeno es la paz. Entonces, al develar este monumento que viene de all que ha sido el fruto de la contribucin callada y secreta, pblica y tambin notoria de incontables amigos de Cuba, del pueblo cubano, que lo han hecho para una cosa tan noble, bella potica y cultural como lo es la estatua de Mart ecuestre, hecho por una gran artista norteamericana, decimos que este es el nico camino, no hay otro, porque de lo contrario estaramos dispuestos como l a morir por lo que creemos.

La develacin oficial, prevista para el prximo mes de enero, contar con la presencia de personalidades que asistirn a la cita para honrar a Jos Mart frente al monumento que como resultado de la ayuda y el respeto entre ambos pueblos, demuestra el legado que el Apstol cubano dej para el mundo.

