"Owino" muestra la lucha de frica contra las atrocidades medioambientales

El diario.es

El documental "Owino", puesto en pie por el tesn de dos cineastas debutantes, Javier Marn y Yusuf Razzaque, es un grito de apoyo a una pequea comunidad africana que ha luchado en soledad contra las atrocidades medioambientales de una empresa contaminante que estuvo diez aos lanzando plomo a su atmsfera.

Owino Uhuru es el nombre de un poblado de Kenia de apenas 3.000 habitantes que sirve a los directores para llamar la atencin sobre un problema muy extendido en todo el continente africano, como es la manipulacin de residuos txicos sin ningn control.

Segn ha explicado en una entrevista con Efe el murciano Javier Marn, la lucha de este pueblo y, fundamentalmente, de las mujeres que se sublevaron contra la dejadez de las instituciones mereca ser conocida.

"Hablamos de una planta de reciclaje de bateras de coche, la Metal Refinery EPZ, de una compaa india, que situaron literalmente en la mitad del poblado. Toda la comunidad qued expuesta al envenenamiento por el plomo txico que emita, una contaminacin que mata de forma lenta y dolorosa", explica Marn a Efe.

El problema, asegura Marn, director, periodista y delegado de la Agencia Efe en Nairobi desde hace aos, "fue darme cuenta de que ese modo de proceder estaba generalizado: los abusos medioambientales se repetan por toda frica; no solo era Kenia, lo vi tambin en Tanzania, en Angola, en Nigeria".

"Y lo extraordinario de esta comunidad es que decidieron sublevarse, algo inslito en frica", explica.

Aqu, "los derechos son pisoteados y nadie levanta la voz, asumen su destino fatal y se callan. Pero en Owino Uhuru, sobre todo, sus mujeres decidieron que no iban a aguantar ms abortos ni ms hijos muertos. Se movilizaron y, a travs de procedimientos judiciales y de manifestaciones, algunas violentas, consiguieron su objetivo y cerraron la planta".

As, combinando el periodismo de investigacin con el documental social, "Owino" acaba por ser un sentido reportaje sobre la supervivencia de una comunidad sin recursos, vctima de una industria asesina y, a la vez, el relato de la vida cotidiana de una sociedad unida y solidaria.

"Los habitantes de Owino Uhuru quieren vivir all, es su hogar. Da igual que el poblado est contaminado, que sus amigos o familiares sigan muriendo por el plomo o que ninguno tenga agua corriente o electricidad. Nacieron all y quieren morir all", apunta el codirector Yusuf Razzaque.

Era una historia maravillosa para ser contada, "para que el mundo entero lo supiera", considera Marn. Pero no fue nada fcil.

Conseguir la confianza de los vecinos fue "toda una aventura", porque se trata de comunidades muy cerradas. "Tuvimos que pedir permiso a los jefes del 'slum' (poblado chabolista), y aun as hasta el da 15 de rodaje, de los 25 que tenamos programados, no se abrieron del todo".

Porque son los propios afectados los que cuentan cmo enfermaron, cmo fueron muriendo sus vecinos, los cientos de embarazos fallidos, sus nios con retraso intelectual, los problemas respiratorios o dolores crnicos y muertes que siguen registrndose todava hoy.

"La idea es que se conozca este problema y resaltar lo valientes que han sido en un continente donde la gente siempre calla y asume, sobre todo porque son mujeres", afirma Marn.

"En frica -se lamenta- las mujeres pintan menos que nada, pero que aqu pintaron y lideraron, y an hoy lo hacen, siguen peleando", ha resumido Marn.

Este trabajo, que les llev dos aos y medio, la mayor parte investigacin y seleccin de imgenes, se estreno el asado lunes en la 62 edicin de la Semana de Cine de Valladolid (Seminci).

Fuente: http://www.eldiario.es/cultura/Owino-muestra-Africa-atrocidades-medioambientales_0_700280504.html