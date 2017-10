Entrevista a Gustavo Hernndez Snchez sobre La tradicin marxista y la encrucijada postmoderna: Notas para una historia social y cultural en el siglo XXI

Csar Rendueles, entre otros autores jvenes, supone un soplo de aire fresco en todo el panorama acadmico

Doctor en Historia Moderna por la Universidad de Salamanca, donde el pasado mes de abril present su tesis sobre el fuero universitario en el periodo Barroco, Gustavo Hernndez Snchez ha sido miembro del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contempornea de esta Universidad como contratado FPU y ha mantenido siempre una preocupacin fundamental por la teora y la divulgacin del conocimiento histrico, elementos que considera necesarios para acercar su trabajo a la sociedad. Es miembro cofundador del Grupo de Estudios Culturales A. Gramsci.

Nuestra conversacin se centra en el libro indicado, editado por Visin Libros, Madrid, 2017.

***

Estamos en el captulo II de tu libro. Nos habamos quedado en el punto siguiente. Apuntas una nota crtica en el apartado dedicado a Gramsci (te pregunto sobre l en otro momento) a la psicologa evolucionista de Steven Pinker. Qu crticas son las tuyas?

Creo que las de una persona no lega en la materia pero que puede configurar una opinin crtica a partir de algunas lecturas. Corrgeme si me equivoco ya que t puede que sepas ms de esto que yo, pero observo en propuestas como la de Pinker un determinismo biolgico que no me acaba de gustar. Es la metfora del huevo y la gallina Qu fue primero? Somos malos, quiero decir, nos comportamos as, por una cuestin natural-biolgica o por una cuestin cultural?

Sostienes que Althusser ha sido un autor demasiado maltratado. Por quines? Por qu ese exceso en la crtica?

As es, al menos entre los historiadores, muchas de las afirmaciones que vierto en el libro se refieren al campo de la historiografa. En ella quiz hoy se mire con mejores ojos a Thompson que a Althusser, y su crtica en Miseria de la teora tiene mucho peso. Tambin tiene que ver que ver con que Althusser es visto como uno de los ltimos estructuralistas en un momento, en el que escribe, de descomposicin de ese paradigma.

Y cules seran tus principales crticas al paradigma estructuralista?

Creo que hay que buscar siempre un punto medio entre la capacidad de accin de los sujetos, eso que decamos que recuper Thompson, y el peso de las estructuras sobre dicha capacidad de accin. De algn modo, un punto de vista excesivamente estructuralista, el cual en algunos casos est retornando, puede llevarnos a pensar que no tenemos posibilidad de construir formas de pensar alternativas que nos lleven a la realizacin de acciones vitales alternativas, que nieguen en definitiva las posibilidades de transformacin.

Hablas de Foucault y la relacin poder-saber. Cmo concibes esa relacin? En trminos siempre negativos?

La considero como un elemento central sino de las sociedades contemporneas, al menos s de la construccin de discursos historiogrficos. Ese discurso del poder o memoria del poder que naturaliza las desigualdades y nos las presenta de este modo a lo largo de la historia como algo normal. Tanto desigualdades que pueden ser de tipo biolgico, como la que se da entre hombres y mujeres, y que ya hemos dicho que pueden no ser tan ciertas sino que en muchos casos se trata de construcciones culturales, como desigualdades sociales.

Por cierto, hablando de Foucault o de otros autores. A veces se seala que l y otros autores fueron financiados, directa o indirectamente, por la CIA en la guerra cultural de los aos sesenta y setenta para erosionar el marxismo y las fuerzas polticas de orientacin comunista. Fue as en tu opinin? Si lo hubiera sido, su obra quedara descalificada?

No saba nada del tema, pero creo que muchas veces somos nosotros y nosotras mismas las que nos infringimos ms dao de manera interna que el que puedan hacernos instituciones como la CIA. Habra que valorar hasta qu punto esta informacin es real y el grado de implicacin del propio Foucault de ser cierto. Me parece un poco raro pero sera interesante saberlo. Te pongo el caso, si esto hubiese sido as pero l no lo supiese de manera directa, quiero decir, si hubiesen propiciado la difusin de su obra de una u otra forma porque entendan que poda erosionar al marxismo, quedara esta descalificada?

No, en mi opinin, por ese motivo, ni incluso tampoco si l lo hubiera sospechado o lo hubiera sabido. Qu te atrae ms, si fuera el caso, de la obra de Pierre Bourdieu?

Se podra decir que es un autor tremendamente perspicaz, y casi siempre da en el clavo. Bourdieu es una persona muy pragmtica, creo que el paradigma de socilogo, ese que desvela cuestiones cotidianas que a simple vista no parecen tan importantes pero que son las que articulan nuestra realidad. Y las explica con estudios muy serios. Vuelvo al tema de la reproduccin de las desigualdades. Todos los marxistas deberamos leer a Bourdieu para entenderlas, frente a anlisis de tipo estructural ms propios de la tradicin marxista que no terminan de concretar mucho. Actualmente, por ejemplo, se est dando el caso de estudios sociolgicos que tienen cierto regusto positivista, me refiero a preocupaciones que parecen ser importantes para cierta izquierda tales como las estimaciones de voto, pero que a m no me lo parecen tanto. Quiz sera interesante analizar primero cmo se componen sociolgicamente los partidos de izquierda, esos que aluden constantemente a la clase trabajadora o ms recientemente al concepto de "pueblo", hacer un estudio prosopogrfico sobre sus miembros en las instituciones, de dnde vienen, quienes son sus familias, etc. estoy seguro de que nos sorprenderamos con los resultados pero al mismo tiempo podramos llegar a explicar por qu la clase trabajadora o el "pueblo" no se identifican con esos representantes y no les votan. No s, solo estoy planteando una hiptesis.

Para los lectores y para m, qu es eso de un estudio prosopogrfico? En todo caso, qu importancia tiene el origen social de esas personas que aluden frecuentemente a las clases trabajadoras? Si pensamos muchos representes o lderes de la tradicin, las voces reconocidas obreras o de origen obrero no son legin.

La prosopografa, en historia, sera el estudio cruzado de biografas para conocer las caractersticas de un determinado grupo social. Creo que s es importante que un conjunto de personas, pongamos por caso un partido poltico, que dicen defender los intereses de una clase o de un determinado grupo social, cuenten entre sus miembros con personas que pertenezcan a ella. Me parece muy acertado, en este sentido, que el Consejo Nacional Indgena (CNI) en Mxico haya elegido a una mujer indgena para ser su vocera en las elecciones presidenciales de 2018. Que algo no haya sucedido as histricamente no quiere decir que no podamos sentar las bases para que esto cambie y hacerlo de otra manera a ver si de este modo llegamos a ms personas.

Ya hemos hablado un poco de Jameson, qu aspectos de la obra de Harvey te interesan ms? Hablas de l en el apartado dedicado a los neomarxistas en trminos nada negativos.

Creo que Harvey es otro autor contemporneo fundamental. Es uno de los que ha sabido renovar la tradicin marxista y mantenerla en centros de produccin intelectual de primer orden, nada menos que los Estados Unidos de Amrica. Conceptos como el de "acumulacin por desposesin" en su obra El nuevo imperialismo (2003) sirven para explicar la contrarrevolucin neoliberal desde los aos setenta hasta la actualidad y nos proporciona algunas de las claves para entender el presente.

Por qu crees que el marxismo espaol ha sido muy contrario, como sostienes, a abordar el estudio de lo posmoderno?

Puede ser que en Espaa se reciban ms tarde las novedades. Existe una tradicin intelectual, incluso entre la izquierda, muy clientelar, bastante conservadora a veces. El sistema universitario es un buen ejemplo de ello, pero no lo es menos la forma de organizarse de los partidos polticos, tambin los de izquierdas. Te pongo el ejemplo de Sacristn, que seguramente tu conozcas mejor que yo. Casi hasta la actualidad no se ha consensuado como un autor de referencia inexcusable, y al mismo tiempo que se acepta este hecho, se empieza a canonizar, representndose como un santo de la izquierda, un ejemplo de comunista tipo cuando en realidad ha sido un gran heterodoxo, una persona que supo ver esos problemas que al principio no parecen importantes pero que despus s que lo son, y de ah precisamente la originalidad de su pensamiento. No s si ests de acuerdo. Lo mismo ha sucedido con Thompson y con muchos otros.

En lo ltimo que has sealado, si pienso por ejemplo en temticas de sabor ecologista (no es el nico ejemplo), sin ninguna duda: Sacristn y muchos de sus discpulos fueron marxistas y comunistas heterodoxos, pensaron con su propia cabeza sobre temas nuevos, sin cultivar la heterodoxia por cultivarla, por moda o pose rebelde. Extrayendo adems consecuencias muy importantes sobre el ideario y las finalidad de la tradicin, y eso a pesar de no ser muy comprendido inicialmente por sectores prximos o un poco ms lejanos.

Exacto, a eso me refiero.

Te aproximas a la obra de Sokal y Bricmont, Imposturas intelectuales, al final de este captulo. Qu opinin tienes del debate que irrumpi, lo que t mismo llamas escndalo? No fue, como dices, una crtica a la produccin intelectual postmoderna?

Lo explico en el libro. Sobre el tema se ha hablado mucho. El propio Derrida escribi una crtica sealando cmo se haba manipulado un poco todo para sealar a determinados autores de los denominados postestructuralistas. S fue una crtica a cierta produccin intelectual postmoderna, pero creo que refleja ms los formalismos en las publicaciones cientficas, los cuales pueden ser falseados tambin aunque no contengan contenidos relacionados con la filosofa postmoderna y cito otros ejemplos como el del fsico Jan Hendrik, que lleg a engaar a revistas tan prestigiosas como Nature o Science. Sobre el tema de las publicaciones cientficas y la mercadotecnia construida en torno a ellas, Jos Carlos Bermejo Barrera hace algunos apuntes crticos muy interesantes en su libro La tentacin del rey Midas (2015).

El tema da para mucho pero recojo aqu tu opinin. Por qu, segn t mismo sostienes, la obra de Manuel Sacristn y Francisco Fernndez Buey ha tenido poca influencia en la historiografa espaola?

Deca Bourdieu que los espacios entre campos de conocimiento se constituyen a veces en espacios de censura. Si a esto le sumamos cmo se han articulado en muchos sentidos esas redes de produccin intelectual dentro de la Academia espaola, tal y como te comentaba anteriormente, tenemos como resultado el hecho de que puedas terminar la licenciatura de historia -ahora grado- no slo sin que ningn profesor te haya hablado nunca de Sacristn o de Fernndez Buey, sino muy probablemente -ahora que se han suprimido las asignaturas de teora de la historia y de mtodos y tcnicas de investigacin histrica en los grados-, tambin incluso de marxismo. Es una autntica mutilacin. A esos estudiantes que probablemente nunca van a or hablar de estos temas a no ser que tengan muchas inquietudes, es a los que va dirigido el ensayo.

Pues est muy bien que escribas pensando en ellos. Haces un elogio de la obra En bruto de Rendueles. Nos lo resumes por favor?

Como digo en el libro, Rendueles, entre otros autores jvenes, supone un soplo de aire fresco en todo este panorama acadmico que esbozaba en la pregunta anterior. En En bruto se presenta una lectura muy personal del "materialismo histrico" y de lo que este significa. Me parece interesante desde el punto de vista de que considero ms importante qu puede sugerirnos una tradicin tan sustanciosa como lo es el materialismo histrico, bombardeada constantemente por crticas, y sus posibilidades, que codificar una ortodoxia a la que debamos ceirnos y que pueda limitar dicha tradicin. Es difcil hacer un resumen en unas lneas del libro, quiz la pertinencia del marxismo para analizar fenmenos de larga duracin y poco visibles, su valor como crtica de las teoras econmicas dominantes o su intento de proporcionar y pensar alternativas. Pero tambin el necesario reconocimiento de sus limitaciones, es decir, que el marxismo no es infalible.

Pasamos si te parece al captulo III del libro

De acuerdo, cuando quieras.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.